На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине идет шпионская война, а агентурная сеть России на территории Украины "просто безумная".
Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности 5 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Секретарь СНБО отметил, что решение о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в атомсфере полной секретности из-за активной деятельности агентов государства-агрессора.
"Материалы готовились в системе определенной закрытости, чтобы не было никаких неожиданностей. Потому что к сожалению... еще с начала 90-х - я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная", - отметил Данилов.
По его словам, в Украине идет шпионская война.
"Поэтому у нас идет, скажем так, не только война горячая, которая есть на территории Донецкой и Луганской области, оккупированной Российской Федерацией. У нас есть информационная война. И у нас есть еще, скажем так, так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе, на своей шкуре каждый день, то, что они, как говорил классик, работают. И это для нас очень и очень опасно", - отметил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Ще свого часу банк Україна збанкротував через агента КДБ (викупив його акції). Міністри собі двічі в голову стріляли. Один рижий олігарх в свої 25 років вже сидів по праву руку від найбагатшого жителя Донецька. І попробуйте сказати, що то все не пов'язано з КДБ. Бо якось воно все дуже підозріло.
А судить надо самых-самых, таких как Ермак, Деркач, Портнов.
- Чоловіче, не пий ту воду, вона отруйна.
- Что ти сказалі ? Я нє понял?
- Я говорю, пєй малєнькімі глоточкамі, вода холодная заболєть можно.
Попросите западные спецслужбы, они, уверен, вам предоставят достовернейшую информацию о имуществе бывших СБУ-шников (но продолжающих работать на ФСБ), живущих в загородных маєтках под Киевом (стоимостью миллионы долларов!) и имеющим десятки (!) квартир в столице, Одессе, Львове. Да-да, они это все купили за одну зарплату. Бойцы незримого фронта, они такие.
читати тут про києвскую базу мєждународних тєррорістов (поки не затерли) - https://whiswh.com/ru/3747-kievskaya-razvedshkola-kotoruyu-zakanchival-shvarczenegger-istoriya-uchilishha-ne-nuzhnogo-nezavisimoj-ukraine-45/
Афтар, жги Ысчо!
Може - Аваков?
На фронті йде кривава війна, а продажні нардепи яничари -виродки з ОПЗЖ,
раз по раз їздять в Москву на "мирний" уклін до кривавого )(уйла (Путліна).
Як ще довго ця антидержавна самодіяльність сходитиме їм, нашим ворогам Юдам з рук?
Зараз мабуть мало що змінилось - злив операції по "Вагнерівцям" і знищення документів з цим пов язаних про це гарно свідчить
Не более и не менее. А между этими славными полужопиями застряла ТЮ.