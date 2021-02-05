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Данилов (1057) Россия (91304) санкции (10623) шпионаж (1223)

На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине идет шпионская война, а агентурная сеть России на территории Украины "просто безумная".

Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности 5 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО отметил, что решение о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в атомсфере полной секретности из-за активной деятельности агентов государства-агрессора.

"Материалы готовились в системе определенной закрытости, чтобы не было никаких неожиданностей. Потому что к сожалению... еще с начала 90-х - я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная", - отметил Данилов.

По его словам, в Украине идет шпионская война.

"Поэтому у нас идет, скажем так, не только война горячая, которая есть на территории Донецкой и Луганской области, оккупированной Российской Федерацией. У нас есть информационная война. И у нас есть еще, скажем так, так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе, на своей шкуре каждый день, то, что они, как говорил классик, работают. И это для нас очень и очень опасно", - отметил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+46
да вот агентура во всей красе
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4712
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05.02.2021 17:52
+24
Да они это, в сущности, и не скрывают. Они уверены в инфантильности одного еврейского мальчика и импотентности украинской власти.
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05.02.2021 18:06
+21
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2592 На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8604
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05.02.2021 17:51
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Правила форума Совет форумчан
насчёт СБУ верно сказано , там 50% если не 90% всей шпионской сети
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05.02.2021 17:50 Ответить
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2592 На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8604
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05.02.2021 17:51 Ответить
не знаю як очі, але їхні язики повиривати прийдеться.
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05.02.2021 18:07 Ответить
Плохо, что они все на Владимирской это знают и как перед закрытием, стараются урвать и утащить побольше.
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05.02.2021 18:05 Ответить
Передача Деркачу контролю над "Енергоатомом" -це плата Зеленського за публікацію фейкових "плівок Байдена", - Гео Лерос.
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05.02.2021 17:50 Ответить
И большинство кучно в одном месте сейчас работают.
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05.02.2021 17:51 Ответить
да вот агентура во всей красе
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4712
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05.02.2021 17:52 Ответить
Да они это, в сущности, и не скрывают. Они уверены в инфантильности одного еврейского мальчика и импотентности украинской власти.
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05.02.2021 18:06 Ответить
Зеля где? Главный агент, это зеля.
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05.02.2021 18:47 Ответить
До чого тут "еврейский мальчик"? Чи може ця трійця що на фото, з'явилась тільки після обрання "мальчика"? Чи до виборів 2019, вони були впевнені в чомусь другому? Чи може ви "гетьмана сивочолого" мальчиком кличите?
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05.02.2021 18:58 Ответить
А вы в курсе. шо эта "вся троица" и есть "еврейские мальчики".
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05.02.2021 20:31 Ответить
Якщо так брати, то однозначно з'явилася агентура задовго до "мальчіка".
Ще свого часу банк Україна збанкротував через агента КДБ (викупив його акції). Міністри собі двічі в голову стріляли. Один рижий олігарх в свої 25 років вже сидів по праву руку від найбагатшого жителя Донецька. І попробуйте сказати, що то все не пов'язано з КДБ. Бо якось воно все дуже підозріло.
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05.02.2021 21:32 Ответить
а почему не народа?
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05.02.2021 20:13 Ответить
Це мізерна частина всієї ворожої вати. На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 7691
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05.02.2021 18:44 Ответить
трое из Простаквашина.
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05.02.2021 18:54 Ответить
гебня будет до тех пор тут хозяйничять и создавать проблемы пока мы не начнём такую же активную деятельность на територии рф....
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05.02.2021 17:52 Ответить
нет, пока мы не перестанем их увещевать и судить, а начнем, по большей части, душить.
А судить надо самых-самых, таких как Ермак, Деркач, Портнов.
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05.02.2021 17:55 Ответить
этих тут, тех там....
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05.02.2021 17:58 Ответить
Ермак-Портнов - шістки. Вони ніхто.
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05.02.2021 21:33 Ответить
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 3831
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05.02.2021 17:53 Ответить
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8073 На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 7899
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05.02.2021 17:54 Ответить
Десь у карпатських лісах, чоловік присів і п'є з джерела. Підходить інший і каже -
- Чоловіче, не пий ту воду, вона отруйна.
- Что ти сказалі ? Я нє понял?
- Я говорю, пєй малєнькімі глоточкамі, вода холодная заболєть можно.
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05.02.2021 18:12 Ответить
и главное не распознаешь их никак тех кацоштирлицев На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2908
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05.02.2021 17:55 Ответить
На РАБссии разведка была самым худшим в мире дерьмом...и не только 22 июня 1941 года просрали На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 5538
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05.02.2021 17:57 Ответить
Да, как вам сказать. Вот перевербовать все руководство всех спецслужб одной незалежной соседней страны (про Европу мы еще услышим) они смогли. Деньги Газпрома, знаете ли, очень помогают.
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05.02.2021 18:03 Ответить
По тому як всі забігали, видно, що Байден дав Бубочці добре прикурити. А шпіонів "Козиря" і "Казбека" коли і куди...?
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05.02.2021 17:58 Ответить
Казбеку Венедіктова в Одесу ПРокурора підкинула нужного.
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05.02.2021 18:09 Ответить
Куда и когда ни посмотри на РАБссии всегда насэлэния 150 мильонов баранов...а почему? На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 8919
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05.02.2021 17:59 Ответить
Год 1910,население РАБссии 150 млн...год 1991 население РАБссии 150 млн...год 2021 население РАБссии 150 млн.. На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 1836год 1941...население РАБссии 150 млн...Совпадение? Не думаю.. На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 2578
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05.02.2021 18:01 Ответить
???????
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05.02.2021 20:15 Ответить
"я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников" - господин Данилов, для вас новостью будет, что больше половины генералов СБУ - долларовые мультимиллионеры? имеют много недвижимости в Киеве и в Украине? Некоторые даже за границей (через доверенных лиц)? У двоих (точно!) есть даже яхты. Про бизнес и вклады их детей в Европе вам тоже, небось, ничего неизвестно?
Попросите западные спецслужбы, они, уверен, вам предоставят достовернейшую информацию о имуществе бывших СБУ-шников (но продолжающих работать на ФСБ), живущих в загородных маєтках под Киевом (стоимостью миллионы долларов!) и имеющим десятки (!) квартир в столице, Одессе, Львове. Да-да, они это все купили за одну зарплату. Бойцы незримого фронта, они такие.
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05.02.2021 18:01 Ответить
нє гебньой єдіной

читати тут про києвскую базу мєждународних тєррорістов (поки не затерли) - https://whiswh.com/ru/3747-kievskaya-razvedshkola-kotoruyu-zakanchival-shvarczenegger-istoriya-uchilishha-ne-nuzhnogo-nezavisimoj-ukraine-45/
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05.02.2021 20:58 Ответить
да не перехожу я по ссылкам. Не хочу. И покупать журналы в помощь детям Германии тоже не буду.
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05.02.2021 21:02 Ответить
Ну не Бакановим же її виловлювать!!! Може Президента не політика й не ... не... не... досить?
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05.02.2021 18:02 Ответить
А на маскві все є і ця інформація працює! Нажаль на шкоду нам.На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4730
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05.02.2021 18:04 Ответить
Это уже камень в огород предыдущей власти, не смогли, а вот Вова раз и начал наводить порядок, а если он взялся, то наведет. Пока лучший из всех бывших.
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05.02.2021 18:15 Ответить
этоты, лапоть, про вагнеровцев сейчас?
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05.02.2021 18:29 Ответить
Ты сейчас про Байдена, да ???
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05.02.2021 18:38 Ответить
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 4867

Афтар, жги Ысчо!
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05.02.2021 18:38 Ответить
Ага, после волшебного пенделя из США зеленое кубло зашевелилось.🙂
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05.02.2021 18:40 Ответить
А ещё он жил Вальцман. Но вы молодцы, выбрали чистопородного украинца Зельцмана😁
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05.02.2021 18:40 Ответить
На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов - Цензор.НЕТ 203
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05.02.2021 18:46 Ответить
Ой вей! Я навіть десяток головних агентів можу назвати. Ні для кого секрету немає.
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05.02.2021 18:34 Ответить
Проснулись после 20 января, стали замечать и рашатв и рашашпионов. А раньше ничего не видели, все всех зеленых устраивало. Спасибо дядюшке Джо, разбудил банду. 👍🙂
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05.02.2021 18:38 Ответить
данилов, ты прямо капитан очевидность, сказал бы еще что вода мокрая а огонь горячий! этих шпионов тебе любой украинский патриот по фамильно перечислит, их и во власти очень много и просто среди ваты прорашистской особенно на юговостоке страны..... так что это совсем не секрет Полишинеля.
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05.02.2021 18:42 Ответить
Судячи з його цих слів, матеріали для припинення діяльності цієї ворожої агентури добув не літінант Баканов... А - хто?
Може - Аваков?
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05.02.2021 18:45 Ответить
Самое время уволить из рнбо генерала Кривоноса
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05.02.2021 19:00 Ответить
Та агентура козырей, желудей и казбеков открыто даже и "рулит". Нет на неё СБ УПА.
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05.02.2021 19:19 Ответить
Ну і кому ти жалися? А на який дябл СБУ?
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05.02.2021 19:24 Ответить
Це не шпигунська війна, а гра в піддавки коли під час війни ( нехай війни нового типу - гібридної ) шпигунів не розстрілюють як робили і роблять на всіх війнах у всі часи. Шпигуни і зрадники не можуть залишатися живими, якщо суд визнав їх вину. А судити має військовий трибунал по законах воєнного часу і особливого періоду.
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05.02.2021 19:28 Ответить
Де відосікі, призвіська і пики істот, скандальні заяви мзс, спецкори, брифінги, спалахи фото, контрпропаганда в бік ворога, блєа@ь????
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05.02.2021 19:37 Ответить
На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 4742
На фронті йде кривава війна, а продажні нардепи яничари -виродки з ОПЗЖ,
раз по раз їздять в Москву на "мирний" уклін до кривавого )(уйла (Путліна).
Як ще довго ця антидержавна самодіяльність сходитиме їм, нашим ворогам Юдам з рук?
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05.02.2021 19:55 Ответить
Потрібно починати з ОП,ВРУ. Кабміна,ну звичайно і з силовиків. Запитаєте ким це робити--молодими патріотами,тими хто в тапочках пішов воювати,хто піде за ідею---Україна понад усе. Цих патріотів не підкупиш і не зламаєш.
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05.02.2021 20:03 Ответить
На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 2470
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05.02.2021 20:10 Ответить
Якщо керівник РНБО говорить про жахливу ситуацію з СБУ, то навіщо нам такий керівник.
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05.02.2021 21:19 Ответить
Зараз на гав-наш зборище явних гнид їх приспішників. Хороший момент примінити до них в живу постійної гепи. Ярош ...баш точкою... ну ви зрозуміли. Досить давати інтерв"ю. Ну блін! Якого біса там Леся Яхно робить? Термінова евакуація і попередження!
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05.02.2021 21:20 Ответить
Ну що за вечір.Вже Сергій Таран хоче переконати сепарів бути сепарами. Наївні люди. Перефразовуючи слова командира УПА Василя Кука скажу: Переконувати сепара потрібно не довше часу автоматної черги.
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05.02.2021 21:44 Ответить
СБУ = фсб, у 2014 у цьому ніхто не сумнівався ...
Зараз мабуть мало що змінилось - злив операції по "Вагнерівцям" і знищення документів з цим пов язаних про це гарно свідчить На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 6318
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05.02.2021 21:24 Ответить
Щиро і це приємно. Потрібно дії до Державності. Де ці дії ? Підкажіть.
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05.02.2021 21:38 Ответить
Данилов походу мужик с трезвой головой ! Правильные вещи говорит! Но говорить мало...
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05.02.2021 22:43 Ответить
так сажайте, казните их
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06.02.2021 01:42 Ответить
к сожалению СБУ, или ее руководящий состав, судя по ее действиям по очень быстрым разоблачениям, нашпигована вражеской агентурой... ведь разоблачение - это доказательство либо того, что разоблаченный агент не поддается перевербовке и игра через него невозможна (что не совсем на 100% вероятно), либо тупоголовости разработчиков, которые не могут этого товарища перевербовать...
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06.02.2021 06:03 Ответить
Але ж поки все голословно,про докази ж тільки обіцяють,т.е. доказів ще немає,треба зварганить,та ще й залізобетонні.Чи може ми вже не в демократичній країні живемо,То тоді в нас в деожаві сімдесят три процента населення ворожих найманців,дивно,нащо ж було тоді в 2014 розколювати країну.
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06.02.2021 08:45 Ответить
НУ ТАК ВЫЧИЩАЙТЕ СТРАНУ ОТ ЕТОЙ КАЦАПСКОЙ ГАДОСТИ!!! Кто за вас должен это делать??
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06.02.2021 10:04 Ответить
Не так-то просто скинуть эту кацапскую гадость,состоящую в основном из богоизбранных..
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06.02.2021 11:40 Ответить
Сейчас мы наблюдаем как агентура РФ ЗЕ+СН воюет с агентурой РФ Медвнчук+ОПЗЖ за электорат.

Не более и не менее. А между этими славными полужопиями застряла ТЮ. На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов - Цензор.НЕТ 6100
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06.02.2021 14:11 Ответить
Якщо КГБ перейменували в СБУ, то виходить, і незалежність України була тільки символічною. Тому й ядерну зброю позбулися, і армії і флоту. А президент Кравчук, ідеолог компартії, проголосив Незалежність тільки тому, що тоді компартія була заборонена на Росії. І був він не справжнім президентом, а маріонеткою кремля. А Кучма вже на другій каденції прийняв державницьку позицію, і кремль підрядив Юлю, і пропаганду "Україна без Кучми"...
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06.02.2021 16:22 Ответить
 
 