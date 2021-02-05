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Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новомихайловка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, недалеко от населенного пункта было зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщены представителя ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 153 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Торговые партнеры 95 квартала обстреляли военнослужащих ВСУ.
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05.02.2021 18:23 Ответить
А що, був режим "прєкращєнія огня"? А шестеро загиблих воїнів - то самостріли, суїциди, гра в "русскую рулєтку"?
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05.02.2021 19:23 Ответить
 
 