Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новомихайловка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, недалеко от населенного пункта было зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщены представителя ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 153 взрывоопасных предмета.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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