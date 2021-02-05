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Мошенникам, которые присвоили 5 млн грн частных застройщиков, объявили о подозрении, - полиция Киевщины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенникам, которые присвоили 5 млн грн частных застройщиков, объявили о подозрении, - полиция Киевщины

Разоблачили преступную деятельность злоумышленников работники Следственного управления полиции Киевщины. По процессуальным руководством прокуратуры области мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "Так, двое родных братьев в период с 2016 по 2019 год мошенническим путем завладели средствами, люди вносили, как часть оплаты за приобретение квартир в одном из жилых комплексов, сводился в селе Крюковщина. Их жертвами стали 20 обманутых вкладчиков.

Также злоумышленники подделывали приложения к предыдущим договорам, в дальнейшем невозможным оформить право собственности потенциальным покупателям нового жилья.

Во время проведения санкционированного обыска по месту фактического проживания и по месту регистрации подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли ноутбук и мобильные телефоны. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

За содеянное мужчинам грозит лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества".

Мошенникам, которые присвоили 5 млн грн частных застройщиков, объявили о подозрении, - полиция Киевщины 01

Автор: Роман Свиридович
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Правоохранители должны контролировать собачек и хозяев собачек, чтобы последние тротуары не обсырали.
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05.02.2021 19:20 Ответить
Т.е частные застройщики овцы ?
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05.02.2021 19:21 Ответить
ты сказал
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05.02.2021 21:06 Ответить
да пять лямов це смешная сумма, вон на дорогах форменные славные дела творятся - зеленые закатывают украину в асфальт
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05.02.2021 19:56 Ответить
 
 