Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников
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Вакцинация Россией жителей временно оккупированных территорий Украины без согласия украинской власти является нарушением украинских законов. Этим РФ в очередной раз подтвердит наличие контроля над ОРДЛО.
Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"В любом случае, если российские власти на украинской территории без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакцины, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины риску и должны нести за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях ", - подчеркнул Резников.
Напоминаем, в так называемых ЛНР и ДНР 1 февраля заявили о начале массовой вакцинации от коронавируса. Прививки собираются делать российским препаратом "Спутник V", который завезли из России в рамках оказания "гуманитарной помощи". Представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет поставлять свою вакцину в ОРДЛО.
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Как советский режим грабил крестьян.
Знаете, почему советские колхозники резали свиней ночью, в сенях, предварительно надев на голову мешок с золой - чтоб кабанчик задыхался и не кричал? Не знаете?
Потому, что мужик, который собственными руками вырастил кабана, обязан был отдать его шкуру государству. На офицерские сапоги, портупеи и другое нужное стране военное имущество.
А сало хотелось чтоб со шкуркой было. Какое же сало без шкурки? Вот и резали свиней тайком. А председателю колхоза и председателю сельсовета взятку давали. Этим же салом со шкуркой и лучшим куском мяса.
Знаете, почему крестьяне ив СССР рубили фруктовые деревья? Потому, что коммунисты ввели драконовские налоги на них. Нет денег? Не беда. Брали "натурой" - шерстью, мясом, овощами и теми же фруктами. Вот мужики и взялись за топоры. Рубили и плакали - те груши и вишни еще их деды сажали.
А еще моя мама вспоминала, как их обязывали вывозить на колхозные поля... собственные экскременты. На удобрения. Сам должен был свой туалет типа "сортир" вычистить и сам на поле, куда бригадир укажет, вывезти. Или вынести. Никого не волновало как это гуано в поле окажется. Но отдай - не греши.
А вы в курсе, что родное государство облагало всех крестян, которые имели коров, натуральным налогом - 220 литров молока в год дай. Горбатишся на коровку ты, а молочко государство подгребает. Если кто не в курсе, как оно дается - молочко - попробуйте денек косой помахать. Я махал - знаю. А сено скирдовать не пробовали? Тоже скажу - не ложкой за столом работать.
И да, если у вас был десяток кур - любимое государство рабочих и крестьян заботливо обязывало сдать 180-250 яиц в год. Ибо государство своими яйцами пролетариат обеспечить не могло.
И да - на каждую свинью, которую вырастил советский мужик, тоже существовал налог.
Это все в придачу к тяжелейшей, от темна до темна работе в колхозе. Практически бесплатной ибо что такое зарплата 40-50-60 рублей? И ту лишь с 1966 года начали платить. А до этого целых 36 лет ишачили колхозники задарма. За "трудодни". Отработал "трудодень" - получи 2 кило зерна, и ни в чем себе не отказывай. Денег хочешь? Продай эти 2 кило родному государству. По цене в 2 раза меньше, чем государство у колхоза покупает.
Как люди не бежали из этого "рая"? Бежали, еще как. Несмотря на то, что родное советское государство, в котором "так вольно дышит человек", сделало мужиков крепостными, фактически запретив выезд из колхоза, отобрав паспорта.
Моему отцу повезло. Родной колхоз направил его учиться на тракториста в Старобешево. После этого он попал в армию, а из армии уехал "поднимать целину" по "комсомольскому набору". В Калмыкию. А это уже - паспорт. А паспорт давал право "на лево". Так наша семья оказалась не в колхозе, а в государственном предприятии - совхозе.
А это уже совсем другое дело. Платили хоть и мало, но все же платили, а не те мизерные 40-50 рублей "колхозных". И пенсионный стаж шел государственный, а не колхозный. Знаете, что такое "колхозная пенсия"? Это 12-18 рублей в месяц. Бывало, что и 5 рублей и даже три.
Но об этом как-нибудь в другой раз.
Народ, который забыл или не знает своего прошлого, не имеет будущего, - сказал Платон.
От себя добавлю: такой народ обречен ходить по кругу, причем - по граблям.
(с) Павло Бондаренко
служат для связи этих "республик" с РФ, Абхазией, Осетией , Приднестровьем.