Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников

Вакцинация Россией жителей временно оккупированных территорий Украины без согласия украинской власти является нарушением украинских законов. Этим РФ в очередной раз подтвердит наличие контроля над ОРДЛО.

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"В любом случае, если российские власти на украинской территории без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакцины, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины риску и должны нести за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях ", - подчеркнул Резников.

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Напоминаем, в так называемых ЛНР и ДНР 1 февраля заявили о начале массовой вакцинации от коронавируса. Прививки собираются делать российским препаратом "Спутник V", который завезли из России в рамках оказания "гуманитарной помощи". Представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет поставлять свою вакцину в ОРДЛО.