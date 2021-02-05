Главные новости 5 февраля: Зеленский обратился к украинцам по-русски, ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе
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Президент по-русски объяснил, почему закрыл каналы с пропагандой, ОПЗЖ обещает обострение на Донбассе, Нацсовет хочет закрыть "Наш", Украина получит 12 млн вакцин, - главные новости страны 5 февраля 2021 года.
Зеленский обратился к украинцам по-русски
Президент впервые записал видеоблог на русском языке. Он объяснил, почему был вынужден ввести санкции против телеканалов Медведчука, развенчал миф о запрете в Украине произведений Булгакова и процитировал его призыв "не читать перед обедом советских газет". "Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни", - призвал Зеленский.
ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе
Нардеп ОПЗЖ Рабинович озвучил в фейсбучном посте такие перспективы: "На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворенного перерасти в напряженный с постоянными обстрелами. ... Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят".
Рабинович утверждает, что инициатива обострения конфликта якобы исходит из Офиса Президента.
Нардеп "Слуги народа" Верещук назвала слова Рабиновича шантажом и заявила, что их должна проверить СБУ.
"Наш" хотят закрыть
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания через суд добивается лишения лицензии телеканала "Наш". Иск был подан еще в 2019-м за несоответствие контента лицензии.
Украина получит 12 млн доз вакцин производства "AstraZeneca" и "Novavax"
Поставки будут проходить с февраля 2021 года, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов президенту Владимиру Зеленскому.
Сейчас Кабмин работает над разработкой сайта, на котором можно будет записаться на вакцинацию. Его планируют запустить на следующей неделе.
Россияне толкают автозак
Арестованные участники протестов в Москве помогли полиции, подтолкнув заглоший автозак, в котором их везли в спецприемник. Видео происходящего вызвало бурное обсуждение в интернете. МНения разделились от "неисправимые рабы" до "не имеете морального права осуждать".
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Скажіть таку річ:
Ви десь чули щоб на Росії продавались книжки українською мовою? Чи може щоб Путін на своїх виступах демонстрував українську книжку?
Ви десь бачили, що Росія говорила про свою українську мову? Чи про польську? Чи про німецьку?
Ви десь в світі чули, щоб президент порушуючи закон виуористовував мову іншої країни, особливо тої що вбиває своїх де людей, що окупувала 7% території?
І я не бачив, і не знаю жодного такого президента і жодної країни. Тому що ми єдина країна, з єдиною мовою. І нам не потрібні чужі символи, чужі мови, чужа історія, чужі герої-колаборанти.
Можна закрити хоч сотню московських помийок, але якщо такі наративи будуть просуватись в Україні і далі - матимемо ту ж саму ситуацію і ті самі наслідки.
Петро, будучи в Штатах давал интервью от не помню Fox или CNN и ето не важно на самом деле потому шо транслировали все новостные каналы,
так вот на очень приличном английском, никаких переводчиков не требовалось ни интевьюеру ни слушающей аудитории.
ето бесусловно совершенно отлично от "официального" заявления Президента,
которое должно делаться на государсвенном языке.
откуда у него информация?
мне кажется что ему поручили передать от мелкого дрища послание - ультиматум. мол прекратите преследовать помойные каналы иначе будем стрелять. ведь они знают что промывая мозги населению украины они победят без войны. победят в голвах и народ, превратившись в быдло сам свалит власть и откроет ворота оккупанту. как это было с 1922 году когда коммуняки оккупировали украину.
вот и вся философия партии опзж и мордора.
Няша№2, почему это уркоганище, агент копростана, до сих пор на свободе??? А СБУ куда смотрит??? Вся ЖОПЗ состоит, только из одних бандюков-проституток!!!
Говорят что клоунов, на ЖОПуЗ хотят поменять...