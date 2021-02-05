РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14307 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 744 24
вакцина (3815) Зеленский (16563) Рабинович (245) Россия (91304) Донбасс (26945) автозак (15) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Главные новости 5 февраля: Зеленский обратился к украинцам по-русски, ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 5 февраля: Зеленский обратился к украинцам по-русски, ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе

Президент по-русски объяснил, почему закрыл каналы с пропагандой, ОПЗЖ обещает обострение на Донбассе, Нацсовет хочет закрыть "Наш", Украина получит 12 млн вакцин, - главные новости страны 5 февраля 2021 года.

Зеленский обратился к украинцам по-русски

Президент впервые записал видеоблог на русском языке. Он объяснил, почему был вынужден ввести санкции против телеканалов Медведчука, развенчал миф о запрете в Украине произведений Булгакова и процитировал его призыв "не читать перед обедом советских газет". "Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни", - призвал Зеленский.

ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе

Нардеп ОПЗЖ Рабинович озвучил в фейсбучном посте такие перспективы: "На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворенного перерасти в напряженный с постоянными обстрелами. ... Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят".

Рабинович утверждает, что инициатива обострения конфликта якобы исходит из Офиса Президента.

Нардеп "Слуги народа" Верещук назвала слова Рабиновича шантажом и заявила, что их должна проверить СБУ.

"Наш" хотят закрыть

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания через суд добивается лишения лицензии телеканала "Наш". Иск был подан еще в 2019-м за несоответствие контента лицензии.

Украина получит 12 млн доз вакцин производства "AstraZeneca" и "Novavax"

Поставки будут проходить с февраля 2021 года, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов президенту Владимиру Зеленскому.

Сейчас Кабмин работает над разработкой сайта, на котором можно будет записаться на вакцинацию. Его планируют запустить на следующей неделе.

Россияне толкают автозак

Арестованные участники протестов в Москве помогли полиции, подтолкнув заглоший автозак, в котором их везли в спецприемник. Видео происходящего вызвало бурное обсуждение в интернете. МНения разделились от "неисправимые рабы" до "не имеете морального права осуждать".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Давно пора признать ОПЗЖ - террористической организацией.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:07
+8
Андрій Смолій

39 мин. ·

Скажіть таку річ:

Ви десь чули щоб на Росії продавались книжки українською мовою? Чи може щоб Путін на своїх виступах демонстрував українську книжку?
Ви десь бачили, що Росія говорила про свою українську мову? Чи про польську? Чи про німецьку?
Ви десь в світі чули, щоб президент порушуючи закон виуористовував мову іншої країни, особливо тої що вбиває своїх де людей, що окупувала 7% території?

І я не бачив, і не знаю жодного такого президента і жодної країни. Тому що ми єдина країна, з єдиною мовою. І нам не потрібні чужі символи, чужі мови, чужа історія, чужі герої-колаборанти.

Можна закрити хоч сотню московських помийок, але якщо такі наративи будуть просуватись в Україні і далі - матимемо ту ж саму ситуацію і ті самі наслідки.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:35
+7
Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі - Цензор.НЕТ 3793
показать весь комментарий
05.02.2021 22:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора признать ОПЗЖ - террористической организацией.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:07 Ответить
Що він там сказав хоч?
показать весь комментарий
05.02.2021 22:20 Ответить
Зажопінці погрожують загостренням на Донбасі? Значить вони пов'язані з терористами на Донбасі. Буде загострення на Донбасі - буде звинуваченія у зв'язках з терористами і заборона ОПЗЖ як організації, що підтримує тероризм, блокування рахунків та все інше
показать весь комментарий
05.02.2021 22:23 Ответить
Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі - Цензор.НЕТ 3793
показать весь комментарий
05.02.2021 22:23 Ответить
По русски бо баран!! ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ, ПРЕЗИДЕНТ ЗВЕРТАЄТЬСЯ МОВОЮ КРАЇНИ АГРЕСОРА!!!!!
показать весь комментарий
05.02.2021 22:29 Ответить
Андрій Смолій

39 мин. ·

Скажіть таку річ:

Ви десь чули щоб на Росії продавались книжки українською мовою? Чи може щоб Путін на своїх виступах демонстрував українську книжку?
Ви десь бачили, що Росія говорила про свою українську мову? Чи про польську? Чи про німецьку?
Ви десь в світі чули, щоб президент порушуючи закон виуористовував мову іншої країни, особливо тої що вбиває своїх де людей, що окупувала 7% території?

І я не бачив, і не знаю жодного такого президента і жодної країни. Тому що ми єдина країна, з єдиною мовою. І нам не потрібні чужі символи, чужі мови, чужа історія, чужі герої-колаборанти.

Можна закрити хоч сотню московських помийок, але якщо такі наративи будуть просуватись в Україні і далі - матимемо ту ж саму ситуацію і ті самі наслідки.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:35 Ответить
просто вспомнилось...
Петро, будучи в Штатах давал интервью от не помню Fox или CNN и ето не важно на самом деле потому шо транслировали все новостные каналы,
так вот на очень приличном английском, никаких переводчиков не требовалось ни интевьюеру ни слушающей аудитории.
ето бесусловно совершенно отлично от "официального" заявления Президента,
которое должно делаться на государсвенном языке.
показать весь комментарий
05.02.2021 23:01 Ответить
Відносно брехні,в Україні колись хтось відповість за публичну брехню !!!)))
показать весь комментарий
05.02.2021 22:41 Ответить
а опзж каким боком до орков в луганде? тем более если оно предсказывает что вот вот будет там что-то.
откуда у него информация?
мне кажется что ему поручили передать от мелкого дрища послание - ультиматум. мол прекратите преследовать помойные каналы иначе будем стрелять. ведь они знают что промывая мозги населению украины они победят без войны. победят в голвах и народ, превратившись в быдло сам свалит власть и откроет ворота оккупанту. как это было с 1922 году когда коммуняки оккупировали украину.
вот и вся философия партии опзж и мордора.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:55 Ответить
Звернувся до українців мовою загарбника.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:57 Ответить
Не, ну зажоповці ни разу не палятся, правда ж? Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі - Цензор.НЕТ 9027
показать весь комментарий
05.02.2021 23:06 Ответить
ЖОПЗЖ - выбросьте за даунбасский поребрик,чтоб и не воняло ими.
показать весь комментарий
05.02.2021 23:11 Ответить
"Нардеп ОПЗЖ Рабинович", он же "жёлудь" - кличка от кегебе-е-е стукачёк потому что, урка-рецедивист (прямо как овощь), со стажем 14 лет, за хищение в особо крупных размеров и агент фесебе-е-е, от куда информация?
Няша№2, почему это уркоганище, агент копростана, до сих пор на свободе??? А СБУ куда смотрит??? Вся ЖОПЗ состоит, только из одних бандюков-проституток!!!
Говорят что клоунов, на ЖОПуЗ хотят поменять...
показать весь комментарий
05.02.2021 23:25 Ответить
Да пусть хоть на иврите обращается, абы по делу!
показать весь комментарий
05.02.2021 23:46 Ответить
Він англійську вивчити не здатний. Який на фіг івріт? Вони вже навіть ідіш забули і з того що лишилось це тупа хуцпа, фаршмак на свята і жидобільшовизм на генетичному рівні. P.S. Якщо в якогось посадовця вистачить нахабства звернутись до мене в Україні на івриті або на ідіші - отримає в рило на місці.
показать весь комментарий
06.02.2021 02:37 Ответить
В рило - цього мало. Треба мотузку. мило й до майданного фонаря таких діячів!
показать весь комментарий
06.02.2021 04:56 Ответить
Ні! Тільки на "історичну батьківщину". Там їм швидко пояснять що означає "родіну любіть". Для них любити щось чи когось окрім самого себе гірше смерті.
показать весь комментарий
06.02.2021 05:26 Ответить
если есть доказательства в связях с дыныры и лыныры должно быть арестовано имущество и счета уже!! а я так понимаю что где -то есть)))
показать весь комментарий
06.02.2021 00:01 Ответить
Як він високо злетів. То сидів за розкрадання соціалістичної власності в особливо великих розмірах, а тепер війну накликає. Хоча гадаю, що якщо його причинять, то зразу з'явиться довідка, що психічно неадекватний.
показать весь комментарий
06.02.2021 02:02 Ответить
А может того. Направить пару боевых орудий и жахнуть по жилищу мертветчука?
показать весь комментарий
06.02.2021 04:11 Ответить
ОПЗЖ грозит, или дебилы не видят этого обострения?
показать весь комментарий
06.02.2021 08:38 Ответить
Скільки раз зе-лох буде порушувати закони України?!!
показать весь комментарий
06.02.2021 10:18 Ответить
НАХ*Й ОПЗЖ ! ГОУ в Ж !
показать весь комментарий
08.04.2021 15:39 Ответить
 
 