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Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию на Донбассе. Он считает, что это может принести пользу переговорному процессу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Резникова для "Укринформ".

Министр заявил, что присоединение США и Польши может заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира - и наконец договориться, а не просто блокировать все процессы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Треба збирати всіх друзів,щоб гуртом забити ведмедя.
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05.02.2021 21:41
+2
Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 9986
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05.02.2021 21:39
+2
Лучше польских снайперов и корректировщиков пригласить на практику на Донбасс , с кацапом общаться все равно шо небо вилкой красить.
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05.02.2021 21:57
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Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 9986
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05.02.2021 21:39 Ответить
Треба збирати всіх друзів,щоб гуртом забити ведмедя.
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05.02.2021 21:41 Ответить
Головне - не брати на переговори наркомана.
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05.02.2021 21:52 Ответить
правильно... нужно регулярно ставить кацапню в позу крайнего удивления Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 7244
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05.02.2021 21:55 Ответить
Лучше польских снайперов и корректировщиков пригласить на практику на Донбасс , с кацапом общаться все равно шо небо вилкой красить.
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05.02.2021 21:57 Ответить
США и Великобритании как подписантов будапештских соглашений. А Польша каким боком непонятно. Ну нехай буде и Польша.
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05.02.2021 22:02 Ответить
"а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ"

Источник: https://censor.net/ru/n3246346
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05.02.2021 22:35 Ответить
Польщі не треба. При всій повазі до польського народу.

Залучення до переговорів Польщі з московією для України за останні 500 років нічим добрим ніколи не закінчувалось.
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05.02.2021 22:54 Ответить
Польща чудово розуміє,. що якщо "русскій мір" в Україні переможе, то вона наступна.
Та і про літак з Качиньським поляки не забули.
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05.02.2021 23:22 Ответить
такими темпами второй Зепрезиденский срок легко потянет и третий, превратившись наконец то в настоящую Хунту.
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06.02.2021 01:29 Ответить
Я тоже требую присоединения США и Японии!
Почему этого нет в новостях?
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06.02.2021 08:39 Ответить
Краще би рєзніков виступив за приєднання Польщі до США , а України до Польщі
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06.02.2021 20:11 Ответить
Упс! Засыпаю и спрсоня почудилось, что написано - присоединение польши и сша к россии, аж подскочил от удивления Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 7467
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25.04.2021 00:47 Ответить
 
 