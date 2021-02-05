Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу
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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию на Донбассе. Он считает, что это может принести пользу переговорному процессу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Резникова для "Укринформ".
Министр заявил, что присоединение США и Польши может заставить Россию сесть за стол переговоров.
"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира - и наконец договориться, а не просто блокировать все процессы", - сказал он.
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Источник: https://censor.net/ru/n3246346
Залучення до переговорів Польщі з московією для України за останні 500 років нічим добрим ніколи не закінчувалось.
Та і про літак з Качиньським поляки не забули.
Почему этого нет в новостях?