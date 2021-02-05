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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Данилов (1057) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил трудоустроить телевизионщиков, потерявших работу из-за закрытия телеканалов Медведчука, и даже поднять им зарплату на 20-25%.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Данилов ответил на слова своих оппонентов, заявивших, что на закрытых телеканалах якобы работали полторы тысячи человек.

Секретарь СНБО напомнил, что санкции введены против 8 предприятий, обеспечивавших работу телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Вот предприятие "ТВ-выбор" - в 2020 году среднее количество работающих - 1 человек, "Новый формат" - 1 человек, "Арианда" - 1 человек, "Телекомпания 112" - 33 человека, "Партнер-ТВ" - 1 человек , "Лидер-ТВ" - 1 человек", - перечислил Данилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: Против ряда депутатов введут санкции, часть - привлекут к уголовной ответственности

По его словам, по документам средняя зарплата на этих предприятиях составляла 5000 гривен.

"Если вы найдете человека, который на телевидении будет работать за 5000 гривен... Мы сегодня проводили с Владимиром Зеленским совещание, и он сказал: если там страдают люди, если им нужно организовать трудоустройство, можем им предложить работу. Более того, можем даже увеличить на 20-25% им заработную плату по желанию", - добавил секретарь СНБО.

Также на Цензор.НЕТ: Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Знатный троллинг!!!! Ну если честно работали за 5000 грн мы готовы вам протянуть руку помощи и даже поднять ЗП до 6000 грн. Красавчег!!!
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05.02.2021 21:59
+36
Круто! Гадили Україні, ще й працювали у тіні!
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05.02.2021 21:58
+28
обломал рога ********** "работодателям"
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05.02.2021 21:56
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обломал рога ********** "работодателям"
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05.02.2021 21:56 Ответить
Круто! Гадили Україні, ще й працювали у тіні!
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05.02.2021 21:58 Ответить
5000 грвней или баксов и в сутки месяц полгода минуту секунда прайм тайма...
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05.02.2021 22:24 Ответить
Знатный троллинг!!!! Ну если честно работали за 5000 грн мы готовы вам протянуть руку помощи и даже поднять ЗП до 6000 грн. Красавчег!!!
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05.02.2021 21:59 Ответить
На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов - Цензор.НЕТ 1232 жги,Даныло...
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05.02.2021 21:59 Ответить
Так там целый "букет" экономических преступлений в добавок. Ну значится еще одна статья вдогонку.
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05.02.2021 22:00 Ответить
Предложил работу кацапским пропагандонам? А зачем?
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05.02.2021 22:00 Ответить
Він же не уточнив, яку роботу може їм надати.
Можливо, двірниками, щоб собаче лайно прибирали, яке залишили після себе...
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05.02.2021 22:33 Ответить
На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов - Цензор.НЕТ 201
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05.02.2021 22:02 Ответить
оно не пан, оно жидяра....
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05.02.2021 22:23 Ответить
все рабінович..Тікай з села-тобі пзда... На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 3195
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05.02.2021 22:28 Ответить
Классика жанра сегодняшнего дня. Оформлены по трудовой---но за минималку зарплату. А реальное бабло в конверте получают. Только это касается всех---в этом и беда.
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05.02.2021 22:11 Ответить
Борисе! При можливості увімкніть наш-гав. Там лютий треш.
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05.02.2021 22:21 Ответить
Так можна спитися. Останнім часом після вечері випивав склянку(200г) домашнього вина. Вже третій вечір вживаю дві склянки. Може перейти на білу?
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05.02.2021 22:29 Ответить
крысы бесятся перед закрытием. Даже смешно как эти шавки побежали туда тявкать самим не стыдно?
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05.02.2021 23:00 Ответить
Работники ревки все красиво крышевали за откат в процентах,и так по всей стране,одна лазарева чего стоит.
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05.02.2021 22:16 Ответить
Годный троллинг!
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05.02.2021 22:24 Ответить
Так если эта орава пропаганд0ндонов работала неофициально, то медведчука и ко нужно судить, а не в твиттере зубоскалить, а зевласть?
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05.02.2021 22:24 Ответить
А моим скромным источникам губастая хабалка-дианка получала в кконверте от 8К зелени ежемесячно
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05.02.2021 22:25 Ответить
и Пихуевщик наверно тоже, а сколько техперсонал получал вы не знаете?
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05.02.2021 22:56 Ответить
*********** получил чувал бабла только на раскрутку, лично присутствовал. На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 941 На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 941 На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 941
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05.02.2021 23:13 Ответить
"намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире" Донеси падлюка правду до своого кума.
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05.02.2021 22:27 Ответить
давите рашистских гнид, только до конца, не останавливайтесь и не жалейте врага, ибо недобитый враг становится жестоким, безжалостным , мстит мгновенно и беспощадно
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05.02.2021 22:28 Ответить
Так, вони, ще й доходи приховували!!
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05.02.2021 22:31 Ответить
Не тіки доходи, а й самих робітників, не по сірому, а по чорному працювали.
А це вже статья)
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05.02.2021 22:39 Ответить
они завтра бросятся переводить свои деньги в иностр. банки, заметают следы
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05.02.2021 23:04 Ответить
Даже зауважал Данилова, троллинг 80 левела.
Наш чувак)
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05.02.2021 22:35 Ответить
очень не хотелось бы, чтобы всё лопнуло как мыльный пузырь.
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05.02.2021 22:41 Ответить
да они могли спокойно перейти к шмыгалю и за 6тыщ плитку тротуарную ложить )
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05.02.2021 22:55 Ответить
класть плитку. "Ложет" русскоязычная мокша.
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05.02.2021 23:06 Ответить
i am a handy-man in a philharmonic. i'm setting tile on the music.
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05.02.2021 23:22 Ответить
Панченко прям сейчас уверяет, что ее никто никогда не нагибал гнать на Украину на чистейшем масковском диалекте... докажите в суде. 1300 работников.. хотя по факту у них 1!!! работник с з.п. 5000 грвн...
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05.02.2021 23:05 Ответить
Просто заради цікавості та об'єктивнсті також хотілося почути весь список. Як, приміром, зарплата на інших (всіх) каналах? Як би не така сама. Але може хтось озвучить і дізнаємось.
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05.02.2021 23:06 Ответить
Золотые люди: за минималку работали.
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05.02.2021 23:10 Ответить
Респект Олексію Данілову!
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05.02.2021 23:24 Ответить
На говноканале "наш" сборище безработных пропагандонов, проклинают патриотов и Украину....Председательствует Спивак....Тошнотворное зрелище....Включайте, посмотрите....
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05.02.2021 23:53 Ответить
ну вот из любопытства и включают и смотрят - как триллер или ужастик.
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06.02.2021 00:29 Ответить
Фанаты своего дела, за 5 тыс гривен пахали сутками напролет))))
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06.02.2021 00:04 Ответить
закривати тих опзжешник сцук!!!!!
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06.02.2021 01:14 Ответить
якщо хто не бачив цієї пердячки у шустрика, особливо її другої частини, там, де це всі ці гадюки та жаби зчепились один з одним - той втратив багато. Хоча... це - на любителя. Особисто мені хотілось, щоб той серпентарій накрило пристойною авіабомбою.
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06.02.2021 01:31 Ответить
А ви сходіть на "5" до Пєті і на Ґ+Ґ до Бєні. Там мабуть офіційна зарплата ще менше ніж 5000 грн. На телеканалах Медведчука за документами працювали від 1 до 33 осіб, середня зарплата - 5 тис. грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 9309
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06.02.2021 02:26 Ответить
Та пофігу.головне прижати хвоста колаборантам
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06.02.2021 13:04 Ответить
рабинович для скобеевой в москве орал, что "страдают" 1,5 тысячи работников помойных каналов.
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06.02.2021 09:02 Ответить
То шо, получается они не медиапроститутки были, а **********?
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06.02.2021 09:41 Ответить
Молодец,данилов!ещё открыть одно дело по неуплате налогов и нелегальном трудоустройстве.
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06.02.2021 13:02 Ответить
 
 