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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1384) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Лукашевич Вадим (39)

Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич прокомментировал публикацию голландской прокуратурой подробного отчета о причинах незакрытия Украиной воздушного пространства летом 2014 года над Донбассом, заявив, что Украина невиновна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лукашевич подчеркнул: "Сегодня в деле МН17 оглушительно лопнул еще один пузырь, раздутый российской пропагандой - голландцы опубликовали отчёт расследования аспектов незакрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО, инициированного запросом парламента Нидерландов.

Документ интереснейший - он анализирует схожие ситуации по всему миру за последние 30 лет.

Вывод расследования однозначен - НЕТ ОСНОВАНИЙ привлекать Украину в качестве виновной в гибели рейса МН17 и 298 человек на его борту.

Сопроводительное письмо министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

Прямая ссылка на англоязычный вариант документа в формате PDF".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших в рейсе МН17 обвиняют Россию в препятствовании суду

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
А кто то кроме парашки и их шакалов из лугандона в этом сомневался?
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05.02.2021 22:04
+8
Зара Байден оголосить фуйла в міжнародний розшук Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2121
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05.02.2021 22:04
+7
Со времён гитлера и геббельса , так же как и сейчас , у рашистских убийц, воров и насильников во всём виновата только жертва, во всём ! И все их злодеяния прикрываются ложью и только ложью !
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05.02.2021 22:42
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А кто то кроме парашки и их шакалов из лугандона в этом сомневался?
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05.02.2021 22:04 Ответить
толік пєтушарій, наприклад... Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1605
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05.02.2021 23:01 Ответить
Это тоже к шакалам можно отнести.
Хотя не из лугандона.
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05.02.2021 23:07 Ответить
Оскільки в шпанії сидить, то до шпанських мушок)))
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05.02.2021 23:11 Ответить
Зара Байден оголосить фуйла в міжнародний розшук Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2121
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05.02.2021 22:04 Ответить
І таких "інформаційних бульбашок" від мокшан лопне ще чимало.
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05.02.2021 22:06 Ответить
Там виновник один - пуйло.
Преемнику Меркель Лашету надо прислать отчёт нидерландской прокуратуры, а то тот сильно обеспокоен остановкой Северного Потока 2.
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05.02.2021 22:07 Ответить
А стадо казламордых не при чем ? Это как в 33-м виноват сралин а НКВД и пол страны стукачей не при делах.
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05.02.2021 22:59 Ответить
Если бы этот эксперт не был агентом КГБ, его давно бы уже прикрыли... Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9435
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05.02.2021 22:07 Ответить
Этот эксперт всегда озвучивает то что отрицать уже не возможно. А по началу он в этом практически обвинял Украину рассказывая в каком-то интервью какой бардак там творится что даже некому мол и небо закрыть было. Да и все его якобы расследование построено на том что отрицать невозможно и для продвигания версии случайного сбитня бомжами из Донбасса.
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06.02.2021 07:46 Ответить
Вообщем надо 2 бутылки,одна рашке другая ДНР.
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05.02.2021 22:23 Ответить
Для того что бы обвинить в чем то ДНР ее нужно сначала признать... а так ее нет, поэтому все лавры славы аквафрешии.
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05.02.2021 22:27 Ответить
нет никакой ордлы-шмардлы - есть кусок территории Украины, которую кацапня оккупировала и удерживает силой оружия - абздец и точка.
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05.02.2021 22:47 Ответить
сергей дубинский, это родной брат вонючего собачего рта? или просто брат?
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05.02.2021 22:27 Ответить
Со времён гитлера и геббельса , так же как и сейчас , у рашистских убийц, воров и насильников во всём виновата только жертва, во всём ! И все их злодеяния прикрываются ложью и только ложью !
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05.02.2021 22:42 Ответить
Тобто, дійсно, що зветься, ні сном ні духом. Уряд України не мав ніякої інфо стосовно небезпеки. Тому заборонили тільки літати нижче коридору FL320 (9750м). А це прямий текст з висновків:
Finding 6: This inquiry did not find sufficient facts that Ukrainian authorities responsible for analysing security risk levels in civil aviation airspace and those establishing restriction of airspace in a conflict zone8 were aware of a threat to civil aviation before the downing of Flight MH17.
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05.02.2021 23:24 Ответить
Да понятно что не виноваты !!! Подняли высоту для полетов почти 10.000 метров - но кто знал что кацапы "Бук" привезут и пустят его в ход..... Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6264
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05.02.2021 23:45 Ответить
кацапи знали, тому і закрили ПОВНІСТЮ своє небо в самий день збиття! Війна вже йшла декілька місяців, але НЕБО КАЦАПИ СВОЄ ЗАКРИЛИ ТІЛЬКИ ПЕРЕД САМИМ ЗБИТТЯМ!!!
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06.02.2021 02:34 Ответить
це брехня! Україна отримала повідомлення про закриття неба в міжнародній системі і небо ЗАКРИЛА! А знаєте, хто найперший закрив своє небо і надіслав це повідомлення? КАЦАПІЯ! А знаєте, що кацапія закрила своє небо напередодні дня збиття в тому числі і найвищу висоту! Чому ніде не висвітлюється той факт, що кацапи ПОВНІСТЮ закрили своє небо перед збиттям???? І закрили не просто за місяць чи два, а буквально В ДЕНЬ ЗБИТТЯ!!!

"ON 17 JULY at 00:00 Russian air traffic controllers closed the airspace in the adjacent area over Russia below 53,000 feet (16,000 m). Long-distance flights typically travel at altitudes of 33,000 to 44,000 feet,[70] so this restriction effectively closed their airspace to civilian overflights. The reason given was "armed conflict in Ukraine". The Dutch Safety Board asked for, but did not receive, a more detailed explanation for this restriction."

https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17
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06.02.2021 02:31 Ответить
 
 