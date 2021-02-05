Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич
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Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич прокомментировал публикацию голландской прокуратурой подробного отчета о причинах незакрытия Украиной воздушного пространства летом 2014 года над Донбассом, заявив, что Украина невиновна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лукашевич подчеркнул: "Сегодня в деле МН17 оглушительно лопнул еще один пузырь, раздутый российской пропагандой - голландцы опубликовали отчёт расследования аспектов незакрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО, инициированного запросом парламента Нидерландов.
Документ интереснейший - он анализирует схожие ситуации по всему миру за последние 30 лет.
Вывод расследования однозначен - НЕТ ОСНОВАНИЙ привлекать Украину в качестве виновной в гибели рейса МН17 и 298 человек на его борту.
Сопроводительное письмо министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.
Прямая ссылка на англоязычный вариант документа в формате PDF".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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Хотя не из лугандона.
Преемнику Меркель Лашету надо прислать отчёт нидерландской прокуратуры, а то тот сильно обеспокоен остановкой Северного Потока 2.
Finding 6: This inquiry did not find sufficient facts that Ukrainian authorities responsible for analysing security risk levels in civil aviation airspace and those establishing restriction of airspace in a conflict zone8 were aware of a threat to civil aviation before the downing of Flight MH17.
"ON 17 JULY at 00:00 Russian air traffic controllers closed the airspace in the adjacent area over Russia below 53,000 feet (16,000 m). Long-distance flights typically travel at altitudes of 33,000 to 44,000 feet,[70] so this restriction effectively closed their airspace to civilian overflights. The reason given was "armed conflict in Ukraine". The Dutch Safety Board asked for, but did not receive, a more detailed explanation for this restriction."
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_17