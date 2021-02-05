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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о своих посещениях каналов Медведчука:

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что "информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть", в том числе с помощью телеканалов "из пула Медведчука".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я появляюсь на каналах, связанных с Игорем Валерьевичем? Да. Бываю и на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не был, но появляюсь. Прямой, 5 канал. У меня, как мне кажется, хорошие взаимоотношения с журналистами. Хотелось бы, чтобы так было и дальше", – сказал председатель ВР.

Разумков отметил, что согласен с той точкой зрения, что на каналы, которые нарушают журналистские стандарты и распространяют антиукраинскую пропаганду, "нужно ходить, чтобы доносить избирателям свою позицию".

На вопрос, не считает ли он эти каналы частью гибридной войны России, Разумков ответил: "Если вы считаете, что канал нарушает украинское законодательство, на кого-то работает, то на него не нужно ходить или не ходить. Есть конкретные статьи, по которым что-то можно сделать. Иначе завтра кто-то скажет, что вы или я работаем не в интересах Украины".

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Он убежден, что "информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть". По мнению Разумкова, "позицию страуса никогда нельзя занимать: если мы туда не ходим, значит, этой проблемы нет – точно неправильный подход".

Спикер парламента подчеркнул, что "не имеет права определять – хороший это канал или плохой". "Это может делать зритель или, в рамках действующего законодательства, соответствующий орган", – считает Разумков.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Дима, скажи честно: «С Трампом было проще!»
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05.02.2021 22:15
+19
Падла. Хренова отмазка - теж отмазка.
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05.02.2021 22:19
+12
Бывших рыгов не бывает !
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05.02.2021 22:20
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Дима, скажи честно: «С Трампом было проще!»
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05.02.2021 22:15 Ответить
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 842
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05.02.2021 22:16 Ответить
А канала "Рада" для нього замало?
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05.02.2021 22:17 Ответить
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 1353
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05.02.2021 22:18 Ответить
Падла. Хренова отмазка - теж отмазка.
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05.02.2021 22:19 Ответить
Херовая отмазка = всего лишь отмазка. Да ещё и херовая.
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06.02.2021 01:33 Ответить
+++
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06.02.2021 11:06 Ответить
Ага, это из той же серии как история о детках советских партийных функционеров, живших в США: разваливали капитализм изнутри!
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 109
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05.02.2021 22:19 Ответить
Байденy, подзвони, дай команду розстріляти
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05.02.2021 22:27 Ответить
Ну что ж... Довольно разумно в этот раз сказал...
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05.02.2021 22:19 Ответить
Пословоблудив
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05.02.2021 22:21 Ответить
Отнюдь... Всё верно...
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05.02.2021 22:23 Ответить
Лохам подобається, коли їх розводять.
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05.02.2021 22:53 Ответить
Так не разводись, если ты не лох... а если ты лох, тогда ты, в данном случае, прав...)
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05.02.2021 22:58 Ответить
На відміну від тебе, я не ведусь на словоблуддя мАлАдоВа рига разумкова.
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05.02.2021 23:00 Ответить
Да я уже понял, что ты , в данном случае, прав... Не надо назойливо это повторять...
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05.02.2021 23:09 Ответить
Дурниці.
Будь-який канал для політичних шоу (в яких цей же канал і визначає порядок денний) бажає мати відомі обличчя. Участь в ефірах такого каналу - це підтримка його рейтингу. Були б вони заповідником Бойків-Рабіновичів, глядачам було б менш цікаво і їх дивилося б менше людей. Голова ВР міг би знайти набагато кращий спосіб зайняти свій час.
А Дімочка просто про свій рейтинг думав. Запрошують показатися по тєліку - як же тут відмовитися?
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05.02.2021 22:54 Ответить
діма свою елєкторальну нішу шукає, узнаваємость створює. Серед глядачів антиукраїнських каналів. Рейтинг заробляє де може, перевертень із жаб'ячими очками
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05.02.2021 23:11 Ответить
Розумкова за цю туфту і хату с краю, позбавити зарплати, він чиї інтереси захищає, ломбардівець.
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06.02.2021 08:32 Ответить
Бывших рыгов не бывает !
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05.02.2021 22:20 Ответить
+++
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06.02.2021 11:06 Ответить
Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 9140
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05.02.2021 22:21 Ответить
На каких бы каналах не красовался, а все равно яйца не выросли.
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05.02.2021 22:24 Ответить
вся ******* сейчас там Разумков о своих посещениях каналов Медведчука: "Информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть" - Цензор.НЕТ 9389
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05.02.2021 22:24 Ответить
разумков і мураєв - блізнєцьі-братья
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05.02.2021 23:20 Ответить
у них было 0, 47%, а сейчас аж 1,3% т.е. меньше чем в 3 раза. опять соврал. многие просто заходят посмотреть, как туда сбежались крысы и через минуту выключают. Это не рейтинг
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05.02.2021 23:21 Ответить
убийце с лицом младенца сейчас нелегко...
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05.02.2021 22:56 Ответить
Праститутки также приподносят людям то место что у них есть, не так ли - умников?.
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05.02.2021 23:08 Ответить
Через воров в законе, через каннибалов в Африке. Этому ********* "какая разница". Мрази.
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05.02.2021 23:41 Ответить
После отключения каналов пула Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK - втрое активнее зрители начали смотреть телеканал Евгения Мураева "НАШ".
Источник: сайт "Детектор медиа", ссылаясь на данные, предоставленные агентством Vizeum Ukraine
Детали: Отмечается, что доля "НАШ" в первый день после отключения выросла более чем 3,5 раза.
Если 2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории 18+, "вся Украина", то 3 февраля она достигла до 1,72%. В больших городах с населением более 50 тысяч канал вышел в лидеры с долей 2,65%.
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06.02.2021 00:00 Ответить
Оце і є кількість "зажиддя" - 2.65%.
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06.02.2021 06:02 Ответить
Молодца разумков, единственный трезвый во всей шайке
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06.02.2021 00:06 Ответить
Він не "тверезий" а хитровкручений кацап - він же сам ту "шайку" і набирав. З метою маніпуляції та "інтелектуального домінування". І схоже сам себе перехитрив - "слуги" на нього кладуть з прибором" бо занадто тупі щоб розуміти наслідки власних дій, а сам "пупс" для них не авторитет.
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06.02.2021 06:08 Ответить
xameleon
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06.02.2021 00:18 Ответить
pioner
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06.02.2021 00:20 Ответить
komsomolec
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06.02.2021 00:21 Ответить
Ну прям цицерон )) хитрожопая рыговская морда
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06.02.2021 00:23 Ответить
Приблизно як відвідувати гей-клуби та штовхатися під хвіст з метою пропаганди традиційних цінностей серед ЛГБТ-спільноти.
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06.02.2021 01:43 Ответить
"Доношу"
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06.02.2021 02:19 Ответить
Ексфюрер ригоюгенда визнав, що в нього були канали мЕдтверчука! Далі буде...
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06.02.2021 03:27 Ответить
У Разумкова є кишеньковий ютюб канал "Корупція інфо". І там цей "пупс" розміщує тихцем (вважаючи що це анонімно) все що йому заманеться на "зеленій хвилі".
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06.02.2021 06:00 Ответить
Этот Разумков сто проц имеет проблемы с психикой ....после коронавируса.
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06.02.2021 06:16 Ответить
Гроші не пахнуть.
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06.02.2021 07:55 Ответить
Разумков ..хитросракий
.Певно його будуть готувати на заміну зеклоуну . Разумков про свої відвідини каналів Медведчука: "Інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є" - Цензор.НЕТ 732
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06.02.2021 08:04 Ответить
Молодий політик, з вже душком лайна як у зрілого.Йому так кокошнік личить.
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06.02.2021 08:43 Ответить
Саме хітрожопе створіння в "друзях" зєлєпукіна!!!!!!!
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06.02.2021 12:42 Ответить
Вот ХИТРОЖОПЫЙ РЫГ, ждет Путинские танки.
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06.02.2021 14:18 Ответить
 
 