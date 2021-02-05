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Аваков - Бойко: Вы не хотели бы иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков - Бойко: Вы не хотели бы иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?

Ряд фигурантов имеют отношения к поставкам топлива для террористов и наемников РФ, вскоре об этом будет известно больше.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его диалог с депутатом ОПЗЖ Юрием Бойко.

Аваков: Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков?

Бойко: Я не имел к этому отношения.

Аваков: А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов - имели. Это я вам говорю, больше, чем я должен говорить. Но я считаю, что я должен. А дальше будет больше.

Бойко: Но ко мне это не относится. И, более того, я считаю, что если такие факты есть - их надо расследовать и выводить.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: Против ряда депутатов введут санкции, часть - привлекут к уголовной ответственности

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
Рыговские вонючки у шустера, гадость какая!!!! За мир они! Скоты
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05.02.2021 22:28
+46
Аваков - Бойко: Вы не хотели бы иметь отношение к поставкам топлива для боевиков? - Цензор.НЕТ 6151
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05.02.2021 22:30
+44
от і дочого аваков оприлюднив цю інформацію? щоб бойко здриснув раніше ніж за ним прийдуть?
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05.02.2021 22:28
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Шоб посягнуть напряму на святоє в Україні на *********, ЗЕ треба дочекатись перевороту у Кремлі , тому й законне підгрунття для справ проти мертвечука й не зявиться, й похоронить усі ці розкручені санкціі на канали
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06.02.2021 17:17 Ответить
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає запровадження санкцій стосовно головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.

Ось чому Вовка так сміливо підписав санкції -НYЙЛОКУМА КУМА ЦЕ НЕ ЗАЧЕПИЛО
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06.02.2021 16:23 Ответить
У тюрму риговських вилупків - те що не зробив Турчинов у 2014 му треба зробити зараз Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків? - Цензор.НЕТ 6510
І про слуг олігархів і самих олігархів не забути.
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06.02.2021 18:53 Ответить
Поздно пить боржоми. ОПЗЖ побеждает на выборах в Верховную Раду а если идиоты от майдана будут дрочить свою ненависть- то Бойко наш президент после ЗЕ-говна!
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06.02.2021 20:05 Ответить
ОПЗЖ побеждает на выборах в ДНР.
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06.02.2021 20:10 Ответить
Ну если ДНР это уже не Украина- то согласен...
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06.02.2021 20:12 Ответить
В голові твоій, пігулки не забувай пити на ніч ...
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06.02.2021 23:59 Ответить
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60
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06.02.2021 19:03 Ответить
Справді , "паломница" на новому BMV ... тьфу .
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06.02.2021 20:23 Ответить
До справі веж Бойка Бойко теж був не причетний.
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06.02.2021 22:17 Ответить
Вице-президент уже вприпрыжку скачет выдавать секреты всему миру, и подозреваемому в первую очередь. Гут, Арсений, гут!
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09.02.2021 11:09 Ответить
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