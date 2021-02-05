Аваков - Бойко: Вы не хотели бы иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?

Ряд фигурантов имеют отношения к поставкам топлива для террористов и наемников РФ, вскоре об этом будет известно больше.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его диалог с депутатом ОПЗЖ Юрием Бойко.

Аваков: Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков?

Бойко: Я не имел к этому отношения.

Аваков: А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов - имели. Это я вам говорю, больше, чем я должен говорить. Но я считаю, что я должен. А дальше будет больше.

Бойко: Но ко мне это не относится. И, более того, я считаю, что если такие факты есть - их надо расследовать и выводить.

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