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кибербезопасность (639) ВКонтакте (61)

Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети "Вконтакте", похищало персональные данные пользователей, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети

Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge, которое использовали для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", похищало персональные данные украинцев из аккаунтов Google.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вредоносный код в расширении обнаружили исследователи из чешской компании Avast, которая разрабатывает программное обеспечение в области безопасности. VK Unblock вместе с еще 28 другими расширениями скрыто собирало персональные данные пользователей и по команде администратора сервера могло изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.

Также расширение собирало информацию о активности мобильных телефонов и геолокации.

В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые было направлено атаку, - Франция, Украина и Бразилия.

Сейчас вредные расширения заблокированы Google и Microsoft.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО обещает за полгода разработать механизм учета пользователей "ВКонтакте"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Все украинские базы данных давно в РФ. Если доступ к биллингу всех операторов мобильной связи, данные геолокации поступают в ФСБ за считанные минуты, что уж тут говорить о БД. Закон о защите персональных данных граждан в Украине выполняется так же, как и все остальные законы, т. е. НИКАК. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Будь в Данилова из СНБО хоть капля ума, уже провели бы тщательные расследования: как? почему данные из БД Украины не защищены от слов совсем и никак. Почему полиция имеет неограниченный доступ к многим данным и никто не контролирует, были ли основания к доступу на того ли иного гражданина. Вся Конституция о защите прав граждан превратилась в Украине в фиговый листок. Почему любая шавка из ИТ почти любого банка может запросто скачать все данные клиентов вместе с транзакциями? Почему НБУ удовлетворяет тупая отмазка всех банков, типа, "у нас все хорошо, все под контролем"?
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05.02.2021 22:54
+9
Франция и Бразилия тоже блокируют этот бред? Ну и пусть бы себе похищало. Делов-то. Если валенки не понимают, с чем имеют дело, их уже ничего не исправит. Другое беспокоит: дія. Здесь все серьезней.
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05.02.2021 22:44
+9
Збирають москалі персональні дані у ватних користувачів. І що? А *****.
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05.02.2021 22:48
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Франция и Бразилия тоже блокируют этот бред? Ну и пусть бы себе похищало. Делов-то. Если валенки не понимают, с чем имеют дело, их уже ничего не исправит. Другое беспокоит: дія. Здесь все серьезней.
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05.02.2021 22:44 Ответить
Все украинские базы данных давно в РФ. Если доступ к биллингу всех операторов мобильной связи, данные геолокации поступают в ФСБ за считанные минуты, что уж тут говорить о БД. Закон о защите персональных данных граждан в Украине выполняется так же, как и все остальные законы, т. е. НИКАК. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Будь в Данилова из СНБО хоть капля ума, уже провели бы тщательные расследования: как? почему данные из БД Украины не защищены от слов совсем и никак. Почему полиция имеет неограниченный доступ к многим данным и никто не контролирует, были ли основания к доступу на того ли иного гражданина. Вся Конституция о защите прав граждан превратилась в Украине в фиговый листок. Почему любая шавка из ИТ почти любого банка может запросто скачать все данные клиентов вместе с транзакциями? Почему НБУ удовлетворяет тупая отмазка всех банков, типа, "у нас все хорошо, все под контролем"?
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05.02.2021 22:54 Ответить
Воооооооот. Цикавые вопросы, правда? Инсайд никто покуда не отменял. Можно миллионы вкладывать в защиту внешнего периметра, а в то же самое время одна тупая, обиженная на весь свет своей жалкой зарплатой офисная плесень может одномоментно сдать все и вся в считанные минуты. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 2393 Причем уже отфильтрованную и обработанную информацию. Правда же как интересно. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 842
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05.02.2021 23:56 Ответить
Збирають москалі персональні дані у ватних користувачів. І що? А *****.
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05.02.2021 22:48 Ответить
Да бОльшая часть данных берется из открытого доступа. Посмотрите, чтО сами кандидаты выставляют в своих резюме на сатйах по трудоустройству - да ФСБ напрямую получило данные на больше 10 млн граждан Украины. А есть еще продажный Пенсионный фонд, базы данных из налоговой, БД таможенников... Все давно скопировано и чуть ли не в режиме онлайн предоставляется в РФ. Ну а если копнуть глубже, то все было слито еще при енакиевском хряке. Все госреестры со всеми ИНН физ. и юрлиц, все БД о недвижимости, активах госструктур, банковская информация, все давно уже там, за поребриком.
Государства Украина нет, и не похоже, чтобы умненький еврейский мальчик понимал, как его построить.
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05.02.2021 22:59 Ответить
Якось не сумніваюся, що такі дані на якомусь зкріпному компі зберігаються у якійсь "глибоководній конторі". І що з того? Рахунків у кіпрських банках у мене нема і не буде, як і вілли на Лазуровому Березі, навіть жигуля-копійки вже нема: продав, бо грошей було треба на операцію та лікування.
Капостити таким персонажам, як я (та, мабуть, і Ви), все рівно, що стригти порося: мороки буде багато, а вовни - ...
Щодо розумненького хлопчика. Схоже, те розуміння йому і непотрібне. В нього зовсім інша мета...
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06.02.2021 00:29 Ответить
Я Вас мабуть засмучу. Щонайменше 99 відсотків з ста, що Ваші персональні данні у москалів теж є. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 155 Ну а ***** це Вам чи ні вирішувати особисто Вам. Таке ось у нас паскудне життя.
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05.02.2021 23:49 Ответить
Якщо проявити трохи занудства і гарно подумати, то можна вирахувати купу способів, як би то витягти персональні дані якого-небудь Михайла Вороновського, Яцека Раковського чи Василя Іваненка. То справа техніки.
Інша річ - яка їм з того користь? В моєму конкретному випадку їм доведеться окрім занудства, скористатися ще й фантазією - як-то на практиці використати такі дані: пенсіонер, інвалід другої групи - загальне захворювання (рак).
От тому й ***** Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 614 .
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06.02.2021 00:17 Ответить
Ну власне це я і мав на увазі. Ви та я навряд чи їм цікаві. Тому нам нема чого турбуватися. І загалом вони не дуже турбуються як їм це зробити. Є бабло. Все інше зроблять інсайдери. А ось що до Вашого захворюватння - бажаю одуження. У самого жінка на онко перехворіла. Знаю що це за ад. Тому ще раз - одуження та здоровʼя.
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06.02.2021 00:37 Ответить
Дякую за розуміння та співчуття. Вчора рік минув, відколи мене прооперували. Трохи поборсаємось - раз досі до себе не забрали ні Бог, ні Диявол, ми ще тут потрібні. Для чогось.
Здоров'я Вам і Вашим рідним.
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06.02.2021 01:01 Ответить
Навзаєм. На всяк випадок, моїй дружині у реабілітацій період дуже допоміг фукоідан прийти до тями після хімій та променевої терапії. Пропила дві упаковки. Порадив врач онколог. Говорив може у вас знайомі є у Америці то дістаньте. Знайомих не було, але у нас в Україні є одна чи дві фірми що ним торгують. Брали, що в Японії виготовляють. З ламінаріями. Ось такий бад. Може де дістанете. Допомогає непогано.
Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 4576
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06.02.2021 01:09 Ответить
За місяць маю показатися своєму онкологу. Далі - за накатаною програмою: УЗД і комп'ютерна томографія. А там подивимось.
Дві хімії весною переніс відносно легко. Очевидно, допомогло й те, що після другої хімії місяць пожив у монастирі.
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06.02.2021 01:20 Ответить
Ну псіхологічна підтримка людині зайвою ніколи не була. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 7147
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06.02.2021 01:35 Ответить
Радше, молитовна.
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06.02.2021 03:17 Ответить
Ну так молитва теж і на психіку людини благотворно впливає. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 239
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06.02.2021 14:16 Ответить
И почему я не удивлен? Ах да, вспомнил, всё, что связано с кацапами, по другому и не бывает. Ага-ага, а антивирус у этих юзеров стоит Касперского, это как пить дать. Тоже чрезвычайно "полезная" программа. Но до сих пор популярная среди любителей сруского мира.
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05.02.2021 22:52 Ответить
До речі, є антивірус українського виробництва. Він у мене стоїть.
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05.02.2021 23:02 Ответить
Зілля ))
Накраще зілля - .... на похмілля
(с)
))))))
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05.02.2021 23:04 Ответить
У мене вже 5 років стоїть Shadow Defender (https://uk.wikipedia.org/wiki/Shadow_Defender) і навіть якщо якийсь вірус прослизне, то після перезавантаження Віндовс його буде знищено.
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05.02.2021 23:11 Ответить
Лет 15 живу без всяких антивирусов вообще. И ни разу не было никакой заразы.
PS Наверно потому, что у меня линукс
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05.02.2021 23:17 Ответить
Згоден, тільки Лінуксом користується меншість юзерів.
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05.02.2021 23:21 Ответить
И это хорошо. Чем меньше будет набегать хомячков, тем уютнее и спокойнее будет экосистема. Идеальное состояние - им пользуются только девелоперы и я.
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05.02.2021 23:26 Ответить
Та ладно. Я вас огорчу. Уже давно туева хуча хомячков линухами пользуется. Они же юзер френдли более чем винюки. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 9298
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05.02.2021 23:58 Ответить
Статистика упорно гласит, что не более 0.5%
PS А хомячки все в планшеты и телефоны уползли. Стационарный комп или нотбук - это уже отживший свое антиквариат.
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06.02.2021 00:09 Ответить
Эт мы о чем? Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 8503 О десктоп системах? По состоянию на 2019 год
Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 545
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06.02.2021 00:14 Ответить
Т.с. сопоставимо с мак осью.
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06.02.2021 00:15 Ответить
Что, уже целый процент? Ого... Ещё лет сто, и он займет заметную долю на рынке. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 8761
или не займёт...
PS Не,я про статистику в сети, типа такой
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06.02.2021 00:21 Ответить
Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 7957
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06.02.2021 00:22 Ответить
Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 8216
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06.02.2021 00:27 Ответить
относительно планшетов и телефонов - а что такое есть андроид?
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06.02.2021 00:18 Ответить
Вот только не надо про "ядро линукс", ну да, там ядро линукс. У меня дома в роутере микротик тоже ядро линукс, считать ли это линукс-устройством? Я всё же склоняюсь, что нет.
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06.02.2021 00:25 Ответить
А чейта? Да там RouterOS система ну так и линукс систем туева хуча.
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06.02.2021 00:30 Ответить
Ну может не туева хуча, но есть разновидности. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 7803
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06.02.2021 00:31 Ответить
С каждым годом линухами пользуются все больше и больше людей. Ибо это система, сделанная людьми и для людей.
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05.02.2021 23:51 Ответить
Это всё же больше мантра для энтузиастов, про "сделанная людьми и для людей". Не надо Поттеринга в люди записывать, это дьявол, а не человек.
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06.02.2021 00:14 Ответить
Эта чейта? 99,99% софта для хомячка доступно искаропки.
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06.02.2021 00:17 Ответить
Для хомячка вот вообще 100% нужного софта работает искаропки. А если у кого что под линуксом не работает, то у того и под виндой будут проблемы. Ну ладно, уговорил, пусть хомячки линуксом пользуются. Когда их станет слишком много, переползу на BSD. Человека, который знакомство с компьютерами начинал с ЕС-1046 и Электроника-60, тяжело чем-то смутить
PS Но впечатлила меня навсегда, и это любовь всей моей жизни, IRIX 5.0 от SGI c оконным менеджером 4dwm. На рабочей станции, где в 1996-м году было 1 гигабайт памяти.
32 модуля SIMM собственной SGI-ной конструкции, насколько я помню. Вот это была улетная для того времени система.
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06.02.2021 00:40 Ответить
Ну я по-серьезному начал именно с окошек, когда купил свой первый IBM 486dx4-100 в 1995 году. С 4 мегабайтами озу, которые дорастил до 8 мегабайт и сумасшедшим по объему винтом аж в 1,2 Гб. Просто бомба. Я не знал даже что на нем буду хранить. Так много места было. Ну и чуток позже поставил туда аж 4-х скоростной сидюк. Ваще песня. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 5083 Ну а с линухами плотно я только в 2009 году познакомился. Равно как и с гипперами. Сначала толстыми, а позже тонкими.
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06.02.2021 00:50 Ответить
Сейчас конкретно сижу на дебиане. Начинал с бунты.
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06.02.2021 00:51 Ответить
Ну его. Минт наше все ))
А вааще глубоко фиолетово, на каком линухе зависаеш. Это больше дело личных вкусов и привычек
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06.02.2021 01:08 Ответить
Не. Там много чего ненужного искаропки понапихивато. Так что как для меня дебиан в связке с корицей вполне норм. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 8020
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06.02.2021 01:14 Ответить
Зато чаще апгрейдится
И да, я тоже циннамон люблю
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06.02.2021 01:15 Ответить
А нам не надо чаще. Нам надо по феншую.
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ещё ждать перемен к лучшему? В чём смысл жизни, и что такое любовь?
- А мне почём знать? Я обычный токарь, отойди от шпинделя, - ответил ему Мастер.

Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 507
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06.02.2021 01:20 Ответить
-Что делаеш?
-Смотрю, как деревья растут...
-Эх, все суетишся...
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06.02.2021 01:22 Ответить
Ахах. Точно передана философия дебиана. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 5437
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06.02.2021 01:23 Ответить
Ну вот тогда ты можешь себе представить, что чувствовал человек, сидя в 1996 году за компом, где из коробки было гиг ОЗУ, 146 гиг винт SCSI, 8-ми скоростной сидюк SCSI, 100-мбит сетевуха и 26 дюймов здоровенный тяжелый CRT монитор 1920x1200. А купил его тупой бык, наворовавший бабло в 90-е, для типа собственной телестудии, только комп купить то купил, а вот софт - нет. Так и простоял он несколько лет, как большая дорогая игрушка, а потом и бык пропал, и телестудия, и рабочая станция, всё сгинуло...
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06.02.2021 01:10 Ответить
Честно говоря даже не могу. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 1079 В смысле представить.
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06.02.2021 01:15 Ответить
Воот. Потому и любовь всей жизни. И потому и линукс сейчас, я так думаю. Когда слишком долго варился в юниксовом мире, винды кажутся скучными и неинтересными.
Хотя работать в IRIX 5.0, по нынешним временам, было вовсе и неудобно, чего только стоила мышка с одной кнопкой, у которой клик и даблклик делали неожиданно разные вещи. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 9011
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06.02.2021 01:24 Ответить
У меня сынаша, которому сейчас 15 лет, в 12 установил свою первую операционку сам. Убунту это была. До сих пор на бунте и сидит. Правда на корице в ДЕ перешел. Хотя в принципе и третий гном одобряет, который я совсем, если честно, не понимаю. Ну то такое. Виндовс в виду определенной необходимости (т.к. в компьютерной академии занимается) терпит скрипя зубами. А мышку вообще крайне редко юзает в работе. В основном клава и терминал, реже тачпед ноутбука или мыша. Для плюсов, пайтона, джава скрипта вполне ему хватает. Мышой больше в игровых движках пользуется когда там програмит. Там с ней удобней.
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06.02.2021 01:32 Ответить
я так в начале 90-х сел за подаренную Соросом IBM RS6000 станцию с AIX - первый раз увидел UNIX. Все закончилось тем что я забил на предыдущую профессию, аспирантуру и уехал как UNIX сисадмин - работы на родине тогда не было
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06.02.2021 07:07 Ответить
О! Мосье знает толк в извращениях!
BSD уже вроде токо мамонты юзают

ПыСы Когда то ремонтировал ЕС-1046... Начился матерится по армянски ))
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06.02.2021 00:53 Ответить
Ремонтировал методом замены плат с соседей работающей? Помню, были у нас такие бравые ребята, с конторы "ЗападЭВМкомплекс". Если у соседей ломалась ЕС-1046, всё, жди беды, через час будет сломана и у нас Примета работала железно.
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06.02.2021 01:03 Ответить
А вот и не угадал?
Видел же єти платі?
Сколько там было 315 и 361?
Отэта их и юзали ))))))
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06.02.2021 01:06 Ответить
И что, реально что-то паяльником ковыряли? Монстры. Наши ниже замены плат целиком никогда не опускались. И у нас были казанские машины, а не ереванские. И, если я ничего не путаю, не было там особо транзисторов, там была 500-я серия, ЭСЛ, разве нет?
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06.02.2021 01:15 Ответить
Та их в Эриване только разработали. Делали в Казани. Ни разу армянской не видел.
И да, я с Северодонецка и у нас дофигища плат для них производили
Уже тяжко вспомнить, но на какой то из них было 3500 штук 315 и 361 ))
500 серия кстати была прикольной. Ее продать можно было. Радиолюбители на ней какой то синтезатор строили ))
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06.02.2021 01:20 Ответить
Но кроме Поттеринга есть еще и Марк Шаттлворт с ребятами из Каноникал. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 9125
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06.02.2021 00:21 Ответить
Ахах. Пять баллов. С 2009 года держу только сканер кламав для братьев меньших из когорты виндоус зависимых. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 8003
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05.02.2021 23:50 Ответить
Он еще живой? Ну нихрена себе... Последник раз его встречал во времена юзания Убунты 10,04
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06.02.2021 00:54 Ответить
Дык а че ему будет то. https://www.clamav.net/downloads
Понятно что из офф репов можно проинсталить. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 4441
Ну и понятно что в отношении линухов он каг бэ и не нужен.
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06.02.2021 00:58 Ответить
То Ви ще не зтикалися плотно з вірусами шифрувальщиками. Будете неприємно вражені, не доведи Господь звісно.
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06.02.2021 01:18 Ответить
так підтримую в мене теж 8 років стоїть Shadow Defender і ніяких ******** кацапів на компютері!...
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06.02.2021 09:55 Ответить
Интересно, что в ru.wikipedia в её описании на один абзац больше:
"Данная программа не препятствует заражению системы и не защищает от кражи информации. Если вредоносные программы активны в системе, они будут выполнять свою вредоносную деятельность до тех пор, пока компьютер не будет перезагружен."
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06.02.2021 11:24 Ответить
"Если вредоносные программы активны в системе, они будут выполнять свою вредоносную деятельность до тех пор, пока компьютер не будет перезагружен"

Тю. Саме тому потрібна ще й антивірусна програма. А якщо антивірус не затримає якийсь вірус, то після перезавантаження компа - вірус буде винищено, тому що є Shadow Defender. А якщо немає Shadow Defender, а антивірус пропустив віруса, то вірус сидітиме в системі тихесенько та й далі "працюватиме". Якщо вірус такий, що здатен заблокувати комп чи щось подібне, то після перезавантаження компа, він знову працюватиме як і раніше.
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06.02.2021 22:16 Ответить
Ну навіщо ж Ви так Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6592. Каспєрскій - то ж так зкріпно! Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6592
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06.02.2021 01:06 Ответить
Хе-хе-хе Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети "Вконтакте", похищало персональные данные пользователей, - СНБО - Цензор.НЕТ 4823
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек

(с)
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05.02.2021 23:03 Ответить
Это ложь! Полнейшая ложь!

Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge, которое использовали для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", похищало персональные данные украинцев из аккаунтов Google.

Украинцам вряд ли понадобилось бы зачем-то обходить блокировки ВКонтакте
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05.02.2021 23:07 Ответить
Говнорозширення крало дані говнокористувачів.
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05.02.2021 23:09 Ответить
Юзаю ZenMate для входа в вк. Полёт нормальный. Даже на халявном аккаунте скорость очень хорошая, вконтактовские ролики в 720p тянет практически без лагов.
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05.02.2021 23:17 Ответить
А вот и ватники подтянулись
На скорость доступа и пользователи этого VK Unblock тоже не жаловались У них только пароли тырил
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05.02.2021 23:18 Ответить
Оно не может тырить пароли в вк при всём желании, бо они пересылаются по HTTPS.
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05.02.2021 23:19 Ответить
Как раз может, и без всяких проблем. Поскольку аддоны хрома имеют право читать куки (и не только сессионные) и базу паролей. Им пофиг на транспорт, они крадут до передачи данных в сеть.
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05.02.2021 23:23 Ответить
В куках не пересылается пароль в открытом виде, только солёный хэш, а в хроме я пароли и так не сохраняю. Если ламер предпочитает, чтобы кто-то или что-то хранило его пароли, то он ССЗБ.
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05.02.2021 23:31 Ответить
Ага, только к соли аддон тоже имеет доступ, ну а хэши на профессиональном оборудовании, типа как для майнинга используются, вскрываются за вполне разумное время, даже без использования радужных таблиц. А вот как раз у спецслужб их, радужных таблиц, самая богатая коллекция...
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05.02.2021 23:35 Ответить
Хэш солится на серверной стороне, тебе в куках пересылается уже готовая строка. Вообще, что оно реально может сделать -- ******** пароль жабаскриптом, если ты впервые зашел на стартовую страницу и его вводишь, потому что аддон, выполняющий роль прокси-сервера может "Read and change all your data on the websites you visit". Ну это если о вк говорить, он в этом плане довольно дырявый.
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05.02.2021 23:48 Ответить
эээ, нет, хеш солится на твоем компе в браузере, соль присылается сервером. Всё наоборот. Аддон имеет доступ ко всему, в том числе к заголовкам с сервера, и всему, что хранится в Storage хрома, а загляни туда сразу после ввода пароля, ты очень неприятно удивишься. Даже если он не сохраняется постоянно. Потому нет никаких проблем стянуть у тебя логины/пароли с любого сайта, например с https://www.privat24.ua/ Аддон ведь всё время имеет доступ, ко всему, а не только к одному только вконтактику. Но ты продолжай верить, что вооружен, предупрежден и защищен, ага, ага
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06.02.2021 00:57 Ответить
а с Firefox что?
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06.02.2021 18:18 Ответить
Вот это не скажу, давно не видел вживую.
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06.02.2021 18:24 Ответить
Надо еще расширение, которое б похищало самих этих пользователей на па-рашку...
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05.02.2021 23:29 Ответить
Ай-яй-яй, горе-то какое! Пользователи помойки подцепили лишай, коросту и хламидиоз. Сльозы мишают мне гаварить!
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05.02.2021 23:34 Ответить
Скажите мне кто эти данные пользователей не собирает? Просто купил телефон и твои данные уже там где надо.
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06.02.2021 00:06 Ответить
"Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!"
"скрыто собирало персональные данные пользователей и по команде администратора сервера могло изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска." - это делают ВСЕ, в т.ч. Гугл.
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06.02.2021 15:52 Ответить
Європа бореться з піратством. А от тобі рашка ближча...
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06.02.2021 00:48 Ответить
Скількох українців убила Європа, ватка?
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06.02.2021 08:41 Ответить
поляки очень много убили в свое время. Немцы.
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06.02.2021 15:53 Ответить
І саме тому ти до Польщі переїхав із скрєпної рашки?
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06.02.2021 15:58 Ответить
оперу проверю...
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06.02.2021 00:30 Ответить
Внезапно
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06.02.2021 01:47 Ответить
бгггг, барану ни vpn не поможет, ни что-либо другое. Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО - Цензор.НЕТ 5977 Шифрование не спасёт. Кстати, если гугл и микрософт заблокировали эти расширения, так они есть на сайтах в архивах. Качай - не хочу ухахахааа vk unblock и всё что хочешь. И почта этого чувака есть. Мошенников нет - есть дураки
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06.02.2021 07:31 Ответить
Ребята,можно как то в двух-трех словах объяснить,что значит воруют персональные данные и главное,кто и что из этого они (спец службы) будут иметь,например с нашими открытыми данными-при регистрации мы все указываем. В ВК я не был-старый 72 годочка. В ОК,как технарь активничаю из-за быстрого,почти онлайн,получения ответа на тот или иной вопрос....На этих форума политиканство,как правило- БАНЯТ.... Спасибо.
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06.02.2021 08:29 Ответить
"воруют персональные данные" - это значит что подсовывают тебе персонализированную рекламу и подсвечивают страницы в поиске. Это делают ВСЕ - Гугл и Андроид в первую очередь.
Так что это очередная "пэрэмога" от СБУ просто ради шума.
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06.02.2021 15:55 Ответить
СНБО ослепли и оглохли?
Гугл и Фейсбук собирают персональные данные граждан. Их деловые и родственные связи, телефона, номера платежных карт ... Даже прослушивают телефонные разговоры.
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06.02.2021 08:30 Ответить
Вы не понимаете - ЭТО ДРУГОЕ!
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06.02.2021 15:56 Ответить
Кража она и в африке кража.
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06.02.2021 16:34 Ответить
Ты это Гуглю скажи.
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06.02.2021 17:50 Ответить
Какая неожиданность..
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06.02.2021 09:46 Ответить
 
 