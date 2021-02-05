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Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Билецкий: согласно моим инсайдам,

"Национальный корпус" не участвует в акциях с требованием закрыть телеканал "Наш", чтобы не навредить происходящему сейчас процессу отъема у этого телеканала лицензии.

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода словам Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, насколько я понимаю, идет к закрытию "Нашего" Нацсоветом радио и телевидения. Давайте дождемся. Мы увидели, что власть готова делать хотя бы некоторые шаги для медийной безопасности страны. Давайте дождемся, пока это решение будет принято. Любые действия, которые сейчас смогут говорить о притеснениях (свободы. - Ред.) слова, усложнят для Нацсовета это решение", - сказал Билецкий.

Он предложил не форсировать события и дождаться, когда "Наш" будет лишен лицензии.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк

"Насколько мне известно, как раз "Наш" под прицелом - следующий по отбору у него лицензии на вещание. Поэтому лучше подождать, чем навредить этому делу", - пояснил Билецкий.

Сам канал Билецкий назвал "не полезным, мягко говоря, каналом", но подчеркнул, что это дело "очень тонкое, потому что здесь всегда идет речь о свободе слова и тому подобных вещах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
потом пора г+г Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 2190 Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6740
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05.02.2021 23:19
+20
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8726
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05.02.2021 23:18
+17
Мы видели что Зеля два года нихера не делал, это факт. Только пришел Байден, наложил санкции на Дубинского, и тут зекоманда заворушилась. Походу Байден взял за я..ки твоего Зелю? Может в этом причина?
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05.02.2021 23:44
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Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8726
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05.02.2021 23:18 Ответить
Хто це? Може ви мені розшукаєте донос на мого дядька який був замордований як підпільник ОУН?
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06.02.2021 03:27 Ответить
НАШ єто Мікола Янавич Азиров,через подставную харю.. Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6682главній горній маркшейдер України подався в Скабєєвщину
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05.02.2021 23:19 Ответить
Интеру с манатками приготовиться.
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05.02.2021 23:46 Ответить
потом пора г+г Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 2190 Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6740
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05.02.2021 23:19 Ответить
да шо вы к нему пристали, главное откровенно рашистские каналы забанить, а г+г не стоит, нужно знать меру
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05.02.2021 23:24 Ответить
так, згоден.. г+г - помийка, але не треба дурного фанатизму..
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06.02.2021 00:09 Ответить
Не понял, Г+Г транслирует фейки роспропаганды запрещенного у нас канала НТВ-МИР.
Но за заслуги перед вислюком его надо простить?
Оригинально, как говорят армяне.
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06.02.2021 06:41 Ответить
Он предложил не форсировать события и дождаться, когда "Наш" будет лишен лицензии.Источник: https://censor.net/ru/n3246354


Ну так ты своим дешевым пиаром, как раз и форсируешь события.
Иначе как расценивать вот это самое заявление?
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05.02.2021 23:20 Ответить
Як він розповів що якась бабця на Домбасі казала його бійцям шо якийсь Білецький хоче їх всіх убіть. Хто тобі сказав таке? Телевізор, 112 канал. Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 5512
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05.02.2021 23:22 Ответить
И что, закроют обкуренные видосики Вовки Зеленского? Он же сверхопасен.
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05.02.2021 23:23 Ответить
пока беня гужбанит, все останется по-прежнему. Все накинулись на телеканалы. А суды? Прокуратуры? Та же полиция? Там все нормально? СБУ, татаровы и ермаки. Уже подзабылось, верно?
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05.02.2021 23:24 Ответить
Всё это важно, но каналы пропаганды подрывают Украину не меньше.Вспомни Крым в 2014

когда там отключали свет москали возили телики по городу да бы держать население в "правильном" тонусе
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 2211
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05.02.2021 23:48 Ответить
Действия Зеленского и Байдена синхронные, начиная с инавгуряции Байденко...,этого не заметил только ленивый... Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 872Санкции против РАБссиянцев Зеля начал первым 31 января...если вы забыли...
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05.02.2021 23:25 Ответить
Мы видели что Зеля два года нихера не делал, это факт. Только пришел Байден, наложил санкции на Дубинского, и тут зекоманда заворушилась. Походу Байден взял за я..ки твоего Зелю? Может в этом причина?
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05.02.2021 23:44 Ответить
Перед введением санкций Ермак посещал посольство США. Может получал для Зели напутствие от Байдена
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05.02.2021 23:54 Ответить
Цього не могло бути! Нам не казали, але кришка того роялю таки падала. Нема там за що брать.
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06.02.2021 10:25 Ответить
А 1 февраля зеля начал покупать електроенергию у росии)
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05.02.2021 23:56 Ответить
Благословляю вас на таку добру справу, амінь!
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05.02.2021 23:26 Ответить
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 261
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05.02.2021 23:27 Ответить
БЕНИта ля комедия проиграл Суд Украина на 6 ярдов долларов...,Игорь Валерьевич расстроен...получить НОЛЬ в Суде вместо 6 ярдов,это пощечина... Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 1909
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05.02.2021 23:27 Ответить
пощечина - ногой в пах Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8620
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05.02.2021 23:31 Ответить
Это уже омлет
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05.02.2021 23:55 Ответить
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 8736
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05.02.2021 23:59 Ответить
не проиграл, а суд отказался даже рассматривать. - не в его юрисдикции
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06.02.2021 00:11 Ответить
Закрывайте помойку "наш" смело!!!
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05.02.2021 23:29 Ответить
Смело не получится с этим пианистом... Оно и эти закрыло только лишь потому, что Байдена боится больше, чем х-йла...
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05.02.2021 23:32 Ответить
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5905 Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5581Скорее всего Байденко приступил к операции "Санкции и РАБссия, это навечно!"
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05.02.2021 23:33 Ответить
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5091
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05.02.2021 23:33 Ответить
А чего только в 4??! А давай сразу в 20! **** мелочиться.
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06.02.2021 00:02 Ответить
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 4626
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05.02.2021 23:34 Ответить
Шаломов, Медведчук і Рабінович це "зажиддя"
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06.02.2021 02:16 Ответить
Такдєржатьрєбят

В Донецке сообщили об убийстве Манекина: идеолога "ДНР" нашли на пустыре, он не выжил, - соцсети
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05.02.2021 23:36 Ответить
если закроют, тогда "вставай страна огромная" - ето уже будет дует.
желудь безусловно запевалой, a мертевчук на подпевке.
дорого бы я дал, шо бы послушать етот вой...
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05.02.2021 23:36 Ответить
я вообще в @ху
а кто их раньше смотрел??
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05.02.2021 23:37 Ответить
Можливо раніше і дивилось небагато, але коли забанили трійку кащея вся ця сепарська наволоч бігає на гав-наш. Ось сьогодні там були криворота ленка бондариха, суперштирліц пальчевський, хитрий щур литвин, ригоміністр семиноженко та ін.Я вже писав Ярошу щоб влупшив по тому відстійнику гнид точкою.... Аж тут дивлюсь Сергій Таран, Леся Яхно, і примкнувший до них Валентин Гладких прийшли перевиховувати сепарів . Ну немає слів! Кияни ! ну не пускайте нормальних людей в оте кубло, постраждають ні за цапову душу!
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06.02.2021 00:35 Ответить
Танунахер тут не все! А мой любимый шумахер червонец червоный---победитель ралли Бердичев---Ялта залёг в коспирацию *******! Эсминец *Предусмотрительный*!
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06.02.2021 00:56 Ответить
Борисе! Цей маланчик Чегвоненко не зовсім придурок як Шухрич. У нього чуйка є де можна відгрібти звіздюліну, ось і десь засів на Хортиці, як бланк на разліві, і вичікує кращих часів.
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06.02.2021 01:31 Ответить
І хто того Ротмана обізвав Червоненком?
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06.02.2021 10:29 Ответить
Самая частая схема у этих брать фамилию жены при вступлении в брак. Потом при возможном разводе допустим оставляют себе. При нквд самая частая схема была. И много есть других вариантов---но нас то не проведёшь червоными ленточками! Шутка. Чем раньше станем нацией, тем меньше станет дешёвых тем в нашей жизни.
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06.02.2021 15:21 Ответить
Борисе! Якщо передивляєтесь стрічку активності то почитаєте мій допис. Я виявився нездалим знавцем маланців. Тільки що включив гав- наш атам намалювалась морда Чегвоненка. Ну і компанія відповідна: шухрич і мудаєв. А може це шухрич навмисно прийшов передати естафету жеці?
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06.02.2021 20:20 Ответить
Ещё вчера ответил, сразу. Не сильно то и нужно эти знания. Но ответ в первом варианте сразу и зарубили местные начальники на форуме этом. Хотя ксенофобии не было и даже в виде запятой. Промеж строк видно прочли. Уже ночью, для сна телик включил и нарвался на вами указаных. Сразу полез сквозь сон кобуру растёгивать. Хотя знаю что нет её там. Инстинктивно это у меня, и давно очень. Теперь на этом тв-канале всё шобло собралось вместе и крепко поливают. Потому то и настаивал ранее с этого тв-канала и начинать. НО! Как всегда не дожали. Это у нас национальное.
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07.02.2021 19:07 Ответить
Дякую за допис, Борисе! Якщо буде бажання побалакати-- ось мій моб. НДеП ЧДвЧ ОШ ШП.,
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07.02.2021 20:18 Ответить
Сенатор от республиканцев Митт Ромни предложил бешенные санкции протв РАБссии по поллному тарифу...обе партии Конгресса достигли консенсуса в этом вопросе... Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1796
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05.02.2021 23:38 Ответить
Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии...

А ИНТЕР ???
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05.02.2021 23:40 Ответить
Думаю пока до Интера дело дойдет они станут самым проукраинским каналом. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1544
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05.02.2021 23:42 Ответить
Проще Фирташа выдать американцам с конфискацией
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05.02.2021 23:58 Ответить
А Фирташ сейчас где? Он украинским властям вообще доступен? Бо я как-то перестал следить за этой т.с. говнистой персоной.
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06.02.2021 00:09 Ответить
Шо ж ты такое упортое лишнехромосомное существо с явно прогрессирующим плоскостопием моска? Вопрос чисто риторический. Так что отвечать не напрягайся. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5077
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06.02.2021 00:10 Ответить
Билецкий кеп очевидность.
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05.02.2021 23:41 Ответить
Білецький побрийся, а то подумають, що ти рабин з Боярки, на своїх не виступаєш, на вадю габіновича.
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06.02.2021 08:44 Ответить
А шо собственно Вам рабинович? За эту плесень из опзжопников и говорить нет смысла. Его просто тупо садить нужно за его детельность против Украины. Только наши власти все телятся.
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06.02.2021 14:09 Ответить
Глава МИД РАБссии Лавров заявил о ДЕГРАДАЦИИ отношений с ЕС....вот это номер.... Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1874а как же газонефтепотоки НАТОвским головорезам??? Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1874
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05.02.2021 23:42 Ответить
А как. Легко. Деградировавшими в отношениях северными потоками. Бабло превыше всего. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 7656
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05.02.2021 23:43 Ответить
Мавзолейное быдло перейдет на Тушонку Рузвельта и ножки Буша Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 9690
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05.02.2021 23:49 Ответить
Крыса,что ты знаешь о 1972 году?Баран пля..
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05.02.2021 23:54 Ответить
не разговаривай с крестиком. Оно тебе надо)
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05.02.2021 23:58 Ответить
Зачем ты кормишь эту русскую свинью?
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06.02.2021 00:01 Ответить
Это => ( Antizzvin e0af071b) ордловский ватный петух. В спам его.
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06.02.2021 00:07 Ответить
Ну не нужно всех мерять по Вашему, так кропотливо взлелеянному, свинарнику. Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1164
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06.02.2021 00:07 Ответить
президент подчеркнул, что Украина никому не позволит приватизировать русский язык, поскольку на нем говорят многие не расстрелянные украинцы.Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 4778 Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 7700
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05.02.2021 23:43 Ответить
Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 2750 Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 6614Рюсский мир,бессмысленный и безпощадный,свабоду Льохе не бутерброду и 10 000 арестованых Навальных... Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 7384
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05.02.2021 23:47 Ответить
Кто це?
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05.02.2021 23:50 Ответить
Было бы неплохо!
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05.02.2021 23:55 Ответить
о белецкий) А шо там с електрикой с раши - "торговолей на крови" по вашему, таварищ белецкий?
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06.02.2021 00:01 Ответить
Пора і його позбавити ліцензій. Не набагато кращий за 112...
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06.02.2021 00:02 Ответить
Билецкий, це хто? Білецький: згідно з моїми інсайдами, "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 4672
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06.02.2021 00:04 Ответить
Вот и днепровскую ******* Шилову нужно кастрировать. Тварь абсолютно на голубом глазу пропагандирует гражданскую войну. И дела никому нет.
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06.02.2021 00:07 Ответить
Не можна продавати свою країну по шматочках. Краще недорого торгувати пиріжками на Окружній, ніж дорого власною країною. Шеф-редактор новин телеканалу 24 звернулась до журналістів 112, ZIK, NewsOne щоб не присилали їй своє резюме.
Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 5429
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06.02.2021 00:25 Ответить
Фигня. Пока не услышу про инсайды от Гордона -- не поверю.
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06.02.2021 00:40 Ответить
Опозиційна платформа - За життя в РФ -

повинна сісти на платформі любого українського вокзалу та поїхати туда жити .
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06.02.2021 00:41 Ответить
Все почти с ума свихнулись
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Голобородько -
Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит -
Подал знак кому-то - значит
Нацсовет - вдруг вырвет провода.
И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в ЗаЗЕркалье - навсегда.. (с)
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06.02.2021 00:57 Ответить
Эта страна увязшая по уши в борьбе с "ватниками" явно совсем не то что представляли себе революционеры на Майдане.
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06.02.2021 01:04 Ответить
якщо хто не бачив цієї пердячки, особливо її другої частини, там, де це всі ці гадюки та жаби зчепились один з одним - той втратив багато. Хоча... це - на любителя. Особисто мені хотілось, щоб той серпентарій накрило пристойною авіабомбою.
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06.02.2021 01:27 Ответить
пиарщик аваковский))) А когда гавно+гавно закроют и интер? Молчу про спокойный прием на територии Украины всех каналов параши.
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06.02.2021 01:47 Ответить
Коли забанили трійку кащея, вся ця сепарська наволоч бігає на гав-наш. Ось сьогодні там були криворота ленка бондариха, суперштирліц пальчевський, хитрий щур литвин, ригоміністр семиноженко та ін.Я вже писав Ярошу щоб влупашив по тому відстійнику гнид точкою.... Аж туКт дивлюсь Сергій Таран, Леся Яхно, і примкнувший до них Валентин Гладких прийшли перевиховувати сепарів . Ну немає слів! Кияни ! ну не пускайте нормальних людей в оте кубло, постраждають ні за цапову душу!
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06.02.2021 02:03 Ответить
Робіть висновки! Жодна порядна людина не буде мати справу з ворогами України. Це вже співпраця і дозвіл кацапам на "медіацію". Канал як і казино завжди в виграші. Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 1103
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06.02.2021 02:23 Ответить
Дякую за коментар. Та як я з Луцька достукаюсь в Київ до поважних політологів і втовкмачу їм що перевиховання сепарів повинно тривати не довше автоматної черги як вчив нині покійний командир УПА Василь Кук. На периферію ці достойники не дуже бажають з"являтися.
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06.02.2021 03:04 Ответить
Я з Києва. І що?!, майже всіх знаю особисто. Їм щось "втовкмачити" неможливо бо вони вважають найвищим проявом професіоналізму "розкладання яєць по різних корзинах". Політкоректність це їхнє "всьо" бо їсти хочуть кожного дня а не "від каденції до каденції". На жаль політкоректність це "вимога часу" яка не має ніякого стосунку до моралі, ідеалів та цінностей.
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06.02.2021 03:51 Ответить
Та да..?если зекретину эти говноканалы открыть не придется -чудо случится...А то разухабился,благодарностей ждет))))после того дерьма ,что оно за полтора года навалило,фиг гундосому,а не спасибо ,закрытие говноканалов-это самые маленькие отступные за все "хорошее".
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06.02.2021 02:08 Ответить
И партия ....Шарика. Почему дворняги? Ой извините, ....партия Шария!! Шария!!
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06.02.2021 06:14 Ответить
Интересно узнать у комментирующих, просто интересно. А какие каналы нужно оставить? Білецький: згідно з моїми інсайтами "Наш" - наступний телеканал у черзі на відбирання ліцензії - Цензор.НЕТ 8628
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06.02.2021 07:51 Ответить
Так может со своим корпусом пошел бы под стены и там бы стоял опуская эту помойку рылом в дерьмо?
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06.02.2021 07:59 Ответить
Та ви, що? Доки цьому, мудозвону, перед писком не проведеш купюрами він із своїми тітушками з місця не здвиниться.
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06.02.2021 08:30 Ответить
Про те і річ, менше слів більше діла
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06.02.2021 08:38 Ответить
Все каналы должны принадлежать 2 людям!
И не мордой больше.
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06.02.2021 08:27 Ответить
Хіба то люди?
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06.02.2021 10:34 Ответить
Виліз, недоносок. А забув, як сам шорхався по цим каналам. Ублюдок.
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06.02.2021 08:27 Ответить
нац жены никогда не участвуют в акциях за которые им не платят))))
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07.02.2021 12:18 Ответить
 
 