Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии
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"Национальный корпус" не участвует в акциях с требованием закрыть телеканал "Наш", чтобы не навредить происходящему сейчас процессу отъема у этого телеканала лицензии.
Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода словам Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас, насколько я понимаю, идет к закрытию "Нашего" Нацсоветом радио и телевидения. Давайте дождемся. Мы увидели, что власть готова делать хотя бы некоторые шаги для медийной безопасности страны. Давайте дождемся, пока это решение будет принято. Любые действия, которые сейчас смогут говорить о притеснениях (свободы. - Ред.) слова, усложнят для Нацсовета это решение", - сказал Билецкий.
Он предложил не форсировать события и дождаться, когда "Наш" будет лишен лицензии.
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"Насколько мне известно, как раз "Наш" под прицелом - следующий по отбору у него лицензии на вещание. Поэтому лучше подождать, чем навредить этому делу", - пояснил Билецкий.
Сам канал Билецкий назвал "не полезным, мягко говоря, каналом", но подчеркнул, что это дело "очень тонкое, потому что здесь всегда идет речь о свободе слова и тому подобных вещах".
Пожалуйста, подождите...
Но за заслуги перед вислюком его надо простить?
Оригинально, как говорят армяне.
Ну так ты своим дешевым пиаром, как раз и форсируешь события.
Иначе как расценивать вот это самое заявление?
когда там отключали свет москали возили телики по городу да бы держать население в "правильном" тонусе
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желудь безусловно запевалой, a мертевчук на подпевке.
дорого бы я дал, шо бы послушать етот вой...
а кто их раньше смотрел??
А ИНТЕР ???
повинна сісти на платформі любого українського вокзалу та поїхати туда жити .
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Голобородько -
Телевизор запретил.
Вон он, змей, в окне маячит -
Подал знак кому-то - значит
Нацсовет - вдруг вырвет провода.
И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в ЗаЗЕркалье - навсегда.. (с)
И не мордой больше.