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Новости За рубежом
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Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии

Высылку немецкого дипломата из России за якобы участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Германии считают необоснованным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал France24.

"Мы считаем эти выдворения необоснованными. Это еще один аспект, как мы можем наблюдать, в котором Россия довольно далека от верховенства права", – подчеркнула канцлер Германии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что "если РФ не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа". Глава ведомства подчеркнул, что немецкий дипломат выполнял только свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, – законным путем получал информацию о событиях на местах.

"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника немецкого посольства в Москве, никоим образом не оправдано и еще больше ухудшает отношения с Европой", – написал он.

Также читайте: Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
божеж мій, щож зробить німеччина??!! почне будувати північний потік в 2 раза швидше?
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06.02.2021 00:10
+10
мзс німеччина вже не знає як виправдати дії русішшвайн, щоб тіки не зупинити будівництво цього задрипаного потоку
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06.02.2021 00:11
+8
Понимаешь.. Кацапо-твари купили за время правления Куйла и дорогой нефти-газа больше половины полит-элит ЕС .. И на секундочку только представь сколько они купили у нас полит-быдла которое работает на кремль...
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06.02.2021 00:16
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06.02.2021 00:04 Ответить
божеж мій, щож зробить німеччина??!! почне будувати північний потік в 2 раза швидше?
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06.02.2021 00:10 Ответить
А северный поток забанить слабо?
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06.02.2021 00:06 Ответить
Да Вы что, кто такой Леха-блогер по сравнению с газом?
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06.02.2021 08:47 Ответить
милые штрайтен,нур тешатся.. Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6575
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06.02.2021 00:06 Ответить
"Мы не злопамятны кацапы, почти не помним все то зло, что вы недавно причинили нам - в четверг, в двенадцать, и ровно в тридцать пять минут." (с) Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9201 - мид Германии
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06.02.2021 00:10 Ответить
мзс німеччина вже не знає як виправдати дії русішшвайн, щоб тіки не зупинити будівництво цього задрипаного потоку
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06.02.2021 00:11 Ответить
Понимаешь.. Кацапо-твари купили за время правления Куйла и дорогой нефти-газа больше половины полит-элит ЕС .. И на секундочку только представь сколько они купили у нас полит-быдла которое работает на кремль...
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06.02.2021 00:16 Ответить
скоріш за все в куйла є якийсь компромат на мєркєль!
або може вона, по молодості, шпєкалась з куйлом, тому зараз відчуває до нього такі теплі почуття
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06.02.2021 08:35 Ответить
Сосите трубу путлера, шлюхи людоедов.
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06.02.2021 00:13 Ответить
Ви не відволікайтеся, Норд Стрім ************ далі і по ходу облизуйте ***** далі.
Ідіоти .. вони тоді щось зрозуміють в цьому житті коли кацапня вже реально срати ним буде на голови і ржати при цьому
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06.02.2021 00:14 Ответить
не пересмотрит. ваш ход! ))
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06.02.2021 00:15 Ответить
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8560
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06.02.2021 00:32 Ответить
))
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06.02.2021 00:34 Ответить
А не смешно! ************ человечество несётся к Третьей Всемирной.
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06.02.2021 00:42 Ответить
та она уже вобщем-то идёт. просто это война нового типа.
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06.02.2021 00:44 Ответить
_Увертюра пока что. Когда разразится - тут уже точно никто не усомнится что это именно она, ибо наглядно будет и весьма убедительно! И скорей за всё - молниеносно... подлётное время менее получаса, знаете ли.
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06.02.2021 00:54 Ответить
вона вж є, це оцей Ковід-19, далі буде...
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06.02.2021 07:36 Ответить
ой-йой, шо з це буде таке лишенько - люди почнуть вбивати один одного інтенсивніше!! це ж ніколи в історії такого не було, а тут раптом знову
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06.02.2021 08:37 Ответить
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 7796 Тогда у гитлера ЯО не было, сейчас - завались.
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06.02.2021 09:02 Ответить
Они очень-очень глубоко обеспокоятся.
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06.02.2021 07:47 Ответить
и что вы сделаете - поменяете позу перед хозяевами-кацапами))?
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06.02.2021 00:16 Ответить
я їбу....
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06.02.2021 00:36 Ответить
_Древнее зло пробудилось... (и то не вчера). Но! Ничего такого что действительно нанесёт ущерб людоедам из кремлёвского логова хермания категорически отказывается. Подельники потому что. Борьба жаб с гадюками...
Німеччина може розширити санкції проти РФ, але наразі не змінює ставлення до "Північного потоку 2", - Меркель
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06.02.2021 00:39 Ответить
Гансы,берите автогены и режьте трубу СП-2.
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06.02.2021 00:43 Ответить
не.. гансы хотят заработать на ней, быть распределительным газовым хабом, перепродавать кацапский газ в Европу... гешефт убер аллес
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06.02.2021 01:56 Ответить
в ответ.., немцы.., выразят глубочайшую озабоченность. Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3984
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06.02.2021 01:25 Ответить
Дипломат со смартфоном в руках снял на видео бойню детей Навальных...это преступление и шпионаж в пользу Гитлера Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2056
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06.02.2021 02:04 Ответить
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии

И за что выслали? Всего лишь за организацию и участие в митинге в поддержку Навального!
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06.02.2021 03:54 Ответить
Та уже раздуплитесь и всыпьте рашке, задолбали своими аморфными обеспокаиваниями и псевдо толерантностью.
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06.02.2021 07:03 Ответить
ЩО? Там Виж падлюки словами своєї Меркель заявили , що Північний потік ваше все!!! Ще і Макрон вас підтримав... От це все що треба нам знати про Нормандський процес. Тварюки продажні, як втім і наші політикани....
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06.02.2021 07:34 Ответить
Какого ответа? На ежа сядете? Вы перед ****** усретесь десять раз взывая к диалогу, неисправимые имбецилы и инфантилы
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06.02.2021 07:55 Ответить
Поток стройте! Не останавливайтесь! Они уже на деревянном рейхстаге тренируются!
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06.02.2021 08:03 Ответить
Пора Московию снова поставить на колени, а то обнаглели!
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06.02.2021 08:58 Ответить
Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5456
Молотов рассказывает анекдот Гитлеру.
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06.02.2021 09:09 Ответить
ІМПОТЕНТНА НІМЕЧЧИНА ПОМАХАЄ ПАЛЬЧИКОМ СКАЖЕ "А НА-НА ВОФА". БІЛЬШЕ НІ НА ЩО ВОНИ НЕ ЗДАТНІ ОКРІМ ТОГО ЩО ОТРИМУВАТИ БАБЛО ВІД ЕРИЕФІЇ ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОТИДІЇ ЇХ АГРЕСІЇ.
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06.02.2021 09:24 Ответить
Да, взорвите северный поток 2
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06.02.2021 09:39 Ответить
І це вся реакція? Підставили б і "друге вухо".
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06.02.2021 09:41 Ответить
Влепите им огромную глубочайшую обеспокоенность, пусть знают!
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06.02.2021 09:57 Ответить
Но Северный Поток всё-же достройте...
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06.02.2021 09:58 Ответить
Ще трошки і вони дочекаються, що **** почне рубати вікно в Європу.
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17.04.2021 19:13 Ответить
 
 