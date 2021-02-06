Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии

Высылку немецкого дипломата из России за якобы участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Германии считают необоснованным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал France24.



"Мы считаем эти выдворения необоснованными. Это еще один аспект, как мы можем наблюдать, в котором Россия довольно далека от верховенства права", – подчеркнула канцлер Германии.



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также заявил, что "если РФ не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа". Глава ведомства подчеркнул, что немецкий дипломат выполнял только свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, – законным путем получал информацию о событиях на местах.



"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника немецкого посольства в Москве, никоим образом не оправдано и еще больше ухудшает отношения с Европой", – написал он.

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