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Новости За рубежом
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В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году

Апелляционный суд Черногории отменил приговоры Высшего суда в столице Подгорице, который был судом первой инстанции по делу о попытке государственного переворота 2016 года, и отправил дело на повторное рассмотрение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Апелляционный суд решил, что первоначальные приговоры были вынесены в мае 2019 года со "значительными нарушениями уголовной процедуры".

Повторное рассмотрение в Высшем суде Подгорицы должно состояться с совершенно иным составом суда.

Единственный из осужденных тогда, который сейчас находился за решеткой, должен быть немедленно освобожден, решил суд. Все остальные либо уже вышли на свободу, отбыв меньшие сроки, либо на свободе ждали решения по апелляции, либо были осуждены заочно и за решетку и не попали.

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Всего по делу, очно или заочно, были осуждены 13 человек из 14 первоначально обвиняемых - граждане России, Сербии и самой Черногории. В частности, россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, также обвиненные в попытке террористического акта, получили тогда заочно 15 и 12 лет лишения свободы. Они в деле названы работниками российской военной разведки, известной как ГРУ.

Также среди осужденных - восемь граждан Сербии и трое черногорцев. Из последних двое, Андрея Мандич и Милан Кнежевич, являются лидерами пророссийской и просербской партии "Демократический фронт" - на время событий оппозиционной, а ныне члена провластной коалиции. Они получили по пять лет лишения свободы по обвинению в создании криминальной организации.

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Как установил суд, вынесший приговоры, заговорщики планировали в день парламентских выборов 2016 года захватить здание парламента, убить тогдашнего прозападного премьер-министра Мила Джукановича и установить пророссийскую власть, которая должна была бы не допустить, в частности, вступления Черногории в НАТО.

Россия отрицает свою причастность к попытке переворота.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 8569
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06.02.2021 00:07
+14
Апіляційний суд?. щось таке знайомк в цих словах..
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06.02.2021 00:06
+10
самый честный суд в мире, такой же как в Украине
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06.02.2021 00:10
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ПрАститутки, я так и знал.
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06.02.2021 00:05 Ответить
Под брендом «Вдова Кобзона» начнут продавать вино В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 4215

а плесни ка мне, братец, еще кобздоновской вдовы.... В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 795
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06.02.2021 00:24 Ответить
Жители Краснооктябрьского района города Волгограда оказались вынуждены ремонтировать покрытую грязью дорогу подручными средствами. Россияне использовали для это деревянные доски и поношенную одежду. В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 6833
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06.02.2021 00:52 Ответить
+++
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06.02.2021 11:05 Ответить
Апіляційний суд?. щось таке знайомк в цих словах..
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06.02.2021 00:06 Ответить
В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 8569
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06.02.2021 00:07 Ответить
самый честный суд в мире, такой же как в Украине
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06.02.2021 00:10 Ответить
Фемида работает шлюхой.
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06.02.2021 00:11 Ответить
А чего удивляться от суда в кацапской губернии)))
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06.02.2021 00:23 Ответить
Там же десь рядом просране Косово....
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06.02.2021 00:24 Ответить
Как раз после иннагурации Байдена. Совпадение? Не думаю.
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06.02.2021 00:25 Ответить
Тут можно провести параллели и найти кто в списке у них и у Нас лишний и мутит воду ... В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году - Цензор.НЕТ 4614

Черногория-Сербия-Кацапы.. Украина-Лугандон-Кацапы...
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06.02.2021 00:26 Ответить
У нас по сути это произошло в апреле 2019, после выборов презедента.
Заочно отменили приговоры всей швали и пошли дальше, устроили эту шваль во власть.
Особых различий между странами я не вижу...
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06.02.2021 00:28 Ответить
Хотелось бы уточнить, кем были назначены судьи, которые "отменили приговоры всей швали".
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06.02.2021 01:06 Ответить
Список в студию! Каждого поименно-кто, где, когда!
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06.02.2021 02:05 Ответить
Читай между строк. Приговоры были народные, шваль вся уехала подальше от Украины, но после 2019 года вернулась и опять к власти пришла.
Не удивлен, что такие как ты и тут папередныкив прилепили...
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06.02.2021 09:44 Ответить
доигрался Зеленый, позвал всех рыгов, а они и сели на голову и ножки свесили - объявили импичмент, обливали его, ВСУ и Украину грязью с утра до вечера. - они это умеют. на демократии и толерантности.
так и Янукович пришел к власти, так как Ющ играл в демократию.
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06.02.2021 11:00 Ответить
шо тоже гас нужен?
ждем черногорских компенсаций кацапсинам, за то шо они чуть не перевернули Черногорию...
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06.02.2021 00:31 Ответить
лютый рыжий ********, в различных национальных вариациях, шагает по планете...
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06.02.2021 00:35 Ответить
Бабло перемагае зло😁😁😁
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06.02.2021 07:41 Ответить
Сколько компенсации им выплатят?
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06.02.2021 08:23 Ответить
что ж вы хотите - маленькая бедная страна - их легко купить. Черногория хотела в НАТО - и кацапы тут как тут, за тысячи километров от рашки, хотели не пустить и устроить переворот
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06.02.2021 11:03 Ответить
поторопились...
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06.02.2021 11:19 Ответить
 
 