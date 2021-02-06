Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников
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В законе о госбюджете на 2021 не упоминается о прямом финансировании СМИ, которые вещают на оккупированные территории, поэтому Минреинтеграции обратилось в другие страны за помощью крымскотатарскому телеканалу ATR.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Вопрос новой редакции закона о бюджете. Ведь в прошлые годы была прямая запись о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR, а в этом году такой записи нет", - сказал Резников.
Он напомнил, что в госбюджете Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на финансирование всех СМИ, говорят на оккупированных территориях, выделяется 50 млн гривен - на конкурсной основе в соответствии с законодательством, регулирующим публичные закупки.
Вице-премьер не сомневается, что ATR как единственный вещатель на крымскотатарском языке победит и получит часть этих средств. В то же время он отметил, что заинтересованность в участии в конкурсе проявили также Радио "Крым. Реалии ", Общественное радио, Черноморская ТРК, Свободное радио, ТРК "Донбасс" и ряд СМИ, вещающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской и Крыму.
Резников обратил внимание, что вопрос финансирования телеканала ATR поднимался во время встречи с вице-маршалком польского Сейма Малгожатой Госевской во время его визита в Варшаву 3 февраля.
"И моя собеседница предложила идею обратиться к международным партнерам Украины с просьбой о предоставлении финансовой поддержки телеканала. Я уже подписал и направил в адрес ряда стран собственно обращение с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки ATR. Направляем соответствующие письма в посольства", - сообщил Резников.
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А что, крымские татары не граждане Украины и им не надо помогать?
Станные призывы от ЗЕ-коМАНДЫ, Крымские татары большие патриоты, чем ЗЕбанутая петушня, их всегда государству надо поддерживать
Хоча би не брехав би.
Кукарекать против АТР?
Для скрепных поносцев слово крымский татарин - как родовая травма. Мокшанское быдло до сих пор не может забыть, что их дикая обосранная орда 400 лет, до 1700 года платила дань крымскому хану.
Почему частный канал должен финансироваться из бюджета?
А речь идет "о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR."
Звертаю вашу увагу, що киримли (кримців, кримські татари) є наразі єдиними, хто в окупованому московією Криму протистоїть придушенню московитами будь-якого спротиву незаконним діям рашистів. Це сотні саме киримли незаконно заарештовані та кинуті за грати окупантами.
Ті, хто тут маскується під українців, нехай назовуть хоча би десяток українських нескорених кримчан, яких московіти пресують так само, як кримських татар.
Приватний канал АТР і так більшою частиною фінансувався коштами не з українського бюджета. 50 млн. грв. покривали лише технічні затрати на супутник і т.д. Аналогічний канал, що віщав на лугандон, отримував щорічно 300 млн. з бюджету України.
Тож припинення віщання АТР на Крим означає, що киримли будуть зовсім позбавлені інформаційної та моральної підтримки збоку України.
Це ворога не просто влаштовує - він про це мріє!
Звідти питання: а чи не є тихе вбивство АТР насправді виконанням янелохом однієї з "хотілок" путлера?