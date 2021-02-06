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крымские татары (2689) АТР (21) Резников (1168)

Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников

В законе о госбюджете на 2021 не упоминается о прямом финансировании СМИ, которые вещают на оккупированные территории, поэтому Минреинтеграции обратилось в другие страны за помощью крымскотатарскому телеканалу ATR.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Вопрос новой редакции закона о бюджете. Ведь в прошлые годы была прямая запись о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR, а в этом году такой записи нет", - сказал Резников.

Он напомнил, что в госбюджете Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на финансирование всех СМИ, говорят на оккупированных территориях, выделяется 50 млн гривен - на конкурсной основе в соответствии с законодательством, регулирующим публичные закупки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскотатарский телеканал ATR снова не может получить деньги из бюджета, в Минреинтеграции заявляют, что средства не предназначены для одного вещателя

Вице-премьер не сомневается, что ATR как единственный вещатель на крымскотатарском языке победит и получит часть этих средств. В то же время он отметил, что заинтересованность в участии в конкурсе проявили также Радио "Крым. Реалии ", Общественное радио, Черноморская ТРК, Свободное радио, ТРК "Донбасс" и ряд СМИ, вещающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской и Крыму.

Резников обратил внимание, что вопрос финансирования телеканала ATR поднимался во время встречи с вице-маршалком польского Сейма Малгожатой Госевской во время его визита в Варшаву 3 февраля.

"И моя собеседница предложила идею обратиться к международным партнерам Украины с просьбой о предоставлении финансовой поддержки телеканала. Я уже подписал и направил в адрес ряда стран собственно обращение с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки ATR. Направляем соответствующие письма в посольства", - сообщил Резников.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Твари зеленые! В прошлом году для АТР денег тупо зажали, а в этом вообще дурака включили! На ЕДИНСТВЕННЫЙ крымско-татарский канал денег нет, а на свой дерьмовый никому не нужный "ДОМ" для лугандона деньги есть!
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06.02.2021 01:10
+11
Всі державні канали є збитковими. Але це не заважає вкладати росіянам в РТ та помийки типу Ньюз Уан шалені кошти. І хоч не хоч але це працює і рейтинги антиукраїнський партій зростають. Кримські татари мають право на свій канал, мають право слухати передачі сврєю мовою, і повинні відчувати що про них пам'ятають, так це не прибутково але це те що повинно робити держава. На "пиришках пупиришках" далеко не поїдеш.
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06.02.2021 07:57
+8
Жлоби
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06.02.2021 00:27
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06.02.2021 00:27 Ответить
Бубочка - пєдік...Шонеясно?
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06.02.2021 00:33 Ответить
Он пассивный. А его муж - Беня и Ахметка - рыжий гудок.
Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников - Цензор.НЕТ 7848 Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников - Цензор.НЕТ 7848 Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников - Цензор.НЕТ 7848
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06.02.2021 07:59 Ответить
Эрдоган должен откликнуться на призыв.
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06.02.2021 00:33 Ответить
Он и откликнется.
А что, крымские татары не граждане Украины и им не надо помогать?
Станные призывы от ЗЕ-коМАНДЫ, Крымские татары большие патриоты, чем ЗЕбанутая петушня, их всегда государству надо поддерживать
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06.02.2021 08:03 Ответить
зебилы.
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06.02.2021 00:35 Ответить
А что не так то? Почему государство обязано финансировать частный телеканал? Да еще и долларового миллионера и гражданина России, да еще и ведущего там свой бизнес?
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06.02.2021 00:42 Ответить
Ахаха
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06.02.2021 00:44 Ответить
Твари зеленые! В прошлом году для АТР денег тупо зажали, а в этом вообще дурака включили! На ЕДИНСТВЕННЫЙ крымско-татарский канал денег нет, а на свой дерьмовый никому не нужный "ДОМ" для лугандона деньги есть!
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06.02.2021 01:10 Ответить
Не зажало - в прошлом году АТР получило 50 млн!
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06.02.2021 01:22 Ответить
Другое дело, что отчитаться куда были потрачены эти государственные средства, они отказались...
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06.02.2021 01:27 Ответить
Зелений колір, яким ти намагаєшся "відбилити" свого бубачку, має отруйний присмак.
Хоча би не брехав би.
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06.02.2021 08:40 Ответить
50 їм так і не виділили 15 вони змушені були повернути бо їх перерахували дуже пізно і вони не могли бути освоєні вчасно. Це все тупо наїзд на кримців за їх патріотичну, а отже не прозеленську позицію.
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06.02.2021 07:51 Ответить
Получили в конце декабря и вернули в бюджет!
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07.02.2021 00:12 Ответить
В демократических странах существуют рыночные отношения при которых убыточные предприятия банкротятся, закрываются и продаются! От этого зависит и рост экономики!
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06.02.2021 01:19 Ответить
Всі державні канали є збитковими. Але це не заважає вкладати росіянам в РТ та помийки типу Ньюз Уан шалені кошти. І хоч не хоч але це працює і рейтинги антиукраїнський партій зростають. Кримські татари мають право на свій канал, мають право слухати передачі сврєю мовою, і повинні відчувати що про них пам'ятають, так це не прибутково але це те що повинно робити держава. На "пиришках пупиришках" далеко не поїдеш.
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06.02.2021 07:57 Ответить
Болезный, а что пишет твоя методичка от Лахта 2?
Кукарекать против АТР?
Для скрепных поносцев слово крымский татарин - как родовая травма. Мокшанское быдло до сих пор не может забыть, что их дикая обосранная орда 400 лет, до 1700 года платила дань крымскому хану.
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06.02.2021 08:08 Ответить
Ты прекрасно понимаешь, что АТР НЕ коммерческая структура, а единственное окно в мир, в Украину для крымских татар в оккупации и не только для них! И поддерживать свое население в оккупации ОБЯЗАННОСТЬ государства.
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07.02.2021 00:16 Ответить
Серед притомних громадян України є киримли, євреї, поляки. Власні національні інтереси не заважають їм в цілому стояти на проукраїнській позиції. І лише йбані рускі мають своїм національним інтересом знищення української культури і державності. І поки рускі не зрозуміють, що в світі існують інші країни, інші народи з іншою національною ідентичністю і не почнуть будувати свою зовнішню політику на цьому розумінні - ні про які «нормальні» відносини не може бути і мови. Тоді вони перестануть бути рускіми.(с)
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06.02.2021 01:56 Ответить
Татары не хотят скинуться по 10 грн. в год на свой канал?
Почему частный канал должен финансироваться из бюджета?
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06.02.2021 08:19 Ответить
Соломонович, кримські татари мають право на державний канал їхньою мовою. "Частньій канал" може бути єврейський, російський і т. д.
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06.02.2021 13:49 Ответить
Все национальности, проживающие в Украине имеют право на государственный канал на их языке!
А речь идет "о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR."
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06.02.2021 16:32 Ответить
Натяк гімняненький. Атр наразі потрібні не гроші.
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06.02.2021 09:43 Ответить
Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков - Цензор.НЕТ 4731
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06.02.2021 10:12 Ответить
Шановне панство!

Звертаю вашу увагу, що киримли (кримців, кримські татари) є наразі єдиними, хто в окупованому московією Криму протистоїть придушенню московитами будь-якого спротиву незаконним діям рашистів. Це сотні саме киримли незаконно заарештовані та кинуті за грати окупантами.
Ті, хто тут маскується під українців, нехай назовуть хоча би десяток українських нескорених кримчан, яких московіти пресують так само, як кримських татар.
Приватний канал АТР і так більшою частиною фінансувався коштами не з українського бюджета. 50 млн. грв. покривали лише технічні затрати на супутник і т.д. Аналогічний канал, що віщав на лугандон, отримував щорічно 300 млн. з бюджету України.
Тож припинення віщання АТР на Крим означає, що киримли будуть зовсім позбавлені інформаційної та моральної підтримки збоку України.

Це ворога не просто влаштовує - він про це мріє!
Звідти питання: а чи не є тихе вбивство АТР насправді виконанням янелохом однієї з "хотілок" путлера?
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06.02.2021 10:33 Ответить
АТР -це єдиний на весь Cвіт канал, який транслюється УНІКАЛЬНОЮ для всього Світу кримською мовою кримли !ЄДИНИЙ !!!! Це дійсно маленька національна меншина з своїми УНІКАЛЬНИМИ національними цінностями і знаннями, яки до речі навчали колись Законам Державотворення не одну країну Західної Європи , але при цьому завжди були ментально, в своєму прагненні до правди, свободи і волі близькі українцям ! Зараз вони в черговий раз зазнають ВИГНАННЯ і етно-геноциду від РФ ! І ОБОВ'ЯЗОК нас українців їх всіляко ПІДТРИМУВАТИ ! Тому якщо не внесли в Закон про бюджет , то треба внести і знайти ці гроші ЗАКОННО , а не побиратися КОЖЕН РІК на фінансування цього каналу ( Ахметов- татарин міг би виділити ці кошти ...) по всьому Світу ! Це СОРОМ !!!!
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06.02.2021 11:09 Ответить
ATR !!!
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06.02.2021 11:19 Ответить
Резніков включив дурака: просто йде виконання однієї з багатьох хотілок Кремля. АТР -це більмо на очі Росії.
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06.02.2021 11:41 Ответить
Московія хоче стерти з землі, українців, татар і інші народи, аби захапати їхні території.
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06.02.2021 14:01 Ответить
 
 