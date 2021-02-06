Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников

В законе о госбюджете на 2021 не упоминается о прямом финансировании СМИ, которые вещают на оккупированные территории, поэтому Минреинтеграции обратилось в другие страны за помощью крымскотатарскому телеканалу ATR.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Вопрос новой редакции закона о бюджете. Ведь в прошлые годы была прямая запись о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR, а в этом году такой записи нет", - сказал Резников.

Он напомнил, что в госбюджете Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на финансирование всех СМИ, говорят на оккупированных территориях, выделяется 50 млн гривен - на конкурсной основе в соответствии с законодательством, регулирующим публичные закупки.

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Вице-премьер не сомневается, что ATR как единственный вещатель на крымскотатарском языке победит и получит часть этих средств. В то же время он отметил, что заинтересованность в участии в конкурсе проявили также Радио "Крым. Реалии ", Общественное радио, Черноморская ТРК, Свободное радио, ТРК "Донбасс" и ряд СМИ, вещающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской и Крыму.

Резников обратил внимание, что вопрос финансирования телеканала ATR поднимался во время встречи с вице-маршалком польского Сейма Малгожатой Госевской во время его визита в Варшаву 3 февраля.

"И моя собеседница предложила идею обратиться к международным партнерам Украины с просьбой о предоставлении финансовой поддержки телеканала. Я уже подписал и направил в адрес ряда стран собственно обращение с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки ATR. Направляем соответствующие письма в посольства", - сообщил Резников.

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