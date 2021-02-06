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Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Общество

Враг за сутки шесть раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 6 февраля 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку от Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия .

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

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Так, за минувшие сутки, 5 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 96 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4693 транспортных средства и 4646 человек. На причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации в территориальные подразделения лица не доставлялись.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 683 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 475 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" - 72 и 62 человека соответственно", - говорится в сводке.

Враг за сутки шесть раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб 01
Враг за сутки шесть раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб 02
Враг за сутки шесть раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб 03
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Топ комментарии
+11
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 3686
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06.02.2021 08:39
+9
Вже пуляють прицільно? Яка несподіванка.
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06.02.2021 08:11
+8
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 198
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06.02.2021 08:27
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Стріляють по звичці?Сєпарам легше стрельнути , чим пукнути?
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06.02.2021 08:05 Ответить
Вже пуляють прицільно? Яка несподіванка.
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06.02.2021 08:11 Ответить
ото вже мабудь "нарушение премірія" ??? ну якщо "прицільно" ?
чи таки ще..."провокація" ? ( цікаво що думає (якби) головноякбикомандувач?
щось за останній місяць-півтора...анічичирк...
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06.02.2021 09:12 Ответить
когда открытым текстом авакян озвучивает, шо ситуация изменилась, то я уже себе представляю скока оно не договаривает....
a монику предупреждали - заигрывание с кацапней всегда заканчивается еще большим стреляловом - так оно ж недолуге...
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06.02.2021 10:19 Ответить
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 9077 Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 5424
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06.02.2021 08:12 Ответить
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 9088
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06.02.2021 08:24 Ответить
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 198
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06.02.2021 08:27 Ответить
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 7677
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06.02.2021 08:29 Ответить
Во второй КараБахской войне 3 разведчика одэров(азэров) попали в засаду 100 арабохайев и были после истезаний убиты.Три трупа положили друг на друга,сняв брюки с одного и цыган положил ногу на них, а другой арабский цыган пустую пачку сигаретную бросил на них -на воинов Др.Анара(Рима).И так они сфогкались.(видео в ютубе)СЕЙЧАС 60млн.ОДЭРОВ ИЩУТ ИХ и до конца их жизни будут искать.
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06.02.2021 08:51 Ответить
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб - Цензор.НЕТ 3686
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06.02.2021 08:39 Ответить
Притиснули голову гадини в Києві ,а хвостом вертить в дамбасі !!! Треба негайно рубати голову ,негайно !!! Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5831
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06.02.2021 08:50 Ответить
Побачив отаке і згадав.
Доволі часто доводиться їздити в інші їхні города. Коли іду повз розтягнутого на всю трассу величезного транспаранту «Макеевка - город будущего» хочеться крикнути - Тупі ви тварюки! Ви хоч бачите що ви зробили з тією ж Макіївкою???
НЕМА У ВАС МАЙБУТНЬОГО!!!
Для руссскочелюстных - НЕТ У ВАС БУДУЩЕГО!!!
Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде прицільні обстріли позицій ОС, втрат серед українських воїнів немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6122
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06.02.2021 08:57 Ответить
обострение надеюсь не на том участке фронта, куда поехал с образцово-показательной инспекцией хомчак? ( а то он на фото без броника и каски...и оружия....переживаю, ***)
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата (так зрозуміло?)
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06.02.2021 09:19 Ответить
Режим тишины только в голове ЗЕлёного гавнокомандующего и его хенералов.
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06.02.2021 10:13 Ответить
Как это- стреляют прицельно,но потерь нет?А куда тогда целятся? Если я целюсь вам в голову- потери будут.Надоело это генральское вранье! Пуля из снапеского оружия калибром,как у противотанкового ружья второй мировой войны, попадает в голову бойца.Бойца записывают в РАНЕНИЫЕ,ПОТЕРЬ НЕТ!На следующий день он просто незаметно умер в результате ранения!Конченые твари!
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06.02.2021 11:33 Ответить
прицельные но несистемные, да
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06.02.2021 19:03 Ответить
 
 