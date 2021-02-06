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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек

По состоянию на субботу, 6 февраля, выявлены еще 4 310 новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02госпитализированы - 1 884 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02летальных случаев - 129;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02выздоровели - 7 158 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07заболели - 1 241 479 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07выздоровели - 1 070 749 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07летальных случаев - 23 516;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07проведено ПЦР-тестов - 6 376 032.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 13
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Топ комментарии
+2
Да , кстати , сколько смертей будет? Ну так, навскидку.
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06.02.2021 10:34
+1
Це перемога?
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06.02.2021 08:16
+1
просто нет, вы правы, не будет не орви, ни гриппа, ни рака, останется сплошной ковид
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06.02.2021 09:39
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Це перемога?
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06.02.2021 08:16 Ответить
А в этой статистике указывается количество заболевших ОРВИ или такой болезни уже просто нет?
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06.02.2021 08:43 Ответить
просто нет, вы правы, не будет не орви, ни гриппа, ни рака, останется сплошной ковид
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06.02.2021 09:39 Ответить
При 130 смертях має бути 13000 нових випадків. Але для Стебанова - це занадто багато, щоб оголошувати перемогу над ковід в Украіні, тому не тестуємо
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06.02.2021 09:40 Ответить
А почему именно 13000, а не 130000 или 13000000?
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06.02.2021 10:02 Ответить
тому що є світова статистика, яку Стебанов підробити не може
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06.02.2021 10:37 Ответить
Ааа, ну да, ну да, мировая статистика она такая... За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб - Цензор.НЕТ 4808
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06.02.2021 10:50 Ответить
За 1,5 месеца планируют вакцинировать только 500 тыс. украинцев - у них позорный план по вакцинации, а сколько смертей будет за эти дни? Что за план вакцинировать 50% до конца года. Должны стремиться вакцинировать всех желающих.
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06.02.2021 10:24 Ответить
За 1,5 месеца планируют вакцинировать только 500 тыс. украинцев - у них позорный план по вакцинации, а сколько смертей будет за эти дни? Что за план вакцинировать 50% до конца года. Должны стремиться вакцинировать всех желающих.
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06.02.2021 10:25 Ответить
Да , кстати , сколько смертей будет? Ну так, навскидку.
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06.02.2021 10:34 Ответить
Та один из ковидоистеричек тут, чуть выше, навскидку выдал, что в Украине должно регистрироваться ежедневно не менее 13 тысяч зараженных. Вот просто потому, что он так решил!
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06.02.2021 10:49 Ответить
А он хоть сам принимает участие в тестировании?
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06.02.2021 12:02 Ответить
Степанов - пиз...абол и провокатор. Все европейские страны и США с Канадой держат Украину в черном списке по ковиду. А эта мразь ненасытная ссыт нам в уши, что семимильными шагами победила все болячки. Предполагаю, что если из его статистики собрать всех выздоровевших, цифра сильно превысит число заболевших.
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06.02.2021 11:23 Ответить
 
 