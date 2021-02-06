За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек
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По состоянию на субботу, 6 февраля, выявлены еще 4 310 новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 884 человека;
летальных случаев - 129;
выздоровели - 7 158 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 241 479 человек;
выздоровели - 1 070 749 человек;
летальных случаев - 23 516;
проведено ПЦР-тестов - 6 376 032.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях", - рассказал Степанов.
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