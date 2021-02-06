Когда мы запретили "каналы Медведчука", мы начали освобождение Донбасса и Крыма, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины.
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.
"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.
Министр отметил, что именно Россия начала войну с Украиной, захватив украинские территории.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Все блин эксперты. У нас суд есть, вообще-то, только он устанавливает виновность и меру наказания!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отак!!!
То, что Билецкий скакал по капоту машины кортежа Порошенко, а Аваков рюкзаки поставлял одного по цене трех теперь освобождением не считается ))))
П: Вот видишь, сынок, это море..
С: (тупо) Где?
П: Ну вот это плещется-это море...
С: (по прежнему тупо)Где?
Праспаляясь)Ну вот мы сидим на таком желтом-это песок, а вон то
синее-это море..
С:...Где?
Пв бешенстве)Что ты идиот не понимаешь, вот это сухое, желтое-это
песок, а вон то синее, плещется, мокрое-ЭТО МОРЕ!!!
Ступо)Где?
Папины нервы не выдерживают, он в крайней ярости хватает сына,
и макает его головой в воду с криком "Вот море!!! Вот оно!!! Вот
это море!! Вот!" Сын захлебывается, кое-как вырывается и с трудом
дыша спрашивает
-Папа, что это было?
-Море, %*"!!!
-ГДЕ?
ДоМбасіти і крисчани дивились не кацапТВ, а канали мервечука?
Яким чином почалось звільнення? Шо ти мелиш?
Шо, таки начали? Авакян, так закройте еще штук 10 и заканчивайте освобождение
Не бвло б за&ранных мозгов-не было бы аннексии.Не было бы поддержки опзж
Первое ,на что нужно было реагировать мгновенно в 2014-нейтрализация вражеских СМИ
Но Порох был больше озабочен распространением Рошен ,которые росли,как грибы.(я не сторонник клоуна).