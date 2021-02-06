Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников

Дополнительные переговорные платформы могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе.

Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Политика и дипломатия - это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что "нормандский формат" переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.

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"И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам", - подчеркнул Резников.