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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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газовые переговоры (1031) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596) Резников (1168)

Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников

Дополнительные переговорные платформы могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе.

Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Политика и дипломатия - это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что "нормандский формат" переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.

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"И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам", - подчеркнул Резников.
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Топ комментарии
+7
Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 9226
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06.02.2021 08:55
+5
Они солому жрать будут, но Величие не посрамят. Мысль о том, что все само собой рассосется, главное нифига не делать, глубоко порочна.
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06.02.2021 09:01
+3
вот только если пуйло вернет гарячую фазу войны на донбас, мокшам голод станет не интересным.
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06.02.2021 08:58
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Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 9226
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06.02.2021 08:55 Ответить
и еще,вот что Байден животворящий делает Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 3421Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 1163
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06.02.2021 09:13 Ответить
Коли мокші будуть гризти кору з голодухи, Донбас для них стане нецікавим.
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06.02.2021 08:55 Ответить
вот только если пуйло вернет гарячую фазу войны на донбас, мокшам голод станет не интересным.
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06.02.2021 08:58 Ответить
Они солому жрать будут, но Величие не посрамят. Мысль о том, что все само собой рассосется, главное нифига не делать, глубоко порочна.
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06.02.2021 09:01 Ответить
Згідний. Тим більше, що солому і інший підножний корм, як то ягель чи кизу вони їсти звикли. Лише болючі удари під дих санкціями, чи швидше за все вогневими засобами, які спричинять то значних втрат людей і ресурсів приведуть до результату.
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06.02.2021 09:10 Ответить
1 октября 2020 президенты России, Франции и США как главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий и продолжению переговоров.
После 30 лет пустой болтовни по Карабаху минские подписанты сделали свой последний пук, пытаясь остановить Азербайджан.
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06.02.2021 08:58 Ответить
пока империя жива, толку не будет ни хрена. Только крах расеи вернет Украине Крым и Донбасс, Молдове - Приднестровье, Германии - Кенигсберг, Финляндии -Виипури и Японии ее острова.И упаси Бог, в жтот раз Дядю Сэма кормить руцкое было ножками Буша.. А кацапам уже очень жрать хочется
Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 8443
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06.02.2021 09:02 Ответить
Бла-бла-бла! Тільки відчутні і болючі втрати (економічні, есурсні, бойові зрештою) можуть змусити мацкву відступити. Лише це. Ніякі "пернгиаорні платформи" до цього не доведуть.
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06.02.2021 09:07 Ответить
Вот ты плешивый и займись этим вопросом и доложи результат через месяц
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06.02.2021 09:12 Ответить
ага, після того, як нелох побачив щось в очці пуйла, то ви ж перші на напів зігнутих перед мордором тупцяєте, щоб, не дай Боже, не дратувати
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06.02.2021 09:13 Ответить
минские соглашения были нужны в 14м - притормозить кацапню.
тогда они сработали...
кацапня долго тугодумала - тогда ето и было нужно Украине как воздух - время.....
сегодня они, минские, и на зуй никому не нужны,
особенно с теми зелеными персонажами там - я бы закрыл всю ету лавочку.
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06.02.2021 09:14 Ответить
Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков - Цензор.НЕТ 7417......
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06.02.2021 09:17 Ответить
тут и не поспоришь...
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06.02.2021 09:20 Ответить
конечно же под благовидным предлогом....
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06.02.2021 09:19 Ответить
Резникову стало очевидно то, что народу было очевидно 4 года назад. Минские переговоры могут привести только к капитуляции Украины.
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06.02.2021 09:48 Ответить
побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе./ Путин давно заявил: РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. Но артистам-пианистам надо изображать кипучую деятельность для оправдания перед электоратом своего вещевого и денежного довольствия.
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06.02.2021 10:22 Ответить
Байден готовит посла США со специальным Майдатом по Украине,это будет покруче Волкера...
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06.02.2021 10:23 Ответить
РАБссиянцев на Донбассе типа ИХТАМНЕТ? Это есть хорошо... Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков - Цензор.НЕТ 286
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06.02.2021 10:25 Ответить
Донбасс это внутреннее дело Украины...не так ли Мавзолейные? Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков - Цензор.НЕТ 4558
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06.02.2021 10:26 Ответить
 
 