Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников
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Дополнительные переговорные платформы могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе.
Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Политика и дипломатия - это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", - подчеркнул Резников.
Он отметил, что "нормандский формат" переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.
"И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам", - подчеркнул Резников.
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После 30 лет пустой болтовни по Карабаху минские подписанты сделали свой последний пук, пытаясь остановить Азербайджан.
тогда они сработали...
кацапня долго тугодумала - тогда ето и было нужно Украине как воздух - время.....
сегодня они, минские, и на зуй никому не нужны,
особенно с теми зелеными персонажами там - я бы закрыл всю ету лавочку.