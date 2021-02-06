Государство только приветствует COVID-вакцинацию частным сектором: никаких ограничений здесь быть не может, - Степанов
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Государство будет только приветствовать проведение вакцинации от COVID-19 частным сектором, при наличии соответствующих медицинских условий.
Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас при наличии условий для проведения вакцинации, сугубо медицинских условий, и при регистрации и использовании вакцин, которые зарегистрированы, мы только приветствуем (проведение вакцинации частными операторами. - Ред.) и никаких ограничений здесь быть не может", - сказал Степанов.
В то же время, Степанов отметил, что у государства предусмотрены средства для закупки вакцин и завоза их в "количестве достаточном для бесплатной вакцинации", частный сектор может вакцинировать тех граждан, которые относятся к 5 этапу в плане вакцинации, то есть не относятся к профессиональным, медицинским группам риска, не имеют сопутствующих заболеваний.
"Понятно, что мы уже нуждаемся в поддержке бизнеса, в том числе в вопросе, так скажем, промоушена кампании по вакцинации. Если вы посмотрите на последние психологические исследования, около 40-45% людей готовы на бесплатную вакцинацию. А если компании при том, когда появятся на коммерческом рынке вакцины, захотят за своих работников, относящихся к 5 этапу вакцинации, заплатить деньги, чтобы их провакцинировать, это только будет максимально приветствоваться", - сказал Степанов.
Он добавил, что государство регулирует очередь на вакцинацию, которая проводится за государственный счет. Вакцинация от COVID-19 на коммерческом рынке очередь формируется другим способом, в соответствии с желанием граждан вакцинироваться за свой счет.
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пока нет ,то ,естественно , попадание этих вакцин в Украину сегодня -это
контрабанда .
только вот...кто разрешение выдаст на закупку? а? ибо до сих пор разрешено закупать (ввиду нехватки на всех) только и исключительно государству...(ойц, кто-то нагреться хочет...чтоб и внукам хватило (с)....
1. Сам обосрался с вакцинацией, теперь "Частный сектор - выручай!"
2. Купленная за бюджетные средства вакцина попадет в частные клиники.
А может, и комбинация обоих.
ХХХХХХХХХХХХ
Степашка, государство за наши налоги закупает вакцину(сейчас в твоем лице побирается бесплатными излишками по программе COVAX) и ты же, ******, приветствуешь вакцинацию частным сектором за деньги?
Ознакомься со статьей, козел, со статьей "злоупотребление служебным положением".
Долго, тварь будешь сидеть
Знаем мы эти ваши "захотят". Вот так просто от нехрен делать за бесплатную вакцину компании "захотят" заплатить свои деньги. Покажите мне хоть одного такого руководителя, который просто так от нефиг делать готовы выкинуть деньги...