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Государство только приветствует COVID-вакцинацию частным сектором: никаких ограничений здесь быть не может, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Государство только приветствует COVID-вакцинацию частным сектором: никаких ограничений здесь быть не может, - Степанов

Государство будет только приветствовать проведение вакцинации от COVID-19 частным сектором, при наличии соответствующих медицинских условий.

Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас при наличии условий для проведения вакцинации, сугубо медицинских условий, и при регистрации и использовании вакцин, которые зарегистрированы, мы только приветствуем (проведение вакцинации частными операторами. - Ред.) и никаких ограничений здесь быть не может", - сказал Степанов.

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В то же время, Степанов отметил, что у государства предусмотрены средства для закупки вакцин и завоза их в "количестве достаточном для бесплатной вакцинации", частный сектор может вакцинировать тех граждан, которые относятся к 5 этапу в плане вакцинации, то есть не относятся к профессиональным, медицинским группам риска, не имеют сопутствующих заболеваний.

"Понятно, что мы уже нуждаемся в поддержке бизнеса, в том числе в вопросе, так скажем, промоушена кампании по вакцинации. Если вы посмотрите на последние психологические исследования, около 40-45% людей готовы на бесплатную вакцинацию. А если компании при том, когда появятся на коммерческом рынке вакцины, захотят за своих работников, относящихся к 5 этапу вакцинации, заплатить деньги, чтобы их провакцинировать, это только будет максимально приветствоваться", - сказал Степанов.

Он добавил, что государство регулирует очередь на вакцинацию, которая проводится за государственный счет. Вакцинация от COVID-19 на коммерческом рынке очередь формируется другим способом, в соответствии с желанием граждан вакцинироваться за свой счет.
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Топ комментарии
+7
й голова без мозоку
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06.02.2021 09:26
+6
Ну значит вакцину купленную за бюджетные бабки будут продавать частным клиникам , которые потом хорошо наварят на этом .По тому что в ЕС будут пускать только после прививок , а это значит , что заробитчане будут согласны заплатить при чем хорошо .
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06.02.2021 09:32
+4
А откуда вакцина у частного сктора? Контрабанда? То есть вы приветствуете контрабанду? МО-ЛО-ДЦы!
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06.02.2021 09:23
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06.02.2021 09:22 Ответить
й голова без мозоку
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06.02.2021 09:26 Ответить
Это просто готовят лохов к тому, что полученная в качестве подачки вакцина для бесплатной вакцинации, окажется в частных клиниках. В Пфайзер предупредили всех, что работают только с государственными структурами. Ну а у нас дураки будут платить Пальчевскому.
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06.02.2021 13:05 Ответить
А откуда вакцина у частного сктора? Контрабанда? То есть вы приветствуете контрабанду? МО-ЛО-ДЦы!
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06.02.2021 09:23 Ответить
Ключевое "...когда они появятся на коммерческом рынке ",а поскольку такого рынка ,
пока нет ,то ,естественно , попадание этих вакцин в Украину сегодня -это
контрабанда .
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06.02.2021 09:36 Ответить
Если бы контрабанда...... это будет выделенная для государства вакцина.
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06.02.2021 13:06 Ответить
ну и прэлэсно....богатенькие буратины уже ждут (не китайскую) ессственно)))
только вот...кто разрешение выдаст на закупку? а? ибо до сих пор разрешено закупать (ввиду нехватки на всех) только и исключительно государству...(ойц, кто-то нагреться хочет...чтоб и внукам хватило (с)....
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06.02.2021 09:24 Ответить
Не тільки погріти свої загребущі лапи, а ще й скинути з себе відповідальність за неякісну вакцину... китайську та іншу бодягу.
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06.02.2021 09:31 Ответить
У медицинской мафии крыша поехала ,крупными прибылями запахло .
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06.02.2021 09:38 Ответить
Так Закон примите БЕСПЛАТНО- ОПЛАЧИВАЕТ ГОСУДАРСТО ПО УТВЕРЖДЁННОЙ ГОСЦЕНЕ! ТАК КАК ВАКЦИНАЦИЯ ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА!!!!! ДЛЯ ЭТОГО МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ ИМ И ИХ СОДЕРЖИМ!!!!!!
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06.02.2021 10:29 Ответить
Дійсно, яким боком та зелена держава до якоїсь вакцинації.Видумали щось собі таке... Зебілам нема коли якоюсь вакцинацією перейматись, зебілам треба думати, як бабло з бюджету під ту справу роздеребанити.
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06.02.2021 09:29 Ответить
Ну значит вакцину купленную за бюджетные бабки будут продавать частным клиникам , которые потом хорошо наварят на этом .По тому что в ЕС будут пускать только после прививок , а это значит , что заробитчане будут согласны заплатить при чем хорошо .
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06.02.2021 09:32 Ответить
Mинистр по делам ковида опять разбушевался.
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06.02.2021 09:38 Ответить
"Государство приветствует"... Ничего, уберут вашу шоблу от власти - на скамье подсудимых будешь петь, бездарь.
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06.02.2021 09:51 Ответить
Варианта два:
1. Сам обосрался с вакцинацией, теперь "Частный сектор - выручай!"
2. Купленная за бюджетные средства вакцина попадет в частные клиники.
А может, и комбинация обоих.
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06.02.2021 10:39 Ответить
Прежде всего, Степашка запустит вакцинацию через фирмочку своей жены, да и с остальных будет иметь стабильный процент.
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06.02.2021 10:40 Ответить
Ну никак у Степанова без схем. Уберите это алчное ничтожество!!! Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов - Цензор.НЕТ 7569
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06.02.2021 10:44 Ответить
Государство будет только приветствовать проведение вакцинации от COVID-19 частным сектором, при наличии соответствующих медицинских условий.Источник: https://censor.net/ru/n3246375

ХХХХХХХХХХХХ
Степашка, государство за наши налоги закупает вакцину(сейчас в твоем лице побирается бесплатными излишками по программе COVAX) и ты же, ******, приветствуешь вакцинацию частным сектором за деньги?
Ознакомься со статьей, козел, со статьей "злоупотребление служебным положением".
Долго, тварь будешь сидеть
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06.02.2021 10:49 Ответить
Частный сектор по городам срочно закупается вакциною, ждет наплыва .. Ширять будут всех желающих.. Налетай, торопись в "частный сектор" уколись Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов - Цензор.НЕТ 8390
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06.02.2021 10:49 Ответить
Я прививок не боюсь, если надо - уколюсь. Лично я, при виде шприца, улыбаюсь и смеюсь.)
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06.02.2021 11:01 Ответить
Кому надо ?
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06.02.2021 11:04 Ответить
Кому это надо?
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07.02.2021 01:23 Ответить
А если компании захотят за своих работников заплатить деньги.....

Знаем мы эти ваши "захотят". Вот так просто от нехрен делать за бесплатную вакцину компании "захотят" заплатить свои деньги. Покажите мне хоть одного такого руководителя, который просто так от нефиг делать готовы выкинуть деньги...
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06.02.2021 10:58 Ответить
Интересно, сколько будет стоить справка о вакцинации? Не собираюсь колоть себе какую-то дрянь и кормить мировую фарммафию.
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06.02.2021 10:59 Ответить
Захотят, получим, провакцинируем... все в будущем времени.
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06.02.2021 11:13 Ответить
У тех что сейчас при власти ВСЁ в будущем времени.
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06.02.2021 16:57 Ответить
Значицца ждите ветеринарные паспорта в продажу
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06.02.2021 11:18 Ответить
Все,что я купил вместо государства я должен возместить.Лекарства,вакцины,концентраторы и прочее - должны вычитаться из налогов.А лучше,из степашкиной зарплаты.В штатах коп ,например,может купить себе оружие с уменьшением налога.
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06.02.2021 11:24 Ответить
Ще одна нагода трупоїдам пограбувати.
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06.02.2021 22:28 Ответить
 
 