РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11343 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Российские террористы сбили Боинг
9 403 62
Россия (91316) суд (24703) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Bellingcat (140)

Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17:

Россия будет вынуждена признать свою агрессию против Украины, если признает свою причастность к катастрофе над Донбассом самолета рейса МН17.

Об этом сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat британец Элиот Хиггинс во время онлайн-конференции, которая была посвящена теме МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия признает свою причастность к трагедии МН17, тем самым она признает свою агрессию против Украины. А также годы дезинформации и пропаганды, которую она навязывала миру и своему народу. По моему мнению, российская сторона просто думает о сохранении лица. И сейчас мы находимся на том этапе, когда идет много судебных дел в различных судах, а им действительно очень трудно сказать: "О, на самом деле это был запуск российской ракеты, и мы действительно попали в MH17", - сказал Хиггинс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич

По его словам, во время судебного процесса по делу МН17 будет обнародовано все больше информации и новых доказательств, и тогда все поймут - что произошло на самом деле и кто виноват в трагедии.

Как сообщалось, Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считаютя причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время катастрофы самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на наемников РФ.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушных сил российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
вони ніколи цього не зроблять. ніколи.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:26
+9
гебельс тоже включал дурака до последнего, а потом повесился на шнурках от ботинок, ***** пойдёт по его стопам.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:16
+8
А Крысам Мавзолея деваться некуда,слово Гаага звучит для быдла фюрера кремля что Колокол в Освенциме
показать весь комментарий
06.02.2021 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони ніколи цього не зроблять. ніколи.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:26 Ответить
Зробить. Правоприємник цієї території,яка розвалиться. Наприклад, Костромська народно-демократична республіка. Чи Сибірська федерація)
показать весь комментарий
06.02.2021 10:14 Ответить
гебельс тоже включал дурака до последнего, а потом повесился на шнурках от ботинок, ***** пойдёт по его стопам.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:16 Ответить
Геббельс-то как бы отравил всё своёсемейство - ну и сам туда же. Шнурки там не фигурировали
показать весь комментарий
06.02.2021 23:40 Ответить
всё равно ***** вздернется, тикать не куда.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:12 Ответить
Вроде как война, а визовый режим не вводят с россией. Так война или как?
показать весь комментарий
06.02.2021 09:27 Ответить
Так.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:05 Ответить
Настамнет. Мыничегонезакупаем.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:16 Ответить
Вы урюки в Китае закупаете?
показать весь комментарий
06.02.2021 10:57 Ответить
Там торговиє партньори ЗЕбариги на крові. Ніззя.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:09 Ответить
друх кіркорав, лабада, марченкі та інші покидьки з сватів ......
добре що кабЗдон і доктар ліза відчепились від України....
показать весь комментарий
06.02.2021 11:10 Ответить
Візовий режим, то дуже м"яка відповідь. Нічого не потрібно видумувати, треба зкопіювати досвід Ізраіля, у законодавстві якого є поняття країни-ворога, за відвідування ізраїльтянином якої наступає кримінальна відповідальність. Громадянам країни-ворога не можна відвідувати Ізраїль. Ну, і маса інших обмежень. У нас їх не має, тому і ворог цим користується.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:37 Ответить
А Крысам Мавзолея деваться некуда,слово Гаага звучит для быдла фюрера кремля что Колокол в Освенциме
показать весь комментарий
06.02.2021 09:28 Ответить
Крым наш,Дамбасс не наш..но Настамнет и ИХТАМНЕТ,это все омериканцы... Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 7348шакалы позорные...
показать весь комментарий
06.02.2021 09:30 Ответить
Ці боягузи тільки злочини і пакості тишком-нишком робити вміють, а визнавати причетність до цього,- це не їх стиль.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:32 Ответить
Точно, теперь ботоксное подохнет в бункере но не признается, кацап
показать весь комментарий
06.02.2021 09:47 Ответить
Хто из вас двоих дыбил ты или Хиггинс, так вопрос даже не стоит, казламордае... Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 7974 Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 2439
показать весь комментарий
06.02.2021 09:55 Ответить
не сци в компот лапоть..нам його покаяніе не треба нам треба петля на шіі вбивці.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:07 Ответить
Коли це маасковія щось визнавала?Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 4451
показать весь комментарий
06.02.2021 09:36 Ответить
Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 496 Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 998
показать весь комментарий
06.02.2021 09:36 Ответить
Она в жизни это не признает. Она вообще что-то когда нибудь признала. Наливные и смешные. И вообще с террористом должен разговаривать только АВТОМАТ.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:38 Ответить
Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 4413

Наливне і смішне яблуко)
показать весь комментарий
06.02.2021 13:48 Ответить
Кацапы никогда не признают, потому что после этого признания им прийдется признавать самолёт Качиньского.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:38 Ответить
Гаага то таке...а СУД Божий НЕМИНУЕМ крысы позорные... Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 3880
показать весь комментарий
06.02.2021 09:40 Ответить
до того суда ще дожить треба а я хочу побачити конвульсіі того падла в петлі...
показать весь комментарий
06.02.2021 11:09 Ответить
_Беллингкату пора копать на грязных политиканов ЕС, распутывать их связи, финансирование и содействие расии в совершении преступлений против человечества. Ну и как они всячески затягивают суд и увиливают чтобы не называть виновным путлера и его подручных. И как грязные политиканы сделали вид будто не видели как расия напала на ЕС и НАТО, и убила верхушку Польши.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:41 Ответить
Так запиту нема. Поляки добре розуміють - хто вбив їхню еліту, але частина польської еліти не хоче розслідувань. Може тому, що ця частина має якісь свої корпоративні інтереси?
показать весь комментарий
06.02.2021 10:04 Ответить
Ці корпоративні інтереси називаються особистими справами у фсб, рахунками у банках та сумками готівки, акціями у прибуткових виробництвах. А ще компроматом називаються. Замість прізвищ багатьох європолітиків у Москві використовують службові псевдоніми та позивні.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:34 Ответить
Украина вынуждена покупать электроэнергию на Рабссии и в Белоруси,поскольку в СССре дохляке закольцованая единая Энергосистема была...систему эту ламают и переходят на Евростандарты...к 2023 году работы будут завершены.. Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины" - Цензор.НЕТ 7621
показать весь комментарий
06.02.2021 09:47 Ответить
Приємно буде усім свнсбкм, коли їх фюрер рідко обдєлається на шибениці. Вєлікая страна.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:54 Ответить
выход один...надо дать ответку т.е. сбить самолет с русо-туристо облико морале и тоже сказать мы здесь нипричем
показать весь комментарий
06.02.2021 10:09 Ответить
Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 4070
показать весь комментарий
06.02.2021 10:24 Ответить
Редко встретишь такую глупость на форуме. МАЛАДЕЦ.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:35 Ответить
Шовононесе(((
показать весь комментарий
06.02.2021 10:19 Ответить
НИКОГДА добровольно не признается...(даже парующее омно в своих штанах не признает)
будет выкручиваться-выверчиваться (вспомните Крым - то не наши войска...то рехферендум они сами а наши только укрвоенных блокировали чтоб не мешали(???)...ой а то наша историческая говень и нашивойска все делали законно...(законно стырили???)
никогда рашка не признается в преступлении !
показать весь комментарий
06.02.2021 10:22 Ответить
Вимагаємо притягнути російських вбивць до кримінальної відповідальності!!! Путіна Гаагу!!! Путіна повідати як вішали німецьких вбивць після Другої світової!
показать весь комментарий
06.02.2021 10:27 Ответить
Молодцы ребята из Bellingcat тратят свободное время после работы. Их бы в МИ-6
показать весь комментарий
06.02.2021 10:32 Ответить
Их бы в СБУ, а прокуроров ожирелых, под зад коленом...
показать весь комментарий
06.02.2021 10:38 Ответить
Что-то мне подсказывает, что именно МИ-6, ЦРУ и прочие авторитетные организации помогают им информацией и ресурсами. Но это только на пользу. Спецслужбы часто не имеют возможности опубликовать результаты своей работы. Беллингкэт им в этом помогает. Это что-то вроде истории со Сноуденом, но умнее и цивилизованнее.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:42 Ответить
Враховуючи те, якими даними володіє БК, вони і є підрозділ мі-6, який спеціалізується на оприлюдненні інформації про ворога.
показать весь комментарий
06.02.2021 13:47 Ответить
Кхм...
А хіба захоплення Криму не достатньо ???
показать весь комментарий
06.02.2021 10:38 Ответить
Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 7485
показать весь комментарий
06.02.2021 10:41 Ответить
Россия будет вынуждена признать свою агрессию против Украины, если признает свою причастность к катастрофе над Донбассом самолета рейса МН17....Россия уже призналась о своей агрессии против Украины, потом Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України" - Цензор.НЕТ 1873

Источник: https://censor.net/ru/n3246376
показать весь комментарий
06.02.2021 10:42 Ответить
кремлевская передасня до сих пор не признает свою агрессию вместе с гитлером против Польши, до сих пор брешут, что цвет польской армии расстреляли немцы в Катыни, а вы хотите чтоб угро-финские орки признались в агрессии против Украины??? кремлевская поганая гидра всегда выставляет виновными свои жертвы... - вывод очевиден...
показать весь комментарий
06.02.2021 10:47 Ответить
Прочти резолюции ООН о конфликте на Востоке Украины, там дано четкое определение: "Внутренний, вооруженный конфликт, с участием других стран". Я отметил то, что конфликт внутренний, и "других стран" несколько. Война? Пусть будет так, ну не как в ООН. Почитай Скибитского (ссылка) Ну думаю цифра в 800 чел завышена, но это советники, инструкторы... непосредственно они в боевых действиях, ну штыковая с матом, они не принимают. Да и количество военных, сопоставимо с батальоном "Викинг", Сашка Билого, воевавшим в Чечне. Для меня конфликт на Донбассе - черная страница в истории Украины. Сейчас опять будет обмен, и что? Украинцев на украинцев поменяют, а война с Рашкой. Как так? За семь лет, двоих разведчиков пленили, хорошо хоть выгодно поменяли, на Надю Савченко
показать весь комментарий
06.02.2021 17:09 Ответить
Панас Стець Не делай умное лицо, тебе это не идет. В те годы, и Украина была Кремлевской ********** (твое выражение), не суть важно. Польша, до вторжения войск СССР, вместе с Гитлером, завоевала, чешскую Селезию. Поэтому мне их не жаль. За что боролись, на то и напоролись.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:15 Ответить
петя гнатюк, тебе никого не жаль, кого насиловала и убивала коммунячая совдепия, хоть на пару с гитлером, хоть самостоятельно... я с другого теста и комуняче-большевистской нечистью готов удобрять грунты, освобождая народы и государства от той заразы.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:41 Ответить
Панас Стець У меня после революции расстреляли двух предков (раскулачили). В Украине, и стреляли не те, кто из МСК приехали. Совок, так там были украинцы Хрущев, и Брежнев, правили. больше Сталина. И построили кучу всего, и Крым подарили. Историю надо знать.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:00 Ответить
Петя, мне стыдно за тебя неука, с назавних тобой особ украинцев даже под микроскопом не видно... хрущов - лыковый кацап, большевик и преступник, а вот жена у него была украинкой, но ты не про нее говоришь... и т. д.... кто что дарил, что строил..? петя, ты что то путаешь или белены кремлевской объелся?
показать весь комментарий
06.02.2021 19:45 Ответить
Вспомни Украину в 1654 году))) Откуда все взялось. Про АЭС и все остальное, не говорю.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:59 Ответить
Хрущев, что не говори, Крым подарил. И это очевидно.
показать весь комментарий
06.02.2021 20:02 Ответить
Петя, нам никто ничего не дарил, это было решение Верховного совета совдепии, крым втюхали насильно, а не хрущ подарил, перед этим забрали у нас исконно-украинские земли вокруг и вместе с Таганрогом. еще на курщине и белгородщине... и причина была, крым без украины мог превратиться в пустыню... в крым мы "зарыли" по сегодняшним меркам несколько бюджетов Украины, если все то бабло посчитать еще и с процентами, это будет стоить пол сибири.
показать весь комментарий
06.02.2021 20:29 Ответить
вспоминаю Украину 1654 года..., очень сожалею. что у меня тогда не было м-16... перстрелял бы всех мацковских ордынцев.... можно было повесить или даже зажарить на костре тех передастов... способов уйма... и все в удовольствие.
показать весь комментарий
06.02.2021 20:34 Ответить
Странное удовольствие, Панас. На желторотого ты не похож))) Крым? Какое решение Верховного Совета? Даже тогда, один человек был против - председатель правительства Крыма. Уволен был на следующий день. Решил все Хрущев, и Политбюро, которых было 4 члена из восьми, лето было, отпуска у старичков. Впарили, навязали... Панас, русские за Крым СОТНИ тысяч жизней положили, а ты о каком-то "решении" ВС СССР. Я первый раз был в Крыму в 1971 году, я разговаривал на мове, и меня плохо понимали, причем все. Я этнический крымский, не татарин, а грек, жил не в санатории, а у родственников. Меня там звали, беззлобно, "хохленок", а Крым - то уже 15 лет как Украина был.
показать весь комментарий
07.02.2021 08:27 Ответить
Ярлыки вешать, не мешки ворочать. Брежнев родился в Камянке, позже Днепродержинск, сейчас кажется вновь Каменское. Не успеваю следить))) . Когда он родился, то была Российская империя, но потом это была и есть Украина. Хрущев? Так первым секретарем ЦК УССР был. Ты хочешь делить украинцев на украинцев, и не украинцев?)))
показать весь комментарий
07.02.2021 08:46 Ответить
Петя, твое поверхностно-тенденционное мышление(без знаний матчасти) смердит имперством и прокацапостью... твои мысли не все понять возможно - нечасто прослеживается логическая связь... петя, я не делю украинцев, я делю жителей Украины, на украинцев и кацапских и прокацапских холуев, при этом этническая приналежность не имеет значения. Прокацапские холуи - продукт враждебной кремлевской прапоганды, каким чувствую являешься и ты. грек... один грек, ******-килинкаров, красная сволочь - враг Украины, ты такой же?
показать весь комментарий
07.02.2021 12:19 Ответить
"Петя", крым - татарская земля и "жертвы" понесенные кацапами на ее окупацию и завоевание(путем уничтожения татарской государственности) могут рассматриваться исключительно как гумус для ее удобрения. Не дают кацапам ни малейших прав на ту землю.
показать весь комментарий
07.02.2021 12:26 Ответить
Ні того, ні іншого Росія НІКОЛИ не зробить. Питання в іншому-коли МИ офіційно і в міжнародному правовому полі визнаємо агресію Росії проти України і відповідно з цим будемо діяти у відношеннях з Росією. Оскільки якщо

а) дипвідносини не розірвані
б) економічні відносини зберігаються і навіть розширюються
в) культурні, спортивні відносини теж зберігаються

то назвати Росію агресором важко.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:37 Ответить
Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время катастрофы самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на наемников РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3246376
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Де там Росiя? Харченко вiдпустили, щоб не набовтав чого.
показать весь комментарий
06.02.2021 12:39 Ответить
І тут ще один Дубінський!
показать весь комментарий
06.02.2021 14:43 Ответить
 
 