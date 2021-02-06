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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Кравчук (1226) ZIK (121)

Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины

Леонид Кравчук заявил, что телеканал ZIK из "группы Медведчука" подтасовывал понятия с целью оболгать работу Трехсторонней контактной группы.

Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я смотрел ZIK по вопросу возвращения пленных. Я заявляю официально, на присяге могу сказать, что целый час шла ложь на канале. Обвинения меня лично и Украины. Но никто из журналистов не обращался к нашей делегации за каким-либо комментарием. Они целый час врали для того, чтобы сделать один вывод - Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО, то есть идет постоянная подтасовка понятий. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины", - сказал Кравчук.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+34
Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 809
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06.02.2021 09:38
+29
Хамелеон в действии

Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 5781
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06.02.2021 09:38
+22
Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 6596
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06.02.2021 09:44
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Страница 2 из 2
Вони весь час брехали але всі в тому числі і Кравчук туди ходили і ніхто жодного разу не встав і не сказа - "Шановні глядачі тут на цьому каналі ворогами України за гроші ***** круглодобово ведеться ФСБешна пропаганда ціллю якої є знищення нашої держави я в цьому кривавому "шоу" приймати участі не буду і покидаю студію!" Жодного разу такого не сталось! А я вважаю що всі хто по тих чи інших причинах приймав участь у цих так званих кремлівських "шоу" є співучасниками злочину який робили проти України ці пропагандисти *****!
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06.02.2021 10:06 Ответить
в том числе и Разумков и Капительман
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06.02.2021 10:40 Ответить
Я ж написав - ВСІ. Чи ти кацап і української не "панімаеш"?
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06.02.2021 10:57 Ответить
Аплодую.........
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06.02.2021 10:59 Ответить
Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 114 Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 1465
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06.02.2021 10:07 Ответить
Дед Лёня прозрел на старости? А помнится так пел вкупе со всеми этими мертвечуками,бойкам,шуфричами суркисней и прочей дрянью. Вспоминается гавноблок "НеТак" в далёкие ющенковские времена.
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06.02.2021 10:07 Ответить
Дід льоня - звичайний флюгер. Завтра він буде підспівувати мудачуку.
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06.02.2021 10:21 Ответить
Щоб ще цей дід льоня з*їв (оселедець не пропонувати) щоб не .......... (ну,щоб мовчав).
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06.02.2021 13:25 Ответить
Макарович тянул резину как мог..., Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 4433пудрил мозги Путлерским баранам по чистому... Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 276 Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины - Цензор.НЕТ 276
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06.02.2021 10:09 Ответить
Не він гуму тягнув, а українці не давали йому йти семимильними кроками.
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06.02.2021 10:23 Ответить
Кто бы что ни говорил, но "Черный лебедь" с Вадимом Карасевым была пожалуй самая интеллектуальная политическая программа на нашем ТВ. Я не могу назвать Карасева адептом русского мира, но свои деньги он отрабатывал на все 100.
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06.02.2021 10:13 Ответить
и регулярно бывал на шоу Расейки., слушал, как обливают грязью Украину и молчал, потупив глазки
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06.02.2021 10:39 Ответить
цей Кравчук зламався, давайте іншого. До приходу Байдена співав дифірамби свнсбкії. От що животворящий Байден робить. Уміє виліковувати хворих
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06.02.2021 10:20 Ответить
кравчука не люблю но и врать не надо. дифирамбы он не пел точно..да оно прорыговское, и я помню как он топил за Януковоща..но оно и хитрое.. и всегда выдерживало проукраинскую позицию..по крайней мере на людях..
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06.02.2021 12:24 Ответить
Нічого не зламалося, "просвітлення" прийшло і"флюгер"повернувся.
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06.02.2021 13:05 Ответить
Никакой политики, просто бизнес, отожмут каналы и все затихнит.
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06.02.2021 10:21 Ответить
Бей Рабиновича!!!
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06.02.2021 10:21 Ответить
человек поумнел, уже достало всех эта пропаганда
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06.02.2021 10:36 Ответить
Поумнел? Это не тот уровень. Этот "человек" всю жизнь просчитывал каждый свой шаг, каждое слово, естественно в свою пользу. Результат знают все. А так, просто... "политическая проститутка" ©, тем более учитывая его биографию.
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06.02.2021 10:59 Ответить
Такие не умнеют. На них действует только крепкое прищемление органов.


@jozefkneht1

Я просто вимагаю, щоб нам розповіли про що говорив Держсекретар з Кулебою.)
Тому що навіть старий друг медведчука Кравчук каже, що спати не зможе, поки не побачить Україну повноправним членом сім'ї європейських країн.)
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06.02.2021 12:42 Ответить
даже такой толераст как Кравчук не смог сдержать емоций, сказал правдивое слово против наглой лжи и пропаганды дерьмоканала.
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06.02.2021 10:34 Ответить
ну...якщо вже комуняцький Пропагандист кравчук "прозрів".....то приходить кінець руSSкому міру.....
Ще мовчать нафталіни-злодії кучма з фокіним....
медведчукам, рабіновичам, шуфричам, бойкам та іншим адептам руSSкого міра раSSія скорочує фінансування...ось і результат....НЕ встигли вчасно занести повну суму....
путіну зараз би Бабу Юлю в партнери...газ продавати...а то електрику Україна з раSSії не дуже хоче...
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06.02.2021 10:51 Ответить
Только тормозить не нужно. Закрыли каналы? Правильно. Но нельзя допустить, что бы зеленые наркоманы всех подмяли под себя. "Данілов: у Козака не три, а вісім каналів, РНБО в курсі" Началось? Под возбужденные радостные вопли идиотов доиграемся, что останется тоько Г+Г, по которому 24/7 будут крутить "95й анал", "Сваты"... а в перерывах бухтеть о великий достижениях скомороха. Папа Изя будет доволен Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України - Цензор.НЕТ 4409
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06.02.2021 11:04 Ответить
може и не доплачують як раніше, знаю, що почалися недоплати цим робітникам, у тому числі и технарям
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06.02.2021 16:21 Ответить
Ти диви, прозрів Макарович!
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06.02.2021 11:05 Ответить
В одному згоден з Кравчука "Жодної інформації, лише жахлива пропаганда проти України", - сказав Кравчук. ПІДКРЕЛЮЮ ПРОПАГАНДА ПРОТИ УКРАЇНИ!!!!
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06.02.2021 11:07 Ответить
Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України - Цензор.НЕТ 4664
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06.02.2021 11:09 Ответить
Співвідношення голосів ніби натякає...
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06.02.2021 11:27 Ответить
Отож бо...
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06.02.2021 11:29 Ответить
Я не розумію румунську. Українською пиши
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06.02.2021 11:44 Ответить
щойно зарегився, десь проявиться, довго не затримається, піде під знос...
скільки вже таких було...
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06.02.2021 12:49 Ответить
Вам дорога сюди
https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/1574135655999274/?t=7
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06.02.2021 12:18 Ответить
земарзота,вы уже настолько смешны ,проститутки ...ну не перекроет закрытие трех говноканалов всего того дерьма,что вами было сделано,будет и делается сейчас...
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06.02.2021 11:24 Ответить
Мені важко казати, скільки там брехали на Zik, я його просто не дивлюся, А Кравчук дивився, мінімум, цілу годину. Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України - Цензор.НЕТ 5920
Ну, щодо полонених, то дісно, українська влада не захотіла їх забрати (не обміняти, апросто забрати) з рук Медведчука, і тут виправдань владі, на мою думку, не має
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06.02.2021 11:38 Ответить
Приспособленец с 80-летним стажем.
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06.02.2021 11:54 Ответить
кравчучке старая проститутка ..завтра скажет шо он пионер
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06.02.2021 13:57 Ответить
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