Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Леонид Кравчук заявил, что телеканал ZIK из "группы Медведчука" подтасовывал понятия с целью оболгать работу Трехсторонней контактной группы.
Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я смотрел ZIK по вопросу возвращения пленных. Я заявляю официально, на присяге могу сказать, что целый час шла ложь на канале. Обвинения меня лично и Украины. Но никто из журналистов не обращался к нашей делегации за каким-либо комментарием. Они целый час врали для того, чтобы сделать один вывод - Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО, то есть идет постоянная подтасовка понятий. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины", - сказал Кравчук.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Кравчук дав інтерв'ю "кримському каналу" окупантів і сказав, що хоче відвідати півострів
Леонид Кравчук в "Большом интервью" на 112, 28.12.2019
@jozefkneht1
Я просто вимагаю, щоб нам розповіли про що говорив Держсекретар з Кулебою.)
Тому що навіть старий друг медведчука Кравчук каже, що спати не зможе, поки не побачить Україну повноправним членом сім'ї європейських країн.)
Ще мовчать нафталіни-злодії кучма з фокіним....
медведчукам, рабіновичам, шуфричам, бойкам та іншим адептам руSSкого міра раSSія скорочує фінансування...ось і результат....НЕ встигли вчасно занести повну суму....
путіну зараз би Бабу Юлю в партнери...газ продавати...а то електрику Україна з раSSії не дуже хоче...
скільки вже таких було...
https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/1574135655999274/?t=7
Ну, щодо полонених, то дісно, українська влада не захотіла їх забрати (не обміняти, апросто забрати) з рук Медведчука, і тут виправдань владі, на мою думку, не має