РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11236 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныФоторепортаж
47 234 38
Житомир (659) задержание (6591) рэкет (126) СБУ (18697)

СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Житомире СБУ разоблачила участников группировки, члены которой, искусственно создавая конфликтные ситуации, требовали от людей деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-офицер УСБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

"По данным досудебного следствия, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель привлек к вымогательству нескольких своих знакомых. Создавая искусственные конфликтные ситуации, фигуранты дела требовали у граждан деньги за разрешения "недоразумений". В случае отказа злоумышленники угрожали потерпевшим и их родным физической расправой и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали вымогательство участниками группы тысячи долларов США от очередной жертвы. Чтобы ускорить выплату "долга", злоумышленники прибегли к моральному давлению, поставив мужчину "на счетчик".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За похищение людей и рэкет на Киевщине будут судить подполковника СБУ и двух полицейских. ВИДЕО

Фигуранта уголовного производства правоохранители задержали в центре Житомира во время получения очередного транша. Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи денег рэкетирам.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение организатору группы о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов дела и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки.

СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 01
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 02
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 03
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 04
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 05
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Така погань не має права на існування і повинна сидіти довічно або страта. СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 5986
показать весь комментарий
06.02.2021 10:13
+16
Если бы у граждан было оружие и право на самооборону такого явления как рекет небыло бы вообще. Рекет только в странах с населением-терпилоидами может существовать.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:03
+9
Задержите, пожалуйста,банду рэкетиров с Одессаоблэнерго,они уже просто достали всех жителей города,постоянными отключения и света.Если поймаете,то оьрежте, пожалуйста,им яйца.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Така погань не має права на існування і повинна сидіти довічно або страта. СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 5986
показать весь комментарий
06.02.2021 10:13 Ответить
Вокзал, ринки Києва нє?
показать весь комментарий
06.02.2021 10:16 Ответить
передел собственности. они посягнули на бизнес человеков в погонах.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:17 Ответить
Скорее всего... посягнули на корову, которую доят СБУшники, ещё к концу 90х эти товарисчи «победили» весь крупный криминалитет, взяв практически весь их «бизнес» в свой слепой траст, сделав УБОП безработными....
показать весь комментарий
06.02.2021 10:23 Ответить
та да. где то так.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:27 Ответить
Возможно, ведь с рекетом борются МВС, а не СБУ
показать весь комментарий
06.02.2021 17:14 Ответить
Вони бандити. СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир - Цензор.НЕТ 9442
показать весь комментарий
06.02.2021 11:15 Ответить
Аресты идут по всей Украине,Байденко порядок наведе... СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 6959
показать весь комментарий
06.02.2021 10:19 Ответить
ага,наведе ) можно теперь смело ложится на диван брать пиво и смотреть телик ) Байден сам за нас прийде и сделает так что нас возьмут в НАТО и ЕС,поднимет уровень жизни ) нужно только подождать ) и главное ничего не делать,за нас все сделает Байден )
показать весь комментарий
06.02.2021 10:39 Ответить
И зарплати як в США. 20$ за годину. Менше не пропонувати. Сижу тут жду Байдена, де він там лазе?
показать весь комментарий
06.02.2021 12:41 Ответить
Розстріляти сцуку, навіщо їх годувати в тюрьму.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:23 Ответить
просто испарить розбийныкив
показать весь комментарий
06.02.2021 10:40 Ответить
Воно отрима умовно 2 роки і спалить заявнику машину і хату. Нажаль такі реалії.
показать весь комментарий
06.02.2021 12:45 Ответить
Лихі 90 роки ніяк не відпускають Україну ......
показать весь комментарий
06.02.2021 10:28 Ответить
Задержите, пожалуйста,банду рэкетиров с Одессаоблэнерго,они уже просто достали всех жителей города,постоянными отключения и света.Если поймаете,то оьрежте, пожалуйста,им яйца.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:29 Ответить
Хлопці працюють, поки їх плісняве керівництво дерибанить сфери впливу.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:32 Ответить
Вопрос,а чем менты занимаются?
показать весь комментарий
06.02.2021 11:36 Ответить
Авакян Бубі дупу цьомкає.
показать весь комментарий
06.02.2021 12:07 Ответить
Як чим,кришують,рекет,повій і т.д.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:06 Ответить
Лихі 90 ті... повертаються ???
показать весь комментарий
06.02.2021 10:34 Ответить
А вони і не покидали Україну
показать весь комментарий
06.02.2021 10:55 Ответить
До Зели такого бандитизма не было
показать весь комментарий
06.02.2021 20:55 Ответить
Если задержало СБУ - к бабке не ходи, рекетом занимались подчиненные лучшего министра.
показать весь комментарий
06.02.2021 10:35 Ответить
Если бы у граждан было оружие и право на самооборону такого явления как рекет небыло бы вообще. Рекет только в странах с населением-терпилоидами может существовать.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:03 Ответить
а когда СБУ начнет заниматься

Безопасностью Украины??
показать весь комментарий
06.02.2021 11:09 Ответить
а чем авакинские мусора занимаются? или они вместо сбу шпигунов ловят?
показать весь комментарий
06.02.2021 11:21 Ответить
Думав, що тільки СБУ рекетом підприємців займається. Прибирають конкурентів?
показать весь комментарий
06.02.2021 11:32 Ответить
Громадяни УКРАЇНИ! Люди! Та об'єднуйтеся ж , накінець. А що, ті потерпілі- сироти? Не мають ні мами, ні тата, ні вуйка, ні брата? А сусіди, що? Усі відмовляються допомогти? Та зберіться ж докупи і дайте такої звізди бувшим зекам, що тільки засрані портки би полетіли.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:48 Ответить
опа рыкэтеры как в 1995 году помню по стихийному рынку ходили)))
показать весь комментарий
06.02.2021 13:54 Ответить
Пилять! Ну посадите этих подонков лет так на 150, думаю у других больше и мысли не возникнет на такой вид деятельности...
показать весь комментарий
06.02.2021 16:15 Ответить
Ніззя,вони ж пов'язані з авакяном, сбУ.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:10 Ответить
Как мне объяснили, размывают фотографию задержанного, что бы он мог откупится и заниматься тем же самым и что бы окружающие ничего не подозревали. И для выходцев с Кавказа стараются не называть страну.
показать весь комментарий
06.02.2021 16:29 Ответить
молодцы
показать весь комментарий
06.02.2021 18:00 Ответить
Хто?
показать весь комментарий
06.02.2021 18:11 Ответить
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60
показать весь комментарий
07.02.2021 01:42 Ответить
А шо мусарня , оргзлочинцами уже не занимается? Перешли на закупку вертолетов и электровозов?😁😁😁
показать весь комментарий
07.02.2021 10:43 Ответить
 
 