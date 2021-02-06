Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу

Шевченковский районный суд Киева допросил одну из пострадавших и продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Адвокатская совещательный группа, 5 февраля суд допросил потерпевшую Екатерину Тарновскую, брату которой 18 февраля 2014 года силовики попали пулей в глаз, а она получила ранение ног в результате взрыва гранаты.

По ее словам, после 20:00 18 февраля на Майдане были люди разного возраста, правоохранители стояли вплотную к баррикадам и пытались на них взобраться и разобрать. Тарновская рассказала, что митингующие противостояли силовикам, когда те пытались прорваться за баррикады, было много травмированных, а с линии соприкосновения выносили окровавленных людей: рваные раны на руках и ногах, травмированные головы, некоторые раненные выходили сами.

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Она сообщила, что некоторое время находилась на 5-м этаже Дома профсоюзов и видела внизу много правоохранителей в шлемах и со щитами, которые двигались в сторону Майдана.

Потерпевшая отметила, что силовики шли линией, чтобы оттеснить майдановцев и сразу разбирали баррикады, а разобранные вещи с баррикад бросали в участников акции протеста.

"На одной крыше дома, который напротив Дома профсоюзов, мы увидели двух людей. Они смотрели в какие-то приборы. И еще несколько красных лучей пробивались через стекло нашего окна", - отметила она.

Уточняется, что все здания по Крещатику в сторону Европейской площади контролировались силовиками.

Женщина также подробно рассказала о моменте, когда получила ранение. По ее мнению, граната, которая взорвалась у нее под ногами, прилетела именно со стороны силовиков.

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"Помню перед глазами дым, вспышки и очень медленные движения людей вокруг. Потом почувствовала какой-то внутренний порыв и начала бежать. Через метров 20 показалось, что мои ноги горят. Я остановилась у деревянного домика, там мы должны были встретиться с моей знакомой, когда потеряемся. Кто-то крикнул, что у меня ноги в крови. Я наклонила голову и увидела, что брюки разорванные, с ног идет кровь", - со слезами на глазах рассказала Екатерина Тарновская.

"Пришла медсестра. Она очень испугалась от того, что увидела. Из моей ноги торчал железный штырь. Меня отвели в КГГА, там решили везти в больницу. Раны на ноге были очень рваные и очень глубокие. Меня и еще одного парня с рваными руками повезли в больницу. В больнице из ноги удалили 21 осколок. Врачи сказали, что чудом не оторвало стопу. Мне обработали раны и отпустили домой. Утром активисты Майдана позвонили, чтобы узнать о моем самочувствии. Они организовали машину, которой завезли меня в подпольный медицинский пункт. Там мои раны еще раз осмотрели, обработали, дали лекарства и проконсультировали по дальнейшему лечению. Я рассказала еще о ранении брата. Ему организовали лечение и реабилитацию за рубежом", - добавила Тарновская.

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После допроса Тарновской суд продлил меру пресечения Щеголеву в виде личного обязательства до 2 апреля.

Следующее заседание запланировано в 8:30 11 февраля.

В феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года. По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди. Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали. 26 июня 2019 года суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который разрешил избирать альтернативные меры, кроме содержания под стражей лицам, которые подозреваются или обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях. 25 октября Шевченковский районный суд Киева изменил Щеголеву меру пресечения на личное обязательство. 20 ноября суд обязал вернуть ему паспорт гражданина Украины. Щеголев - единственный из высших должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.









