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Новости Политика Украины
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суд (5910) евромайдан (1782) Щеголев (16)

Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу

Шевченковский районный суд Киева допросил одну из пострадавших и продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Адвокатская совещательный группа, 5 февраля суд допросил потерпевшую Екатерину Тарновскую, брату которой 18 февраля 2014 года силовики попали пулей в глаз, а она получила ранение ног в результате взрыва гранаты.

По ее словам, после 20:00 18 февраля на Майдане были люди разного возраста, правоохранители стояли вплотную к баррикадам и пытались на них взобраться и разобрать. Тарновская рассказала, что митингующие противостояли силовикам, когда те пытались прорваться за баррикады, было много травмированных, а с линии соприкосновения выносили окровавленных людей: рваные раны на руках и ногах, травмированные головы, некоторые раненные выходили сами.

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Она сообщила, что некоторое время находилась на 5-м этаже Дома профсоюзов и видела внизу много правоохранителей в шлемах и со щитами, которые двигались в сторону Майдана.

Потерпевшая отметила, что силовики шли линией, чтобы оттеснить майдановцев и сразу разбирали баррикады, а разобранные вещи с баррикад бросали в участников акции протеста.

"На одной крыше дома, который напротив Дома профсоюзов, мы увидели двух людей. Они смотрели в какие-то приборы. И еще несколько красных лучей пробивались через стекло нашего окна", - отметила она.

Уточняется, что все здания по Крещатику в сторону Европейской площади контролировались силовиками.

Женщина также подробно рассказала о моменте, когда получила ранение. По ее мнению, граната, которая взорвалась у нее под ногами, прилетела именно со стороны силовиков.

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"Помню перед глазами дым, вспышки и очень медленные движения людей вокруг. Потом почувствовала какой-то внутренний порыв и начала бежать. Через метров 20 показалось, что мои ноги горят. Я остановилась у деревянного домика, там мы должны были встретиться с моей знакомой, когда потеряемся. Кто-то крикнул, что у меня ноги в крови. Я наклонила голову и увидела, что брюки разорванные, с ног идет кровь", - со слезами на глазах рассказала Екатерина Тарновская.

"Пришла медсестра. Она очень испугалась от того, что увидела. Из моей ноги торчал железный штырь. Меня отвели в КГГА, там решили везти в больницу. Раны на ноге были очень рваные и очень глубокие. Меня и еще одного парня с рваными руками повезли в больницу. В больнице из ноги удалили 21 осколок. Врачи сказали, что чудом не оторвало стопу. Мне обработали раны и отпустили домой. Утром активисты Майдана позвонили, чтобы узнать о моем самочувствии. Они организовали машину, которой завезли меня в подпольный медицинский пункт. Там мои раны еще раз осмотрели, обработали, дали лекарства и проконсультировали по дальнейшему лечению. Я рассказала еще о ранении брата. Ему организовали лечение и реабилитацию за рубежом", - добавила Тарновская.

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После допроса Тарновской суд продлил меру пресечения Щеголеву в виде личного обязательства до 2 апреля.

Следующее заседание запланировано в 8:30 11 февраля.

В феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года. По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди. Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали. 26 июня 2019 года суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который разрешил избирать альтернативные меры, кроме содержания под стражей лицам, которые подозреваются или обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях. 25 октября Шевченковский районный суд Киева изменил Щеголеву меру пресечения на личное обязательство. 20 ноября суд обязал вернуть ему паспорт гражданина Украины. Щеголев - единственный из высших должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.

Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу 01
Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу 02
Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу 03
Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу 04
Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу 05

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Топ комментарии
+14
І довго ще будут тягнути кота за яйця !!!!))))
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06.02.2021 11:42
+9
Про ебонітові палички завзято "жартував" лише нарідний презЕдент.
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06.02.2021 12:28
+8
Быстро суды работают.. Вот только давеча был 14 год и уже дело в суде... Сколько миллионов и миллионов народных денег распилили за 7 лет....
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06.02.2021 11:45
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Правила форума Совет форумчан
І довго ще будут тягнути кота за яйця !!!!))))
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06.02.2021 11:42 Ответить
завжди
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06.02.2021 11:49 Ответить
русішшвайн тут зявляється час від часу - розповідають байки, що "януковощ звязав руки своїм сіловікам" - кідарасня вонюча
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06.02.2021 15:25 Ответить
рад шо ты обозначился, даже я не смог бы тебя точнее охарактеризовать...
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06.02.2021 15:32 Ответить
що це за свинособача хєрня?
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06.02.2021 15:43 Ответить
от и я не пойму шо ты ото ротом извергаешь...
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06.02.2021 15:51 Ответить
потвора, вивчи людську мову!
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06.02.2021 18:03 Ответить
протрезвей, а уже потом извинись .
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06.02.2021 18:12 Ответить
ти ба яке тупе
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06.02.2021 20:18 Ответить
пока - нажрись уже до всирачки....
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06.02.2021 18:13 Ответить
жерти может тіки таке тупе створіння як ти
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06.02.2021 20:19 Ответить
плесни себе еще троха, ваньйок медленный
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06.02.2021 20:28 Ответить
жду ответа через час - и не нарушай, пьянь хроническая график Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу - Цензор.НЕТ 1039
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06.02.2021 20:31 Ответить
ауфідерзейн, дебіл
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06.02.2021 20:44 Ответить
стоп стоять - ты еще не отзиговал и не нажрался - нажрись и отзигуй,
потом прощащалово нацарапай - keep 1hr schedule, moran
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06.02.2021 20:51 Ответить
i'm staing put for you...
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06.02.2021 20:54 Ответить
іди вздрочні, махровий ананіст ))))))) з тобою розмова закінчена
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06.02.2021 21:06 Ответить
волосы на руке сбрей
от тебя ************ даже через речку воняет
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06.02.2021 21:09 Ответить
тупое ужратое казлище...
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06.02.2021 21:06 Ответить
еще один сгорел-ужрался на работе
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06.02.2021 21:07 Ответить
...поки не відірвуть
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06.02.2021 14:13 Ответить
Дима , ну котиков ты не трожь ,
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06.02.2021 21:15 Ответить
Быстро суды работают.. Вот только давеча был 14 год и уже дело в суде... Сколько миллионов и миллионов народных денег распилили за 7 лет....
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06.02.2021 11:45 Ответить
Гаагський трибунал вже 6 років розслідує МН-17.
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06.02.2021 12:18 Ответить
Трибунал не расследует ничего
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07.02.2021 09:56 Ответить
Преступники - полиция и прочие органы , которая и в данные момент прислуживает и не выполняет свои обязанности.
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06.02.2021 11:46 Ответить
порадовал ряд гнид - преступников
преступники - полиция и прочие органы Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу - Цензор.НЕТ 8378
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06.02.2021 11:55 Ответить
Буде ще один кандидат для обміну на таксистів.
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06.02.2021 11:54 Ответить
Хорошо бы Зеленский слушал эти показания. У кого слезы наворачиваются, а кто то про эбонитовые палочки шутит.
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06.02.2021 12:09 Ответить
Про ********* палички завзято "жартував" лише нарідний презЕдент.
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06.02.2021 12:28 Ответить
Так, презЕдентом не був, був рупором ригів, антимайданівцем.
Розслідують- слідчі, а не президенти.
"Медведчук став стартом для Квартал 95."

"Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский вместе владеют компаниями в сфере металлургии, энергетике и логистике."

Медведчук- народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.
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06.02.2021 14:07 Ответить
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу - Цензор.НЕТ 9690

Яке відношення має Беня до Буби? Серйозно?
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06.02.2021 15:16 Ответить
Потерпіла Тарновська дала свідчення у суді про розгін Майдану 18 лютого 2014 року: З моєї ноги стирчав залізний штир. У лікарні з неї видалили 21 осколок. Сказали, що дивом не відірвало стопу - Цензор.НЕТ 2538 Вас, як представницю фан-клубу ВАЗеленського, ніякими фактами не проймеш. Дійсно, після 10- 15 років постійного перегляду продукту 95 кварталу, думати вже нічим.
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06.02.2021 16:37 Ответить
«Совесть - она такая…Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого она есть».©
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06.02.2021 15:27 Ответить
А ви думаєте чому ці шуфричі- рабіновичі так знахабніли ? То му що знають що їм НІЧОГО НЕ БУДЕ. Мавпи в мантіях і прокурватура це ж їх кровні брати РИГИ- ОПЗЖОПЦІ
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06.02.2021 12:13 Ответить
Призначений Зеленським Татаров брехав послам, що майданівці самі себе вбивали.
Горбатюк спростовував цю брехню.

Відео:
https://www.facebook.com/watch/?v=226661612265735
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06.02.2021 12:37 Ответить
..а в это время будущая Зеля През со своей шоблой шлюх весело шутила перед будущим 73%ным жлобьём
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06.02.2021 13:14 Ответить
Цука сколько лет прошло. Картавый луЦо не куя не сделал а сейчас цука в Лондоне пляшет с Гонтаревой.
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06.02.2021 13:36 Ответить
А кто будет главным обвинителем и пострадавшим на суде!? Держу пари: Татаров!!!
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06.02.2021 14:11 Ответить
В наших судах можно заговорить любое преступление, а время там и восе может остановиться...
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06.02.2021 14:31 Ответить
я не пняла...а шо беркуту нельзя убивать митингующих???ехпабай....а у Франции можно.
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06.02.2021 15:21 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=cH47eDksv_M
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06.02.2021 14:36 Ответить
в штатах или европе уже бы все закончили и причастных осудили.
пипец же как у нас это долго. 7 лет, а конца не видно
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06.02.2021 16:06 Ответить
коментар дійової особи (я там був 18-го). всі підтримували Майдан, тому на офісі весь день був увімкнений 5й канал, де крутили Майдан, на якому було чути оголошення гучномовцями, що готується контртерористична операція на Майдані Незалежності. Також оголошення про контртерористичну операцію на Майдані крутили на інших каналах. Зовсім не пам'ятаю чому, але ми 18-го працювали до вісімнадцяти, тобто повний робочий день. Приблизно о 18-30 прибув додому, по дорозі купив коньяк. Приблизно о 18-45 стало страшно, бо дивився на великій панелі, і зрозумів, що всіх, хто сьогодні буде на Майдані - будуть вбивати. Викликав таксі з адресою Михайлівська площа. Три чи чотири служби взагалі відмовились їхати в той район. Поки чекав таксі випив 300 а може чотириста грам коньяка. Залишив сотку хряпнути, коли поверну
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06.02.2021 17:03 Ответить
сь. Доїхав до Михайлівської площі, спустився вниз Михайлівською вулицею, йшов вперед на ріг Хрещатика та Майдана. Біля Будинку Профспілок було дуже багато швидких допомог, особисто бачив Пальчевського - він надавав невідкладну допомогу прямо на ганку Профспілок. Йшов далі, бо ще нічого не розумів. За метр до рогу будинку профспілок, поглянувши ліворуч побачив безліч лампадок (це були вишикувані в 50-70-100 рядів правоохоронці - бійці внутрішніх військ тощо а лампадки - це було відображення палаючої барикади на Хрещатику біля будинку профспілок в бік Європейської площі). Аж раптом мене та людину на метр спереду гойднуло, я втримався на ногах він залишився стогнати на бруківці, світлошумова граната розірвалася у нього буквально на нозі. Я залишив небезпечну зону, людину переді мною врятувала медична служба Майдана. Після цього всю ніч підносив бруківку від тих місць Хрещатика, де її добували (категорично проти асфальтного Хрещатика). Добував все горюче та підносив на барикади, в той момент, коли 18-го закінчилися всі шини. Тут історія була - вервечка шин від ЦУМу висохла, водомет майже всю барикаду затушив з боку Стели та Інститутської і прорив там був імовірним, як тільки почне світати
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06.02.2021 17:28 Ответить
відображення палаючої барикади на Хрещатику біля будинку профспілок в бік Європейської площі на їхніх їbучих чорних космічних шоломах. І ось у самий критичний момент, коли не було палива, прямо навпроти КМДА я знаходжу намет зі стінкою - потрійною купою дрів, просто неймовірно багато, зрозуміло я зразу даю команду всім, хто поруч, носити ці дрова на передову, на барикаду на Інститутській. Тут з намету виходять з трійко аватарів, бухих вхлам, і починають мені, щось розказувати про те, що дрова вони заготовили на всю зиму, це їх дрова, і я не маю права їх брати. Я не вступав з ними в дискусію, просто збив з ніг першого і запитав чи ще? не зрозуміли, то були вирублені ті двоє теж. зайшов всередину їх там було багатенько, сказав дрова конфіскуються на користь Революції. Прикиньте, за 10 хвилин дрова було переміщено куди потрібно і ніхто більше з намета навіть не вийшов. Прийшов до висновку, що жебраки духом є на кожній Революції
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06.02.2021 17:43 Ответить
А якже справи що до постраждалих правоохоронців Вони що не українські люди чи що Так без правоохоронців і держава прожити невзмозі а як захистити їх так Вони тільки винуваті. Тут щось не так і розглядати ці питання треба справедливо. Без правоохоронців держави також небуде це -теорія держави і права якщо хтось про це знае. З повагою пенсіонер
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06.02.2021 17:47 Ответить
Бачив пожежу в будинку профспілок, бачив спалений БТР, бачив спасіння з балкону будинку профспілок пожежниками. Бачив ненависть в очах беркута за пів кроку. найбільше злякався близько 4 ночі, вже виходить 19-го. Як тільки почало світати це було близько шести ранку? не знаю, напруження було неймовірним, ледь тільки світло, з усіх сторін з усіх вулиць зусібіч почали сходитися кияни вервечками їх ставало так багато, що почали лякатися навіть беркута. коли їх відігнали від сцени та наші почали наступ на Інститутській, я відвалив додому - я не знав, що наших так багато завалять 19-го, я б залишився.
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06.02.2021 17:51 Ответить
 
 