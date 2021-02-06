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Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що було"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня отмечает свой 43-й День рождения первая леди страны, супруга президента Елена Зеленская.
Глава государства Владимир Зеленский решил поздравить жену с праздником стихотворением, которое он опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - говорится в стихотворении Зеленского своей супруге Елене.
Топ комментарии
+31 Русский Алкаш
показать весь комментарий06.02.2021 12:24
+27 Валерия Ларченко b661826f
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+26 амфаш
показать весь комментарий06.02.2021 12:17
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"приспешник, приверженец, не брезгующий ничем, чтобы угодить своему покровителю."
І, сподіваюсь, ще буде... Бо возникает вопрос, мол, как давно это было, або когда еще будет? ХМЫ...
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
РазОм здолаємо Порошенка
Земля вся бУде для Гузенка
Щастя що не загинув я в Криму,
Ще трішки грОшей у Кремля візьму
Дякую за все.
З любов'ю, твій ВЗ"
Так змістовніше.
сцяний закон про "першу блєді"?
Як я вже жартував в ''Кварталі'' вище,
Підозрюю, що ти комусь кума,
Здогадуюсь, що можеш буть кумище...
А Мендель?
Цензор, давай повний список.