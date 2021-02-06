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Новости Политика Украины
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Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що було"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що було"

Сегодня отмечает свой 43-й День рождения первая леди страны, супруга президента Елена Зеленская.

Глава государства Владимир Зеленский решил поздравить жену с праздником стихотворением, которое он опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - говорится в стихотворении Зеленского своей супруге Елене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Елена Зеленская о возможном втором президентском сроке супруга: Такого разговора не было... Пытаюсь об этом не думать

Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: Дякую за те, що було 01
Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: Дякую за те, що було 02

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Топ комментарии
+31
Вот это новость государственного значения:
НАРКОМАН ПОЗДРАВИЛ С ДНЮХОЙ ТУ ТВАРЬ, КОТОРАЯ В 2014 ГОДУ СДАВАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЙСК ВСУ
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06.02.2021 12:24
+27
ты,свинота зеленая,жену поздравляй,а не пиарься -она на мовi не поймет же...
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06.02.2021 12:16
+26
Рано!
Ждём видосик из спальни, выложенный на всеобщее обозрение, для подогрева иликтарата своей задушевностью!
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06.02.2021 12:17
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А почему вульгарная? Шо вам послужило для такого определения?
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06.02.2021 13:10 Ответить
Потому что я не ЗЕбил и немного разбираюсь в бабах! А у неё просто на морде написано что если бы не была бы супругой зеленского была бы дешёвой проституткой! Всетаки старик Ломброзо был чертовски прав!
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06.02.2021 13:42 Ответить
Я стесняюсь написать , кем могли бы быть вы, так любящий сослагательное наклонение, если вы так пишете о первой леди. А ведь вы актуально даже не супруга президента. Разбирайтесь дальше в бабах, видно, женщины вас обходят стороной
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06.02.2021 15:29 Ответить
Я пишу не о леди а о ЗЕленке. Да и супругой даже не презедента я не буду потому что в отличие от ЗЕленского я гетересексуал! Есть женщины такие как Маруся Зверобий и настоящая Первая Леди Марина Порошенко а есть вульгарные бабы бабы как ЗЕленка Богутская да и ты которым Леди не стать. Это не ваше!
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06.02.2021 15:47 Ответить
Наше главное ограничение - между ушами.

Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 9518
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06.02.2021 16:09 Ответить
Объяснять что-то клевретам Петра Алексеевича - неподъемный груз для нормального человека. Пишут, "дабы дурь каждого видна была", тем более все эти комменты совсем не смущают администрацию сайта, что удивительно. Вон форумчанин с говорящим ником "Русский Алкаш" даже в топ вышел, как и форумчанка, которая едва научилась буквы в слова складывать.
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06.02.2021 16:41 Ответить
что такое клеврет? Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 3628
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06.02.2021 17:32 Ответить
Сторонник.

"приспешник, приверженец, не брезгующий ничем, чтобы угодить своему покровителю."
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06.02.2021 17:55 Ответить
типа шлепера
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06.02.2021 21:15 Ответить
Клеврети Порошенка , ще півтора-два роки тому , з вами - клевретами Зе ,та інших політиків , теж пробували розмовляти " по людськи ". Але ви їх не слухали ,, і продовжували поливати брудом їх вибір . То що ви тепер від них хочете . ? "Бумеранг" кинутий вами , зебілами , повернувся Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 4194 .. !
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06.02.2021 18:13 Ответить
Клеврети Порошенка називаються порохоботи, клеврети Зе називаються зескот. Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 5475
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06.02.2021 22:48 Ответить
З тих пір як молода студентка завбачливо затусила з сином декана.
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06.02.2021 13:31 Ответить
Нахера мне это гамно знать? Скоро будут сообщать каким это срало.
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06.02.2021 12:53 Ответить
какими-то намеками на люди обращаться к своей половине... - Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде... Бо возникает вопрос, мол, как давно это было, або когда еще будет? ХМЫ... Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, что було" - Цензор.НЕТ 8254
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06.02.2021 13:08 Ответить
До появи Фейсбука тільки твоя сім'я знала який ти дебіл.
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06.02.2021 13:11 Ответить
мєньдєль респект! Дуже непоганий зміст віршика!)))
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06.02.2021 13:19 Ответить
навещает хоть дите юлькино aтец?
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06.02.2021 13:20 Ответить
Весело ему под аплодисменты и крики браво бис! Выходит кланяется. Занавесь закрывается, шоу окончено.
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06.02.2021 13:21 Ответить
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
РазОм здолаємо Порошенка
Земля вся бУде для Гузенка
Щастя що не загинув я в Криму,

Ще трішки грОшей у Кремля візьму

Дякую за все.
З любов'ю, твій ВЗ"

Так змістовніше.
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06.02.2021 13:30 Ответить
Как трогательно....ну прсто зе-няшка!
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06.02.2021 13:33 Ответить
Это он ей на ушко сказал? Зачем, чтобы все знали? Какой то душевный эксбиционизм. Впрочем, не только душевный.
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06.02.2021 14:00 Ответить
И к чему здесь эти зеленые сопли? Он свою суку не может без участия СМИ поздравить?
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06.02.2021 14:29 Ответить
А де обісцяний закон про "першу блєді"?
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06.02.2021 14:38 Ответить
Клоунада у всіх сферах його зеленого життя , тільки не розумію , до чого тут ми 😂
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06.02.2021 14:55 Ответить
Колись було, а зараз вже нема...
Як я вже жартував в ''Кварталі'' вище,
Підозрюю, що ти комусь кума,
Здогадуюсь, що можеш буть кумище...
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06.02.2021 15:12 Ответить
Да уж, комментарии - смесь желчи , ненависти и бескультурья.
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06.02.2021 15:15 Ответить
что заслужила...
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06.02.2021 18:25 Ответить
Рифмоплет
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06.02.2021 15:46 Ответить
Два Водолея в семье-это хороший союз и хороший знак. Много светлых и солнечных дней вам обоим!!!!
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06.02.2021 17:02 Ответить
а если один водолей, а другой, скажем, рак? Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було" - Цензор.НЕТ 1680
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06.02.2021 17:34 Ответить
Два Водолея в семье-это хороший союз и хороший знак. Много светлых и солнечных дней вам обоим!!!!
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06.02.2021 17:14 Ответить
Лисий привітав?
А Мендель?

Цензор, давай повний список.
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06.02.2021 17:28 Ответить
Мендель стих сочиняла и выложила от его имени в Инстаграмм.
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06.02.2021 17:49 Ответить
Такая же с..а как и ее муж.
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06.02.2021 17:51 Ответить
Я плачу. На якому сайті глянуть о послє 22.00 стєсняюсь узнать.
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06.02.2021 18:04 Ответить
Не пре слов'янам з володимирами - прокляте ім'я !
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06.02.2021 18:34 Ответить
Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що... бабло"
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06.02.2021 20:27 Ответить
Очень хорошее поздравление! Молодец!
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13.03.2021 02:35 Ответить
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