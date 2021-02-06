Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности"
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Совет нацбезопасности и обороны Украины работал над санкциями против нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne восемь месяцев, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Информация, что США влияли на введение санкций против бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, не соответствует действительности. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 5 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Чтобы не делать никакой конспирологии, могу сказать на примере, когда мы вводили санкции касательно ситуации, связанной с "Мотор Січчю". Украина ввела эти санкции 14 декабря 2020 года, а США ввели санкции в отношении одной из компаний, которая, скажем так, имеет отношение к этому процессу, спустя месяц после того, как это сделала Украина. Поэтому считать, что это какие-то указания США, – ну, это совсем не соответствует действительности", – сказал Данилов.
Он отметил, что СНБО работал над вопросом санкций против Козака восемь месяцев.
"Были разговоры, что санкции якобы вводили срочно, день-два, кто-то решил. Могу открыть, это уже не большая тайна: восемь месяцев СНБО по поручению президента разбирался с информационным пространством нашего государства. С каждым днем мы получали все больше и больше информации, каким образом происходит финансирование, продвижение российских нарративов, каким образом и за какие деньги происходят все эти вещи", – заявил он.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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а немцы - то уже такое.
На украинские выборы потрачены огромные ресурсы (около 392 млн. долларов), задействованы представители высшего руководства РФ и результат оказался значительно ниже ожидаемого. Во время визита в РФ Медведчук и К решительно убеждали всех в России, что наберут достаточно голосов для создания правящей коалиции. Наши источники сообщают, что вопрос уже ставится не о личной ответственности стрелочников, а о полной замене всех структур занимающихся украинским вопросом. Видимо последней каплей переполнившей чашу терпения руководства РФ была просьба дать денег на покупку телеканала "1+1", за который скромно улыбающийся Коломойский потребовал 1,5 млрд. долларов.
Г-н Вайно уже формирует команду для прямых контактов с командой Зеленского."Вайно не нужны посредники для контактов с Зеленским. Тем более посредники прожравшие безумные деньги и выдавшие на гора неудовлетворительный результат.
Вайно собирается лично или непосредственно через своих людей контактировать с командой Зеленского. Для этого нужны хотя бы рычаги влияния, голос медиа, канал донесения информации. Этот голос есть в руках бывших и уже не нужных никому сателлитов Кремля - Медведчука и К. И они прекрасно понимают что потеряв его они превратятся в ничто в глазах Путина. и без того резко прикрутившего им дизельный краник. Вайно нужен механизм более или менее легальный механизм отъема . Его находят в лице бывшего министра внутренних дел, а ныне сотрудника российской государственной корпорации «Ростех» Виталия Юрьевича Захарченко. Он поднимает свою старую связь Андрея Подщипкова, номинального владельца "112 канала" и бросает его в бой.
В июне 2019 Подщипков обращается к президенту Владимиру Зеленскому.. Он называет себя единственным законным владельцем канала 112, заявляет о его «рейдерском захвате» и просит привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени на то время президента Петра Порошенко.
И тут важный нюанс. Письмо было проигнорировано Зеленским (это доля многих документов в ОПУ). И Подщипков вышел на Сергея Шефира через которого письмо попало в СБУ..
Баканов молниеносно оценил красоту момента. В августе нынешнего года СБУ возбудила уголовное производство по статье 206 Уголовного кодекса - противодействие законной хозяйственной деятельности.
Вопреки расхожему мнению о вариантах захвата, таким образом самого канала, Баканов понимал, что это невозможно и лично для него и не нужно - как только он установит контроль за 112, у него его моментально заберут.
А вот как предмет торга и вариант воздействия на обе стороны - он идеален.
Что будет дальше - покажет время, но пока самые точные и сильные ходы делает Баканов.
умиляют **************** потуги канать под украинцев...
цемнули бы друг друга через перегородку и в дело конец....
а то он мог сказать - канешна! как только нам дали подсрачника так мы и зашевелились)) да?))
Тільки от це біг для марафонців,а не спринтерів (на відміну від минулого разу).
А как начало прилетать по дубинским зеля понял що следующий он и надо что-то делать.
як бачу гимно, так зразу и кажу - гимно руде, гимно зелене, гимно - нияке....
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".
Указ Зеленского от 28 января и решение СНБО опубликованы на сайте Офиса президента.Брехуна Данилова - в отставку!