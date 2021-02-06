Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности"

Совет нацбезопасности и обороны Украины работал над санкциями против нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne восемь месяцев, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Информация, что США влияли на введение санкций против бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, не соответствует действительности. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 5 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Чтобы не делать никакой конспирологии, могу сказать на примере, когда мы вводили санкции касательно ситуации, связанной с "Мотор Січчю". Украина ввела эти санкции 14 декабря 2020 года, а США ввели санкции в отношении одной из компаний, которая, скажем так, имеет отношение к этому процессу, спустя месяц после того, как это сделала Украина. Поэтому считать, что это какие-то указания США, – ну, это совсем не соответствует действительности", – сказал Данилов.

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Он отметил, что СНБО работал над вопросом санкций против Козака восемь месяцев.



"Были разговоры, что санкции якобы вводили срочно, день-два, кто-то решил. Могу открыть, это уже не большая тайна: восемь месяцев СНБО по поручению президента разбирался с информационным пространством нашего государства. С каждым днем мы получали все больше и больше информации, каким образом происходит финансирование, продвижение российских нарративов, каким образом и за какие деньги происходят все эти вещи", – заявил он.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".