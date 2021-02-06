4735 42
Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.
Как передает Handelsblatt, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, разрушение мостов - это не признак силы.
"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", - заявил он.
В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.
Топ комментарии
+20 Horvi Hor d3d97a8c
показать весь комментарий06.02.2021 12:37
+8 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий06.02.2021 12:47
+8 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий06.02.2021 12:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
политический двоешник
дважды неудачные переговоры в Украине:
1. с Яныком
2. по Донбассу
- Трудные времена, братец. Не стоит.
- Опять Вы, Владимир Ильич, ударение неправильно ставите.
но сразу станет во всём мире спокойнее. прекратятся многие конфликты.
и это прекрасный момент для наведения порядка в молдове, грузии, украине и других странах, где мордор мутит войны.
Вот уж, как прилипнут, так выгонять только пинками под зад (лучше, конечно, пулями или дустом).
Это не по безвизу кофе попить.