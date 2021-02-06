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Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер

Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.

Как передает Handelsblatt, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, разрушение мостов - это не признак силы.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", - заявил он.

В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.

Читайте также: Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент

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Топ комментарии
+20
Пидорчелло кремлядское...
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06.02.2021 12:37
+8
салупу вам немчура,а не трубу
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06.02.2021 12:47
+8
Енергозалежність України ,це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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06.02.2021 12:55
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********** кремлядское...
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06.02.2021 12:37 Ответить
Ещё этого идиота не хватало ! Даже формулу правильно не смог написать !
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06.02.2021 12:38 Ответить
Енергозалежність України ,це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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06.02.2021 12:55 Ответить
+ 100
политический двоешник Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 2637

дважды неудачные переговоры в Украине:
1. с Яныком
2. по Донбассу
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06.02.2021 13:02 Ответить
Два комуняки з кранчуком і камсамолкаю мердель.
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06.02.2021 14:09 Ответить
Скорее, макрель...
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06.02.2021 15:45 Ответить
Побольше таких идиотов в Германии и я буду спокоен. Не сравнить конечно с академиками из ......
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06.02.2021 15:24 Ответить
А нам за счастье, вот вам и партнеры, и друзи.
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06.02.2021 12:42 Ответить
- Товарищ Ленин, а почему у вас детей нет?
- Трудные времена, братец. Не стоит.
- Опять Вы, Владимир Ильич, ударение неправильно ставите.
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06.02.2021 12:45 Ответить
Кажуть, він був "сифилитик".
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06.02.2021 14:15 Ответить
Именно этот мост Ринат и Беня под прикрышкой туповатой бубочки стараются сохранить. Свой газ добывай, харант, млять...
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06.02.2021 12:46 Ответить
салупу вам немчура,а не трубу
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06.02.2021 12:47 Ответить
вот что-то Штанмайера с его формулами и тезисами...только и не всплывало...
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06.02.2021 12:49 Ответить
як штати вирішать так і буде
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06.02.2021 12:50 Ответить
А в України два напрямку розвитку,або євроінтеграційний з радниками з Вашингтона , чи назад в Московію !!!)))
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06.02.2021 12:57 Ответить
завжди краще йти своїм власним шляхом...але, на жаль, у нас такої змоги немає...
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06.02.2021 13:01 Ответить
Треба реально дивитись на стан життя і розуміти, що самотужки позбутись остаточно московського ярма Україна неспроможна !!!)))
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06.02.2021 13:04 Ответить
і я про те. тому НАТО - так, а от з занадто толерантними євролібералами треба обережніше...здатуть як склотару за першої нагоди...
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06.02.2021 13:07 Ответить
Краще інтеграція з Англією, Канадою і США. Про московію нема мови.
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06.02.2021 14:19 Ответить
Чем быстрей введут полное эмбарго для путлеровской рашки , тем быстрее она станет на путь прававого государства .
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06.02.2021 12:52 Ответить
Рашка завжди буде чудовиськом, поки не розпадеться на дрібні шматки.
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06.02.2021 14:26 Ответить
Мостовик-затейник, курва...
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06.02.2021 12:55 Ответить
Нужно сжечь этот мост!
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06.02.2021 12:56 Ответить
Все мосты с Россией должны быть сожжены!!!
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06.02.2021 12:56 Ответить
Разом з Московією !!!)))
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06.02.2021 12:58 Ответить
Штайнмайер.-Один из миротворцев- верноподданных путинской курвы Меркель. Оккупированный Крым .....посетили евродепутаты из Германии .0 7.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18
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06.02.2021 13:01 Ответить
Этот "последний мост" выглядит так:

Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 1691
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06.02.2021 13:03 Ответить
Этот «последний мост» как раз и позволяет Путену творить всё то, что он творит. Перестаньте покупать у него нефть и газ, и через пару лет к вам постучится совсем другая россия. А возможно сразу несколько молодых республик. И попросят окорочков по бартеру. Тогда и начнёте заново выстраивать свои мосты. Они вам остатки своего ядерного арсенала, вы им гуманитарку спичками и туалетной бумагой.))
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06.02.2021 13:05 Ответить
И этот мост нужно сжечь!
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06.02.2021 13:09 Ответить
Зелена пліснява ,наполеглево та поступово нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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06.02.2021 13:14 Ответить
Нажаль
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06.02.2021 14:27 Ответить
Штанмайер ето та гнида которая пару десятков лет назад лоббировала закрытие АЕС в Европе. Задумайтесь.
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06.02.2021 13:21 Ответить
шо ты несёшь дурик? какие мосты? ну перестанет европа покупать у мордора что-то и что? да орки первыми приползут на коленях и будут выть под дверью - купите хоть что нибуть!
но сразу станет во всём мире спокойнее. прекратятся многие конфликты.
и это прекрасный момент для наведения порядка в молдове, грузии, украине и других странах, где мордор мутит войны.
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06.02.2021 13:40 Ответить
Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой.(прорашистский немецкий холуй не считает,что оккупация Грузии,Украины есть те мосты,которые рашист разрушил ) Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.-если не разрушить этот мост , то Берлинская стена в скором времени будет возведена вновь Зв'язки в сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 4511
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06.02.2021 13:48 Ответить
Порочащие связи.
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06.02.2021 13:51 Ответить
В 2015(если не ошибаюсь) террористическая *********, вслед за Украиной, приняла европейский стандарт 230\400 взамен 220\380.
Вот уж, как прилипнут, так выгонять только пинками под зад (лучше, конечно, пулями или дустом).
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06.02.2021 14:09 Ответить
Слышал от переселенцев из Казахстана в Германии: Не злите Путина у себя там в Украине! А то из-за вас у нас в Германии газ дороже будет! Жаль, дальние родичи были, а то отребли быыыы!!! Зв'язки в сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 708
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06.02.2021 14:18 Ответить
Газ у нас 0,54 цента за кубометр. И снимать квартиру в регионах где работы много 900-1200 евро.
Это не по безвизу кофе попить.
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06.02.2021 15:28 Ответить
Пане Штанько майор, ми якось самі розберемосяз містками, мостами і місточками. І бажано, щоб будівничі цих місточків полежали на нарах років з ...(необхідне дописати самому).
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06.02.2021 15:37 Ответить
Немецкая шлюха, ученик шредера, называет мостом, канал для финансирования террористической деятельности роSSии.
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06.02.2021 15:58 Ответить
не між росією і європою, а між росією і германією. Інші від цього діла нічого не отримують. Так шо не треба підміняти всю єропу однією германією.
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06.02.2021 19:42 Ответить
 
 