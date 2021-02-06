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Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Греция, как ряд других европейских стран, не рекомендует использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для пожилых людей. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

Как сообщает The Guardian, власти Греции объяснили свою рекомендацию тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее по этой же причине соответствующие рекомендации ранее также выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах.

Как сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Вчера стало известно, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax". В частности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, речь идео о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

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Топ комментарии
+5
Мне кажется игры с подобными вакцинами могут быть опаснее самого вируса.
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06.02.2021 13:43
+3
А не по этой ли причине наши чиновники и закупают данную вакцину?....
Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет - Цензор.НЕТ 9730
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06.02.2021 13:02
+3
Обратила внимание на то, что газета Washington post перестала печатать репортажи о числе провакнировшихся, и 10% не добрали.
Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
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06.02.2021 13:37
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А не по этой ли причине наши чиновники и закупают данную вакцину?....
Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет - Цензор.НЕТ 9730
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06.02.2021 13:02 Ответить
Может оказаться что Украина единственный покупатель этой дефектной вакцины.
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06.02.2021 13:14 Ответить
Её уже закупил ряд стран в том числе и ЕС ,но это вовсе не говорит о её
хорошем качестве.
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06.02.2021 13:26 Ответить
Та й взагалі, шведи з англійцями об'єднались в 1999, щоб впарити цю вакцину українцям.
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06.02.2021 14:17 Ответить
И ни слова об эффективности этой индийской "вакцины"...
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06.02.2021 13:21 Ответить
Дело не только в степени эффективности ,вдумайтесь -это вакцина ДНК.
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06.02.2021 13:24 Ответить
РНК
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06.02.2021 13:29 Ответить
Нет именно ДНК.
РНК - это пфайзер и модерна .
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06.02.2021 13:31 Ответить
Дополню ,пфайзер и модерна - ЧАСТЬ кода вируса.
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06.02.2021 13:34 Ответить
В удовольствием предовтавлю всем желяющим вакцинироваться полагаюшиеся мне дозы вакцины от ковида (я не помню, что закупили в Австралии, кажись, Пфайзер).
Это не шутка, я совершенно серьезно.
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06.02.2021 13:35 Ответить
Обратила внимание на то, что газета Washington post перестала печатать репортажи о числе провакнировшихся, и 10% не добрали.
Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
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06.02.2021 13:37 Ответить
Да, Вы правы, Астра Зенека таки ДНК.
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06.02.2021 13:39 Ответить
Ещё в СМИ прошла информация ,что АстраЗенека то ли планирует ,то ли уже начала
комбинировать свою вакцину с российской "Спутник V" ,чтобы снизить стоимость.
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06.02.2021 13:44 Ответить
пусть еще какую-нибудь туда забодяжат, китайскую, например, чтобы преставиться наверняка.
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06.02.2021 13:56 Ответить
Китайская - белковая ,традиционная.
Но...
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06.02.2021 13:58 Ответить
Вот именно, но у нас много спецов, сказали дефектна, значит дефектна, для этого диплом не нужен.
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06.02.2021 13:28 Ответить
Астразенека это инновационная вакцина ДНК -генетично модифицированный вирус.,
как и вакцина "Спутник V".
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06.02.2021 13:22 Ответить
Используется технология матричной РНК (участвует в трансляции клеточного белка)

Статья из Википедии он апоптозе (смерти) клетки из-за нарушений трансляции клеточного белка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7

Рассказано о регуляции апоптоза, о рецепторах смерти клетки, и о прочих, столь же увлейательных штуках.
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06.02.2021 13:33 Ответить
ДНК - РНК -белок.
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06.02.2021 13:39 Ответить
С большим интересом я буду следить за результами "вакцинации"; ожидаю большую вариабильность в заболеваниях.
Собственно, среди определенных национальных групп. просто ввиду генетической предрасположенности, определенные заболевания будут превалировать.
Узнаю о них, полагаю, лет через несколько весьма просто: ряд заболеваний частными медицинскими страховыми компаниями будет вынесен в отдельную категорию, лечение которой либо вообще не будут покрывать, либо оно будет частично оплачено только для мед. страхового покрытия самой высокой категории.
Выборка будет чрезвычайно обширная, узнаю много интересного с научной точки зрения.
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06.02.2021 13:42 Ответить
Если бы это было на только уровне интересного ,а не опасного.
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06.02.2021 13:48 Ответить
Среди любого населения 10% состявляют идиоты полные, такие, какие за Шария голосуют.
Полагаю, они провакцинируются первые, вот на них и посмотрим.
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06.02.2021 13:52 Ответить
Есть и много таких ,которые бездумно верят зомби -ящику и не склонны
к самостоятельному мышлению и таких не менее 50%.
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06.02.2021 14:07 Ответить
Знаете, почему религиозные люди, вот истинно верующие, так долго живут?
Они не сомневаются.
Действуют по Писанию - и знают, что поступают правильно.
Я свое решение в отношении 'вакцинации" приняла, и мне совершенно спокойно.
Пусть теперь политики боятся, такие политики, как наш коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, это же им ответ держать...
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06.02.2021 13:55 Ответить
Дай Бог ,чтобы все люди приняли своё решение о вакцинации осознанно ,грамотно .
Я не могу быть спокойной .
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06.02.2021 14:03 Ответить
Мне кажется игры с подобными вакцинами могут быть опаснее самого вируса.
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06.02.2021 13:43 Ответить
Если бы это только казалось.
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06.02.2021 13:45 Ответить
а як тоді вилікуватись від вакцини ?
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06.02.2021 15:35 Ответить
Важливе питання сьогодення. Відповіді не маю.
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06.02.2021 15:54 Ответить
А где можно прочитать про влияние этих вакцин на репродуктивную ф-цию человека, не подскажете?
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06.02.2021 15:42 Ответить
Вряд ли есть такие данные в доступной информации ,я не встречала.
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06.02.2021 16:01 Ответить
Відносно чоловіків - хто зна... Відносно жінок: організм жінки може сприймати запліднену яцеклітину, як щось чуже. В історії людства вже були такі випадки.
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07.02.2021 12:17 Ответить
 
 