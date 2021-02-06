Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Греция, как ряд других европейских стран, не рекомендует использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для пожилых людей. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.
Как сообщает The Guardian, власти Греции объяснили свою рекомендацию тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее по этой же причине соответствующие рекомендации ранее также выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах.
Как сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Вчера стало известно, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax". В частности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, речь идео о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).
Пожалуйста, подождите...
хорошем качестве.
РНК - это пфайзер и модерна .
Это не шутка, я совершенно серьезно.
Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
комбинировать свою вакцину с российской "Спутник V" ,чтобы снизить стоимость.
Но...
как и вакцина "Спутник V".
Статья из Википедии он апоптозе (смерти) клетки из-за нарушений трансляции клеточного белка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
Рассказано о регуляции апоптоза, о рецепторах смерти клетки, и о прочих, столь же увлейательных штуках.
Собственно, среди определенных национальных групп. просто ввиду генетической предрасположенности, определенные заболевания будут превалировать.
Узнаю о них, полагаю, лет через несколько весьма просто: ряд заболеваний частными медицинскими страховыми компаниями будет вынесен в отдельную категорию, лечение которой либо вообще не будут покрывать, либо оно будет частично оплачено только для мед. страхового покрытия самой высокой категории.
Выборка будет чрезвычайно обширная, узнаю много интересного с научной точки зрения.
Полагаю, они провакцинируются первые, вот на них и посмотрим.
к самостоятельному мышлению и таких не менее 50%.
Они не сомневаются.
Действуют по Писанию - и знают, что поступают правильно.
Я свое решение в отношении 'вакцинации" приняла, и мне совершенно спокойно.
Пусть теперь политики боятся, такие политики, как наш коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, это же им ответ держать...
Я не могу быть спокойной .