"Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, которого на днях исключили из фракции "СН" в Верховной Раде, провел опрос относительно поддержки его партии.
Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.
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опрос проводился среди олигофренов читающих дубинского.
Сказочный успех)
В 1991 році до влади пришли бувші комуністи з зеками і шматують Україну по сьогодняшній день.
Лапшу на Уши таким ЛОХАМ, как ТЫ он мастер вешать, а не с коррупцией бороться.
P.S. Друже ти в якій палаті? Мене вже зловили санітари і вкололи😆
На такой словесный понос никто не поведётся. Или научитесь писать более убедительно о том, какой славный президент наг зевова, или перестаньте заниматься тем, что у вас не получается.
А то прямо как зевова, взялись за то, в чем ничего не понимаете, да еще и считаете, что можете кого-то в чем-то убедить.А получается жалко и смешно.
"ДА" наверное сказали те, которым понравилось как он им ПИСЮ лизал.
Дубинский, твой дом тУрма. Только неприкосновенность снимут. А это ***** будет, у зеленых сильно дупа горит.
Повне перезавантаження перевиборами.
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса. Источник: https://censor.net/ru/n3246395