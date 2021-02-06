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Новости Политика Украины
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опрос (961) Слуга народа (2132) Дубинский Александр (352)

"Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, которого на днях исключили из фракции "СН" в Верховной Раде, провел опрос относительно поддержки его партии.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги" заказали рекламу на Фейсбуке об исключении Дубинского. СКРИНШОТ

Слуга народа Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали нет 01

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

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Топ комментарии
+81
"Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет" - Цензор.НЕТ 6230
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06.02.2021 13:26
+48
Прошел вследствие отсутствия мозгов у благодарного совкового лохтората, беспрестанно потреблявшего продукт олигархического зомбоящика.
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06.02.2021 13:28
+47
А 25% послали нах к шарию "Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет" - Цензор.НЕТ 4640
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06.02.2021 13:06
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так Крутоголов як раз і сказав, що вони на Карабаса Барабаса працюють, що не колектив продався, а що колектив - просто ляльки.
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06.02.2021 17:24 Ответить
Аби не стали ще і "зайчиками".
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06.02.2021 17:36 Ответить
за воров и шмуклеров не голосую!
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06.02.2021 13:13 Ответить
73% нет а 19% и "раньше не голосовало".
опрос проводился среди олигофренов читающих дубинского.
Сказочный успех)
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06.02.2021 13:13 Ответить
еще остались платформы для чтения этой нечисти?
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06.02.2021 13:21 Ответить
Важнее тенденции. Поддержка СН и самого Зеленского у населения существенноиснизилась. И дно этого падения очень трудно спрогнозировать.
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06.02.2021 13:30 Ответить
Ну так если разобраться, то "нет" сказали 91%
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06.02.2021 13:13 Ответить
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если бы он бабой был бы и она давала в задницу то можно а так данунахрен
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06.02.2021 13:17 Ответить
И за кого эти НЕТ проголосуют на следующих выборах? Кому то от этого не легче будет.
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06.02.2021 13:19 Ответить
Зелёная табуретка накрылась медным тазом😁😁😁😁
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06.02.2021 13:20 Ответить
А ВСЕ ТАРИФИ, ЗЛОДІЙСТВО, І ПОХ....М, ЗА ЩО І 0 ПІДТРИМКА.
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07.02.2021 15:37 Ответить
Тут хоть открывай,не открывай собачий рот.один фиг санкции не снимут) Считай себя прокаженным
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06.02.2021 13:23 Ответить
Мены не цsкаво що говорить дубинский, це як давати News One трибуну
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06.02.2021 13:24 Ответить
Хитрый дубинеску,этот опрос никак тебя не отбеливает. Если сбацать опрос типа: "Считаете ли вы дубинского - мерзким пи...сом" то результат будет повыше 73%
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06.02.2021 13:25 Ответить
Аж дивно "Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет" - Цензор.НЕТ 6747
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06.02.2021 13:26 Ответить
Не очень)если бы не рыгоголосилки,не видать зекретину президенства никогда...
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06.02.2021 13:55 Ответить
холодильник с расчетками потихоньку побеждает телевизор с галабародькой? ))))
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06.02.2021 13:55 Ответить
Прям вот вижу, как это чмо мохнорылое стоит на морозном ветру в ******** куртёнке у метро и достает людей своими вопросами, ага. Окоченевшими ручонками ворошит листочки с вопросами. Люди посылают его на...уй, а он терпеливо и настойчиво ищет правду. Чего не сделает народный избранник ради нашего с вами счастья!
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06.02.2021 13:27 Ответить
Ох уж эти 73%, пля...
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06.02.2021 13:31 Ответить
Шизики всегда непредсказуемы и их действия зависят от многих факторов: погода, полнолуние и т.д.
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06.02.2021 13:35 Ответить
Кто то сильно тоскует за собачим ртом, продолжает засе.ать ветку псиной коломойши, не сочувствую убогим.
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06.02.2021 13:36 Ответить
навіщо ти це зробив!!! воно тепер мені в'їлося в голову "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 1572
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06.02.2021 16:48 Ответить
собственно в этом и весь дубинский - накидывать говен на вентилятор... напомните где о нем отозвались в ключе достойного поступка, а позиционирует себя как человека, которому делегировали избиратели и ко-ко-ко... таракан бесполезный - убери его - аж ничего не измениться лишь, лишь подобной ахинеи читать не будем
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06.02.2021 13:45 Ответить
А добродій випадково не з Фастова чи району .Розшукую Віктора Півня, приблизно 58-61 року народження .Колись служили разом та та в 90-і втратили контакти.
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06.02.2021 20:05 Ответить
Вот где нужна вакцинация, - 9% населения нужно вакцинировать вне очереди и бесплатно...
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06.02.2021 13:50 Ответить
Чем вакцинировать? Спутником или новичком?
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06.02.2021 13:57 Ответить
2ной дозой новичка
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06.02.2021 16:19 Ответить
так для мозгов против популизма ляшков тимошенков зелемойских вакцины еще не придумали . а вот за опалення квартиры в 58кв м жиды прислали 3 000 грн . а вова падла обещал снизить когда на тренажере бегал --- интересно сколько платит за отопление дворца зеленский и бенядиктова --- итак моя пенсия 3500- 3000- свет- газ- вода-жэк и в итоге нехватает еще 155 гривень --- так для меня закончилась эпоха бидности --- утешает одно --что я за тебя мразь не голосовал
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07.02.2021 06:54 Ответить
Диви як біситься, що від корита відривають. Тут часом на хліб не хватає. А вони ніяк не можуть поділити між собою гроші народу України. Фопи хочуть нелегалом торгувати, олігархи хочуть податки не платити, чиновники з уряду до отг хочуть бюджет розділити між собою, депутати хочуть нажимати на кнопку за десять тисяч баксів. І все це назвали демократією.
В 1991 році до влади пришли бувші комуністи з зеками і шматують Україну по сьогодняшній день.
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06.02.2021 13:52 Ответить
олигархи и так не платят... Там такая хитрая схема, что платят до какого то числа-суммы, а потом хоть млрды руби, больше не платят...
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06.02.2021 16:57 Ответить
Так это же именно благодаря ему и остальным "дубинским-бужанским")
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06.02.2021 13:56 Ответить
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Це так хоче Дубінский , Медведчук та Порошенко після останніх рішучих дій президента. Рейтинг у президента росте. Головне не зупинятися,а додавити ту погань, яка мішає нашому народу мірно жити. Вірно робить президент , стосовно посадовців високого рангу. Не справляється із посадою, краде-накуй. А КС якій під себе підібрали бувши президенти та олігархи, винести на референдум ,якщо не хоче це зробити ВР. Народ підтримає на 99.9% , цей барижний КС розігнати.
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06.02.2021 13:57 Ответить
А, почему же, Сашуня, БЕНЯ не сидит, если твой любимый НеЛох такой "борец" с коррупцией???
Лапшу на Уши таким ЛОХАМ, как ТЫ он мастер вешать, а не с коррупцией бороться.
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06.02.2021 14:03 Ответить
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ЛОХ це ТИ. Тому , що уважно не читаєш. Всі суди , починаючи від адміністративних та закінчуючи КС, - ЛЕЖАТЬ під бувшими президентами та олігархами. ТИ думаєш, ЩО Тупинській- одинокій боєць... І НЕ НАРОД його підтримує...
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06.02.2021 14:54 Ответить
Слава президенту нашому Володимиру! Поборнику корупції і бариги мальдівського!
P.S. Друже ти в якій палаті? Мене вже зловили санітари і вкололи😆
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06.02.2021 14:41 Ответить
Как--то слова у вас по-дебильному написаны, как говорил когда-то Миша Добкин в своём известном ролике.
На такой словесный понос никто не поведётся. Или научитесь писать более убедительно о том, какой славный президент наг зевова, или перестаньте заниматься тем, что у вас не получается.
А то прямо как зевова, взялись за то, в чем ничего не понимаете, да еще и считаете, что можете кого-то в чем-то убедить.А получается жалко и смешно.
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06.02.2021 14:56 Ответить
С девятью процентами в Верховній Раді можно делать не плохой базар. Гройсман, Яценюк, Ляшко и т.д. о 9%-тах могут только мечтать.
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06.02.2021 13:57 Ответить
Це голосування відбувалося на його сторінці в Фейсбуці, тобто туди апріорі заходить багато його прихильників. На нейтральній сторінці результат був би значно гіршим.
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06.02.2021 15:26 Ответить
Що тільки з бодуна не приверзеться, закусувати треба, а не опитування проводити.
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06.02.2021 13:58 Ответить
*****...ну до чего ж мерзкий персонаж из театра зеленого абсурда...
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06.02.2021 14:02 Ответить
А, Говорящая БЕНИНА ЖОПА, опрос где проводил - на Окружной дороге среди БЛ@ДЕЙ???
"ДА" наверное сказали те, которым понравилось как он им ПИСЮ лизал.
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06.02.2021 14:06 Ответить
Бред сивого папуаса.
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06.02.2021 14:10 Ответить
"Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 6380
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06.02.2021 14:12 Ответить
Чахохбилию,походу,жаба давонула ? "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 2932
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06.02.2021 14:39 Ответить
ну так сам дубинский приложил немало сил, чтобы рейтинг у его партии был 9%
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06.02.2021 14:33 Ответить
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Хе-хе! 73% 😂🤣😅 Іронія долі або з легким запаром, зебіли!
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06.02.2021 14:36 Ответить
Зебели и дальше. Тебе видимо не выдали методичку, где прямо запретили зебелить? Электорат обижается и точно к Барыге не вернется, а уйдет к Тимошенко, как показали последние выборы. "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 1241
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06.02.2021 16:22 Ответить
Ой дурень.
Дубинский, твой дом тУрма. Только неприкосновенность снимут. А это ***** будет, у зеленых сильно дупа горит. "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 2492
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06.02.2021 14:39 Ответить
В одном из своих видосов, дубик обещал украинцам техосмотр, ***** с издевкой , вот и получает.
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06.02.2021 14:47 Ответить
По перше це ніяка не партія ,а олігархічний проект ,ну а Дубіна це дно цього проекту.
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06.02.2021 14:50 Ответить
партию)))) Сброд из недобитых рЫгов таких как разумков, хачей перебежчиков таких как- ара хам и я, дэбилов таких как коля котлета, малоПИД,,,росов их там 70%, и ставленников бени с ахметм кем и является небритая, румынская жопа бени дубинский!!!
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06.02.2021 15:26 Ответить
«Хачей перебезчиков»? Ты россиянского «оппозиционера» Навального начитался что ли? К чему шовинизм?
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08.02.2021 08:36 Ответить
Выражаясь понятным для дубины языком: люди поставили тебя бородатая ватная кончита на колени и вы#бали тебя в твой тупой собачий рот.
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06.02.2021 15:28 Ответить
дивна парочка двох антигенів у СН - Лєрос та Дубінський. Цікаво поспостерігати , чи не здохнуть СН виробляючи проти них антитіла - судячи з виходу світло політичної сцени РАЗМУКОВА, ВІН ЩОСЬ ПЕРЕДБАЧУЄ...
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06.02.2021 16:31 Ответить
І сумніваться нічого... Зроблять, як з Єльциним... Того підпоїли, і він, п"яненький, перед телекамерами журналісток за задниці мацав, і нашому придурку "коксу" нерозбавленого сипонуть і він почне "корки мочить" публічно... Створять уже офіційний імідж наркомана, приймуть на ВР рішення про відсторонення від виконання обов"язків, і Разумков, тимчасово, займе його місце. Паралельно почнеться передвиборна агітація...
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07.02.2021 09:54 Ответить
Ждем опроса от Януковича. То же самое
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06.02.2021 16:52 Ответить
ця НАВОЛОЧ вкотре публічно демонструє свою підлу природу...
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06.02.2021 16:55 Ответить
Дуже підгадила зеленим Підласа. Її цинізм і звичка називати біле - чорним в ефірі робить цих "слуг" ізгоями.
Повне перезавантаження перевиборами.
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06.02.2021 17:05 Ответить
Что там за Пидласа у них такая?
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06.02.2021 19:40 Ответить
трохи шкода сашка, він зараз зайнявся звичною справою - мститься слігам народу та позорить їх. Однак, увага, змушений робити це безкоштовно. Раніше платили кешем, квартирами, автомобілями. Памятаєте, як він опублікував як чорний лицар розмову самокатчика з міністрами щодо розумових здібностей преза і вже ввечері разом із забужанським стукав у двері премуса-откривай подлий трус. І кабмін уволили. А тепер, проводить якісь опитування із заданим результатом. ******** світоча світової крадецької газової еліти свого однофамільця (по матері) жде шансу відновити своє лідерство в галузі чорного піару. Шкода. Однак будемо спостерігати, як сашко випутається.
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06.02.2021 18:27 Ответить
трохи шкода сашка, він зараз зайнявся звичною справою - мститься слігам народу та позорить їх. Однак, увага, змушений робити це безкоштовно. Раніше платили кешем, квартирами, автомобілями. Памятаєте, як він опублікував як чорний лицар розмову самокатчика з міністрами щодо розумових здібностей преза і вже ввечері разом із забужанським стукав у двері премуса-откривай подлий трус. І кабмін уволили. А тепер, проводить якісь опитування із заданим результатом. ******** світоча світової крадецької газової еліти свого однофамільця (по матері) жде шансу відновити своє лідерство в галузі чорного піару. Шкода. Однак будемо спостерігати, як сашко випутається.
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06.02.2021 18:28 Ответить
трохи шкода сашка, він зараз зайнявся звичною справою - мститься слігам народу та позорить їх. Однак, увага, змушений робити це безкоштовно. Раніше платили кешем, квартирами, автомобілями. Памятаєте, як він опублікував як чорний лицар розмову самокатчика з міністрами щодо розумових здібностей преза і вже ввечері разом із забужанським стукав у двері премуса-откривай подлий трус. І кабмін уволили. А тепер, проводить якісь опитування із заданим результатом. ******** світоча світової крадецької газової еліти свого однофамільця (по матері) жде шансу відновити своє лідерство в галузі чорного піару. Шкода. Однак будемо спостерігати, як сашко випутається.
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06.02.2021 18:30 Ответить
этот цыган еще долго будет кидать дерьмом в зелю
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06.02.2021 20:16 Ответить
Пусть кидает до полусмерти 😹 ! Трахала жаба гадюку!
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07.02.2021 00:03 Ответить
Лузер року скрізь обісрався.
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07.02.2021 02:31 Ответить
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60
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07.02.2021 02:43 Ответить
Другими словами:"как вы оцениваете мою деятельность как депутата от сн?"
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07.02.2021 08:44 Ответить
Проголосуем за снижение тарифного геноцида,за установление мира,за свободу слова,за прекращение разжигания национальной розни...
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07.02.2021 09:03 Ответить
Все равно что делать опрос в приемной стоматолога: Болит ли у вас зуб?
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07.02.2021 12:52 Ответить
выгнали дубинского, смысл теперь за них голосовать?. все логично, я считаю. к кому примкнет бездомный "собачий рот", те отныне и будут набирать 73%.
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07.02.2021 14:13 Ответить
!
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07.02.2021 14:43 Ответить
ТАК ЭТО ЕВРЕЙ ИЗ УКРАИНЫ !!! А ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ЕВРЕЯ ХАСИДА ИЗ ИЗРАИЛЯ !!! НАСКОЛЬ ОНИ МСТИТЕЛЬНЫЕ И НЕРВНЫЕ !!! ГДЕ ТАМ ЖИЗНЬ ПО БИБЛИИ !?)
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07.02.2021 14:48 Ответить
Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса. Источник: https://censor.net/ru/n3246395

"Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 4564
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07.02.2021 17:49 Ответить
Его читателей надо спрашивать «проголосовали бы вы снова за Путина?»
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08.02.2021 08:27 Ответить
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