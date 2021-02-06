РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
56008 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1923 13
ВОЗ (627) карантин (15570) Словакия (216) COVID-19 (17205) коронавирус (16162)

"Британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе: в Словакии он уже составляет 71% новых случаев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе: в Словакии он уже составляет 71% новых случаев

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, может стать преобладающим в Европе.

Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в Европе вовсю циркулирует новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2, который изначально был обнаружен в Великобритании. О выявлении нового "британского" штамма сообщили уже 30 стран Европейского региона ВОЗ.

"Многие из этих стран прогнозируют, что этот штамм может стать преобладающим вариантом вируса в ближайшие недели и что на него будет приходиться самая большая доля случаев COVID-19", сообщают в Европейском бюро ВОЗ. В регионе уже зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных, - ВОЗ

В ВОЗ считают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от этого варианта. При этом уже есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем его предыдущие. В то же время дети не подвергаются большему риску, чем раньше.

Обеспокоенность в связи с новым вариантом вируса связана в основном с тем, что его быстрое распространение приведет к заражению большего числа людей и большему числу госпитализаций.

"Если в результате этого наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с наплывом пациентов, то больше людей будут подвержены опасности умереть от этого заболевания, – заявила представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд – Это тот сценарий, которого мы пытаемся избежать. Именно поэтому сейчас более чем когда-либо важно замедлить передачу инфекции...".

В настоящее время в странах, где циркулирует новый вариант вируса, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования.

В ВОЗ отмечают, что мутации вируса не избежать. В начале 2021 года увеличилось число сообщений о выявлении новых вариантов COVID-19, что свидетельствует о новой тенденции в развитии нынешней пандемии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых

"Появление новых вариантов – весьма обычное явление, и сами по себе они не всегда представляют большую опасность. Однако они могут быть более опасными, если они влияют на поведение вируса. Следовательно, нам необходимо проводить тщательный мониторинг этих изменений", – заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В ВОЗ призывают все страны увеличить масштабы секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и делиться данными о полученных результатах. ВОЗ также настоятельно рекомендует и далее применять все доказавшие свою эффективность базовые меры по охране общественного здоровья и ограничению социальных контактов.

Отметим, что в Словакии "британский" штамм коронавируса, стал основной причиной новых случаев COVID-19 в стране. По предварительным результатам, он выявлен в 71% случаев положительных результатов тестов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, пишет РБК-Украина.

"На данный момент из 1360 клинических образцов, положительно протестированных с помощью ПЦР, 71% был диагностирован как британский вариант SARS-CoV-2 B.1.1.7", - заявил он.

По сообщению информационного агентства TASR, эта доля была еще выше среди пациентов с COVID в университетской больнице Луи Пастера в городе Кошице на востоке Словакии, где тесты показали, что 91% переносят "британский" штамм вируса.

По словам премьера, распространение "британского" штамма затрудняет ослабление ограничительных мер.

"Такое количество случаев заражения "британским" штаммом означает, что любое ослабление без каких-либо адекватных защитных мер приведет к увеличению числа положительных случаев и ухудшению ситуации", - подытожил он.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+1
Словакия - это испытательный полигон "нового мирового порядка".
показать весь комментарий
06.02.2021 13:27
+1
Суцільні страшилки.
показать весь комментарий
06.02.2021 13:32
+1
Сдается мне еще не все вложения вернули массоны.
показать весь комментарий
06.02.2021 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Словакия - это испытательный полигон "нового мирового порядка".
показать весь комментарий
06.02.2021 13:27 Ответить
Причем, там уже проводили тотальное тестирование. А результат?
показать весь комментарий
06.02.2021 13:44 Ответить
вот что странно Словакия страна не больших городов всего более менее с 5 городов включая столицу. Второй Кашице от Украина полтора-два на автомобиле не считая 3 часов на погран посту...и 4 часа на поезде...
показать весь комментарий
06.02.2021 15:11 Ответить
А вирус что, тоже три часа торчит на таможенной проверке? "Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків - Цензор.НЕТ 9549 "Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків - Цензор.НЕТ 8538
показать весь комментарий
06.02.2021 16:12 Ответить
увеличивает количество больных вирулентность заразность высокая вот в пробках скоплениях и весело туда сюда если не поймал в Словакии то поймаешь на выезде из нее или в самой Словакии по въезду.. или на пограничном контроле... выходило еще до карантина что поезд прямой Мукачево -Кошице ехал 4,5-5-5 часов..... а автобусом вроде как полтора два часа но в пункте пропуска надо было отстоять до 12 часов в очередях вот вам и типа быстро... поезд то едет а пограничники ведут досмотр ваш вещей и документов наши а потом словацкий или совместный патруль.. и выходит что поезд при всех долгих едет быстрее...
показать весь комментарий
06.02.2021 16:33 Ответить
В словатских Татрах были замечены рептилоиды чипированые Биллом Гейтсом
показать весь комментарий
06.02.2021 14:02 Ответить
Но не для нас, мы очень отстаем от них, переживать нечего.
показать весь комментарий
06.02.2021 13:30 Ответить
фигня! у нас таможня его не пропустит))
степанов так и сказал - "никакого нового ковида у нас нет, а выздоравливает в три раза больше - чем заболевает.. уже ТРЕТИЙ месяц" "Британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе: в Словакии он уже составляет 71% новых случаев - Цензор.НЕТ 9039
показать весь комментарий
06.02.2021 13:31 Ответить
Суцільні страшилки.
показать весь комментарий
06.02.2021 13:32 Ответить
парашный штамм вируса парашного мира ещё более опасен. он убивает мышление ))
показать весь комментарий
06.02.2021 13:57 Ответить
Про те, що в Україні його немає, ви виріте? "Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків - Цензор.НЕТ 7180
показать весь комментарий
06.02.2021 14:22 Ответить
Сдается мне еще не все вложения вернули массоны.
показать весь комментарий
06.02.2021 14:38 Ответить
Каждую неделю новые штаммы,кто их штампует в лабораториях разных стран? Прямо похожы на взрывы в центре Стамбула.50 взрывов,но ниодного террориста Эрдоган ЖИВЫМ не поймал почемуто ,хотя были и периметр и рамки миноискателей на митингах.
показать весь комментарий
06.02.2021 15:07 Ответить
 
 