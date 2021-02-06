Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран
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Год назад во исполнение совместных директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности.
Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с типовыми демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб отвечать за ее реализацию и отчитываться перед Министерством", - отметил Таран.
По его словам, Министерство обороны как локомотив оборонной реформы сегодня трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.
"Наши дальнейшие планы будут строиться, в частности, с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента. Кроме того, необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Андрей Таран.
Он еще раз подчеркнул, что евроатлантический выбор Украины - лучший способ реализации наших национальных интересов и открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми государствами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепляет позиции Украины в мировой системе международных отношений.
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Какой веры это наше чудо?
- Козёл. Вонючий воровитый козёл.
- А мне кажется, что это типа министр типа обороны ВСУ, а вы говорите козёл.
- А КАКАЯ РАЗНИЦА?
Читаєм оригінал: - Год назад во исполнение совместных директив.... Источник: https://censor.net/ru/n3246397
А ти, чучало брехливе, розпинаєшся про два роки...
А що ж зробили за рік? Виявляється: - были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3246397
Он як! Не нова техніка чи система підготовка, а нові морди в нових кабінетах!
В тебе ще язик не болить лизати зелені ануси?
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Первый шаг нужно сделать не в экипировке и оружии, а с того, что бы прекратить собирать стрелянные гильзы после стрельб и не сдавать их на склад. Даже на второй линии ООС собирают гильзы и через всю страну везут их в ППД, что бы сдать на склад части, а потом, когда этих гильз станет много, отвезти их в Киев и там сдать на ГЛАВНЫЙ склад.
Тараны ведут оборонный сектор Украины в НАТО? Да вы что?
Харе Рама Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе,
Харе Кришна Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе.