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Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран

Год назад во исполнение совместных директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности.

 Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с типовыми демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб отвечать за ее реализацию и отчитываться перед Министерством", - отметил Таран.

По его словам, Министерство обороны как локомотив оборонной реформы сегодня трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.

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"Наши дальнейшие планы будут строиться, в частности, с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента. Кроме того, необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Андрей Таран.

Он еще раз подчеркнул, что евроатлантический выбор Украины - лучший способ реализации наших национальных интересов и открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми государствами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепляет позиции Украины в мировой системе международных отношений.

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Топ комментарии
+10
Совок ты, Таран. Законченный совок. Что ты можешь реформировать? Что бы ты не пытался сделать, у тебя получится Строевой устав от 31 октября 1975 года.
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06.02.2021 13:39
+8
ну и слава...Вишну ...Брахма ...Равана....Ганеша ...Индра ...Кубера ...Шива...Кришна (наконец))
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 2888

...
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06.02.2021 13:47
+7
Первый ващето начался при Порошенко. Шота аполитично рассуждает таран. Ему вiслюк на пианине не сыграет теперь...
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06.02.2021 13:36
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Первый ващето начался при Порошенко. Шота аполитично рассуждает таран. Ему вiслюк на пианине не сыграет теперь...
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06.02.2021 13:36 Ответить
Совок ты, Таран. Законченный совок. Что ты можешь реформировать? Что бы ты не пытался сделать, у тебя получится Строевой устав от 31 октября 1975 года.
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06.02.2021 13:39 Ответить
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 7668
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06.02.2021 13:41 Ответить
"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с типовыми демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб отвечать за ее реализацию и отчитываться перед Министерством", - отметил Таран.- гешефт на военных ведомствах, единой задачей которх есть защита государства Украина-МО как и ГШ должны отчитыватся за каждую копейку перед народом Украины,посколько армия- на содержании этого народа,
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06.02.2021 13:43 Ответить
ну и слава...Вишну ...Брахма ...Равана....Ганеша ...Индра ...Кубера ...Шива...Кришна (наконец))
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 2888

...
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06.02.2021 13:47 Ответить
Приміряє пірамідку з фольги
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06.02.2021 13:48 Ответить
Это Таран???!!! Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 5923 Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 5923 Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 5923
Какой веры это наше чудо?
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06.02.2021 13:54 Ответить
его бог Мамон)))
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06.02.2021 14:00 Ответить
Це може бути постковідний синдром
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06.02.2021 13:55 Ответить
Ну так пусть комиссуется нафиг из армии и пчел на даче разводит. А реформами пусть люди поумнее займуться.
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06.02.2021 14:06 Ответить
- Это кто на фото в буддиском храме?
- Козёл. Вонючий воровитый козёл.
- А мне кажется, что это типа министр типа обороны ВСУ, а вы говорите козёл.
- А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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06.02.2021 15:53 Ответить
За два года и столько сделать. Учитесь Чижики у ОРЛА.
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06.02.2021 13:50 Ответить
Ага. Прям вот записываем каждое его слово для истории. Чтобы не потрерялось не дай Бог...
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06.02.2021 13:55 Ответить
Що москаль, видно зразу, цікаво, який має позивний.
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06.02.2021 15:20 Ответить
Кривий, а ти не брехати можеш? Чи тобі зелена віра не дозволяє?
Читаєм оригінал: - Год назад во исполнение совместных директив.... Источник: https://censor.net/ru/n3246397
А ти, чучало брехливе, розпинаєшся про два роки...
А що ж зробили за рік? Виявляється: - были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3246397
Он як! Не нова техніка чи система підготовка, а нові морди в нових кабінетах!
В тебе ще язик не болить лизати зелені ануси?
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06.02.2021 17:32 Ответить
Ну да. Недавно оно пело о том, что НАТО нам не нужно а тут...
==============
Первый шаг нужно сделать не в экипировке и оружии, а с того, что бы прекратить собирать стрелянные гильзы после стрельб и не сдавать их на склад. Даже на второй линии ООС собирают гильзы и через всю страну везут их в ППД, что бы сдать на склад части, а потом, когда этих гильз станет много, отвезти их в Киев и там сдать на ГЛАВНЫЙ склад.
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06.02.2021 13:55 Ответить
а если не стрелять - гильзы собирать не надо...
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06.02.2021 16:49 Ответить
єтим и занимались до 2014 года
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06.02.2021 18:57 Ответить
Мы еще не такие богатые, что бы терять цветняк, мы его не изготовляем, а у партнеров покупаем, хоть на этом сэкономим.
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06.02.2021 14:00 Ответить
Ты больше потеряешь на сборе, хранении и доставках. Это чисто совковая практика. Ни одна страна мира не собирает стреляные гильзы. Разве что снарядные.
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06.02.2021 14:08 Ответить
Совковая практика, це коли вода шурує з крану, поки милиш руки, світло горить по всій квартирі, газ не економиться, багато речей викидається на сміття без утилізації. Такі речі на заході осуджуються. Бо люди там дбають про державу.
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06.02.2021 15:31 Ответить
это для отчета
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06.02.2021 17:23 Ответить
Сейчас такое время, что для отчета лучше скальпы сдавать. Иначе с нас снимут.
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06.02.2021 18:02 Ответить
Какой цветняк? Кому сэкономим и на чём? Таранам? Вы понимаете, что сморозили?
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06.02.2021 14:09 Ответить
Видно що сраколиз не служив в армії! Запамятай, дурню, гильзи армійських зразків роблять, в основному, з дешевого биметалу.
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06.02.2021 17:39 Ответить
кто тебе сказал, что гильзі из цветмета? максимум они оиедненіе
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06.02.2021 18:59 Ответить
Министерство обороны как локомотив оборонной реформы... Во главе с Тараном? ...трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО...
Тараны ведут оборонный сектор Украины в НАТО? Да вы что?
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06.02.2021 14:07 Ответить
Усьо! Тепер вже можна робити "пред*яву" Байдену чого ми не в НАТО.
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06.02.2021 14:15 Ответить
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 4975
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06.02.2021 14:16 Ответить
Подсуетитесь, очень хочу в НАТО!
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06.02.2021 14:39 Ответить
Гимн МОУ...
Харе Рама Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе,
Харе Кришна Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе.
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06.02.2021 16:50 Ответить
..... це якщо подивитись з Індії
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06.02.2021 17:21 Ответить
 
 