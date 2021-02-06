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дезинформация (138) Министерство культуры и информационной политики (316) Ткаченко Александр (290)

Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие"

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.

Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.

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"Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации", - сообщил он.

Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

"Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие", - считает он.

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Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.

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Топ комментарии
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Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 7728
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06.02.2021 13:46
+10
Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 435
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06.02.2021 13:55
+9
Оба-на... чучело, сделавшее Г+Г главным рупором Бени Коломойского, нарыгавшее в эфир "Слугой народа" и тем самым выбившее последние нейроны из бошек 73% будет бороться с дезинформацией? Вы серьезно?! Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165 Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165 Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165
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06.02.2021 13:46
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06.02.2021 13:43 Ответить
Путинская система, по которой «промывают мозги» россиян Средства Массовой Дезинформации из Залесья работает так: на Ютубе или на Фейсбуке помещается абсолютная ложь с фотографиями и видео, как это было с фейком ФСБ, что, якобы «Петр Порошенко (пятый президент Украины) зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома родного брата и съел его «Сникерс» или вброс журналистов «ЛАЙНОНЬЮС», о «мальчике в трусиках, прибитом «карателями» к дереву в Славянске».
Присутствие правды в российских СМИ даже не подразумевается. Беспредельная по цинизму ложь стала нормой жизни православных россиян. В российских новостях показали прибытие индийского поезда на столичный вокзал Нью-Дели. Крыши вагонов были облеплены пассажирами с баулами. Женщины одеты в сари. Это традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте.
Российский диктор Дмитрий Киселев при этом комментирует картинку: «Беженцы из фашистской Украины продолжают прибывать в Ростов на Дону».
Чтобы поддержать оккупацию Крыма авторитетными фамилиями, дети отца лжи используют имена даже покойников. В списке: «В поддержку позиции президента В. Путина по Украине и Крыму» под номером 469 внесена фамилия заслуженного художника России В.Е. Цигаля, который умер девять лет назад.
Для того, чтобы окончательно дискредитировать Гетьмана Украины, тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию президента, ретушеры добавляли под его глазами мешки и фингалы (гематомы), вместо носа рисовали свиной пятачок, одевали его в эсэсовскую форму обергруппенфюрера и вешали под ней текстовую «лапшу». Далее группа «поваров Путина» с ботофермы Пригожина, обычно от тридцати до пятидесяти ботов начинают злословить жертву по сценарию методички присланной с Лубянки. Таким образом, они создают иллюзию «обсуждения» в этом «междусобойчике» и формируют нужное Кремлю общественное мнение: «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО». Все комментарии, авторы которых не согласны с фейком агентов Бортникова - немедленно удаляются. Расстрелянный оппозиционер князя Темнейшего Борис Немцов отметил, что большинство граждан РФ получают информацию по телевидению, которое полностью контролирует Владимир Путин. «Две трети граждан РФ получают информацию по телевидению, а телевидение работает как «дерьмомет». В головах людей возникла перевернутая картина мира: украинцы - фашисты, в Киеве бандиты, везде бандеровцы и жидобандеровцы, Россия борется с фашизмом. Эта ужасная картина, напоминающая зарисовку из сумасшедшего дома, это картина, которая парализовала мозг миллионам россиян», - сказал Немцов.
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06.02.2021 13:52 Ответить
точно такую же картинку(тупо скопипастили у кацапов) нарисовали г+г, квартал95 и Ко..
и 73%, как и их 87% мышебратьев - СОЖРАЛИ и попросили добавки...
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06.02.2021 14:01 Ответить
А что такое вообще ,,боты,,?Если я скажу за какие заслуги получают в ,,убыточных,,отраслях милионые зарплаты я окажусь ботом,кацапским прихвостнем или в лучшем случае ватником.
Так почему в стране не делать так чтоб этим ,,ботам,,нечего было сказать а не создавать целую структуру из полмилионными зарплатами на каждого для борьбы из теми кто указывает на тех кто за ничто получает миллионы.
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06.02.2021 14:51 Ответить
Міністерство правди?
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06.02.2021 15:59 Ответить
пiд-рашные бачки против дезинформации? Оксюморон.
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06.02.2021 13:44 Ответить
Таки да. Тут подробнее
https://bykvu.com/ua/bukvy/opora-vyiavyla-merezhi-storinok-ta-botiv-iaki-prosuvaiut-konkretnykh-politykiv/
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06.02.2021 14:15 Ответить
И спутник сбить рассейский, вся страна смотрит их каналы, у кого не спроси - смотрят.
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06.02.2021 13:44 Ответить
73% оленей - не вся страна.
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06.02.2021 13:45 Ответить
73 процента - это большое стадо, если у кого то нет спутника, то да. А так смотрите.
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06.02.2021 13:54 Ответить
Даже с большим стадом управляется пара пастухов...
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06.02.2021 13:55 Ответить
Маячня, в більшості міст не супутник а кабельне, супутник в селах і в горах, всі Карпати дивляться рашатудей, Галичина за московитів. Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 1233
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06.02.2021 14:03 Ответить
Карпаты вполне себе обрастают оптикой. Спутник - это уже "каменный век".
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06.02.2021 14:07 Ответить
Це май модні, в далеких селах супутник, правда там більше дивляться польскі канали, але звідки тій Льосі знати.
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06.02.2021 14:09 Ответить
Так оно всегда так происходит - сначала"моднi", а потом растекается по всем закуткам. И со спутниками так когда-то было. Прогресс не остановить.
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06.02.2021 14:12 Ответить
Кто захочет, тот посмотрит, на то есть интернет, не говоря о смартфонах, идут и рассейские сериалы смотрят на ходу или шансон в ушах. Вот тебе и Каменный век, уже так жить не будут, как предлагают.
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06.02.2021 14:21 Ответить
73% на выборах -- это около 13 млн.человек. Это далеко не вся страна. Это раз. Во вторых далеко не все из них смотрят рашенский спутник. Это два.
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06.02.2021 14:19 Ответить
але вони роблять за нормальних вибір.
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06.02.2021 15:39 Ответить
Все зависит от круга общения. Общаешься со свиньями -- вот и хрюкаешь как они.
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06.02.2021 14:16 Ответить
Я не общаюсь, но смотрю все, чем больше знаешь и слышешь, тем лучше, кругозор повышается, а вот в закрытом пространстве живут свиньи. Ничего тебе не напоминает, так что, хрюкать с тобой нет смысла.
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06.02.2021 14:41 Ответить
Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 7728
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06.02.2021 13:46 Ответить
Как и у трампа - это всё не только одна и та же технология, но и одни и те же технологи. Сейчас они же накачивают небутерброд.
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06.02.2021 14:10 Ответить
Ослик узнал, что он осел. Ему сказали, что создадут собственный центр дезинформации, чтобы бубнел на ухи, что он по карйней мере лошадь. Только карликовая.
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06.02.2021 13:46 Ответить
Оба-на... чучело, сделавшее Г+Г главным рупором Бени Коломойского, нарыгавшее в эфир "Слугой народа" и тем самым выбившее последние нейроны из бошек 73% будет бороться с дезинформацией? Вы серьезно?! Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165 Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165 Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165
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06.02.2021 13:46 Ответить
кацапа, зачем ты повторяешь соловьевско-киселевские методички - или ты из "новеньких", тупых лахтинских зебилов? Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 1481
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06.02.2021 13:52 Ответить
Нужно самим с ними работать. Не метать коричневую субстанцию в ответ, а указывать на многочисленные нестыковки между их вымышленной и настоящей реальностями.
На Цензоре нет платных порохоботов. Все вроде идейные.
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06.02.2021 13:53 Ответить
Если не закрыть антиукраинский кал НАШ дальнейшая борьба с дезинформацией и пропагандой оккупантов бесполезна.
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06.02.2021 13:47 Ответить
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, The Washington Post. - и шестёрки Коломойского задёргались как ***************.
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06.02.2021 13:48 Ответить
Ще одна шаражка для дармоїдів.
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06.02.2021 13:49 Ответить
Ну чому ж? Ботоферма ;ЗЕ!диджитал; під керівництвом Фьодорова себе дуже навіть непогано показала.
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06.02.2021 13:53 Ответить
вже назріло,потрібен закон про ворожу пропаганду і колаборантів
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06.02.2021 13:54 Ответить
тогда сажать придется начиная с вовки-шмаркли, ермака и т.д.))
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06.02.2021 13:59 Ответить
ящо шмаркля буде виправлятись,ставати президентом нарешті а не клоуном,захищати інтереси України то можна буде деякі проступки його в минулому і пробачити...будем надіятись і уважно спостерігати
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06.02.2021 14:02 Ответить
не буде)) шмаркля об*исрався после прихода Байдена - и решил "что-то делать".. А тут и выборы скоро - а зебильный лохторат (после прокацапской и анти-порошенко пропаганды) - мигрирует в сторону бойко-медведчука.. да и счета за коммуналку и отсутствие зп в 4000 баксов делают свое дело. Не говоря уже о ежедневных зашкварах клоуна.
В общем, шмаркля решил ослабить своего конкурента за лохторат - медведчука/бойко.. и "закрыть" неудобные (именно ему, а не Украине!) каналы..


п.с. нормальные люди не станут смотреть 112 и прочий шлак.. А вот лохторат клоуна - смотрит и г+г и 112.. и начинает ненавидеть клоуна))
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06.02.2021 14:08 Ответить
Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 435
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06.02.2021 13:55 Ответить
Эта свора шкодливых ЗЕбилов уже не успевает отмываться от дерьма, которое на них выливают в сети граждане Украины... И дело тут не в стране-агрессоре, а полной ссучености нынешней власти.
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06.02.2021 14:03 Ответить
Цензор", зачем вы разместили рекламу пассажирских перевозок в Даунецк? Для того. чтобы патриоты могли встречать эти железные гробы с быдловатой и отправлять их под откос? Правильно. Спасибо. Воспользуемся такой подсказкой.... БыДлоСрань предательская не должна кататься по украинской территории....Пусть гниют у себя, в путинской резервации...
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06.02.2021 14:05 Ответить
Це не Цензор, це гугл кидає те, що користувача цікавило раніше.
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06.02.2021 14:08 Ответить
Шурик, а что ты анонсировал на украденной тобой Одесской киностудии? Мега торгово-развлекательный комплекс? Да, кина не будет Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 2737
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06.02.2021 14:09 Ответить
Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 1286
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06.02.2021 14:19 Ответить
Демократия заканчивается там, где начинается война.
Представляешь, если бы году в 1943, во вполне демократичных США или Британии, в печатных киосках продавались бы Гебельсовские Völkischer Beobachter или Der Stürmer? Тоже не представляю.)) Может в Швеции и не в курсе конечно, но в Украине 7 лет идёт война.
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06.02.2021 14:36 Ответить
" По последним данным разведки..." (с)
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06.02.2021 16:56 Ответить
Мінстець перетворити в мінткач. А гроші?
Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 8823
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06.02.2021 14:20 Ответить
зараз вже працює редирект зі 112.ua на 112ua.tv.
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06.02.2021 15:43 Ответить
112уа.тв працює. перевіряй потом пі-ді.
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06.02.2021 16:10 Ответить
я знахожу його без кеша, класично працюючий сайт.
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06.02.2021 20:52 Ответить
ти ся вспокоїш коли-небудь?
Ткаченко анонсував створення в Україні Центру протидії дезінформації: "Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття" - Цензор.НЕТ 5508
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06.02.2021 22:07 Ответить
Меня возьмите я вам пригожусь!!!! На удаленку!!
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06.02.2021 14:24 Ответить
PORA !!!
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06.02.2021 14:36 Ответить
Шо ,тепер буде "боротися" тихо сам з собою? А бабельця списати можна на три культури без міністерства!
А ще краще утворити своє міністерство правди , як свиночолий ,та й кума можна при ділі приткнути?
Вперед тхоренко , йозиф геббельс вже в могилі перевертається!
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06.02.2021 14:38 Ответить
Я хотел в марте констатировать полный проигрыш роспропаганды в информационной войне.
А зелёные собрались в марте презентовать стратегию борьбы с ней.

Бббббббугага)))
Мдя, у меня больше нет слов...
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06.02.2021 14:42 Ответить
Английские ученые выяснили что самой аффективными средством против вражеский пропаганды и дезинформации является:
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !
Ткаченко анонсував створення в Україні Центру протидії дезінформації: "Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття" - Цензор.НЕТ 7002
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06.02.2021 15:48 Ответить
Создание очередного Центра, кот будет содержаться на народные деньги, куда пристроять еще нескольких "артистов", сразу поможет в устранении дезинформации. Расшифровать надо в чем именно эта помощь будет заключаться и насколько такое создание необходимо для страны, кроме растрат бюджета. Дьявол, как всегда, кроется в деталях
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06.02.2021 15:48 Ответить
От так вот... Вас всех уволят..)))
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06.02.2021 16:53 Ответить
Йшов сьомий рік гібридної війни- влада ЗЕ нарешті почула те, що казали ще владі Пороха.
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06.02.2021 21:47 Ответить
 
 