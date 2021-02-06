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ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинула кандидатом на промежуточных выборах в ВР в избирательном округе № 50 (Донецкая область) Артема Марчевского. Он является генеральным продюсером телеканала "112 Украина" — одного из трех вещателей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса. Решение о выдвижении Марчевского опубликовано на сайте пророссийской политсилы.

В комментарии изданию Марчевский подтвердил, что по-прежнему работает генпродюсером "112 Украина".

Кроме того, Марчевский руководит молодежным крылом ОПЗЖ.

Он часто выступал в эфирах телеканала "112 Украина", а также каналов NewsOne и ZIK, пока они не были заблокированы. Все три вещателя принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку и теперь находятся под санкциями.

Как правило, эти телеканалы представляют Марчевского только как партийного функционера ОПЗЖ.

Довыборы в парламент в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. Их проводят, потому что Руслан Требушкин сложил мандат после избрания мэром Покровска. После этого ЦИК назначила выборы нардепа в округе №50 на Донетчине.

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Артем Марчевский уже баллотировался от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года в округе № 60 (центр в Волновахе) на Донетчине. Тогда победу одержал самовыдвиженец, нардеп Дмитрий Лубинец.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Голосуйте, ЗЕбобики, хороший выбор.
Уголовник Рабинович плохого не посоветует.

Здорово повезло Рабиновичу, что в СССР его не расстреляли.
Второй раз так уже не повезет...
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06.02.2021 14:00
+10
ну...прям не тонет...
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06.02.2021 14:05
+9
ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 585
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06.02.2021 14:07
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Голосуйте, ЗЕбобики, хороший выбор.
Уголовник Рабинович плохого не посоветует.

Здорово повезло Рабиновичу, что в СССР его не расстреляли.
Второй раз так уже не повезет...
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06.02.2021 14:00 Ответить
его статья с кражей казенного линолеума, выделенного поза квотой госснаба с помощью дурного космонавта тянула на особо очень крупные размеры кражи, за котроые полагался расстрел... выкрутился сволочь тогда, сейчас выкрутится???
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06.02.2021 14:36 Ответить
Спасла рабиновича,как это ни анекдотически звучит,фамилия.Как позже стало известно,советские партчиновники не захотели поднимать волну протестов мировой общественности из-за расстрела еврея с характерной фамилией.
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06.02.2021 15:19 Ответить
Крыша тогда была хорошая, крепкая, повезло.
Но второй раз чтобы повезло - вероятность, мала слишком.
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07.02.2021 06:47 Ответить
крыша - подставил космонавта, раскрутить космонавта, означало сесть в лужу с говном всей совдепии.
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07.02.2021 12:33 Ответить
потолок у чувака совсем пошлый - с неоновой подсветкой, как в борделе.... ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 6386
хотя, почему как, в борделе живет, харчуется и кино снимает ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 6386
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06.02.2021 15:46 Ответить
Пришла к выводу, что проституцией ныне занимаются сугубо по прiзванию, а не из-за нужды, и что если один раз проститутка - то уже навсегда.
У нас в штате Виктория, Австралия есть одна такая политическая бл*дь, глава партии "разумного смысла" (Reason party) (в прошлом партии секс-услуг, Sex party), так вот она привычно продается любому, кто ей заплатит, очень выгодный политик, очень.
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07.02.2021 06:46 Ответить
ну...прям не тонет...
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06.02.2021 14:05 Ответить
ну, шо ж, там тільки рижа мразь може скласти конкуренцію зажопам (і навіть перемогти)... Як то кажуть: різниця тільки в сортах цього гівна
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06.02.2021 14:05 Ответить
ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 585
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06.02.2021 14:07 Ответить
А чому націонал-патріотичні спільноти поділені на три? Мають протиріччя?
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06.02.2021 14:13 Ответить
Як і демократичні партії, ніяк не об*єднаються. Отак і будуть "п*ятірнею" тикати замість вдарити кулаком.
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06.02.2021 16:23 Ответить
провокатор?
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06.02.2021 14:18 Ответить
200 в час? Я согласен! Выезжаю!
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06.02.2021 16:13 Ответить
Трудоустраиваются бидоси? ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7955 ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7955 ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7955
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06.02.2021 14:12 Ответить
Как-то даже не удивительно, чего хорошего ждать от этих пережитков.
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06.02.2021 14:20 Ответить
А які взагалі можуть бути вибори у мавп"ятнику який звав в Україну *****?
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06.02.2021 14:21 Ответить
Блок ЗАЖОПу заборонити як провокатора, організація яка сприяє тероризму, шпигунів ерефяї, ворогів України, зрадників.
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06.02.2021 14:25 Ответить
Почему в тексте, слово "партия", без ковычек?
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06.02.2021 14:37 Ответить
ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 1055
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06.02.2021 14:38 Ответить
За майбах з рогами. Фотографу респект. ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 3257
ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 5497
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06.02.2021 14:41 Ответить
Это у него зарплата 6 тысяч гривен была?
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06.02.2021 15:02 Ответить
вчера у Савки девка с дутыми губами с кАналов медведчуковских все мялась-стеснялась сказать что у нее 5 тыс. зарплата ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4456
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06.02.2021 15:49 Ответить
Осталось найти и посадить того инспектора гоструда,который крышевал за взятки эту медчуковскую конторку.
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06.02.2021 16:10 Ответить
Не наговаривай на Диану, раз не понимаешь!
Я её люблю!
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06.02.2021 16:23 Ответить
Не забывайте!!!Там и ШТЕПА может балотироваться в депутаты!!!.
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06.02.2021 17:08 Ответить
"артем марчевский"-еще одна рожа,подозрительно похожая на всяких дубинских,бужанских,пальчевских. И погоняла себе созвучные выбирают. И за это тело ещё и проголосуют. Донецкая область-зона сумерек.
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06.02.2021 17:11 Ответить
ну и рожа... сразу видно очень на честный чИлавек...

ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 5114

ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 1954
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07.02.2021 12:32 Ответить
 
 