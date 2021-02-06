ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина"

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинула кандидатом на промежуточных выборах в ВР в избирательном округе № 50 (Донецкая область) Артема Марчевского. Он является генеральным продюсером телеканала "112 Украина" — одного из трех вещателей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса. Решение о выдвижении Марчевского опубликовано на сайте пророссийской политсилы.

В комментарии изданию Марчевский подтвердил, что по-прежнему работает генпродюсером "112 Украина".



Кроме того, Марчевский руководит молодежным крылом ОПЗЖ.



Он часто выступал в эфирах телеканала "112 Украина", а также каналов NewsOne и ZIK, пока они не были заблокированы. Все три вещателя принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку и теперь находятся под санкциями.



Как правило, эти телеканалы представляют Марчевского только как партийного функционера ОПЗЖ.

Довыборы в парламент в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. Их проводят, потому что Руслан Требушкин сложил мандат после избрания мэром Покровска. После этого ЦИК назначила выборы нардепа в округе №50 на Донетчине.

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Артем Марчевский уже баллотировался от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года в округе № 60 (центр в Волновахе) на Донетчине. Тогда победу одержал самовыдвиженец, нардеп Дмитрий Лубинец.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".