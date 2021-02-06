За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели 1 328 пациентов, выявили 212 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье
В столице обнаружили за минувшие сутки 212 больных COVID-19, умерли 12 человек, выздоровели – 1328.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"+212 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью (всего 130 039)
124 женщины в возрасте от 19 до 92 лет
81 мужчинав возрасте от 19 до 85 лет
2 девушки по 17 лет и 5 мальчиков от 7 до 14 лет
+12 летальных случаев от вируса (всего 2 426)
+27 госпитализированных пациентов
+1328 преодолели коронавирус (всего 79 141)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (54), Дарницком (48) и в Деснянском (40) районах", - рассказал Кличко.
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