РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиЗдоровье Коронавирус и карантин
668 3
карантин (16730) Киев (24552) Кличко (4516) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели 1 328 пациентов, выявили 212 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели 1 328 пациентов, выявили 212 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В столице обнаружили за минувшие сутки 212 больных COVID-19, умерли 12 человек, выздоровели – 1328.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"+212 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью (всего 130 039)
124 женщины в возрасте от 19 до 92 лет
81 мужчинав возрасте от 19 до 85 лет
2 девушки по 17 лет и 5 мальчиков от 7 до 14 лет

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе: в Словакии он уже составляет 71% новых случаев

+12 летальных случаев от вируса (всего 2 426)

+27 госпитализированных пациентов

+1328 преодолели коронавирус (всего 79 141)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (54), Дарницком (48) и в Деснянском (40) районах", - рассказал Кличко.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели 1 328 пациентов, выявили 212 новых случаев, - Кличко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майстри спорту боротьби з ковідом перемагають?
показать весь комментарий
06.02.2021 14:21 Ответить
а сколько тестов провели? 212 ? или были отрицательные...8 шт (для круглого числа)
показать весь комментарий
06.02.2021 14:31 Ответить
где статистика смертности по возрастным категориям?
показать весь комментарий
06.02.2021 14:42 Ответить
 
 