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Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина

В Китае регуляторы одобрили к применению среди всех групп населения вакцину против коронавируса COVID-19 компании Sinovac.

Соответсвующее заявление компании сегодня опубликовали местные и западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вакцину CoronaVac одобрили на основании результатов последних клинических испытаний за рубежом, несмотря на то, что окончательные данные по итогам анализа испытаний еще не получены.

Вакцина ранее в Китае применялась в программе вакцинации для тех категорий населения, которые находились в группе высокого риска заражения COVID-19. Кроме того, в Китае уже применяют вакцину государственной компании Sinopharm, ее одобрили в декабре прошлого года. Таким образом, вакцина против коронавируса COVID-19 компании Sinovac стала вторым препаратом, произведенным в Китае и получившим одобрение регулятора к применению.

Также применение этой вакцины в экстренных случаях уже одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

Читайте также: Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38%

Как сообщалось, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Регуляторы коммунистического Китая еще независимеее, чем регуляторы Роиси.
Эти врать и подтасовывать не станут. Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8447
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06.02.2021 14:29
+7
От нехай цей КИТАЙСЬКИЙ регулятор і "ширяється" цією КИТАЙСЬКОЮ отрутою!!!
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06.02.2021 14:27
+7
китайский регулятор одобрил китайскую вакцину... ну как бы.. ничего удивительного...
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06.02.2021 14:29
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От нехай цей КИТАЙСЬКИЙ регулятор і "ширяється" цією КИТАЙСЬКОЮ отрутою!!!
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06.02.2021 14:27 Ответить
Вакцина Синовак это традиционная белковая вакцина.
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06.02.2021 14:45 Ответить
Переведите кто умеет
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06.02.2021 15:47 Ответить
Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна - Цензор.НЕТ 3137
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06.02.2021 15:55 Ответить
Китай может себе позволить - "бабы новых нарожают"...
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06.02.2021 14:27 Ответить
Регуляторы коммунистического Китая еще независимеее, чем регуляторы Роиси.
Эти врать и подтасовывать не станут. Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8447
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06.02.2021 14:29 Ответить
китайский регулятор одобрил китайскую вакцину... ну как бы.. ничего удивительного...
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06.02.2021 14:29 Ответить
Китайцям добре, хоч проблему зайвого населення знімуть.
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06.02.2021 14:31 Ответить
Они её снимают, переселяя в Сибирь и на Дальний Восток.
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06.02.2021 14:33 Ответить
Да, є таке, китайці не ******* північ, в сибір хіба що конрактники народної армії поїдуть.
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06.02.2021 14:38 Ответить
Є, так званий ханьский, діалекти є різні.
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06.02.2021 14:47 Ответить
Вообще-то они не заселены по другой причине. А по поводу Сибири и Дальнего Востока - будешь отрицать, кацапчик, что вас оттуда тихой сапой китайцы вытесняют?
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06.02.2021 14:38 Ответить
Шо ж ты запетлял, кацапчик, заторопился стрелки переводить. Ты на вопрос ответь Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8924
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06.02.2021 14:45 Ответить
Вот именно - к вам на ********* они едут не просто на постоянное место жительства, а вытесняют понаехавших туда после аннексии кацапов, а кто остался, эксплуатируют за миску супа Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 5061
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06.02.2021 14:57 Ответить
Где ж нам взять ваших газет Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 1187
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06.02.2021 15:20 Ответить
то было раньше - сегодня по модерновому, каждому по летучей мыши в пасть и тех и других меньше...
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06.02.2021 14:37 Ответить
Те "летучие мыши" родом из Новосибирска оказались.
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06.02.2021 14:39 Ответить
а от тут слова наивеличайшего как раз кстати - а какая разница?
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06.02.2021 14:41 Ответить
а лиссабонский боррель, одобрил китайского регулятора?
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06.02.2021 14:34 Ответить
Эти продукты помогут с утра зарядиться жизненной энергией
Если вы тоже решили сократить потребление кофе, но не знаете, откуда еще черпать бодрость с утра, обратите внимание на эти продукты.
Источник: украинская социальная сеть Druzer
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06.02.2021 14:35 Ответить
Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8003
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06.02.2021 14:38 Ответить
Українська мережа мордовською мовою?
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06.02.2021 14:38 Ответить
Якщо українська мова для вас мордовська то прапор вам до рук і барабан на шию.
https://www.druzer.com/?lang=ukrainian
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08.02.2021 13:55 Ответить
Синовак - это традиционная белковая вакцина. Все остальные вакцины .те что на слуху
инновационные - РНК и ДНК.
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06.02.2021 14:43 Ответить
этот "китайский регулятор" одобрил китайскую машину которую купила подруга и постоянно её ремонтирует...
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06.02.2021 14:46 Ответить
Пользуются всем китайским, а вакцину игнорируют. Время покажет.
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06.02.2021 14:47 Ответить
Эта вакцина от регулятора из Китая может влиять на регуляцию населения
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06.02.2021 14:49 Ответить
Китаезам похер их там почти 2 млрд. и сотню миллионов потери они вообще не заметят
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06.02.2021 14:55 Ответить
Нифига себе математик! Наверное выше единицы в школе не получал...
Я так понимаю в Украине миллионов 100 населения ?
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17.02.2021 10:09 Ответить
Китайский регулятор,донецкие аферисты-спекулянты,информация от путинского интерфакса - какая то слишком ядовитая смесь эта китайскиа вакцина.
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06.02.2021 15:01 Ответить
Китайскую вакцину можно колоть только зебобикам.
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06.02.2021 15:26 Ответить
Было бы странно, если бы страна-производитель не одобрила свой продукт. Ну так и на россии одобрили бодягу Спутник -V
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06.02.2021 15:52 Ответить
Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна - Цензор.НЕТ 7250
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06.02.2021 15:58 Ответить
это твит с блумберга если что
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06.02.2021 15:59 Ответить
та да, для неудачников из рф вакцина очень большое достижение со времен ссср, для остальных компаний, занимающихся разработкой вакцин, это обыденность
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06.02.2021 18:14 Ответить
Такої тупої реклами давно не було.
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06.02.2021 20:40 Ответить
 
 