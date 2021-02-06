"Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет голосовать за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в случае ,если соответствующий проект постановления будет в третий раз внесен на голосование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

Спикер напомнил, что в соответствии с процедурой фракция принимает решение, предлагает его премьеру, который в свою очередь вносит в парламент представление (о назначении - ред.), его рассматривает комитет (по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - ред.), после чего документы передают в зал.

На вопрос о поддержке кандидатуры Витренко в случае третьего голосования Дмитрий Разумков ответил так: "Я стараюсь быть последовательным".

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том , что сегодня трудно государству", - отметил спикер.