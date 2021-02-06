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Новости Политика Украины
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назначение (2048) Витренко Юрий (376) Разумков Дмитрий (1521) Минэнерго (217)

"Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет голосовать за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в случае ,если соответствующий проект постановления будет в третий раз внесен на голосование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

Спикер напомнил, что в соответствии с процедурой фракция принимает решение, предлагает его премьеру, который в свою очередь вносит в парламент представление (о назначении - ред.), его рассматривает комитет (по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - ред.), после чего документы передают в зал.

На вопрос о поддержке кандидатуры Витренко в случае третьего голосования Дмитрий Разумков ответил так: "Я стараюсь быть последовательным".

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том , что сегодня трудно государству", - отметил спикер.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
От же хитрожопое! Он стопудово умнее бубочки, но и стопудово еще ссыкливее.
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06.02.2021 14:52
+4
На местных выборах 2020 года родной брат жены Разумкова Владислав Чайка баллотировался в меры Николаева от ОПЗЖ, однако в итоге стал только депутатом горсовета Николаева. Это тот Чайка, который отказался выступать на украинском языке на заседании горсовета, после чего мер Сенкевич начал синхронно переводить его выступление с русского на украинский.
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06.02.2021 15:14
+2
Чого він постійно утримується: або за, або проти. Якась сопля, як президент.
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06.02.2021 14:51
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Чого він постійно утримується: або за, або проти. Якась сопля, як президент.
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06.02.2021 14:51 Ответить
Руководитель аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко провел 05.02.2021 г. около трех часов в здании посольства Украины в республике Беларусь. Шо сие значит? х/з, но говорят, его ищут
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06.02.2021 14:51 Ответить
Приїде скоро, тут для них сприятливі умови. Потім і пшонка з яником підтянеться.
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06.02.2021 14:54 Ответить
От же хитрожопое! Он стопудово умнее бубочки, но и стопудово еще ссыкливее.
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06.02.2021 14:52 Ответить
Оооо Боже! Прям какая то трагикомедия в остросюжетном сериале "Рада"...
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06.02.2021 14:53 Ответить
Он родился в партии регионов
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06.02.2021 14:58 Ответить
скажем прямо він кацап по життю,а по крові єврєй,до українців і українства він ніяким боком,чисто заробіток і влада
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06.02.2021 16:24 Ответить
с его рейтингом рыпаться в презы даже смешно... никто рейтинг ему подымать не будет, у самого нет ни харизмы ни ума для этой должности.
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06.02.2021 15:01 Ответить
Мама, придурошная и ватная, баба-яга с потойбиччя... Юра, вполне нормальный и достойный кандидат на должность... лучшие не просматриваются на горизонте, может помочь "слугам дьявла" в голосовании? ради спасения енерго систем Украины.
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06.02.2021 14:57 Ответить
Думаєте, він патріот? Його хіба мачуха виховала?
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06.02.2021 15:00 Ответить
там ще дружина є... ми її не знаємо. він, як людина розумна, сам у всьому розбирається...
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06.02.2021 15:03 Ответить
Беня с Ринатом так же быстро прикрутят и этого к схематозу. Тут буйный нужен. Чтобы при словах "олигарх", "монополист", "схема" у него глаза кровью наливались и зубы щелкали непроизвольно. Нахера нам очередной коврик под жопу олигархам?
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06.02.2021 15:19 Ответить
подскажите, где такого взять?
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06.02.2021 15:32 Ответить
Их не искать, их выращивать надо. День за днем, шаг за шагом. Не откажусь, конечно, от такого, как Ли Куан Ю прям сегодня. Это был бы роскошный подарок небес всем нам. "Намагаюся бути послідовним", - Разумков розповів, чи голосуватиме за призначення Вітренка міністром енергетики - Цензор.НЕТ 5299
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06.02.2021 15:59 Ответить
это все пространственная риторика... другими словами - фантазия... нам такой нужен был еще вчера... пока будем "выращивать" можем утратить субъективность...
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06.02.2021 17:02 Ответить
Ну, тогда только молиться и просить у Бога украинца с фамилией ЛиКуанЮненко. Или оторвать жопы от диванов и на каждый косяк власти или попытку сдать интересы народа или государства устраивать полный звиздец нашим венценосным найвэлычнишим. Чтобы они видели в свои сраные окна ежедневно десятки тысяч людей, готовых, мягко говоря, покарать за неправильные решения. Не за двести грвень, не с пинка начальника выходить, а как на Майдане. Майдан-то не закончен, чего все расслабились? Или все цели Майдана достигнуты?
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06.02.2021 17:10 Ответить
Герои на фронте гибнут.... а ты молись...
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06.02.2021 19:39 Ответить
Это упрек? Откуда тебе знать, что я сделал и еще сделаю для Украины? Хочешь, чтобы я молился? Хорошо. Мне не трудно.
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07.02.2021 10:52 Ответить
то был не упрек, понимание того, что молитва, психологически, может и нужна перед смертью... в реальной жизни она ничем не поможет... для роста и процветания рекомендованы более реальные действия.
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07.02.2021 12:59 Ответить
Мы слишком мало понимаем об энергетике слова. И молитвы в том числе. Мы потеряли это знание. А вдруг работает? Я даже уверен, это работает. Однажды мы научимся правильно этим пользоваться.
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07.02.2021 13:16 Ответить
молятся давно.... с более ранних времен чем эпоха Христа... раньше этим жили..., приведи пример, кому молитва попмогла в процветании? попов и священники в счет не берем, для них это всегда было благом и жирным куском.
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07.02.2021 14:53 Ответить
Ситуация с Витренко и Зе напоминает старый анекдот: - Кто такой зануда с точки зрения женщин? - Это мужик, которому легче дать, чем объяснить почему ты не можешь этого сделать. "Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики - Цензор.НЕТ 4381
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06.02.2021 14:57 Ответить
Слишком много последнее время этого ватного шныря
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06.02.2021 14:58 Ответить
Ну, прям так и много сразу... ну присунули чувака в стопицотый раз Верховной Раде на голосование, так это ж всегда так. Не?
Нужен этот дурачок какому-то совершенно неизвестному олигарху, вот и проталкивают его не мытьем, так катаньем. Осталось согласовать сумму американских денег депутатам за голосование. Как только сторгуются, так и проголосуют. Нефиг денег слугам народа жмотить, они бы с первого раза все сделали как надо.
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06.02.2021 17:14 Ответить
Чтобы да так нет , хитрит с украинцами барыга с вытаращенными от вранья глазами. Хитрит ради воров Медведчука и Коломойского. Разумков воздержался от голосования о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. / Разумков воздержался при голосовании за назначение Витренко на должность вице-премьер - министра / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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06.02.2021 15:01 Ответить
риги - такі ж самі союзники касапії та *****, як і зажопи. Тільки різниця в сорті цього гівна.
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06.02.2021 15:12 Ответить
На местных выборах 2020 года родной брат жены Разумкова Владислав Чайка баллотировался в меры Николаева от ОПЗЖ, однако в итоге стал только депутатом горсовета Николаева. Это тот Чайка, который отказался выступать на украинском языке на заседании горсовета, после чего мер Сенкевич начал синхронно переводить его выступление с русского на украинский.
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06.02.2021 15:14 Ответить
Растрэлять © "Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики - Цензор.НЕТ 339
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06.02.2021 15:21 Ответить
.."намагаюсь бути святее Папы Римского"
Разумков - современный успешный Мальчиш-Плохиш, ценитель корзин печенья и банок варенья
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06.02.2021 15:52 Ответить
Це саме є звьоздний час Разумкова - ПРивів банду пліснявих й хоче відмитися від двох пунктів своєї біографіі - керівник МЛАДИХ РГІАНАЛОВ в плюс до СЛУГ НЕЛОХА!
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06.02.2021 15:56 Ответить
Пора гнать разумкова в шею. Слишком высокого о себе мнения.
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06.02.2021 16:54 Ответить
Передчуває Неборак, що скоро буде виконувати обов'язки президента...
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06.02.2021 17:11 Ответить
Скільки можна цю мразь пропонувати? То в минулій ВР 18 раз Парубій ставив на голосування. Невже в нас в Україні немає іншого? Та візьміть хоть Кучеренка!
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06.02.2021 23:02 Ответить
Точно! Он тут же даст тибе бесплатный газ от Юли!
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07.02.2021 13:11 Ответить
Нихрена у тибя политика не получится!
Уж больно харя противная!
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07.02.2021 13:10 Ответить
Чекає закінчення торгівлі?!!!
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07.02.2021 13:20 Ответить
 
 