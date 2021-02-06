Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ

Сегодня, 6 февраля около 13.00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

"Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

При этом отмечается, что украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" на обоих участках фронта и направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

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