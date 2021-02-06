Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ
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Сегодня, 6 февраля около 13.00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
"Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.
При этом отмечается, что украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" на обоих участках фронта и направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.
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+17 Van-Basten Van-Basten
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+12 Русский Алкаш
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Горіть у пеклі russische schweine!
зеленский! не забудь дать "добро" нашим парням валить наваросав! И тарану своему скажи, бо то тот еще миротворец, млять...
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Это бизнес-партнеры 95 квартала обстреливают военнослужащих ВСУ
а все потому что нет механизма наказания за сорванное перемирие..
а не наказанное зло борзеет!!!
вот бы под присмотром ОБСЕ и всяких там СЦКК в***ть в тот квадрат (из разрешенного естественно оружия до 120 мм...) и так минут 60 "неприцельно-хаотично-******************)