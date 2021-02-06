Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок

Вакцинация от COVID-19 стартовала в 73 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.

По состоянию на утро 6 февраля в мире сделали более 124 млн прививок от коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Вакцинация стартовала в 73 странах мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых

Лидерами по количеству введенных доз являются:



США – 38 млн 466 тыс. доз;

Китай – 31,2 млн доз;

Страны ЕС – 15,9 млн доз;

Великобритания – 11,48 млн доз;

Израиль – 5,4 млн доз.