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Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России. Это связано с высылкой трех европейских дипломатов из РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - отметил парламентарий.
Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ. В ЕС призвали РФ пересмотреть данное решение.
Топ комментарии
+11 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий06.02.2021 15:36
+8 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.02.2021 15:33
+5 NonCFist
показать весь комментарий06.02.2021 15:31
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Целый "народ" (если кацапов можно так назвать) "душить" вроде как не гуманно, Запад на это не пойдет. Западу нужно лишь самым влиятельным лицам на паРаше жестко кислород перекрыть, а отсутствие жратвы, очереди в 2 км и прочее они уже сами своим рабам организуют в лучшем виде, согласно исконной кацапской традиции.
Годами политики разных мастей "призывают", а Васька путин слушает да ест...
Вони повинні були одразу вдарити по Кремлю великими ніщивними санкціями ще тоді, коли зелені чоловічики вдерлися до Криму!
Правило великого Теслы ...очень и очень жесткое. Если война будет слишком дорогой в мире, то войны сами по себе прекратятся.
Выыыыы, знаете правила? Выыыыы.....умеете их выполнять?....в отличии от России??