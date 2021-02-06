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Новости За рубежом
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Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер

Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России. Это связано с высылкой трех европейских дипломатов из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ. В ЕС призвали РФ пересмотреть данное решение. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа, - МИД Германии

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
все разговоры о санкциях в отношении отдельных лиц-полный бред.на колени нужно ставить ВСЮ русню,как в былые времена,чтов не было что жрать,чтоб очереди в 2 км,чтоб был качественный цугундер-тогда будет толк
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06.02.2021 15:36
+8
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 7704
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06.02.2021 15:33
+5
_Возобладает голос подлецов и подельников путлера, а не голос разума. Как и с гитлеровской Германией в прошлом веке.
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06.02.2021 15:31
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_Возобладает голос подлецов и подельников путлера, а не голос разума. Как и с гитлеровской Германией в прошлом веке.
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06.02.2021 15:31 Ответить
це треба було починати робити ще у серпні 2008...
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06.02.2021 15:33 Ответить
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 7704
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06.02.2021 15:33 Ответить
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 2883
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06.02.2021 15:36 Ответить
все разговоры о санкциях в отношении отдельных лиц-полный бред.на колени нужно ставить ВСЮ русню,как в былые времена,чтов не было что жрать,чтоб очереди в 2 км,чтоб был качественный цугундер-тогда будет толк
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06.02.2021 15:36 Ответить
Так вас там русню имеют во все дыры негры и арабы! Там передача дущещепательная по Гебельс ТВ была про русскую девочку Лизу которую арабы затрахали досмерти! Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 2796
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06.02.2021 15:59 Ответить
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 4345
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06.02.2021 16:12 Ответить
Все же это лучше чем ничего. К тому же эти "определенные лица" свои потери от санкций будут возмещать за счет своих холопов, которые в конечном счете и будут платить за все и чем больше "полезных" санкций, тем больше будут платить.
Целый "народ" (если кацапов можно так назвать) "душить" вроде как не гуманно, Запад на это не пойдет. Западу нужно лишь самым влиятельным лицам на паРаше жестко кислород перекрыть, а отсутствие жратвы, очереди в 2 км и прочее они уже сами своим рабам организуют в лучшем виде, согласно исконной кацапской традиции.
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06.02.2021 15:55 Ответить
"Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России..."
Годами политики разных мастей "призывают", а Васька путин слушает да ест...
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06.02.2021 16:02 Ответить
Все ж таки прогрес має місце, замість стурбованості вже заклики до дій. А чи будуть дії це вже інше питання.
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06.02.2021 16:30 Ответить
Ці політики, зі своєю обережністю та інертностью, винні в тисячах загублених ху-лом життів!
Вони повинні були одразу вдарити по Кремлю великими ніщивними санкціями ще тоді, коли зелені чоловічики вдерлися до Криму!
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06.02.2021 16:39 Ответить
Я згоден з думкою, що вдарити слід було ще в 2008 році і не робити з Саакашвілі цапа-відбувайла.
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06.02.2021 16:49 Ответить
Тепер можливо лише одне - притягнути до відповідальності по статті "Зрада Батьківщині" отих державних діячів, які впустили ворога, й закрити їх на довічне ув*язнення щоб іншим не кортіло таке зробити...
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06.02.2021 17:00 Ответить
Вот и первая ласточка применения финансовой удавки кацапам...
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06.02.2021 17:19 Ответить
Во дают! Дык это тот же СП-2! Вы там разберитесь , за что вы боретесь.
Правило великого Теслы ...очень и очень жесткое. Если война будет слишком дорогой в мире, то войны сами по себе прекратятся.
Выыыыы, знаете правила? Выыыыы.....умеете их выполнять?....в отличии от России??
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06.02.2021 17:35 Ответить
_Это не факт, что прекратятся. Тут дело в соотношении между выгодами и затратами. Если война очень дорога, но победа сулит значительно больше (или если война за нечто жизненно необходимое), то это не предотвратит войну. Война и так-то вообще очень дорого стоит. Войну предотвращает не инфантильный пацифизм - а гарантия нанесения агрессору неприемлемого ущерба!
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06.02.2021 23:57 Ответить
ДАВНО ПОРА !!!
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07.02.2021 15:43 Ответить
 
 