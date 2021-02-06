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Восточное партнерство (171) дезинформация (298) Литва (2126) Польша (7487) пропаганда (3475) Дуда (642) Щерский (22) Науседа Гитанас (193)

Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в телефонном разговоре в пятницу акцентировали на поддержке территориальной целостности Украины, а также задекларировали необходимость принятия новой программы действий для проекта "Восточное партнерство".

Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президенты единогласно выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействия дезинформации и пропаганде, которая распространяется другими странами", - сообщил Щерский.

Оба лидера согласились, что главной целью саммита "Восточного партнерства", который состоится во второй половине года, должен быть поиск решений, которые имеют целью укрепления гражданского общества в странах Партнерства. Они согласовали, что будут стремиться к подписанию совместной декларации, которая будет определять "амбициозную программу политики Восточного партнерства".

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Дуда и Науседа выразили солидарность с гражданским обществом в Беларуси, а также выразили обеспокоенность ситуацией в России, в частности объявлением персонами non grata нескольких европейских дипломатов.
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Топ комментарии
+3
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 2317
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06.02.2021 15:49
+2
Щира подяка ,щирим друзям!!! Вони ,як ніхто знают що таке "братская любовь" московських братів !!!)))
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06.02.2021 15:40
+2
Прибалтика запретила избирать кацапошобле так у них тишь да гладь. У нас дали гражданство дикарям в итоге на два кацапа три народных республики.
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06.02.2021 15:51
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Щира подяка ,щирим друзям!!! Вони ,як ніхто знают що таке "братская любовь" московських братів !!!)))
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06.02.2021 15:40 Ответить
Мавзолейных хмырей ненавидит весь цивилизованный Мир..,Байден пришел лечить Мир от рюсской Чумы Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 4044
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06.02.2021 15:48 Ответить
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 2317
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06.02.2021 15:49 Ответить
Весь цивілізований світ має об"єднати зусилля ,щоб здолати цю чуму 21 сторіччя !!!)))
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06.02.2021 16:16 Ответить
Ну так а кто б сомневался ?
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06.02.2021 17:40 Ответить
Прибалтика запретила избирать кацапошобле так у них тишь да гладь. У нас дали гражданство дикарям в итоге на два кацапа три народных республики.
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06.02.2021 15:51 Ответить
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 5341 Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 8298 Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 8298
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06.02.2021 15:51 Ответить
Украине нужно принять стратегию противодействия Российской агрессии внутри Украины! Нужно всю агентурную сеть России арестовать!!! Потому что в случае агрессии России - эта агентура России внутри Украины наделает много беды. Потому нужно принять закон о коллаборантах и пересажать их всех!!!
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06.02.2021 15:51 Ответить
Так уже ж 7 лет , как "Росийськаагрэсия" Или нет ? Почему же "в случае" ? Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 4111 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 9284 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 9284
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06.02.2021 17:39 Ответить
Английские ученые выяснили самое эффективное средство против вражеский пропаганды и дезинформации :
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !
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06.02.2021 15:52 Ответить
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 3816
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06.02.2021 15:54 Ответить
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 9481
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06.02.2021 15:59 Ответить
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06.02.2021 17:36 Ответить
Стоило бубочке совершить хоть один вменяемый поступок - закрыть инфорпомойки рф - как это тут же нашло отклик в мире. Еще пара-тройка поступков в интересах своей страны и с бубочкой начнут здороваться! Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 8998
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06.02.2021 17:02 Ответить
Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 1440 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 4035 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 1162
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07.02.2021 16:21 Ответить
 
 