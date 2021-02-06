"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните
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Власти Литвы не планируют использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V"для вакцинации населения.
Об этом заявила Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Нет, не планируем, поскольку эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало, таким будет комментарий", – сказала Шимоните журналистам.
На вопрос, будет ли Литва закупать эту вакцину, если ее зарегистрируют в ЕС, Шимоните ответила, что не может руководствоваться предположениями.
"Европейское агентство лекарственных средств решает, какую вакцину зарегистрировать, а не господин Боррель. Больше комментариев на эту тему не будет, "Спутник" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель для вакцинации", – сказала она.
Как сообщалось ранее, вчера в ходе визита в Москву высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что надеется на регистрацию российской вакцины от COVID-19 в ЕС.
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Профессор Миноо Мохраз, которая считается одним из ведущих инфекционистов Ирана и принимает активное участие в разработке иранской вакцины против коронавирусной инфекции, высказалась против использования российского препарата "Спутник V".
"Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский регулятор эту вакцину еще не одобрили. Так что я ее колоть не буду. Иран импортирует ее из-за тяжелой ситуации, в которой мы оказались", - цитирует ее телеканал "Аль-Джазира".
Против Мохраз выступил пресс-секретарь иранской комиссии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Киянуш Джаханпур. По его словам, у профессора нет никаких полномочий и ответственности в том, что касается иностранных вакцин против коронавируса.
Министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что заявления об опасности российской вакцины граничат с государственной изменой. "Мы прививаем и собственные семьи", - отметил он. Представители властей подчеркивают: если бы не стремление убедиться, что вакцина безопасна, поставки были бы начаты гораздо раньше.
Однако почти 100 членов медицинского совета Ирана направили президенту Хасану Роухани открытое письмо, в котором сообщили, что также считают опасным использование вакцины, не получившей международного одобрения. В нем отмечается, что у соглашения о поставках политические цели: укрепление отношений с Россией.
Напомним, что верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи запретил закупать вакцины, разработанные в США и Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу... На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
. Дрыщ, не ешь так много соловьинного говна, оно сделало из тебя идиота.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
Налей кацапу 200 гр. самогона, он и не такое прокукарекает.
а "спутник" - не вакцина !