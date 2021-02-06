РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11004 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
3 656 51
вакцина (3815) карантин (16730) Литва (2126) Боррель (582) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Литвы не планируют использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V"для вакцинации населения.

Об этом заявила Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Нет, не планируем, поскольку эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало, таким будет комментарий", – сказала Шимоните журналистам.

На вопрос, будет ли Литва закупать эту вакцину, если ее зарегистрируют в ЕС, Шимоните ответила, что не может руководствоваться предположениями.

"Европейское агентство лекарственных средств решает, какую вакцину зарегистрировать, а не господин Боррель. Больше комментариев на эту тему не будет, "Спутник" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель для вакцинации", – сказала она.

Как сообщалось ранее, вчера в ходе визита в Москву высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что надеется на регистрацию российской вакцины от COVID-19 в ЕС.

Читайте также: Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
це взагалі не вакцина
показать весь комментарий
06.02.2021 15:40
+5
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 646
показать весь комментарий
06.02.2021 15:43
+5
Венгрия уже не в ЕС?
показать весь комментарий
06.02.2021 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ведущий инфекционист Ирана выступила против российской вакцины, ее обвинили в измене



"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 4339

Профессор Миноо Мохраз, которая считается одним из ведущих инфекционистов Ирана и принимает активное участие в разработке иранской вакцины против коронавирусной инфекции, высказалась против использования российского препарата "Спутник V".
"Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский регулятор эту вакцину еще не одобрили. Так что я ее колоть не буду. Иран импортирует ее из-за тяжелой ситуации, в которой мы оказались", - цитирует ее телеканал "Аль-Джазира".
Против Мохраз выступил пресс-секретарь иранской комиссии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Киянуш Джаханпур. По его словам, у профессора нет никаких полномочий и ответственности в том, что касается иностранных вакцин против коронавируса.

Министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что заявления об опасности российской вакцины граничат с государственной изменой. "Мы прививаем и собственные семьи", - отметил он. Представители властей подчеркивают: если бы не стремление убедиться, что вакцина безопасна, поставки были бы начаты гораздо раньше.
Однако почти 100 членов медицинского совета Ирана направили президенту Хасану Роухани открытое письмо, в котором сообщили, что также считают опасным использование вакцины, не получившей международного одобрения. В нем отмечается, что у соглашения о поставках политические цели: укрепление отношений с Россией.
Напомним, что верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи запретил закупать вакцины, разработанные в США и Великобритании.
показать весь комментарий
06.02.2021 15:40 Ответить
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 4572
показать весь комментарий
06.02.2021 16:01 Ответить
Перед використанням у країнах ЄС вакцини вона повинна бути ліцензована у Європейській Агенції Лік.Засобів. Російська бурда неліцензована у ЄС і її використання в Угорщині поза законом. У випадку проблем не буде ні розслідувань, ні компенсацій.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:41 Ответить
це взагалі не вакцина
показать весь комментарий
06.02.2021 15:40 Ответить
Саме цікаве буде, коли й інші виявляться "не вакцинами". А воно до того йде.
показать весь комментарий
06.02.2021 15:41 Ответить
а блумберги сказали , что российская вакцина - лучшая!))
показать весь комментарий
06.02.2021 16:02 Ответить
Ванья, иди к своим, на русвесна.сру. ******* там собираются.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:03 Ответить
ну и собирайтесь на здоровье! кто вам мешает?
показать весь комментарий
06.02.2021 17:52 Ответить
Трохи не так. Блумберг назвав розробку вакцини (кх-кхм) від ковід-19 найбільшим науковим проривом з часів срср... Тобто за 30 років расєя нічого не винайшла, не розробила того, що варте уваги.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:45 Ответить
Решалы всея ЕС сказали своё слово.
показать весь комментарий
06.02.2021 15:41 Ответить
купі гамно - поддєржи ачєчєствєннага праізводітєля!
показать весь комментарий
06.02.2021 15:47 Ответить
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7533 "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7533 "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7533
показать весь комментарий
06.02.2021 16:10 Ответить
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 646
показать весь комментарий
06.02.2021 15:43 Ответить
Ищет,Кремль ищет-кому ее воткнуть.
показать весь комментарий
06.02.2021 15:47 Ответить
Правильно так: "Спутник V" - не вакцина
показать весь комментарий
06.02.2021 15:52 Ответить
Российская вакцина это скотомицин для быдла.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу... На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.

"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2014 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2014 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2014
показать весь комментарий
06.02.2021 17:06 Ответить
Репоед, под любым флагом всегда видно твое козломордое рыло. Спутник и- это скотомицин для быдла. Назови страны, которые заказали это говно, вернее дай ссылки, только не из твоей дикой обосранной орды расеи, а из тех стран, которые "заказали" ваш кацапский скотомицын для быдла. Для быдла, болезный, значит только для лаптекопытных репоедов.
"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121. Дрыщ, не ешь так много соловьинного говна, оно сделало из тебя идиота.

"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121
показать весь комментарий
06.02.2021 18:08 Ответить
класс ! без Ына,правда,некомплект полудурков..
показать весь комментарий
06.02.2021 22:01 Ответить
От хфраера!
показать весь комментарий
06.02.2021 15:53 Ответить
Спутник V хорошая вакцина. Один укол за ухо и ты уже в раю.
показать весь комментарий
06.02.2021 15:58 Ответить
Да ты не расстраивайся,морда кацапская.)
показать весь комментарий
06.02.2021 16:57 Ответить
Ватамицин Путлера это крутой Новичок "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 9784
показать весь комментарий
06.02.2021 16:04 Ответить
Льоха Насральный не бутербродный не даст сбрехать "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 1274
показать весь комментарий
06.02.2021 16:06 Ответить
Венгрия уже не в ЕС?
показать весь комментарий
06.02.2021 16:06 Ответить
Если ты снял лапти, то думаешь, что уже не репоед?
показать весь комментарий
06.02.2021 17:13 Ответить
Шибонитте , ипони ...та! Очень веское мнение !
показать весь комментарий
06.02.2021 16:25 Ответить
А к чему ещё свинорусу прицепиться,если сказать нечего? К фамилии.)
показать весь комментарий
06.02.2021 16:56 Ответить
У вас вирішується доля країні, чи кривавий злодій Путін, чи його послідовник Навальний. Йди на майдан, візьми участь в історії, а то дітям не буде що розповісти.
показать весь комментарий
06.02.2021 16:57 Ответить
Чавоо ?
показать весь комментарий
06.02.2021 19:12 Ответить
Мову Київської Русі не розумієш.
показать весь комментарий
07.02.2021 09:42 Ответить
Евросоюз это одна страна
показать весь комментарий
06.02.2021 16:28 Ответить
В Венгрии фактически диктатура и лидер куплен Кремлем, так что это "ЕС" только формально.
показать весь комментарий
06.02.2021 20:59 Ответить
Відповідь гідна дипломата найрозвинутіших країн.
показать весь комментарий
06.02.2021 16:46 Ответить
Тю. А какие-то двое полоумных здесь вчера разорялись,что чуть ли не на 2 млрд. доз контрактов заключено. Кацапы наверное вещали.)
показать весь комментарий
06.02.2021 16:55 Ответить
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.

Налей кацапу 200 гр. самогона, он и не такое прокукарекает. "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6455 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6455 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6455
показать весь комментарий
06.02.2021 17:09 Ответить
Да. Кацапом. Вроде Николай Катчнев его кликуха вроде.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:35 Ответить
прикольное погоняло,как для писателя в Джорнел.. "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 3511
показать весь комментарий
06.02.2021 22:03 Ответить
Можно и 10 миллиардов доз обещать, но если производить не можешь, то это как звезду с неба обещать. "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 9118
показать весь комментарий
06.02.2021 20:58 Ответить
Что-то "новичок" то не работает "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6371 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 5885
показать весь комментарий
06.02.2021 17:10 Ответить
Nenado ruskix vakcin Litva i tak zakazala dva raza sto nado bolsinstve Pfizer.Tut uze mediki prosli vakcinaciju uze daze 2 raza bolsinstve,teper uceteliam puskajet vakcinu,kto nexocet togda nuzno budet testi kazduju nedeliu delat "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 4558
показать весь комментарий
06.02.2021 19:13 Ответить
Литовцы - Люди,знаю,что говорю..
показать весь комментарий
06.02.2021 22:04 Ответить
роSSія - не країна,
а "спутник" - не вакцина !
показать весь комментарий
06.02.2021 19:31 Ответить
Похоже, в Европе многие стали понимать: Боррель на содержании Кремля.
показать весь комментарий
06.02.2021 21:25 Ответить
 
 