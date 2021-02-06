РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13245 посетителей онлайн
Новости Общество
3 879 31
Бабий Яр (185) история (2000) память (1456) Хржановский Илья (15)

Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нужно разобраться с

Мемориализацией Бабьего Яра должна заниматься профессиональна команда с привлечением мировых специалистов, которая не будет поддерживать российские нарративы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лауреат Премии им. Джеймса Мейса за 2020 год киновед Дмитрий Десятерик.

"Я вынужден признать, что мы все в определенном смысле виноваты. Много лет тема Бабьего Яра была на обочине. Пусть при Советском Союзе эта память замалчивалась, построили тот ужасный памятник "анонимным советским гражданам", все митинги памяти разгонялись КГБ и милицией. Советская власть замалчивала Холокост так же, как Голодомор. Впрочем, СССР нет уже 30 лет, а инерция мышления о Бабьем Яре, как о чем-то далеком и неактуальном, оставалась. Политикам эта тема политические дивиденды не могла принести, а общественность была обеспокоена другими проблемами. И это привело к позорной ситуации, когда какой-то частный делец (Вадим Рабинович. - Ред.) Сначала фактически купил часть Бабьего Яра, а затем передал россиянам. Однако лучше поздно, чем никогда. Давайте это исправлять - расторгать договор аренды, перезапускать все с нуля.

Давайте разрабатывать нормальный проект. Надо разобраться с этой российской арендой. Уже потом устроить на прозрачных условиях нормальный конкурс проектов, привлечь мировых специалистов, имеющих опыт мемориализации важных мест памяти. Есть чему учиться, и все можно сделать не за такие колоссальные деньги", - отметил он.

Читайте также: "Российский проект" мемориализации Бабьего Яра хочет забрать себе всю территорию заповедника и здание будущего украинского музея, - Зисельс

Отвечая на вопрос, почему некоторые украинские и западные специалисты поддерживают Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", Десятерик сказал:

"С одной стороны, есть люди, материально заинтересованные. С другой - это неосведомленность и недостаток эстетического опыта или вкуса, или и то, и другое. Если бы люди больше смотрели на то, как это в мире делается, то поняли бы, что эстетика - устаревшая, неуместная, не нужная в таком месте. Наша проблема - это длительная оторванность от цивилизации. Поэтому когда появляются какие-то пижоны и что-то громкое делают, то это означает новое слово. Каюсь, я сам когда-то таким был, пока не поездил по миру и не походил по музеям, вернисажах, биеннале. Поэтому я настаиваю, что если это делать, то привлекать западных специалистов".

При этом, он признал, что довольно много западных интеллектуалов фактически работают на Россию.

"Россия во многом держится, так как на нее достаточно западных специалистов работает. Да, демократические, либеральные. Но выходят из тех задач, которые перед ними ставят российские руководители. Кто-то вышел, кто-то зашел ... но кто там командует? Можно привлечь сколько угодно специалистов. Но кто определяет смыслы и ставит задачу? Хржановский и российские олигархи. Пока там будет сохраняться такая идеология, ничего не будет. На смыслообразующих позиции нужно брать людей действительно независимых и толковых", - подытожил Десятерик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович. ДОКУМЕНТ

Читайте полное интервью с Дмитрием Десятериком.

Смотрите также: В Киеве прошла церемония в память о жертвах Холокоста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5644
показать весь комментарий
06.02.2021 17:21
+12
Срамота ! раша всюду .
показать весь комментарий
06.02.2021 17:19
+8
Звісно пам''ять важлива. І ******* суспільства роблять пам'ять якраз "окультуреною", як ви говорите. Але і важливо, які сенси будуть в цій окультуренсоті і душевності - грубо кажучи, що вам розкажуть на місці. Дивіться, щоб не розповіли російську історію.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срамота ! раша всюду .
показать весь комментарий
06.02.2021 17:19 Ответить
Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 3176 "рука Крэмля" !!!!!!!
показать весь комментарий
06.02.2021 18:06 Ответить
Хай живе Сінагога на кістках ? 🤔
показать весь комментарий
06.02.2021 18:16 Ответить
мож шота не знаю...
но разбираться,по моему,нужно в бабьем яру...
показать весь комментарий
06.02.2021 17:19 Ответить
Розібралися ще в 1944. Слідів масових розстрілів міжнародна комісія не виявила і на Нюрнберзьському процесі жодної згадки про Бабин Яр не було. Все жидівське населення Києва (150 000) було евакуйовано в 1941 під наглядом міжнародних організацій про що написані звіти і висловлена подяка Сталіну і перераховані кошти.
показать весь комментарий
06.02.2021 20:14 Ответить
Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5644
показать весь комментарий
06.02.2021 17:21 Ответить
есть Кличко. С него и спрос.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:38 Ответить
Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 7791
показать весь комментарий
06.02.2021 18:03 Ответить
думаю (лично мое мнение) что важен не сам пафосный мемориал, а память и как бы так сказать...посещаемость (не красивое слово...или значимость этого места в умах...) и окультуренность места ...душевность...
показать весь комментарий
06.02.2021 17:40 Ответить
Звісно пам''ять важлива. І ******* суспільства роблять пам'ять якраз "окультуреною", як ви говорите. Але і важливо, які сенси будуть в цій окультуренсоті і душевності - грубо кажучи, що вам розкажуть на місці. Дивіться, щоб не розповіли російську історію.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:46 Ответить
Чудик-бот, писати грамотно навчися, бо сам себе палиш.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:06 Ответить
Россиянин Хржановский должен ответить за издевательствами над украинскими детьми из детдома а не Мемориалы Холокосту в Украине строить. Но Украинской полиции и СБУ это не интересно. Детей из детдома некому защитить.
показать весь комментарий
06.02.2021 17:49 Ответить
І ще мова. Замість того, щоб займатися економікою, займаються якоюсь мовою...ну ще там якоюсь армією та якось вірою...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:09 Ответить
Набираю у Гуглі національний дарвінізм - видає соціальний дарвінізм...набираю етнічний дарвінізм - видає соціальний дарвінізм...і Голодомор, як нам кажуть, що був не за національною ознакою, а за соціальною...а от Холокост був за єврейською та циганською національною ознакою...і так виходить, що ВОНИ (ті, хто нам ЦЕ кажуть) ніякої національної ознаки в українцях не бачать. То як, є національний дарвінізм, чи нема?
показать весь комментарий
06.02.2021 18:06 Ответить
Задрали вы со своим гешефтом Бабьего Яра! Хуцпа в кубе сцуки!!!
показать весь комментарий
06.02.2021 18:16 Ответить
В Бабиному Яру уже все є, пам'ятник, парк, все облаштовано, не потрібно там якісь комплекси будувати, там кладовище.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:59 Ответить
Нормальные люди в Крыму смотрят украинские каналы, например, Прямой, и очень жалеют, что нет крымско-татарского ATR
показать весь комментарий
06.02.2021 18:20 Ответить
Хіба мацьковскі євреї монополізували в Україні право на пам'ять про Голокост?
Хай кладуть далі вінки Сталіну біля кремлівської стіни, як борцю з "космополітами".
показать весь комментарий
06.02.2021 18:34 Ответить
оно, конечно, хорошо. да, и презеденту ближе.
но, как по мне, то разбираться надо прежде всего с эрэфийской арендой Киево-Печерской Лавры. и очень тщательно - дабы ОРИГИНАЛЬНЫЕ исторические и материальные ценности из Лавры не всплыли неожиданно на эрэфии.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:35 Ответить
Мемориализацией Бабьего Яра должна заниматься профессиональна команда с привлечением мировых специалистов, которая не будет поддерживать российские нарративы. Источник: https://censor.net/ru/n3246416

КАЦАПИ - GO HOME Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 4369
Затримались ви вже в Україні.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:00 Ответить
там же є рада. недавно туди входив співак і фізик-теоретик, засновник партії вголос. його туди кооптував Михайло Фрідман, львівянин. і що, хто такий Фрідман а хто такий Рабінович. Тепер туди кооптували "митця" хржановського (з явними порушеннями психіки) і що, поболтали, поболтали і розійшлися. Та не будуть вони за власний кошт облаштовувати меморіал. Звідси роздрай між своїми і інсинуації. а Голокост - це знищення єврейської громади Києва. Ніде фашисти в такий короткий термін не знищували відкрито таку кількіості людей. Це була помста за підрив Хрещатика, яким керував ілля старинов. до речі, таку ж операцію робили в м.Харків. Однак через блокування радіочастот підірвали тільки дачу обкома. потім старинов рік сидів в тюрмі за невдачу. Жертви в Києві як серед населення так і німців складають біля 4 000 осіб. Керував знищенням особисто гімлер, безпосередньо знищенням займалась ейнзатцгрупа ( 6 зондеркоманд) "А" , вони знищували всіх незгідних, в тому числі і по національності, в багатьох містах України. олендорф у звіті в жовтн1 1941 року доповідав про знищення 190 000 людей рабінович та інші хочуть спорудити окремий павільон де перекласти відповідальність за голокост виключно на українців і спорудити його, ясна річ, за бюджетні кошти. та не буде там ніколи згоди. Ось побачите.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:05 Ответить
Скільки можна тиражувати кегебешну брехню про масові розстріли в Бабиному Яру! Жидобільшовикам, як завжди, здається що тисячі разів повторена брехня стає правдою...
показать весь комментарий
06.02.2021 20:06 Ответить
Москалі! Руки геть від невинно убієнних! Марш назад, в Рашу!
показать весь комментарий
06.02.2021 20:42 Ответить
в "Бабьем Яре" или в "Бабьем Яру". вот в чём вопрос якщо російською..?
показать весь комментарий
06.02.2021 23:24 Ответить
ГАРАНТ довго наполягав на передачу будівництва "московському земляку"!!! Хто ким править???
показать весь комментарий
07.02.2021 08:58 Ответить
Всі питання до ЗЕ- ГОЛОВНОГО лобіста теми!!!
показать весь комментарий
07.02.2021 13:00 Ответить
Чем помпезней памятник - тем больше память!
показать весь комментарий
07.02.2021 13:09 Ответить
 
 