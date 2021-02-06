Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик

Мемориализацией Бабьего Яра должна заниматься профессиональна команда с привлечением мировых специалистов, которая не будет поддерживать российские нарративы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лауреат Премии им. Джеймса Мейса за 2020 год киновед Дмитрий Десятерик.

"Я вынужден признать, что мы все в определенном смысле виноваты. Много лет тема Бабьего Яра была на обочине. Пусть при Советском Союзе эта память замалчивалась, построили тот ужасный памятник "анонимным советским гражданам", все митинги памяти разгонялись КГБ и милицией. Советская власть замалчивала Холокост так же, как Голодомор. Впрочем, СССР нет уже 30 лет, а инерция мышления о Бабьем Яре, как о чем-то далеком и неактуальном, оставалась. Политикам эта тема политические дивиденды не могла принести, а общественность была обеспокоена другими проблемами. И это привело к позорной ситуации, когда какой-то частный делец (Вадим Рабинович. - Ред.) Сначала фактически купил часть Бабьего Яра, а затем передал россиянам. Однако лучше поздно, чем никогда. Давайте это исправлять - расторгать договор аренды, перезапускать все с нуля.

Давайте разрабатывать нормальный проект. Надо разобраться с этой российской арендой. Уже потом устроить на прозрачных условиях нормальный конкурс проектов, привлечь мировых специалистов, имеющих опыт мемориализации важных мест памяти. Есть чему учиться, и все можно сделать не за такие колоссальные деньги", - отметил он.

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Отвечая на вопрос, почему некоторые украинские и западные специалисты поддерживают Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", Десятерик сказал:

"С одной стороны, есть люди, материально заинтересованные. С другой - это неосведомленность и недостаток эстетического опыта или вкуса, или и то, и другое. Если бы люди больше смотрели на то, как это в мире делается, то поняли бы, что эстетика - устаревшая, неуместная, не нужная в таком месте. Наша проблема - это длительная оторванность от цивилизации. Поэтому когда появляются какие-то пижоны и что-то громкое делают, то это означает новое слово. Каюсь, я сам когда-то таким был, пока не поездил по миру и не походил по музеям, вернисажах, биеннале. Поэтому я настаиваю, что если это делать, то привлекать западных специалистов".

При этом, он признал, что довольно много западных интеллектуалов фактически работают на Россию.

"Россия во многом держится, так как на нее достаточно западных специалистов работает. Да, демократические, либеральные. Но выходят из тех задач, которые перед ними ставят российские руководители. Кто-то вышел, кто-то зашел ... но кто там командует? Можно привлечь сколько угодно специалистов. Но кто определяет смыслы и ставит задачу? Хржановский и российские олигархи. Пока там будет сохраняться такая идеология, ничего не будет. На смыслообразующих позиции нужно брать людей действительно независимых и толковых", - подытожил Десятерик.



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