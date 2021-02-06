"Хватит терпеть тарифный беспредел": в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Жители села Мамаевцы заблокировали движение транспорта на автотрассе, требуя снижения тарифов на газ.
В Черновицкой области примерно 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы национального значения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу вблизи ресторана "крыльцо". Они не пропускают транспортные средства, за исключением "скорой помощи" и автомобилей с больными людьми.
Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный беспредел", "Локдаун тарифам", "Вставай Украина! Один не отстоит права десятерых!".
"Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", – рассказал местный житель Иван.
"Мы хотим достучаться до местной власти, чтобы газовую трубу, которая находится в собственности олигархов, передали в собственность громады", – сообщил участник протеста Назар.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что в результате акции с перекрытием трассы зафиксированы пробки и осложнения в движении транспорта.
В Черновицкой области жители еще одного села вышли на акцию протеста в рамках "тарифных" протестов, пишет "Молодой буковинец".
Акция с перекрытием дороги началась в селе Берегомет Кицманского района. По информации патрульной полиции, участие в перекрытии принимают примерно 30 жителей, они непрерывно ходят по пешеходному переходу.
Также в Черновцах десятки жителей области собрались под зданием областной государственной администрации на "тарифный" пикет.
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Большая ошибка!!!
А так на дорогу вышел - ******** от водителей получил и рад.
Если народ кретин (хоть и не весь) то это надолго. И ничто ему не поможет.
Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
А семе , нерівне становище проявляється у тому , що споживач з рівнем споживання більше 314 кубів на рік , або споживач у якого в проєкті тільки плита (йому виставляють 39 кубів на рік), платять по 1.74грн за куб доставки ,а я маю фактичну ціну майже 5 грн за куб за доставку! Можна сказати що треба зиінити проект , але це не просто коштує грошей,ще і треба відрізати опалювалний прилад,що теж проблематично. Таких споживачів дуже багато в Україні ,бо за останні роки дуже багато домогосподарств відмовились від опалення газом і використовують його тільки в плитах.Зараз усіх нас ставлять у становище,коли ми або вимушені платити за те що не отримуємо,або нав'язують роботи які не потрібні нікому.Стан речей я можу порівняти ,наприклад з тим, що ви прийшли у магазин за хлібом , а вам кажуть -
" Ви знаєте ,у нас у ціні хліба є частка на доставку та розкладання хліба по полицях і вона з ціни 12 грн складає 2 грн. Так от,розумієте,ви прийшли із великим пакетом і можете купити 10 батонів ,і це нічого ,що ви вже кілька років купуєте по одному батону ,адже ми вимушені привозити для вас 10 штук ,бо у вас пакет великий,тому ви заплатите 10 грн за сам батон , і ще 20 грн за доставку 10 батонів. Якщо ви хочете платити за 1 батон ,то вам треба купити в нас інший пакет і він коштує 500 грн. І ще , ми забули вам сказати , якщо ви вже зайшли у магазин ,то навіть якщо нічого не купите , то сплатите 20 грн за доставку ,бо ми ж для вас привезли хліб."
Отака от історія. А в усьому цьому я бачу тільки один підтекст - не хватає грошей Фірташу і іншим власникам облгазів , бо дуже багато домогосподарств різко скоротили споживання газу.Я це бачу на прикладі своїх сусідів.Опалюють газом тільки ті ,хто отримує субсидію! Треба збиратись,і гуртом подавати позов у суд на облгази у купі з НКРЕ, які своєю діяльністо порушують основний принцип усіх законів - рівні права усіх людей ,а також основний принцип будь якої економіки товар - гроші.Вони хочуть отримувати гроші без товару і без надання альтернативи споживачу.
У мене мама померла ще два роки тому. Ну ж там навіть ніхто не варить. У 2019 трошки протопив на менше сотні і сплатив. Але падлюки взяли обьєм за 2018 рік і вимагають за доставку за 2020 рік 2668 гривень! За газ, який не доставлявся! Сусідка, яка не живе в хаті, аби не нараховували боргу, написали заяву і їй відрізали (механічно відєднали трубу і поставили заглушку). Скільки буде коштувати підключення? Чи не буде сума в кілька тисяч? Це тоді, коли попередній власник заплаттив за проеткт і підключення немалі гроші ще за совка.
Правильно тупая деревенщина решила - это проклятые дальнобойщики цены повышают, потому дороги перекрывать надо!
Бо протестувати треба протти антинародної влади взагалі, а не проти окремих прийнятих нею рішень. Ще у 2019 році я знав, що буде ще гірше. Бо ПОрошенко з компанією, хоч прикидається українцем. коломойський же зі своїми шістками навіть не прикидається - йому попуй... Він навіть бога не боїться. Певно його запевнили, що з ним поганого нічого не трапиться.
Йдіть ви в дупу зі своїм Злодієм Мальдівським і Галапогоським.
ЗлодюГа має готівки 7,5 м.куб або 2,5 тони (Марина задекларувала). Звісно що до Януковицького КАМАЗу не дотягнув. Але зовсім трохи....