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Черновицкая область (854) дороги (2498) ОГА (2376) протест (5755) тарифы (1807)

"Хватит терпеть тарифный беспредел": в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Жители села Мамаевцы заблокировали движение транспорта на автотрассе, требуя снижения тарифов на газ.

В Черновицкой области примерно 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы национального значения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу вблизи ресторана "крыльцо". Они не пропускают транспортные средства, за исключением "скорой помощи" и автомобилей с больными людьми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный беспредел", "Локдаун тарифам", "Вставай Украина! Один не отстоит права десятерых!".

"Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", – рассказал местный житель Иван.

"Мы хотим достучаться до местной власти, чтобы газовую трубу, которая находится в собственности олигархов, передали в собственность громады", – сообщил участник протеста Назар.

Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 01
Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 02
Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 03
Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 04
Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 05

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что в результате акции с перекрытием трассы зафиксированы пробки и осложнения в движении транспорта.

В Черновицкой области жители еще одного села вышли на акцию протеста в рамках "тарифных" протестов, пишет "Молодой буковинец".

Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 06

Акция с перекрытием дороги началась в селе Берегомет Кицманского района. По информации патрульной полиции, участие в перекрытии принимают примерно 30 жителей, они непрерывно ходят по пешеходному переходу.

Также в Черновцах десятки жителей области собрались под зданием областной государственной администрации на "тарифный" пикет.

Хватит терпеть тарифный беспредел: в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА 07
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Топ комментарии
+46
А покупать электроэнергию в ********** и бульбашии, а свои АЭС типа на ремонт. Это не расшатывание ситуации?
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06.02.2021 16:03
+35
"Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА - Цензор.НЕТ 1603
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06.02.2021 16:37
+30
"Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА - Цензор.НЕТ 7337
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06.02.2021 16:35
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Работать идите и будет с чего платить коммуналку.
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06.02.2021 19:23 Ответить
Это только начало.
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06.02.2021 20:10 Ответить
Это близость конца. Стадо хочет военного коммунизма. Подзабыли, что это?
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07.02.2021 22:40 Ответить
Власть на всех каналах запустила рыготягомотину с зажопканалами.Манипулируя сознанием людей таким способом пытается уйти от проблеммы с зашкаливающими тарифами.Видно основатель"ПР" Порошенко вместе главным корпоративщиком г.Санкт- Петербург РФ С.Вакарчуком убедили Зеленского,что народ всё проглотит и будет дальше мычать на кухнях
Большая ошибка!!!
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06.02.2021 20:22 Ответить
Дивно! 84% в області проголосували що їх їпали, а тепер протестують! Що, не так їпуть? Повертайтесь в бік опзд, ті вїпуть, що онукам хватить!
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06.02.2021 20:58 Ответить
Якщо ви, шановна пані, будете здіймати ще більше подібного вереску, рейтинг рошена злетить до небес. Як максимум +0.1% я вам гарантую "Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА - Цензор.НЕТ 9167
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06.02.2021 21:57 Ответить
А рейтинг Коломоя? Чи вам приємно, коли вас Коломой трахає?
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07.02.2021 01:33 Ответить
Людям в принципі не приємно коли їх трахають олігархи. В цьому принципова різниця між тими хто голосував за соєвого і тими, хто голосував проти соєвого.
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08.02.2021 08:43 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття тра. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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06.02.2021 22:07 Ответить
Да не дойдет до ЗЕубогих что протестовать в Киеве надо. Это ж **** ехать куда-то, палатки ставить. Нах надо?
А так на дорогу вышел - ******** от водителей получил и рад.

Если народ кретин (хоть и не весь) то это надолго. И ничто ему не поможет.
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07.02.2021 08:33 Ответить
В цьому питанні - точно недоцільно. Вони хочуть віддалено спровокувати протест в Києві, але це так нажаль не працює
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08.02.2021 08:44 Ответить
опзж - их и делает, тут путин хатит прямых пставок газа .. а эти организовуют все эти пратесты да еще и каналы плюс
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06.02.2021 22:27 Ответить
Моя історія,і не тільки моя ,це історія багатьох домогосподарств , які з початку цього 2021 року змушують платити за розподіл газу , який фактично не використовується.Отже початок такий , я маю домогосподарство під Києвом і більше 10 років назад підключив його до газової мережі .У проєкті є газова плита та конвектор для опалення.Споживав газ у об'ємі менше 2500 кубів на рік і платив по першій категорії.Після подорожчання газу,десь 4-5 років назад,перестав використовувати газ для опалення і опалюю дровами.І це у 21 сторіччі! Але це ще не все.У середньому використовував на рік близько 110 кубів газу.І от прийшов час , коли спробували ввести абонплату за газ і вважаючи, що в мене лічильник розрахований на опалення ,абонплата була зависока для мого рівня споживання.Майже одразу спалахнули протести і цю норму скасували .Замість цього ввели плату за розподіл ,що вираховується за рівнем споживання за попередній рік. І все б нічого, але з цього року ввели для тих у кого опалення по проєкту 314 кубів на рік за розподіл треба мінімум заплатити.А цк за рік 546 грн 36 коп . Якщо порахувати по моєму споживанню то виходить близько 190 грн. І в мене виникає питання - за що я повинен платити? Ця норма протирічить Конституції України і закону про права споживача,адже ставить споживачів у нерівне становище! Має місце дискримінація по рівню споживання та по тому що у проєкті.Наведу лише одну статтю закона про права споживача, хоча порушено кілька статей.
Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
А семе , нерівне становище проявляється у тому , що споживач з рівнем споживання більше 314 кубів на рік , або споживач у якого в проєкті тільки плита (йому виставляють 39 кубів на рік), платять по 1.74грн за куб доставки ,а я маю фактичну ціну майже 5 грн за куб за доставку! Можна сказати що треба зиінити проект , але це не просто коштує грошей,ще і треба відрізати опалювалний прилад,що теж проблематично. Таких споживачів дуже багато в Україні ,бо за останні роки дуже багато домогосподарств відмовились від опалення газом і використовують його тільки в плитах.Зараз усіх нас ставлять у становище,коли ми або вимушені платити за те що не отримуємо,або нав'язують роботи які не потрібні нікому.Стан речей я можу порівняти ,наприклад з тим, що ви прийшли у магазин за хлібом , а вам кажуть -
" Ви знаєте ,у нас у ціні хліба є частка на доставку та розкладання хліба по полицях і вона з ціни 12 грн складає 2 грн. Так от,розумієте,ви прийшли із великим пакетом і можете купити 10 батонів ,і це нічого ,що ви вже кілька років купуєте по одному батону ,адже ми вимушені привозити для вас 10 штук ,бо у вас пакет великий,тому ви заплатите 10 грн за сам батон , і ще 20 грн за доставку 10 батонів. Якщо ви хочете платити за 1 батон ,то вам треба купити в нас інший пакет і він коштує 500 грн. І ще , ми забули вам сказати , якщо ви вже зайшли у магазин ,то навіть якщо нічого не купите , то сплатите 20 грн за доставку ,бо ми ж для вас привезли хліб."
Отака от історія. А в усьому цьому я бачу тільки один підтекст - не хватає грошей Фірташу і іншим власникам облгазів , бо дуже багато домогосподарств різко скоротили споживання газу.Я це бачу на прикладі своїх сусідів.Опалюють газом тільки ті ,хто отримує субсидію! Треба збиратись,і гуртом подавати позов у суд на облгази у купі з НКРЕ, які своєю діяльністо порушують основний принцип усіх законів - рівні права усіх людей ,а також основний принцип будь якої економіки товар - гроші.Вони хочуть отримувати гроші без товару і без надання альтернативи споживачу.
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06.02.2021 22:28 Ответить
здається, простіше відрізатися від газу і забути про Фірташа/Кобєлєва назавжди. не думаю, що на електроплитці дуже багато напалите електрики для приготування їжі. просто порахуйте все і прийміть рішення. масове відключення від газових мереж - це теж форма протесту, і, напевне, дієвіша, ніж бігання по вулицях з плакатами. коли багато людей пошлють їх нах... вони знову почнуть співати тужливу пісню "Пріді ка мнє, пріді ка мнє, я тебя сагрєю, я тєбя накармлю".
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07.02.2021 02:58 Ответить
По перше ,відрізання від газу у них теж коштує грошей,по друге 10 кубів це 80 квт ,зараз це коштує 134 гривні приблизно , по третє недешево коштувало підключення і за розводку труби по селу і до села теж платили .Зараз за наші труби з нас же і деруть.Ще і за електрику будуть піднімати ціни і вже давно хотять ввести абонплату.В мене стоїть кілька сонячних панелей і аккумулятори ,але в них 4 квт в акумуляторах і панелі дають 2-3 квт у день ,але у сонячний ,а зараз 200-300 вт .Коли пропадає електрика ,вони спасают з економією вистачае десь на 2-3 дні а як сонце то можна жити ,на холодильник та насос і світло вистачає а от на бойлер - ні.Але моя мрія - автономність і на усих Ахметових -Фірташей-і т.д. -- #$%$^&^%^!
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07.02.2021 10:42 Ответить
Але їх ставленики сидять у раді і у президентах і вони вигадають,щоб ми за повітря платили якщо їх не зупинити!
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07.02.2021 10:43 Ответить
так насправді, ви вже давно все порахували і обізнані на цій темі значно ліпше, ніж будь хто. повністю підтримую ваше прагнення до тотальної енергонезалежності. сам на цьому шляху перебуваю. не можна опускати рук, треба боротися)) ви молодець))
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07.02.2021 11:10 Ответить
Дякую за комент - не потрібно писати свій подібний. Саме так: замість того, аби брати плату по фактичному обсягу споживання, ті падлюки вимагають сплатити за свої розрахункові планові обьєми, які я і незбираюся споживати. Чи є у світі ще більша наруга над покупцем? Це щось подібне договору юльки з москалями - бери або плати ( навіть в словах нема ніякого глузду (смислу)).
У мене мама померла ще два роки тому. Ну ж там навіть ніхто не варить. У 2019 трошки протопив на менше сотні і сплатив. Але падлюки взяли обьєм за 2018 рік і вимагають за доставку за 2020 рік 2668 гривень! За газ, який не доставлявся! Сусідка, яка не живе в хаті, аби не нараховували боргу, написали заяву і їй відрізали (механічно відєднали трубу і поставили заглушку). Скільки буде коштувати підключення? Чи не буде сума в кілька тисяч? Це тоді, коли попередній власник заплаттив за проеткт і підключення немалі гроші ще за совка.
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07.02.2021 11:32 Ответить
Треба збиратись гуртом і судитись за свої права!
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07.02.2021 14:58 Ответить
Про що Ви говорити ,судитись,фірташ має більше грошей а це рішення суду в Украіні .Він проплатив рішення НКРЕУ про компенсацію за збитки в2015-2019 у тариф транспортування а тут якийсь суд не виграє,не смішіть.Тільки суцільні блокування облгазів зкосами,сокирами щось почне міняти в цій краіні і в тому числі зеленського а так одні пукання.
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07.02.2021 21:42 Ответить
Одне одному не заважає ,блокування з сокирами це протизаконно, а от відкритий суд із журналістами і телеканалами ,та ще й коли позивачів кілька десятків тисяч - оце вже дієво.А якщо мільйон позивачів? А от якщо суд прийме невірне рішення то ніхто не відміняв п'яту статтю Конституції,і,здається,Конституційний суд підтвердив кілька разів її.І ще є вила , а це дуже дієвий інструмент у боротьбі за свої права,як показала історія.І компенсацію за збитки можна у суді передивитись,якщо збереться достатня кількість позивачів. Треба просто об'єднатись усім ,кого надурила ця система і серед таких 300% будуть досвідчені юристи ,які можуть узяти на себе юридично-правову частину ,а громада повинна тільки підтримати їх.Є різні спілки,партіїї , чому б не об'єднатися ,наприклад,у спілку обдурених державою і олігархами ,а таких у нас більшість ,і не відстояти свої права у суді ,а може і у інший спосіб.Адже усі бачать куди нас 30 років веде влада! У ярмо! З одного ярма у інше! З розвинутої країни,якою ми могли б пишатись і у якій могли б жити заможньо ми і наши діти і онуки , наші керманичі ,яких по факту нам нав'язували олігархи і недобиті КГБісти нас перетворили у країну четвертого сорту,яка живе за рахунок об'їдків від кредитів ,які крадуть олігархи.Ми думаємо про виживання,а не про рух уперед.Вони вбили усю промисловість , вбивають сферу малого бізнесу , перетворюючи усіх на бидло ,яке повинно їм служити! Ми втратили майже 20 мільйонів населення за 30 років! Хто роз'їхався по світах ,а хто помер ,в нес немає ні медицини ( це позор, не в змозі зробити вакцину ,і ще називають космічною державою), в нас немає освіти ( хіба може вчитель вижити за таку зарплатню ,а батьки платять за усі ремонти ,фонди школи,класу і т.д.).Іноді в мене складається враження,що нас хочуть вивести як тарганів ,бо ми заважаєм їм,і тільки наша живучість затримує кінець. Але розуйте очі ,за 30 років Україна загубила населення більше ніж у другій світовій!Ми говоримо про геноцид у історії, але не бачимо геноциду що відбувається зараз тільки у гібридній формі. Ми маємо не тільки гібридну війну з боку Росії,але й гібридний геноцид з боку наших можновладців.Ми не віримо судам ,бо знаємо про їх продажність,але чому ж ми віримо політикам ,які ці суди бережуть? І якщо хтось думає ,що це стосується тільки етнічних українців,то дуже помиляеться ,нема різниці з кого робити бидло! Судді не дивляться на національність ,вони дивляться на гаманець та на вказівки зверху.Нас роз'єднуть і роблять з нас по одинці рабів. На Майдані були люди різного віку,різних національностей ,вони розмовляли різними мовами,але у них була одна ціль!І ця ціль була не євроассоціація чи безвіз ,навіть не Янукович , це були тільки проміжні цілі і другорядні! Головною ціллю була ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМИ і створення ПРАВОВОЇ І СПРАВЕДЛИВОЇ ДЕРЖАВИ! Усі наступні влади на словах казали одне , а діями плювали на могили небесної сотні! Скільки не кажи - солодко,у роті не посолодшає,скільки не кажи -реформа ,краще не стане , треба мати бажання і працювати. Сім років у нас триває війна і сім років на неї списують усе! Чому у Ізраілі , де війна триває весь час ,не списують на неї усі помилки ,а ідуть уперед? А тому що у політиків не ті цілі що треба країні. Ми віримо політикам і обираємо їх ,бо ми слухаєм їх обіцянки і нам хочеться в них вірити ! Бо якщо нам сказати ,що немає грошей у держави , що вона не може нікому нічого дати ,вона може тільки створити умови ,щоб ми сами заробили собі грошей,та ще й поділились з державою ,щоб вона могла функціонувати , ми заплюєм того хто це сказав і оберемо того , хто буде обіцяти золоті гори! Це атавізм совка ! Коли у людини нічого не було крім зубної щітки свого , навіть квартиру давала держава!От ми і звикли чекати подарунків , але забуваємо , що тоді держава спочатку привласнювала собі результат нашої праці ,а потім давала копійки щоб ми не померли.І ми були власністю держави. Так от тепер олігархія користується цією нашою звичкою отримувати подарунки і робить нас своєю власністю.В нас забирають все що можуть обманом ,а потім нам же кидають об'їдки. І доки ми не зрозуміємо ,що подарунків не буде ,що треба працювати,що треба самим вигризати своє майбутнє і в точу числі боротися з дурною системою і її посіпаками , доти ми будемо ледве животіти і вимирати.Ми отримали 2 уроки у 2004 і 2013-14 роках.І ці уроки говорять нам одне , що як об'єднатись гуртом заради цілі ,то ніякі сили не зможуть нас перемогти ,а як розбігтись по хатах ,то по одному передушать.Але ,мабуть,двох уроків мало! Ні перший ні другий раз нічого не здійснилось з того заради чого люди вийшли.А цілі то були однакові! А не відбулося все тому , що скинув одного ,садили іншого і чекали що він усе зробить! А не зробить! Бо щоб зробив , то повинен буди фанат , що заради цілі готовий на усе , а не мільйонер-мільярдер-бізнесмен-блазень, якому і так добре живеться !Або позаду нього повинні стояти прості люди з вилами , націленими йому в сраку , щоб він і не подумав обдурити! І не відходити до тих пір , поки ціль не буде досягнуто. Тому на останок скажу так - під лежачий камінь вода не тече!
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08.02.2021 02:03 Ответить
Судитись? Що? Ви в курсі в якій країні живете? В вашій країні суд може скасувати правила державної мови та покрити ***** всю антикорупційну діяльність в країні єдиним рішенням
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08.02.2021 08:47 Ответить
Я в курсі ! Але ви що не знаєте девізу наших олігархів?А ви підіть доеажіть у суді! От і треба доказати! Якщо суд виграємо ,то це буде прецендент і треба продовжувати боротьбу ,судячись по інших питаннях ,включаючи невиконання державою своїх обов'язків,а якщо програємо ,то це буде для усіх показово ,що ми живемо не у правовій державі,а у бандитській! Тому я і говорю,що треба зібратися гуртом і залучити журналістів і на усю країну це зробити ,щоб бачили люди де живуть.І перед владою постане питання,або відступити,а це програш у майбутньому ,бо ми будемо наступати ,або виявити на весь світ свою натуру і це ще більше розізлить людей і виведе на протест. Суд це лише один з різновидів Майдану. Був помаранчевий ,був евромайдан чи революція гідності, а можна зробити правовий ! А виходити і протестувати з одного питання ,нехай і самого несправедливого чи болючого , це дорога в нікуди ,бо влада може у цьому питанні позадкувати , а в іншому придавити! І при цьому ще виглядати білою і пушистою - адже ми виправили помилку! Хіба ви не бачите ,що вона так і робить , два кроки уперед придавлює ,потім на один відступає ,типу помилились і знову вперед!
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08.02.2021 10:44 Ответить
А владельцы обо газов регионалы ОПЗЖ,вот клоун с ними и грабит украинцев говорили про тарифный геноцид так получите его!
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07.02.2021 18:43 Ответить
Ви молодці!!!! Але вас мала б підтримати вся Україна. Хватить терпіти олігархат. Через це боїться ВР дозволити купівлю зброї і створювати самооборону по містах. Йде загроза не лише від тарифного геноциду, але й чергового голодомору, який буде після продажу землі, але більш жорстокий, з війнами, переселенням азіатських і африканських народів в Європу і в Україну. Наш чекає водна і екологічна катастрофа, якщо будуть при владі януковичі, парашенки і зеленські.
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06.02.2021 22:40 Ответить
Ви молодці!!!! Але вас мала б підтримати вся Україна. Хватить терпіти олігархат. Через це боїться ВР дозволити купівлю зброї і створювати самооборону по містах. Йде загроза не лише від тарифного геноциду, але й чергового голодомору, який буде після продажу землі, але більш жорстокий, з війнами, переселенням азіатських і африканських народів в Європу і в Україну. Наш чекає водна і екологічна катастрофа, якщо будуть при владі януковичі, парашенки і зеленські.
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06.02.2021 22:42 Ответить
Чумний, в тебе мозок дрижить?
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07.02.2021 14:21 Ответить
Судя по регулярности протестов - это красная линия. Но что то быстро изменить власть не в состоянии, поэтому какое то время все будет двигаться по линии тренда, т.е как и было раньше.
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06.02.2021 22:53 Ответить
Потому что хватит выдвигать экономические требования , экономика у нас в заложниках у олигархов и политиков. Майдан требовал сменить систему , а поменялись воры! Требования должны быть политические и основное - вор должен сидеть в тюрьме независимо от своего положения!
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07.02.2021 00:10 Ответить
Какие-то они убогие...
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07.02.2021 09:54 Ответить
у чому....
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07.02.2021 11:09 Ответить
митингующие перекрывают трассы...

Правильно тупая деревенщина решила - это проклятые дальнобойщики цены повышают, потому дороги перекрывать надо!
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07.02.2021 10:18 Ответить
Коли частина селян була проти дозволу продажу землі в принципі, частина неселян (дальнобойщики в тім числі) говорили: нам попуй... Коли ті, що захотіли для себе оформляти вживані іномарки не так дорого, як захотілося владі, інші ( і селяни також) казали: нам попуй... Коли фопщики-спекулянти злякалися касових апаратів і вийшли протестувати: більшість населення їх не підтримала - навіть раділи: так їм і треба - баригам...
Бо протестувати треба протти антинародної влади взагалі, а не проти окремих прийнятих нею рішень. Ще у 2019 році я знав, що буде ще гірше. Бо ПОрошенко з компанією, хоч прикидається українцем. коломойський же зі своїми шістками навіть не прикидається - йому попуй... Він навіть бога не боїться. Певно його запевнили, що з ним поганого нічого не трапиться.
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07.02.2021 11:44 Ответить
Землю нужно продавать, как во всем цивилизованном мире. Налог на евробляхи нужно поднимать. Кассовые аппараты должны быть обязательно у всех. Вот тогда может быть в стране возможны улучшения. А пока бляхи ввозятся за копейки, а все торгаши-спекулянты жульничают с налогами - вот тогда и приходится поднимать цены на газ и сет. Халявы хотите - не будет ее.
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07.02.2021 12:09 Ответить
В стране не будет улучшений, потому что у власти постоянно те, кто связан с олигархами и имеет перед ними обязательства.
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07.02.2021 12:25 Ответить
Власть падает с неба или мы ее выбираем???? Вот пока будем мудаков выбирать - будем жить в дерьме.
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07.02.2021 17:20 Ответить
Леопольд коли в сімі є наркоман і батько алкаш мати ніколи на них не виробить хотьби міліон не заробляла так і в краіні .Чим більше налогів тим власть більше краде
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07.02.2021 21:48 Ответить
Державні дебіли на чолі з ГАРАНТОМ ще не вивчили НАШУ, ( не їхню ) КОНСТИТУЦІЮ!!!
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07.02.2021 13:07 Ответить
Все эти протесты комариный укус для власти! Власть абсолютно не реагирует или делает вид , что отреагировала -частичными незначительными уступками, чтобы через время опять поднять тарифы. Эта методика заставляет людей постепенно привыкать к рабскому существованию и смириться со своей беспомощностью!
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07.02.2021 13:54 Ответить
Тупо грабят народ через тарифы ,через 20% ПДВ ..
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07.02.2021 14:20 Ответить
Всплмнил бородатый анекдот про то, как изобрели способ, оживлять умерших. Воскресили Ленина, но он тут же исчез. Тогда, для его поиска, воскресили Дзержинского. К вечеру тот принёс записку: "Феликс, я на нашей явке. Нужно начинать всё сначала."
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07.02.2021 16:12 Ответить
"Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА - Цензор.НЕТ 2053
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07.02.2021 17:06 Ответить
Взагалі-то Мамаївці - чи не найбагатіше село на Буковині. Двоповерхові будинки-палаци вдовж всієї траси. Багато хто працює на "Калинці". Але дуже хитрожопі.
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07.02.2021 18:20 Ответить
Румунське село....
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07.02.2021 22:30 Ответить
Отож що двоповерхові - попробуй їх опалювати "Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА - Цензор.НЕТ 9467
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09.02.2021 06:43 Ответить
Ну так Чернівецька область у другому турі і на парламентських виборах голосувала" по приколу" за "новие лица". Які протести? Що хотіли ,те й маєте.А це ще, мабуть , не все від зю-команди.
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07.02.2021 21:38 Ответить
Ага, якби проголосували за Мародера і Злодія, то куб газу коштував би 1 рошен?
Йдіть ви в дупу зі своїм Злодієм Мальдівським і Галапогоським.
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07.02.2021 22:27 Ответить
Думаю зараз Мародер набрав би ще менше. десь 13% і не більше.
ЗлодюГа має готівки 7,5 м.куб або 2,5 тони (Марина задекларувала). Звісно що до Януковицького КАМАЗу не дотягнув. Але зовсім трохи....
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07.02.2021 22:36 Ответить
марадер 30 років веде бізнес. Янук за один неповний срок президентом більше вкрав. бубочка за один рік потяг на великому крадівництві більше за них. Але в тебе злодій - Порошенко. "Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА - Цензор.НЕТ 9595
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09.02.2021 06:46 Ответить
Зестаду - каяться и канючить, канючить и каяться!!
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07.02.2021 22:38 Ответить
Холопу место в хлеву, а там и без газа тепло...
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08.02.2021 08:34 Ответить
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