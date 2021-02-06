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Новости Политика Украины
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Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает себя человеком команды президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Да, конечно. Мы все одной командой пришли, начинали в далеком 2018 году. При всем уважении, когда многие сегодня рассказывают, какой должна быть команда и что нужно делать, я не помню их в этой команде в офисе на Новоселицкой (там находился первый штаб партии "Слуга народа". - Ред.)", - подчеркнул Разумков.

"Команда — это в первую очередь идеи и принципы, с которыми все сюда заходили. И сюда, и в Офис президента, и в Кабинет министров. Если в команде начинают нарушаться принципы, я считаю, это плохо. Этого допускать нельзя", - добавил он.

При этом, комментируя тезис журналиста относительно того, что все его последние интервью сводятся к одному тезису: он — конкурент Владимира Зеленского, Разумков отметил: "Давайте мы будем конкурировать в хороших делах и в хороших достижениях для страны".

Читайте также: "Стараюсь быть последовательным", - Разумков рассказал, будет ли голосовать за назначение Витренко министром энергетики

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Хитре, обережне, як зміюка, виховане, тримає ніс за ітром на всяк випадок...
Як влучно сказала Ф.Раневська: "Лучше человек, ругающийся матом, чем тихая воспитанная своЛОЧЬ !"
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06.02.2021 16:39
+14
К-****** зелених виродків - це твоя вічна заслуга, Младой рукавадітель Парітії Регіонів - у тебе класний перелік твоїх політичних заслуг!
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06.02.2021 16:06
+11
Может. Я лично просто вижу, что разумков - скользкий, мутный тип.
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06.02.2021 16:20
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Правила форума Совет форумчан
К-****** зелених виродків - це твоя вічна заслуга, Младой рукавадітель Парітії Регіонів - у тебе класний перелік твоїх політичних заслуг!
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06.02.2021 16:06 Ответить
...керував младими регіоналами - тобто у нього є на кого спертись, ПРи тому що діючих він не засмутив своїм нейтралітетом у справі з санкціями .
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06.02.2021 16:17 Ответить
Хитре, обережне, як зміюка, виховане, тримає ніс за ітром на всяк випадок...
Як влучно сказала Ф.Раневська: "Лучше человек, ругающийся матом, чем тихая воспитанная своЛОЧЬ !"
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06.02.2021 16:39 Ответить
*вітром.
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06.02.2021 16:39 Ответить
Потрібно розганяти ВРУ та призначати позачергові вибори до парламенту поки путінські телеканали не працюють!
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06.02.2021 17:46 Ответить
Умнички! И Вы, и Раневская! Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 9204
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06.02.2021 16:40 Ответить
У зелених бовтунів це щось подібне на конкуренцію в помаранчевому таборі Юща і Тигрюлі. Тільки тут роль пасічника виконує нелох а Юлі= хитродупий Разумков. Далі побачимо...
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06.02.2021 17:57 Ответить
С Зе!лей пока можно конкурировать только в провалах. А разумков - лживый и хитрый оборотень.
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06.02.2021 16:09 Ответить
Я тебе породив я тебе й вб"Ю? Історя Разумкова й його дитя СН. Ця велика курчава літера Ю недаремно вискочила у слові вб"Ю...
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06.02.2021 16:14 Ответить
Может. Я лично просто вижу, что разумков - скользкий, мутный тип.
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06.02.2021 16:20 Ответить
Любой, кто мало-мальски разбирается в людях, это тоже видит!
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06.02.2021 16:39 Ответить
В каких "провалах"? Закрыл кремлядские гадюшники и не позволил отдать Китаю (партнёру паРаши) стратегический объект Мотор Сич? То, чего не сделал Потрох за 5 лет (!!!) И ещё много умных проукраиских шагов, о которых не трындит на каждом шагу!
Конкурировать в провалах с Разумковым может только высочол. Сейчас ВСЕ его "перемоги" всплывают на поверхность! Те, о которых за 2 года кое-кто "забыл".
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06.02.2021 17:56 Ответить
А ну ка давай список исполненных Зе!лей предвыборных обещаний а также много его умных проукраинских шагов. Только не один а именно МНОГО, потому, что ты сам так написал
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06.02.2021 18:39 Ответить
1. ********** треугольник.
2. Налаживание двустороннего стратегического партнёрства с Англией. Строящаяся база МФ.

3. Налаживание двустороннего сотрудничества с Турцией, турецкие беспилотники. Орден Ярослава Мудрого Эрдогану.
4. Поддержка азеров в Нагорном Карабахе.
5. Позиция по отношению к Беларуси.
6. Нейтральная позиция к выборам США (чего не удалось "опытному политику" Порошенке), сохранение двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе/Сенате.
7. Американские самолёты в киевском небе, наконец! Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 1007

8. Сохранение стратегического объекта Мотор Сич.
9. Принятие закона по Приватбанку, который исключает его возврат Каломойскому.
10. Ну и, конечно, санкции на мертвечуковские помойки.

Это так, на вскидку. Мало?

Из того, что радикально не понравилось- это закон о земле. Но плюсов (ВАЖНЫХ плюсов), как видишь, ГОРАЗДО больше.
И да. Если ты намекаешь на тарифы, то тарифы были повышены по сговору олигархов. Почти все нафтогазовые компании находятся во владении мертвечука и Ко. Это был явный саботаж, чтобы поднять волну народного гнева против Зели. Надеюсь, этот вопрос (и не только этот) он решит.
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06.02.2021 19:05 Ответить
1. без понятия
2. Не зе!ля его наладил а предшественник
3. Не зе!ля его наладил а предшественник
4. такое
5. такое
6. Хахахаха!!! Не надо брехать
7. Не зе!лина заслуга
8. ...
9. МВФ заставил
10. Почему сначала не сделал? Скорее всего тоже заставили.

В общем никаких умных проукраинских шагов у него нету. И исполненный предвыборных обещаний тоже. Есть только сплошной провал и зашквар. Крапка.
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06.02.2021 19:26 Ответить
Ну, чтобы были "понятия" хоть иногда читай ещё что-то, кроме методички. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 3084
А то, что вы умеете себе приписывать чужие заслуги/достижения, мы поняли. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 2013 Только почему-то ваш Петя всю ночь оправдывался в соцсетях и отвечал народу, у которого синхронно возник один естественный вопрос- Почему санкции на мертвечуковские помойки нельзя было наложить в течение 5 лет??? Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 2013
Оправдывался и упрекал НАРОД, что этот вопрос "записан в методичке банковой". Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 2013
На воре, как известно...... Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 2013
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06.02.2021 19:34 Ответить
Скучный ты, бот
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06.02.2021 19:38 Ответить
Дополню.
11. Создание Антикоррупционного суда- того, чему 5 лет (!!!) так противился Петя.
12. Возврат уголовной ответственности за коррупцию, отмененной при Пете подконтрольным ему КСУ.
13. Преодоление саботажа КСУ, судьи которого были назначены по квотам Пети, его Будки, его коалиции и т.д.. Вопрос до конца не решён (пока), но то, что дальше так НЕ БУДЕТ, уже продемонстрировано.
Это ещё из ОЧЕНЬ важного.
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06.02.2021 19:28 Ответить
"Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях"
Ооооо, ДАаааа... В своих достижениях Зеленский даже перестарался Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях - Цензор.НЕТ 4001
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06.02.2021 16:10 Ответить
Разумков на порядок умнее и хитрее преЗЕдента.... Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях - Цензор.НЕТ 2053
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06.02.2021 16:12 Ответить
Согласен, но суть одинакова. Он не ляпнет, где не нужно. Выступит там, где нужно... На это ума хватает. Только вот душонка у него с гнильцой.
Он не служит Украине, а Украина должна ему служить.
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06.02.2021 18:11 Ответить
Я о том же...этот тоже в таежный будет тянуть, но деликатнее...
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06.02.2021 18:17 Ответить
Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях - Цензор.НЕТ 8485

..
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06.02.2021 16:13 Ответить
Битва герКАКЛОВ.
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06.02.2021 16:41 Ответить
хитрожопый, рЫговский барыга из малоПИД,,,роской семейки будет конкурировать с малоПИД,,роским, бениным, нарко-Дураком оба заслуженные уклонисты, израильские кИзяки, офшорные специалисты и т.д один ахметовский, другой бенин это становиться интересно......запасайтесь попкорном......
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06.02.2021 16:16 Ответить
В "далеком" 18 году (Я перепугался... в каком? А-а-а в 2018 !) ОНИ создавали команду. И таки создали - один лучше другого! Но ,Мите тесно в кресле спикера,ему булаву подавай .... Видно кормилец пообещал финансовую поддержку и настала пора конкурировать....твою мать!
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06.02.2021 16:18 Ответить
Яка в біса команда, якщо терпите кадровий голод. Одного тільки Вітренка втретє збираєтеся "проштовхувати" в міністри. Ця команда не створена, а "склепана".
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06.02.2021 16:43 Ответить
Мы все одной командой пришли, начинали в далеком 2018 году.



если для него 2018 год далекое прошлое тогда память у них как у аквариумных рыбок
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06.02.2021 16:26 Ответить
Нажаль це в нас така пам'ять(((
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06.02.2021 16:32 Ответить
Он прав, некоторые уже в далеком прошлом, если и вспоминают, то тоже некоторые.
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06.02.2021 17:42 Ответить
роССийский прихвостень этот Разумков, что уже сам и не скрывает ибо никого не боится в Украине.
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06.02.2021 16:34 Ответить
Разумков об отношениях с Зеленским: Мы будем конкурировать в хороших достижениях

_________
Я так понял, конкуренции не предвидится... Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 4107
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06.02.2021 16:38 Ответить
Пусть расскажет, кто финансировал его видео-ролик.
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06.02.2021 16:39 Ответить
ЗВИЧАЙНО Ж ВІН ЗНАВ , ЯКИХ ВИРОДКІВ НАЗБИРАВ ПІД ВОВКУ! Й ШО ТЬАКЕ той Вовка теж знав Й вирішив , що його час настав.
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06.02.2021 16:44 Ответить
Як ви думаєте друзі, якщо асвабадєнца тюрьми Вітю-шапокрада Кремль поставив на керівництво партіїї , то кого він поставив керувати молодою зграєю тієї партіїї, на яку покладав такі надії ?
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06.02.2021 16:47 Ответить
конкурировать это бердычевсое с кривороговым может только в глубине наклона...
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06.02.2021 16:45 Ответить
яка ганьба...канешно бердычевское...клаву в угол поставлю...завтра. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 7149
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06.02.2021 16:48 Ответить
Будет беда , если вместо одного цирка будет два .
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06.02.2021 16:45 Ответить
Да кто ты такой чтобы конкурировать с Президентом??? Попробуй и народ тебя умножит на ноль.
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06.02.2021 16:48 Ответить
Горбатая гора?
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06.02.2021 16:56 Ответить
та да,оба шифруются...
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06.02.2021 17:00 Ответить
ГЫ-гы-гы...шо одному хорошо-другому смерть.
кацапы хорошо знают Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 3478
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06.02.2021 16:59 Ответить
та брось...два рыгла разыгрывают спектакль...
чы мечтаешь обилечивать? Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 7495
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06.02.2021 17:04 Ответить
они не разыгрывают Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 1605.просто один решил шо на горбу другого приехал к ништякам...
они еще схлестнуться...вернее хитрый вовремя предаст дурного.
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06.02.2021 17:10 Ответить
нестыковочка,братэлло...оба из хитрого бохоизбранного нагода...
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06.02.2021 17:16 Ответить
тю...а ты шо мало видел дурных в том народе? Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 1838
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06.02.2021 17:42 Ответить
У зелених бовтунів це щось подібне на конкуренцію в помаранчевому таборі Юща і Тигрюлі. Тільки тут роль пасічника виконує нелох а Юлі-- хитродупий Разумков. Далі побачимо...
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06.02.2021 17:59 Ответить
Вижу в этом мальчике чистоплюе, комсомольского карьериста, при чем от него сильно несет нафталином.
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06.02.2021 17:02 Ответить
Оксана Марченко сняла фильм о Московском патриархате

В фильме она ездит на элитном BMW с номером "Паломница".
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06.02.2021 17:04 Ответить
ну дык...к пятидесяти элитным грешницам пора воцерковливаться и учить морали других Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 8368
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06.02.2021 17:12 Ответить
Богобоязненная ПАДЛОмница.
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06.02.2021 17:55 Ответить
У нинішньої влади одне досягнення, закриття пропагандських телеканалів. Цікаво почути версію Разумкова, як він нажав на зепреза щоб той підписав документ створений попередньою владою.
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06.02.2021 17:05 Ответить
та причем здесь разумный? .... зельц бы никогда ни на что не решился ! он по натуре мягко говоря труслив. причин что он наконец раздуплился несколько - рейтинг упал ниже плинтуса; замыливает украинцам глаза что бы не спрашивали о вагнеровцах и ермаке, сраче у бакланова в сбу, сраче в моу, сраче с татаровым, связи с каломыйским и т.д.; ну и самая главная причина - Байден , который наверняка сказал, что на двух стульях зельц не усидит, поэтому пусть решает сткем он!!!!!....остальное все вода и пар , сопли и слёзы!
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06.02.2021 17:17 Ответить
Як "до чого", зі слів із статті. Конкурувати вони будуть на наступних виборах.
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06.02.2021 17:26 Ответить
Закриття каналів--це ще не вечір. Невідомо яка багатоходівка тут задумана. Але те що зараз ПІАР ,це видно. Результати побачимо.
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06.02.2021 17:49 Ответить
Этот самоуверенный наивный баклан никогда не станет президентом Украины .
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06.02.2021 17:06 Ответить
Цей "самовпевнений наївний баклан" привів "пусте місце" до президентства. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 6225
Так що за певної матеріальної підтримки він, як політтехнолог, і сам зможе.
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06.02.2021 17:14 Ответить
не приписывайте заслуги Бени Разумкову.А вот выставить Разумкова на выборах в презы олигархат может.А в случае победы начнется вторая серия Голобородька.73 процента никуда не делись
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06.02.2021 18:28 Ответить
"Заслуга Бені" - гроші. Разумков у тій банді був мозком, це завдяки йому лайна накидали цим 73 відсоткам при тому, що Нелох, практично у передвиборчій кампанії участі не приймав
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06.02.2021 19:05 Ответить
Вы путаете ум и умение врать
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06.02.2021 23:39 Ответить
разумный, да ты серьёзный конкурент конечно . на дотациях у всех полит сил! но ты ж понимаешь что сразу на двух стульях сидеть и одновременно есть рыбку не получится! если ты поддерживаешь мертвечука и ко - то так и скажи, не надо юлить и рассказывать украинцам бвйки. по крайней мере будет честно. а вообще я удивлён тобой! ты оказывается хитрожопый как еврей с Привоза!!!
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06.02.2021 17:06 Ответить
Тобто, конкурувати у добрих справах, це означає- добрій справі від ЗЕ протидіяти своєю добрішою? Ая кщо Дімочка сидить не висовується - то права Вовчина геть хрінова!-Подивимось скільки разів він висунеться у конкуруванні . Не підтримав санкції ТО ВЖЕ РАЗ!
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06.02.2021 17:11 Ответить
Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 4467
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06.02.2021 17:26 Ответить
Одне і друге насправді - суцільний БРУХТ.
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06.02.2021 17:56 Ответить
Два зєбіла - ето сіла!
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06.02.2021 17:26 Ответить
Кому з зєбілів першому прилетить від Байдена за корупцвю і зв'язки з тим в ког мир в очах - той і програв.
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06.02.2021 17:28 Ответить
Здається, разумков - порожнє місце.
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06.02.2021 17:41 Ответить
Команда брехунів і малоросів під вивіскою єврейська община. Вам Украхна не потрібна,вам потрібна територія для того ,щоб наживатись і збагатчуватись--а для цього всі мерзенні методи підходять.
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06.02.2021 17:46 Ответить
То, что для тебя, рыговская прокладка, "карашо", для Народа Украины плохо. Так что "конкурировать" ты можешь разве что с мертвечуком. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 4823 Ты себя уже показал "во всей красе". Павлин и политический труп. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 6588
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06.02.2021 17:59 Ответить
Слышать о "принципах" от бывшего рыга, который беспринципный априори, просто смешно. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 9841 Можно "перекраситься", надеть красивый костюм, но "выгнать" из себя- НЕВОЗМОЖНО.
Толик Гриценко, видимо, в детстве тебя розгами не лупил. Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 8695 Старший сын его, тот, что в Автомайдане, нужно отметить, у него зачётный получился!
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06.02.2021 18:06 Ответить
Кто-то ему внедрил в мозг , что он 'следующий президент' . Видимо, нашли его слабое место, называемое всепоглощающей любовью к самому себе и давай рассказывать про его 'железные перспективы' . Цели сего действа , конечно, понятны
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06.02.2021 18:07 Ответить
Кстати, тоже не гой, а заодно родственник Анатолия Гриценко.
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06.02.2021 18:58 Ответить
К Гриценко он имеет очень опосредованное отношение, всего лишь сын бывшего мужа Юлии Мостовой.
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06.02.2021 19:51 Ответить
У нас и кум родственник, а уж такое родство... И не забываем, что Дмитрий Разумков много лет очень тесно работал на небезизвестного Сергея Тигипко, уже только одно это, огромный компромат на него.
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06.02.2021 20:38 Ответить
Ну вот .. волшебное слово "конкурировать" произнесено !!! (где мои чипсы) Разумков про відносини із Зеленським: Ми конкуруватимемо в хороших досягненнях - Цензор.НЕТ 2294
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06.02.2021 18:28 Ответить
У этого мудазвона по ходу дела,мания величия начинает прогрессировать,пора лечить
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06.02.2021 18:36 Ответить
Враження, що разумков діє і навіть говорить по шпаргалкам литвина. Зрозуміло, що він його знає з дитинства, батько разом з литвиним працював, можливо, й називає "дядя вова", що ходять в одну церкву рпц ( де їм попи шепчуть триматись " руськаго міра"), дружать і ведуть бізнес з тими сами ригіоналами,так само, як литвин, хоче себе позиціонувати розумнішим і скромнішим за всіх і бути " над бійкою", щоб потім люди оцінили і вибрали президентом, але й закінчить як литвин, а я думаю, що гірше і раніше.
Зеленський, якщо хватить сили і розуму, має відправити цього "конкурента" в ту сторону, що й дубінського.
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06.02.2021 18:37 Ответить
тИ є самим хітрожопим створінням в оточенні зєлєпукіна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.02.2021 19:07 Ответить
зразу ж після виборів діма на каналі іггоря валрійовича проізрек, якщо я піду на державну службу, буду говорити по українські. звичайний пітомець северного рейха, учень кирила вишинського, жодного слова щодо функціонування української державності не вирік. завжди ухиляється від конкретики. жодного слова не прорік щодо української мови. Таке відношення до України явно свідчит про його походження з берегів ріки волга. одна компанія з портковим, венедиктовою,татаровим не годиться на роль лідера нації чужого для нього народу.
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06.02.2021 19:36 Ответить
... НЕ читаю .... ОБОХ вас к ** . обох ...
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06.02.2021 20:00 Ответить
Ха-ха-ха! А во всех про**ах будете на пару Пороха обвинять? Конкуренты х*ровы!
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07.02.2021 03:20 Ответить
 
 