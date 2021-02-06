Меркель призвала прекратить репрессии и освободить политзаключенных в Беларуси: Мы на стороне этих мужественных людей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Власти (Беларуси. - Ред.) рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - заявила Меркель.
Канцлер напомнила, что ФРГ облегчила получение виз для преследуемых в Беларуси оппозиционеров и нуждающихся, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в этой стране. Она признала, что "решить этот конфликт извне невозможно, но данная помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода тому назад".
Меркель вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку они, по ее словам, не были демократическими, свободными и справедливыми.
Пожалуйста, подождите...
Заморозте все частные счета и безнесдоговора этой банды! Наложите аресты на ихнюю недвижимость! Повагоняйте их отпрысков из страны не зависимо от того учатся они или мажорствуют!
И прекратите возвания к идиоту о демократии!
Ок, давайпака ,с тобою не цікаво навіть лаятися )
А телом в Швейцарии, в Берне
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Якщо без нього країна не життєздатна .
мо она там корни уже пустила?
а беларусы за свою порядочность отгребают... - всем выжить и даже етому пид.р.су лехе...
еще детей растить надо и не подкацапниками...
хотя он шарил вполне достойно...
пока не выиграет - спать мне тока снилось....
поддавался иногда, бо завтра же службу нести, а я тут ночь с бездельником коротаю
иногда мне казалось, шо нас для того и призвали, шо бы мы тупо не спали.
на 2м году - служба понята, построена, забита и откосячена...
завши повинен буть оту тa.
не буде? - в.***..
хлиб був....
на вопрос, тщ капитан, ну от если завтра в Польшу, какая наша задача?
ваша задача, бойцы, здохуть, но медленно, шо даст возможность подойти нашим резервам, которые тоже здохнут, шо даст воможность
подойти стратегическим резервам и так до бесконечности....
Ну, і чим він відрізнявся від того ж Костюшка? Той, до того, як утік, після придушення польського повстання проти росіян, до США і став там "борцем за незалежність", командував загоном карателів, що придушувало гайдамацьке повстання, у складі військ так званої Барської конфедерації, тобто, придушував боротьбу за незалежність українців. Ну а Калиновський, всього-навсього, хотів змінить білорусам російське ярмо на польське... Саме тому його, практично, місцеве населення не підтримало, а, навпаки, допомагало росіянам бороться з ним... Є не підтверджені, належним чином, документальні дані, що його і "здали" самі ж білоруси...
Победы. Можем повторить!
от ето сметун так сметун - не стадо, горошком срущее... )))
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."