Меркель призвала прекратить репрессии и освободить политзаключенных в Беларуси: Мы на стороне этих мужественных людей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Власти (Беларуси. - Ред.) рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - заявила Меркель.

Канцлер напомнила, что ФРГ облегчила получение виз для преследуемых в Беларуси оппозиционеров и нуждающихся, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в этой стране. Она признала, что "решить этот конфликт извне невозможно, но данная помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода тому назад".

Меркель вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку они, по ее словам, не были демократическими, свободными и справедливыми.

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