Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 получила полный доступ к объектам для изучения в Китае

Власти Китая предоставили экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

Как сообщает Associated Press, также они смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нас спросили, где мы хотим побывать. Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы побывали во всех ключевых местах", - сообщил один из экспертов ВОЗ Питер Дашак.

Он также отметил, что в ближайшие дни делегация ВОЗ будет анализировать полученные данные и консультироваться с китайскими коллегами. Предварительные выводы будут представлены на брифинге, который состоится в среду, после чего команда специалистов покинет Китай.

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