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Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 получила полный доступ к объектам для изучения в Китае

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 получила полный доступ к объектам для изучения в Китае

Власти Китая предоставили экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

Как сообщает Associated Press, также они смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нас спросили, где мы хотим побывать. Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы побывали во всех ключевых местах", - сообщил один из экспертов ВОЗ Питер Дашак.

Он также отметил, что в ближайшие дни делегация ВОЗ будет анализировать полученные данные и консультироваться с китайскими коллегами. Предварительные выводы будут представлены на брифинге, который состоится в среду, после чего команда специалистов покинет Китай.

Читайте также: Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 встретилась с китайскими коллегами в Ухане

Автор: Ірина Дашківська
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Косоокі ублюдки максимально чинили перешкоди для возівських експертів, затягуючи час. Тепер, коли всі потенцвйні докази знищені, документи сфальсифіковані, можна і допустити комісію на "об'єкти". Дуже нагадує тактику режимів путлєра, Башара Асада і радикальних ісламістів з Ірану
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06.02.2021 16:42 Ответить
китайские твари!
Весь мир должен предъявить им иск за КОРОНУ !
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06.02.2021 16:45 Ответить
Только сейчас доступ?!!!

Да этот доступ уже никому не нужен! Китай уже всё подчистил и спрятал...
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06.02.2021 16:43 Ответить
А почему нам про это сообщает пропагандоский путинский РБК?
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06.02.2021 16:55 Ответить
Через рік,там вже все приховалося давно.Одразу нікого не пускали.Тай за уханську лабораторію нічого не сказано.
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06.02.2021 16:56 Ответить
не токо старцы айфоновские с обрезанцами вмиють дурыты...
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06.02.2021 17:09 Ответить
Ребятня, ну до чего вы назойливые? ...хммм....а может так и надо. Так понимаю вы будете назойливыми до самого конца расследования.....в любой стране!....в любой лаборатории!.....даже, если она после пожара?
ВООЗ, ...я вас правильно понимаю?
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06.02.2021 17:30 Ответить
и я бы провел параллель на совпадение или нет - когда сбили кацапы МН17 над Донбассом в котором были около 100 человек ученых светил вирусологии которые летели на конференцию.
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07.02.2021 01:09 Ответить
 
 