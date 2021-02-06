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Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сегодня, 6 февраля в Румынию доставили первую партию вакцины из 81,6 тыс. доз против коронавируса компании AstraZeneca, которую будут вводить гражданам от 18 до 55 лет.

Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом месяце у нас должно быть в общей сложности 600 тыс. доз", - заявил премьер страны Флорин Кыцу журналистам после того, как ему сделали второй укол вакцины против коронавируса.

Румыния, где проживают 19 млн человек, поставила перед собой цель вакцинировать к сентябрю около 10 млн человек. С момента запуска программы вакцинации в декабре более 450 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В Румынии на сегодняшний день зарегистрировано 18,7 тыс. смертей среди тех, у кого выявили коронавирус, всего в стране зарегистрировали более 740 тыс. случаев.

Читайте также: Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Мы не Румыны, мы вумные, потому и живем хорошо. Пусть все переколются, а мы потом посмотрим, может и не нужна будет вакцина.
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06.02.2021 17:11
+2
Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 451
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06.02.2021 16:56
+2
Нормальные люди говорят "в Украине". И только тупые лапти по тупому палятся со своим "на Украине". Вашем рашенским дерьмом, действительно, в Украине никто вменяемый колоться не будет.
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06.02.2021 17:35
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Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 189
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06.02.2021 16:49 Ответить
ну нормально...просто популяция криворогих трохы зростэ...
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06.02.2021 16:51 Ответить
блин,я уже на автомате в заголовках спутники бачу Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 8328
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06.02.2021 16:53 Ответить
А как же спутник? Венгры вон перекрестились левым локтем и колются!
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06.02.2021 16:54 Ответить
И опять брехливый путинский интерфакс нас информирует.
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06.02.2021 16:54 Ответить
Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 451
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06.02.2021 16:56 Ответить
Так на Украине никто из нормальных людей и не собирается колоться.
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06.02.2021 17:23 Ответить
Нормальные люди говорят "в Украине". И только тупые лапти по тупому палятся со своим "на Украине". Вашем рашенским дерьмом, действительно, в Украине никто вменяемый колоться не будет.
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06.02.2021 17:35 Ответить
"Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій..."

автора наводити?
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06.02.2021 17:46 Ответить
Надеюсь лаптю автора хорошо видно?

Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 6401
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06.02.2021 17:50 Ответить
якщо якимсь кацапським дикунам до вподоби саме це словосполучення, то це не привід відмовлятися від усього, чого вони торкались брудними лапами...
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06.02.2021 17:55 Ответить
А еще повод выучить родную грамматику. и не нести ахинею В 15 веке еще и не так выражались, ну и что?
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06.02.2021 17:59 Ответить
наша розмова не має сенсу...
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06.02.2021 18:03 Ответить
Нечего было лезть и умничать, выгораживая лаптя. Как аукнулось -- так и откликнулось.
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06.02.2021 18:10 Ответить
раджу вивчати українські прислів'я, та позбуватись ординських...
"Як стукне, так і грюкне" або "Який харч, така й робота"...
на все добре.
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06.02.2021 18:17 Ответить
И вам не хворать. И не лезть куда не нужно со своими советами.
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06.02.2021 18:18 Ответить
Щасти
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06.02.2021 18:28 Ответить
это зечмо назвало себя мастером спорта по короновирусу
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06.02.2021 18:12 Ответить
По воровству денег на теме короновируса.
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06.02.2021 18:17 Ответить
Астразенека это инновационная вакцина ДНК -генетично модифицированный вирус., как и Спутник. Так шо думай-те.
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06.02.2021 19:09 Ответить
Астразенека, как и Пфайзер\Биотек -- РНК вакцины.
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06.02.2021 19:12 Ответить
рнк - пфайзер и модерна
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06.02.2021 19:20 Ответить
хоч в цьому Зе з головою дружить (правда, може лише поки-що...)
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06.02.2021 19:26 Ответить
а те кому до 18 и старше 55 что не болеют?
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06.02.2021 17:02 Ответить
Их травить ещё рано Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5043
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06.02.2021 17:20 Ответить
молодых или старых рано травить?
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07.02.2021 02:58 Ответить
Противопоказано.
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06.02.2021 17:43 Ответить
КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
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07.02.2021 02:56 Ответить
О старше 55 мало данных об этой вакцине и колют в Англии (т.к. выбора нет), но ЕС решил что данных мало и ждет дополнительные данные. Младше 18 почти не мрут от ковида (статистика).
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06.02.2021 22:01 Ответить
да но старше 55 лет мрут половина...
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07.02.2021 02:57 Ответить
Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет

_______________
У этих есть хоть какой-то шанс пережить такое испытание. А Пфайзер старикам колют...
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06.02.2021 17:05 Ответить
За январь на РАБссии умерли 23 известных киноактера,15 из них от короны с вирусом...
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06.02.2021 17:08 Ответить
Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 2090
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06.02.2021 17:21 Ответить
там зараз можуть всіх, хто не за Путлєра, новічком погодувати, а списати на корону..
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06.02.2021 18:54 Ответить
Страны ЕС второго сорта. У Румынии даже шенгена нет.
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06.02.2021 17:08 Ответить
Мы не Румыны, мы вумные, потому и живем хорошо. Пусть все переколются, а мы потом посмотрим, может и не нужна будет вакцина.
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06.02.2021 17:11 Ответить
Последний раз мне кололи в армии в 1989 году от столбняка...,на 10 лет сказала медичка гарантия.. Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5765симпотная такая блондинистая и длиноногая.. Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5765вся рота бегала в санчасть типа их бин больной, дай шо нибудь выпить... бо нога тошнит,а завтра строевой смотр... Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5765прикалывались канкретна...
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06.02.2021 17:15 Ответить
УЖАС !!! Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 862
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06.02.2021 17:19 Ответить
Быдломицин Путлера вылечит даже ватноголовых Шариковых... Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 6049
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06.02.2021 17:21 Ответить
Журнал *Ланцет* уже опубликовал результаты 3 этапа испытания руск. вакцины И они положитедьные Так что не все так пдохо
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06.02.2021 17:48 Ответить
Компания Moderna (вакцина mRNA-127) и компания Pfizer-BioNTech (BNT162b2) предоставляют вакцины своего производства для других стран исключительно при наличии логистического паспорта транспортировки и хранения, предоставляемого страной-получателем в соответствии с требованиями Emergency Use uthorization (EUA) (разрешение на использования в чрезвычайных ситуациях) выданное U.S. Food and Drug Administration (FDA) ..

Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. А 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
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06.02.2021 18:25 Ответить
Нещасні румунські люди... Співчуваю.
Але скоро і наші заправили почнуть труїти українців...
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06.02.2021 18:50 Ответить
А пенсионеры пусть дохнут, надо так понимать?
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06.02.2021 20:10 Ответить
На пенсионеров и на кацапии большой и толстый положили, куда завозят "боярышник" там дают им колоться всем подряд (и это притом что ни в одной другой стране такое не разрешают! потому что более молодые просто тратят дозы в никуда, среди них очень низкая смертность). По статистике CDC США лица моложе 45 лет составляют 2,5% от умерших.
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06.02.2021 22:06 Ответить
 
 