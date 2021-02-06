Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня, 6 февраля в Румынию доставили первую партию вакцины из 81,6 тыс. доз против коронавируса компании AstraZeneca, которую будут вводить гражданам от 18 до 55 лет.
Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этом месяце у нас должно быть в общей сложности 600 тыс. доз", - заявил премьер страны Флорин Кыцу журналистам после того, как ему сделали второй укол вакцины против коронавируса.
Румыния, где проживают 19 млн человек, поставила перед собой цель вакцинировать к сентябрю около 10 млн человек. С момента запуска программы вакцинации в декабре более 450 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.
В Румынии на сегодняшний день зарегистрировано 18,7 тыс. смертей среди тех, у кого выявили коронавирус, всего в стране зарегистрировали более 740 тыс. случаев.
Пожалуйста, подождите...
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій..."
автора наводити?
"Як стукне, так і грюкне" або "Який харч, така й робота"...
на все добре.
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У этих есть хоть какой-то шанс пережить такое испытание. А Пфайзер старикам колют...
Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. А 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
Але скоро і наші заправили почнуть труїти українців...