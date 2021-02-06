На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На следующей неделе ВР может собраться на внеочередную сессию для проведения голосования за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики. Скорее всего, это произойдет в среду, 10 февраля.
Об этом исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"На будущей неделе нас ждет попытка собрать и провести внеочередную сессию. Вероятно, в среду - в день, когда запланирован съезд партии СН", - уточнил он.
По информации Дубинского, рассматриваются два варианта ее проведения:
"Внести министра энергетики Витренко и продавить его через зал под аккомпанемент угрозы веерных отключений электричества из-за кризиса в энергетике", - приводит он первый вариант.
"Проголосовать в каком-то из законопроектов поправку, которая позволяет и.о. министра исполнять обязанности 90 дней (сейчас 30, и у Витренко они истекли. -А.Д.)", - приводит он второй вариант.
"Я категорически против попыток протащить Витренко в министры энергетики, - потому что он лжец. Вопреки обещанию первым решением снизить тарифы, он сделал все для их повышения", - подытожил Дубинский.
Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.
28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.
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