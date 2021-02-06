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Новости Политика Украины
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ВР (28734) Витренко Юрий (376) Дубинский Александр (413) Минэнерго (217)

На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский

На следующей неделе ВР может собраться на внеочередную сессию для проведения голосования за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики. Скорее всего, это произойдет в среду, 10 февраля.

Об этом исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"На будущей неделе нас ждет попытка собрать и провести внеочередную сессию. Вероятно, в среду - в день, когда запланирован съезд партии СН", - уточнил он.

По информации Дубинского, рассматриваются два варианта ее проведения:

"Внести министра энергетики Витренко и продавить его через зал под аккомпанемент угрозы веерных отключений электричества из-за кризиса в энергетике", - приводит он первый вариант.

"Проголосовать в каком-то из законопроектов поправку, которая позволяет и.о. министра исполнять обязанности 90 дней (сейчас 30, и у Витренко они истекли. -А.Д.)", - приводит он второй вариант.

"Я категорически против попыток протащить Витренко в министры энергетики, - потому что он лжец. Вопреки обещанию первым решением снизить тарифы, он сделал все для их повышения", - подытожил Дубинский.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Если жопа бени недовольна,значи витренку плюс. В остальном-хрен его знает. Какая-то слишком мутная история с навязчивым желанием его назначить.
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06.02.2021 17:43
+4
Пока Вова со слугами продавлывают Витренко, два абсолютно враждебных друг другу антигена уничтожат самых Слуг. И это здорово!
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06.02.2021 17:26
+4
"операция" впихнуть невпихуя ...
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06.02.2021 17:29
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теперь цензор вестник дубинского?чы просто филиал?
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06.02.2021 17:25 Ответить
Нет, скромный летописец писеца СН.
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06.02.2021 17:27 Ответить
лучшее,шо могла сделать патриотическая пресса Украины,то забыть эту хфамилию...
летописью вылупка должны заниматься следаки...
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06.02.2021 17:35 Ответить
ті слєдакі, шо спец олперацію з вагнерівцями розслідують, чи ті, шо обіцяють під санкції напряму ********* підтягти?
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06.02.2021 17:42 Ответить
а в чому проблема?хіба буба не затвердив референдуми?
мені,наприклад,подобаються слідчі з с14...
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06.02.2021 17:47 Ответить
Нет. Он только додумался до того что бы запретить телеканалы На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 521 . И то не сам На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 3746 .
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06.02.2021 17:51 Ответить
хто?румын чы буба? На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 3277
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06.02.2021 17:54 Ответить
Так яке ж тоді ВОНО додумалось? Якщо не сам...
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06.02.2021 18:15 Ответить
Вітрєнко не потрібен Україні, його мама розвалювала Україну десятиліттями за російські гроші.
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06.02.2021 17:43 Ответить
При чём тут его Мама ? Говорить плохо о родителях - это ПОДЛО !!! Твою маму здесь кто-то вспоминает ?
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06.02.2021 17:49 Ответить
не токо маман дубинэску любит скорость... Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7985
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06.02.2021 17:56 Ответить
абсолютно вірно...дивує якась частина невіруючих в падіння яблук біля яблуньки...
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06.02.2021 17:52 Ответить
Пока Вова со слугами продавлывают Витренко, два абсолютно враждебных друг другу антигена уничтожат самых Слуг. И это здорово!
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06.02.2021 17:26 Ответить
Ну и ЧТО на этом фоне всплывёт ?
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06.02.2021 17:52 Ответить
Деркач и Татаров получили контроль над "Энергоатомом" - Лерос

Ссылаясь на заявление народного депутата Владимира Арьева, Лерос заявил, что передача контроля над госкомпанией Деркачу является "платой президента Владимира Зеленского за публикацию" так называемых "пленок Байдена".
Как сообщает Лерос, Татаров "рейдернул" активы компании "Укрбуд" у бывшего владельца Максима Микитася. "Укрбуд" осуществляет строительство хранилища отработанного ядерного топлива.
Татаров завел на ....
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06.02.2021 17:59 Ответить
скільки ж це молоде та талановите чудо, з жахливою генеалогією, занесло грошенят кому треба? На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 886
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06.02.2021 17:27 Ответить
Оно просто знает то, что нужно скрывать от людей и во что посвящать третьих лиц нельзя...
Но это синоним "забезпечило" - "занесло грошенят кому треба?"
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06.02.2021 17:29 Ответить
У него не генеалогия , а гинекология На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8347
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06.02.2021 17:31 Ответить
А-ХА-ХА , зелёным хочется забыть и растереть?
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06.02.2021 17:29 Ответить
поклонница "вонючего собачьего рта"?
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06.02.2021 17:32 Ответить
последняя волна воні отдает слугамі нелоха..
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06.02.2021 17:44 Ответить
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9734
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06.02.2021 17:52 Ответить
витренку давят извне
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06.02.2021 17:27 Ответить
"операция" впихнуть невпихуя ...
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06.02.2021 17:29 Ответить
Наталья Витренко прилетит на Боинге позравить сыночка с паБЕДОЙ На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7264
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06.02.2021 17:31 Ответить
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4451
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06.02.2021 17:53 Ответить
Вот такая она , борьба с коррупцией .
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06.02.2021 17:32 Ответить
За третьим разом продавят, не то что бывшие продавливали на седьмой раз. Прогресс во всем, ну согласитесь.
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06.02.2021 17:32 Ответить
Каждый народ имеет такого правителя, которого он заслуживает...
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06.02.2021 17:33 Ответить
Слава путлеру.
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06.02.2021 17:45 Ответить
Зеле слава...
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06.02.2021 17:48 Ответить
То есть,путлеру не слава, стрелочник? Смотри-куратор заругает😮
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06.02.2021 18:30 Ответить
Ты своему правителю осанну поешь, я - своему... Что не так тебе...?)
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06.02.2021 18:38 Ответить
Так у тебя ещё и зеля правитель? Его в замы к путлеру назначили?
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06.02.2021 23:37 Ответить
Незаменимых у нас нет,товаристч Сралин...
Л.П.Берия.министр НКВД дохлого сссра .1938 год На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8381
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06.02.2021 17:34 Ответить
даже если допустить, что **** псячий рот говорит излагает что-то умное... не собираюсь колупаться в дерьме, чтоб найти там зерно истины... *****... ну какое ж оно мерзкое!
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06.02.2021 17:36 Ответить
поаккуратнее,бо урочысто вручать биллет антисемита На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4612
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06.02.2021 17:40 Ответить
намну? за шо вже? та Боже ж мой?! )))
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06.02.2021 17:42 Ответить
Воно вже під впливом санкцій переродилося в *************.
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06.02.2021 17:42 Ответить
как гиена, когда надо баба...когда не надо опять вошдь)))
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06.02.2021 17:44 Ответить
Чет мне это напомнило фото Бориса и Билла...)
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06.02.2021 17:43 Ответить
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8259
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06.02.2021 17:46 Ответить
Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 3449
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06.02.2021 17:56 Ответить
Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 439
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06.02.2021 18:00 Ответить
А эти, *****, почему то не радостные...( Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 6631
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06.02.2021 18:13 Ответить
Пора приймати закон про відклик депутатів і відкликати таку погань як дубінський, бужанський, тищенко і іншу мерзоту.
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06.02.2021 17:40 Ответить
Далеко не полный список . На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9410
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06.02.2021 17:42 Ответить
Тому й пишу іншу мерзоту,бо всіх перелічувати нема ні часу ні бажання.
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06.02.2021 17:44 Ответить
А как же весь "БЕС" ?
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06.02.2021 17:56 Ответить
Кацап-просто иди отсюда.
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06.02.2021 18:33 Ответить
Если жопа бени недовольна,значи витренку плюс. В остальном-хрен его знает. Какая-то слишком мутная история с навязчивым желанием его назначить.
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06.02.2021 17:43 Ответить
Вполне возможно что будут новіе віборі в Раду... На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8935
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06.02.2021 17:44 Ответить
А шо ж, Разумков просто так піарить себе? Він відмвається від сьогоднішньої ВР усіма відомими йому технологічними інструментами.
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06.02.2021 17:47 Ответить
Сегодня очень много в Украине будет зависеть от позиции Секретаря РНБО Данилова...
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06.02.2021 17:47 Ответить
За два останніх місяці він від імені РНБО подав Воці дві рекомендації - розігнати КС й по санкціях. Перша булда підкріплена абсолютними обіцянками (" СКОРОРО ОПРИЛЮДНЕМО") про дакази про п"яту колону. У другому випадку з санкціямі щось інакше?
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06.02.2021 17:51 Ответить
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає запровадження санкцій стосовно головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.

Ось чому Вовка так сміливо підписав санкції -НYЙЛОКУМА КУМА ЦЕ НЕ ЗАЧЕПИЛО
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06.02.2021 17:53 Ответить
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2614 На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6585РАБссия протестует... На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6585
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06.02.2021 17:48 Ответить
Разумков умный парень и хитрость не причем, он качественно делает свою работу, вот и злятся, вспоминая Парубка, который лизал всем.
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06.02.2021 17:49 Ответить
зеленые без мама любит коми? - бледно-зеленые, почти прозрачные...
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06.02.2021 17:50 Ответить
Три штата США дело против Зелемойских не закріто,а Прокуратура США ведет отдельній разговор в єтом деле... На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 55 На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6032
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06.02.2021 17:51 Ответить
******** пора! Это наш президент!!!
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06.02.2021 18:18 Ответить
Этот парень в отличии от маман говорит и действует правильно.
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06.02.2021 18:42 Ответить
Пример в студию
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06.02.2021 18:57 Ответить
Про владу і народ. Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 8331
"Вони бумають шо ми дебіли і годують нас брехнею заради свого збагачення, а ми бачимо шо вони такі дебіли та злочинці, але окрім постів в соцмережах нічого не робимо. Санкції проти агентури окупанта, - це добре, але дуже дуже замало! " (с)
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06.02.2021 18:42 Ответить
Смотрю на этого Витренко. Человек бе принципов. Абсолютно. Я так понимаю это последний из могикан, которых Зеля потом попытается пропихнуть в премьеры
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06.02.2021 18:56 Ответить
Ты уже догавкался!! Ещё напрашиваешься? Дурак что-ли?
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06.02.2021 20:28 Ответить
два плюси :
1. У Коломойського підгорає від Вітренка.
2. Вітренко заявив, що потрібно негайно відключатись від рф і білорусі
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06.02.2021 20:33 Ответить
Якщо з Вітренко і Герусом станиться нещасний випадок струм з РФ продавати Україні не будуть.
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06.02.2021 20:53 Ответить
Комусь він дуже потрібен! Але кому, якій СТОРОНІ??? Ще мало награбовано???
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07.02.2021 12:57 Ответить
 
 