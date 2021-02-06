РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12658 посетителей онлайн
Новости Общество
4 795 75
кино (1506) кинопрокат (95) финансирование (1702)

Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик

Новости Цензор.НЕТ Общество

Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик

Украинское кино необходимо поддерживать из государственного бюджета, как и любой европейский кинематограф, который редко окупается в прокате.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лауреат Премии им. Джеймса Мейса за 2020 год киновед Дмитрий Десятерик.

Он считает, что с 2014 года мы наблюдаем прорыв в украинском кино:

"Целенаправленно финансировать украинское кино через систему питчингов начали еще в 2011 году. Но прорыв произошел после Революции Достоинства. Прошла волна пассионарности, Украина раскрылась для мира. Произошли тектонические потрясения, изменившие общественное сознание. И такая комбинация - сочетание устойчивого финансирования и переворота в умах - привела к тому, что у нас появилось кино. Я считаю, что настоящее независимое украинское кино появилось в 2014 году. До этого было кино постсоветское, которое доедало советские ресурсы и кадры".

Читайте также: В 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, 92 проекта запущены в производство, - Ткаченко

Десятерик настаивает, что украинскому кино необходима государственная поддержка. По его словами, на кинопроцесс и кинопрокат необходимо смотреть широко.

"Надо финансировать все украинское кино. Без дотаций оно не выживет. И речь идет не только о производстве. Кино - это комплексный процесс. Ставим вопрос: сколько кинозалов в стране? Их достаточно для того, чтобы показывать достаточное количество фильмов? Как происходит продвижение фильмов? Все это требует денег. В конце концов, насколько у нас платежеспособный зритель? Сколько раз в месяц он готов отдавать 80-100 грн за билет? А если идет целая семья? То есть зрителю надо создать мощный стимул, чтобы он хотел потратить эти 100 гривен.

По нюансам. Понятно, что студиям, которые продвигают коммерческие комедии, государственное финансирование нужно меньше, чем артхаусным фильмам, которые в прокате никогда не окупятся. Но проекты, которые претендуют на то, чтобы быть зрительскими, не дают высокие сборы. К этому, повторяю, приводит в частности отсутствие кинозалов и низкая покупательная способность людей. Но и создатели далеко не всегда справляются. За последние годы только 5-6 украинских фильмов окупились в прокате. И это все исключительно комедии", - отметил он.

Киновед напомнил, что Украина принадлежит к Европе, как и ее искусство, а кино в Европе по ряду причин в принципе окупается не часто:

"Европейское кино окупается не часто. Там есть коммерческие прорывы, чаще, чем у нас. Но в массе своей средний европейский фильм окупается очень редко. Надо быть полным профаном и невеждой в этих вопросах, чтобы утверждать, что если фильм не окупился, значит ничего не надо финансировать.

Кинематографии, которые окупаются, можно пересчитать на пальцах одной руки. В Америке само собой - там налажена фабричная и прокатная система. В Индии недорогое народное кино - мы знаем, что такое Болливуд. В Южной Корее очень уважают свое кино, и там фильмы перегоняют в прокате голливудские картины. Есть коммерческие успехи в Китае.

Но мы живем в Европе, а здесь кино в основном дотационное без гарантий успеха в прокате. Да и о чем мы говорим - достаточно посмотреть прокатные данные фильмов Бунюеля или Бергмана, и все становится понятно. Поэтому у нас европейское проклятие. Поэтому я настаиваю: наше кино надо финансировать. Даже если часть фильмов будет неудачной с художественной или коммерческой точки зрения. Иначе кино не будет".

Читайте также: Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран

Читайте полное интервью с Дмитрием Десятериком.

Смотрите также: "Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Прав на 100%. Когда у нас будет свой Голливуд. можно будет не заморачиваться финансированием. Но в условиях информационной агрессии и гибридной войны украинский кинематограф нало поддержать
показать весь комментарий
06.02.2021 18:04
+7
а твоя яка справа ?
показать весь комментарий
06.02.2021 18:08
+6
Как еще оправдать миллиарды из бюджета в унитаз? Только так.Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 1631
показать весь комментарий
06.02.2021 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а твоя яка справа ?
показать весь комментарий
06.02.2021 18:08 Ответить
Мокша хочет быть инвестором Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 2248
показать весь комментарий
06.02.2021 18:10 Ответить
с-пон-сером ? )))
показать весь комментарий
06.02.2021 18:31 Ответить
У Фелліні і Бунюеля фільми теж не окупалися, якщо що...
показать весь комментарий
06.02.2021 20:46 Ответить
просто чувак из золотой днепровской розы думает сколько раз в месяц вы готовы выкладывать по сто гривней...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:02 Ответить
оставь эту сотку рупий себе и иди смотри "Крымский мост"
показать весь комментарий
06.02.2021 18:09 Ответить
ты хоть гребешок наклоняй перед тем як мэнэ пытаешься клюнуть... Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 150
показать весь комментарий
06.02.2021 18:12 Ответить
Что ты имеешь против украинского кинематографа, запоребриковое дерьмо?
показать весь комментарий
06.02.2021 18:14 Ответить
я за украинский кинематограф...шо непонятно?
художник и деньги несовместимы.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:17 Ответить
Демагог в кокошнике
показать весь комментарий
06.02.2021 18:18 Ответить
ты не прав...в кокошнике твой президент.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:25 Ответить
В Украине зеленский в кокошнике Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 7006 ? ты совсем крышей уехал, чухонец Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5490 ?
показать весь комментарий
06.02.2021 19:27 Ответить
чучело.зюзя родился в кокошнике криворогом...
показать весь комментарий
06.02.2021 19:38 Ответить
жто неважно, Главное что твое ***** родилось в ********* подворотне
показать весь комментарий
06.02.2021 19:39 Ответить
Я тебя так клюну, ватное, пестиком по кумполу, что забудешь на ЦН дорогу, фуфел бакланный
показать весь комментарий
06.02.2021 19:38 Ответить
вьюноша,я на цензоре с его рождения...
просто берегу нервы модеров...узбагойся.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:42 Ответить
Что-то я твой ник-фейс в первый раз вижу. Брешешь, ватник? Или рылом не вышел , раз нулевка безнадежная Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 3318. Путин - *****.
показать весь комментарий
06.02.2021 20:02 Ответить
тобі сьогодні щастить...зазвичай ідіотів просто ігнорую...
показать весь комментарий
06.02.2021 20:08 Ответить
Ти диви! Кацапська курва мові навчилася, тай ще лається Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 881 . То чий Крим, йолопе?
показать весь комментарий
06.02.2021 20:49 Ответить
Прав на 100%. Когда у нас будет свой Голливуд. можно будет не заморачиваться финансированием. Но в условиях информационной агрессии и гибридной войны украинский кинематограф нало поддержать
показать весь комментарий
06.02.2021 18:04 Ответить
мытци уже давно тока за 90х120х90...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:09 Ответить
Испарись, винторогий...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:11 Ответить
Тк Голівуд знімае кіно для глядача, а не для фестивалів, тому там і не заморачуються з фінансуванням.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:15 Ответить
Голлівуд знімає різні фільми, у т. ч. і артхаусні. А потім пускає їх на весь світ. Станемо Голлівудом - то і питання буде закрите.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:20 Ответить
ты много фильмов лауреатов "Оскара" видел?
показать весь комментарий
06.02.2021 19:24 Ответить
Очень спорное суждение. Зачем финансировать то, что никому не нужно? Если эти фильмы никто не смотрит и прокатчики его не берут, то это приговор тому, кто его создавал - или будь профессионалом или иди работать в другую область. Я считаю что спорт, кинематограф, театры нужно переводить на самофинансирование иначе там и будем кормить бездарей и никчемных спортсменов. А чтобы эти области получали финансирование нужно для бизнеса делать налоговые льготы, только привязать это к конечным результатам.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:10 Ответить
Тобто текст почитати було слабо? У Європі теж фільми ніхто не дивитися? Там вони також "нікому не потрібні"? Справа у кількості населення та екранів. Ми не Індія з 1 мільярдом мешканців і не США, яке пускає своє кіно на весь світ. Плюс, наші люди переважно не мають змог піти в кіно більше 1 разу на місяць - у цьому голвна відповідь. Тому робіть так, щоб люди багатіли.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:22 Ответить
Учителя в школе тоже "не окупаються" и детям они тоже нафик не нужны! По крайней мере они так считают. Да многие родители тоже.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:32 Ответить
Артхаусне фестивальне кіно ніде у світі не окупається, але саме ці фільми отримують нагороди в Каннах і на Берлінале!

У нас з 2014 аж 2 фільма виграли нагороди в Каннах - "Плем'я" і "Донбас"... І професіоналам та критикам плювати, що вони не окупилися!
показать весь комментарий
06.02.2021 21:02 Ответить
Как еще оправдать миллиарды из бюджета в унитаз? Только так.Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 1631
показать весь комментарий
06.02.2021 18:12 Ответить
Это ты про РТ и дерьмофильм "Крымский мост"?
Семья Симоньян получила 46 млн рублей за фильм «Крымский мост». Это половина всего финансирования Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 2259
показать весь комментарий
06.02.2021 18:16 Ответить
Европа это очень левацкий регион мира. Там государства собирают с граждан огромнейшие прогрессивные налоги а затем тупо раздают их на поддержку всего хорошего и борьбу против всего плохого. Разумеется что хорошо а что плохо - решают не налогоплательщики а чиновники, которые распоряжаються этими огромными деньгами на свое усмотрение.
Нужен ли Украине такой "социализм" - вопрос очень спорный. Тем более, что он отрицательно сказываеться на экономике. Европа конечно опережает бантустаны второго и третьего мира, но отстает и от США и от передовых азиатских стран. Именно из-за левачества, бюрократизма, высоких налогов.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:19 Ответить
Не полный, а русский...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:22 Ответить
Хотелось бы верить , что Лауреат просто такой наивный и незамысловатый...)
показать весь комментарий
06.02.2021 18:24 Ответить
Так може треба знімати щось, що буде окупатися??? Тобто кіно для глядача а не який ундеграунд для критиків. Тоді і фінансування з боку держави не знадобиться.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:24 Ответить
За 100 гр. пускай сами их и смотрят.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:51 Ответить
Нажаль 99% того що знімають зараз, навіть за 5 гривень ніхто окрім повернутої на всю голову богеми дивитись не схоче.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:07 Ответить
Если уж кино так нуждаеться в господдержке, то пусть хотя-бы решают не чиновники а налогоплательщики.
Принцип прост - снимаем промо будущего фильма, выкладываем на ютуб, публикуем счет для пожертвований. На каждую гривну, пожертвованную налогоплательщиками, государство докладывает еще несколько. Если же тема не интересна обществу, киноделы ничего и не получают.
Так, по крайней мере, мы исключим господдержку откровенного шлака за откат чиновникам минкульта.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:30 Ответить
украинское кино, окупившееся или нет сделайте доступным для диаспоры,
бо сами же себе яйца режете....
не знаю как - ето вы в трускавце оленей искали - значит наученые и бОшки здоровенные.
от и думайте как....
показать весь комментарий
06.02.2021 18:32 Ответить
да наше кино, не очень-то и дома посмотришь. Не самое доступное для широкого зрителя.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:27 Ответить
Просто спрашиваю. Ваше кино, это какое? Украинское или запоребриковое?
показать весь комментарий
06.02.2021 19:34 Ответить
дело же не в етом - а дайте нам самим посмотреть и сделать выводы....
показать весь комментарий
06.02.2021 19:41 Ответить
в смысле не в этом? Мы сами его тут посмотреть толком не можем, его не доносят до зрителя. То тут то там читаешь, показали на фестивале etc. Открываешь онлайн-кинотеатр - пусто.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:54 Ответить
Но мы живем в Европе, а здесь кино в основном дотационное без гарантий успеха в прокате.Источник: https://censor.net/ru/n3246426

---------------------------------------------------------------------
Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5135 Ми живемо в Україні! От коли будемо жити у Єуропі - тоді й будемо рівнятися.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:49 Ответить
Самый популярный украинский фильм всех времен "В бой идут одни "старики" снят за крайне малые деньги и вовсе не комедия. "За двумя зайцами", второй по популярности, комедия, но тоже крайне дешевая в производстве. Тогда государство находило прекрасных режиссеров и актеров для фильмов, которые потом окупались за неделю при крайне дешевых билетах, а теперь бабло достается только "гениям", вроде Сенцова и Десятерика.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:02 Ответить
у этих "гениев" чиновники получат хорошие откаты!
показать весь комментарий
07.02.2021 04:47 Ответить
И Десятерику обломится за продажные похвалы.
показать весь комментарий
07.02.2021 10:59 Ответить
А скільки грошей зібрав в прокаті "самый популярный украинский фильм всех времен "В бой идут одни "старики" ?))))
показать весь комментарий
10.05.2021 19:18 Ответить
Абсолютно!
С ментальность "какая разница" этого не понять.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:13 Ответить
Снимают сами для себя и каких-то непонятных фестивалей. До зрителя не доносят, все за правообладательство свое боятся. За мои налоги. Кино должно быть для зрителя и нравиться за эти деньги. Хватит уже этих Васадзе от культуры.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:16 Ответить
А ничего что у разного зрителя разные вкусы? Кому-то "Анрей рублев" шедевр, а кому -то "А зори здесь тихие" порнуха. А "Гвардия" вообще бандеровское кино
показать весь комментарий
06.02.2021 19:32 Ответить
кстати, Гвардия - это клюква. А вы похожи на сетевого сумасшедшего, набрасывающегося на всех комментаторов, мнение которых, хоть сколько-то отличается от вашего и совершенно не разбирающегося в вопросе. Раз уж привели такие примеры. Не пишите больше.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:46 Ответить
Так исчезни и не скули. Всякая шушера залетная будет права качать. Я таких кацапских мырок по любому чмырить буду. Зрозумів, бовдуре?
показать весь комментарий
06.02.2021 19:59 Ответить
Є думка коментаторів, а є думка фахівців фестивалю в Каннах чи Берлінале! Думці профі варто більше довіряти.

У нас з 2014 аж 2 фільма виграли нагороди в Каннах - "Плем'я" і "Донбас"... І професіоналам та критикам плювати, що вони не окупилися!
показать весь комментарий
06.02.2021 21:03 Ответить
Донбасс это уже хорошее кино. Но участие государства в нем было минимальным. И не со старта, а когда стало ясно, что получилось.
Сейчас же, у нас снимается какой-то шквал сериалов, а если снимается кино - оно не попадает к зрителю. На днях искал "В черной комнате". Год тому снято. Где оно? Сколько раз я читал - такой-то фильм уехал на фестиваль. Открываю sweet, megogo, где все эти фильмы? Почему, я должен финансировать тех, кто снимает ради себя и озабочен своими правами на показ настолько, что продукт хоронят?
показать весь комментарий
06.02.2021 21:14 Ответить
Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 6941
показать весь комментарий
06.02.2021 19:39 Ответить
Кино,вино и домино.Да уж.Самое интересное в кино-это места в последних рядах.А так..Документалка лучшее кино.Тратить время на художественные фантазии с каскадёрами нема бажання Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 6076
показать весь комментарий
06.02.2021 21:09 Ответить
А кто такой Мэйс? Да и лауреат какой то чудной, как нищий выпрашивает деньги, дать гривню, что ли.
показать весь комментарий
06.02.2021 21:24 Ответить
Мутный персонаж, политолух как сейчас уже стало модно. Не смог состояться в Америке. Переехал в Украину в 90-х и тут вмер. Если бы не гугл, так и не знал бы про таких. А цитата ,,Премія імені Джеймса Мейса - літературна премія в галузі публіцистики «Громадянська позиція», заснована з ініціативи головного редактора газети «День» Лариси Івшиної.,,
Газета назначила премию, рука -лицо.
показать весь комментарий
06.02.2021 22:43 Ответить
Кацапе, Мейс відбувся, і, на наше щастя, відбувся саме в Україні. Але тобі цього не зрозуміти. Йди, попий бояри, може, попустить...
показать весь комментарий
10.05.2021 19:21 Ответить
Якщо тобі дають на шару бабло, то ти думаєш, як його розпилити, а не як зняти щось круте і заробити гроші.
показать весь комментарий
06.02.2021 23:18 Ответить
Кацапам дають купу державного бабла і знімають вони гімно. Бо старатись не треба, якщо інвестор в шию не дихає)))
показать весь комментарий
06.02.2021 23:19 Ответить
Утримувати митців-паразитів які не здатні зробити класне кіно? А чом би й ні! Кіно все спише! Знімаємо лайно, але ж воно своє! Те що його ніхто не в змозі висидіти до кінця то таке... Шароварне, меншовартісне, тупе, сумне та невеселе як Явдоха Зубиха на призьбі. Сюжетів лише в українській історії безліч... але після наших історичних фільмів така безнадія і депресія виникає у глядачів що краще б не знімали цих "шедеврів"... Колись здавалось що "Пропала грамота" відкрила нову сторінку...
показать весь комментарий
07.02.2021 00:55 Ответить
дійсно - краще розмовляти вже па рускі аніж неправильною українською, краще слухати качєственную музику типу мальчік маладой в ісполнєніі ані лорак, краще дивитися качєствєнноє кіно от вєлічайших рєжиссьоров балабана і міхалкова, лучшє чітать вялікую рускую літєратуру, толстоєвскава чєм каковата там Чярнагуза ілі Франка.
показать весь комментарий
07.02.2021 06:26 Ответить
Не прикидуйся дурником і косити під ура-патріота теж не варто! Кацапське кіно це брутально-мелодраматичне "мило" орієнтоване на інфантильних дебілів і саме вони складають його ватну аудиторію. Питання про якість а не розпил бюджетних коштів "для підтримання штанів" переможців нікому невідомих "мистецьких фестивалів". Українське має бути цікавим, органічним і популярним. Тобто подобатись українцям і викликати в них почуття національної гордості. Національне кіно, дійсно, має "перетворювати натовп в народ".
показать весь комментарий
07.02.2021 08:11 Ответить
так це ти прикидаєшся шлангом. Українська культура лежала в нокауті довгі роки, а тепер виходить якийсь мудило і вимагає якісний контент. Так просто, з ніхvя, дайте мені качствєнний контент ілі вопше нічого не робіть.
показать весь комментарий
07.02.2021 11:09 Ответить
Ну прямо таки "в нокауті" і в пустелі... Хто платить той і музику замовляє. Відповіси на питання "хто" і можливо тоді зрозумієш "чому" якісного дуже мало. На фіг не потрібно "Україна плаче" і "Хіба ревуть воли як ясла повні"! Мудилам (інтелектуальна більшість в країні) потрібно життєдайний і динамічний "хеппі енд"! Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 210
показать весь комментарий
07.02.2021 11:59 Ответить
Україні потрібен український контент і якісний і середній і низькопробний. можливо ти і закінчив кульок і така утончонна натура яка бажає толстоєвского та пастернака, але в Україні багато інших які не потребують "елітної" культури.
показать весь комментарий
07.02.2021 12:49 Ответить
Перечитай вище. Основна теза в тому що псевдоелітарне кіно, яке не користується попитом, не варто фінансувати з бюджету. Українці потребують позитивного мислення і активних героїв-переможців, а не закомплексованих лузерів які рефлексують на "тяжкий історичний спадок". Саме таке потрібно знімати зараз.
показать весь комментарий
07.02.2021 13:59 Ответить
"Кіборги", "Червоний", "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Черкаси", "Спіймати Кайдаша", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" і.т.п - хто там плаче? Хороше, дивибельне кіно. Але, було б не можливе без допомоги з бюджету. Що ще неясно?
показать весь комментарий
10.05.2021 19:25 Ответить
ще не врахований інший фактор - московія витрачає на кіно та попкультуру з держказни мільярди доларів. вони агресивно пхають своє лайно на наш ринок, і виходять ********** типу потапа, лабуди та інших куйок і починають свистіти у вуха про "вільні ринки"
показать весь комментарий
07.02.2021 06:18 Ответить
а шо это за поц десятник... везде ширяют его мнением... такое же мнение может говорить и мой сосед по ферме, по автобусу... оно получило какую-то премию какого-то майца и его начали рекламировать?
показать весь комментарий
07.02.2021 07:42 Ответить
Поц - ето син твоєй мами, убогій...
показать весь комментарий
10.05.2021 19:27 Ответить
 
 