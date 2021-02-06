"Юридическая сотня" рекомендует доработать принятый Радой в первом чтении законопроект о превращении "Укроборонпрома" в холдинг. ИНФОГРАФИКА

"Юридическая сотня", проанализировав законопроект 3822 относительно реформирования "Укроборонпрома", который принят Радой в первом чтении, пришла к выводу, что в нем содержится множество недостатков и он должен быть доработан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Юридическую сотню".

В "ЮрСотне" подчеркивают, что данный законопроект призван урегулировать процедурные вопросы, в частности правовые, экономические, организационные по реформированию Государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а также по преобразованию государственных унитарных, казенных предприятий, входящих в состав Концерна, в хозяйственные общества, управления. Проект предлагает корпоративную модель управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, в частности с созданием Наблюдательного совета.

Отмечается, что процедура реформирования концерна будет проведена в три этапа до 2023 года.

К преимуществам данного законопроекта "Юридическая сотня" относит создание условий для привлечения инвестиций и начала работы с иностранными компаниями, в частности с НАТО в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития.

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Однако он также имеет ряд недостатков, в частности, отсутствие финансово-экономических расчетов и др.

"Статья 4 проекта определяет, что уставный капитал акционерного общества может формироваться за счет средств государственного бюджета, однако это прямо противоречит ст. 86 Хозяйственного кодекса Украины, где установлен запрет на использование бюджетных средств для формирования уставного капитала общества", - подчеркивают в "Юридической сотне".

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"Передача и отчуждение имущества Концерна может осуществляться без согласования с Фондом государственного имущества, что может привести к бесконтрольному движению объектов государственной собственности и их потере", - следует из анализа.

"Проект предлагает утвердить нормы, которые предусматривают, что при уступке права требования, переводе долга, проведении реорганизации согласие кредиторов по смене должника является необязательным, что может привести к риску потери государственного имущества", - отмечается в сообщении.

Также в "Юридической сотне" усмотрели ряд недостатков относительно определения правового статуса Наблюдательного совета:

- широкий круг полномочий, которые относится к компетенции Наблюдательного совета, в частности утверждение финансового плана. В соответствии со ст. 75 ХКУ пока такая обязанность возлагается на правительство. Это может привести к ослаблению эффективного управления государственными финансовыми ресурсами и контроля за расходованием средств крупнейших субъектов государственного сектора экономики;

- двое из семи членов Наблюдательного совета назначаются президентом Украины, что является превышением полномочий президента, поскольку это не предусмотрено статьей 106 Конституции Украины;

- не определен максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета.

Таким образом, "Юридическая сотня" рекомендует отправить данный законопроект на доработку.

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